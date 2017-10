Seis grandes fracasos de la poltica exterior de Estados Unidos en la era posterior a la Guerra Fra

En la dcada de los noventa, funcionarios estadounidenses que posteriormente entraran al servicio de George W. Bush en la Casa Blanca firmaron dos documentos programticos breves pero muy importantes que, a partir de entonces, fueron la referencia de cualquier decisin importante de poltica exterior desde el ao 2000 y, particularmente, desde el 11-S.

Uno de esos documentos es la Gua de Planificacin de la Defensa para el periodo fiscal 1994-1999 (ms comnmente conocida como Doctrina Wolfowitz). Como su propio nombre indica, uno de los autores de este documento fue el secretario de defensa de George W. Bush, Paul Wolfowitz, que lo escribi junto a I. Lewis Scooter Libby, asesor del anterior vicepresidente Dick Cheney.

El otro documento fundamental, A Clean Break: New Strategy for Securing the Realm (Una ruptura limpia: nueva estrategia para asegurar el terreno), fue escrito en 1996 por el que fuera presidente del comit asesor sobre polticas de defensa con la Administracin Bush: Richard Norman Perle.

Ambos escritos muestran un plan de accin bastante simplista pero totalmente inequvoco de la poltica exterior estadounidense en Oriente Prximo, pases prximos a Rusia y Asia Oriental. El contenido de la Doctrina Wolfowitz fue filtrado a los medios y publicado por primera vez por el New York Times en 1992. Poco despus, muchas de las amenazas especficas mencionadas en el documento fueron reescritas con un lenguaje ms general. Cuando comparamos la versin oficial con la filtrada, la diferencia entre ambas sera la que separa lo que dije frente a lo que quera decir.

A Clean Break, por su parte, fue escrito en 1996 como un regalo para el Primer Ministro israel Benjamin Netanyahu, quien, al parecer, no quedo muy impresionado con el mismo en aquel momento. A pesar de ello, Estados Unidos ha puesto en marcha muchas de las recomendaciones del documento con independencia de quin estuviera al mando en Tel Aviv.

A pesar de que muchas de estas recomendaciones han sido implementadas, muy pocas han obtenido los resultados buscados.

A continuacin resumimos los principales objetivos de dichos documentos seguidos de una valoracin de su xito o fracaso.

1. Cambio de rgimen en el Irak de Saddam Hussein ("A Clean Break")

En muchos aspectos, este objetivo fue el xito inicial ms claro y el fracaso global ms ostentoso.

En 1996, Richard Perle sugiri que el derrocamiento de Saddam Hussein favorecera los intereses de EE.UU. e Israel porque debilitara a un Estado rabe grande y poderoso que tena malas relaciones con Estados Unidos desde 1990 y un historial de malas relaciones con los diferentes regmenes de Tel Aviv. Aunque en 2003 una fuerza ilegal derroc al presidente iraqu, lo que ocurri a continuacin no sigui el guin deseado por Perle.

"A Clean Break" sugera que el Irak pos-Saddam podra y debera estar gobernado por una dinasta hachemita que haba sido previamente destronada en 1958. Perle propona asimismo que Jordania, el ltimo Estado hachemita que quedaba en el mundo rabe, podra colaborar con Israel y EE.UU. con el fin de lograr este objetivo. Y, lo que es ms absurdo, Perle sugiere que una posible unin hachemita entre Jordania e Irak podra imponer una mayor lealtad a los seguidores de Hezbol de Lbano que Irn.

La realidad no podra ser ms diferente. Tras la invasin ilegal de Irak en 2003, la idea de restaurar la dinasta hachemita no volvi a ser mencionada en ningn foro serio, ya que era simplemente imposible de implementar. Ninguna de las principales facciones en disputa en Irak tena la menor intencin de restaurar una monarqua que fue destronada en 1958 por una revolucin a la que muchos iraques siguen contemplando con orgullo patrio.

Irnicamente, el mayor baluarte rabe contra un resurgente Irn fue Saddam Hussein. En los aos ochenta, los futuros neoconservadores ya se dieron cuenta, aunque aparentemente ignoraron lo que ya saban en 1992.

Desde el derrocamiento y la ejecucin violenta de Saddam Hussein, la mayora chiita iraqu se ha juntado para apoyar a Irn poltica, militar y espiritualmente. Irak ha firmado recientemente un pacto militar defensivo con Irn y es sabido que muchas de las brigadas chiitas de voluntarios que combaten al ISIS en Irak han recibido entrenamiento y asesoramiento de especialistas iranes.

Aunque gracias a las bases militares de EE.UU. en Irak el ejrcito estadounidense est ms cerca de Irn de lo que estaba antes de la invasin, de igual modo la influencia de Irn en el mundo rabe, especialmente en Irak, ha aumentado sustancialmente. En cualquier caso, la deseada guerra ilegal de cambio de rgimen contra Irn probablemente nunca llegar a tener lugar por dos razones. La primera, que muchos en el Pentgono y en Washington son conscientes de que esa guerra sera un desastre absoluto para Estados Unidos. Y la segunda, que Irn tiene muchos socios internacionales influyentes con los que no contaba en los noventa, especialmente Rusia. Ni Rusia ni China toleraran una guerra en Irn en 2017.

En este aspecto, Estados Unidos ha conseguido muy poco de lo que pretenda al derrocar a Saddam, aparte de debilitar a un Irak unido.

2. Contener a Rusia y a China evitando que se conviertan en superpotencias ("Doctrina Wolfowitz")

Esta poltica ha fracasado en todos los frentes. Desde el ascenso de George W. Bush, el primer defensor de la Casa Blanca de la "Doctrina Wolfowitz", Rusia y China han adquirido el estatus de superpotencias globales, echando por tierra el sueo unipolar de Wolfowitz y Libby.

El ascenso econmico chino ha potenciado una posicin ms robusta de Pekn sobre asuntos globales. Ahora China defiende ms enrgicamente sus reivindicaciones en el Mar de la China Meridional, ha sido ms hbil que Estados Unidos en la cuestin coreana, participa activamente en la construccin de la Nueva Ruta de la Seda (1), la iniciativa comercial de mayor alcance de la historia moderna y acaba de abrir su primera base militar en el extranjero.

Al mismo tiempo, el ejrcito de Liberacin del Pueblo sigue adelante con su programa de modernizacin, convirtindose en una fuerza formidable a todos los propsitos y est tan preparado para la batalla como los de Estados Unidos y Rusia, pases que durante la Guerra Fra contaban con fuerzas armadas muy superiores a la china.

Rusia, por su parte, tambin ha recuperado su estatus de superpotencia, echando por tierra los planes de Wolfowitz y Libby. No solo ha reforzado viejas alianzas, sino que actualmente es un socio o aliado importante de pases que fueron sus adversarios o formaban parte de los pases no alineados durante la Guerra Fra. Nos referimos a sus alianzas con China, Pakistn, Turqua, Irn, Filipinas y, cada vez ms, Indonesia. Rusia tambin est acercando su relacin con Corea del Norte e incluso con Japn.

El ejrcito ruso hace alarde de sus nuevos sistemas de defensa capaces de competir con los de EE.UU. y, en muchos casos, superarlos, por lo que la idea de que EE.UU. pudiera evitar que Rusia volviera a ser una superpotencia mundial o que China adquiera dicho estatus se ha convertido en algo absurdo.

Contener a Siria mediante Turqua y Jordania ("A Clean Break")

Durante algn tiempo, la Administracin Obama desarroll este plan con cierto xito. Aunque Jordania nunca desempe un papel sustancial en las guerras por delegacin en Siria, aparte de proporcionar un corredor de transporte a la OTAN, Turqua s contribuy a debilitar la soberana siria con sus fuerzas armadas y sus propios agentes delegados.

Aunque las relaciones entre Turqua y Siria son malas, tambin los son las de Turqua con el resto de sus aliados de la OTAN. Turqua ha suspendido su apoyo a grupos terroristas (de la oposicin) en Siria, participa en el proceso de paz de Asatana con los viejos aliados de Siria, Rusia e Irn, y est unido por mltiples lazos comerciales con Rusia, incluyendo la compra del sistema de defensa de misiles 2-400 fabricado por Rusia.

El resultado general de la participacin turca en el conflicto sirio ha sido el fortalecimiento de las relaciones de Turqua con sus adversarios histricos, Rusia e Irn, lo que prcticamente ha coincidido con el fin de sus relaciones con la UE y un debilitamiento de sus relaciones con EE.UU.

Mientras tanto, la Siria baazista estn ganando el conflicto y contina tan comprometida con la causa palestina como siempre.

Lejos de haber sido contenida, Siria es ahora ms admirada en el mundo que en cualquier momento de las ltimas tres dcadas.

4. Causar problemas a Rusia en sus fronteras ("Doctrina Wolfowitz")

El texto original de la "Doctrina Wolfowitz" dispona que Estados Unidos debiera trabajar para que lugares como Ucrania y Bielorrusia pasaran a entrar en la rbita econmica y geopoltica de EE.UU, con economas de mercado y democracias.

El golpe de Estado orquestado por EE.UU. en 2014 contra el gobierno legtimo de Kiev fue una reaccin automtica de Estados Unidos cuando el presidente ucraniano Viktor Yanukovych rechaz un acuerdo de cooperacin econmica con la UE, alegando que la economa ucraniana no poda permitirse aislarse de Rusia.

Yanukovych fue destituido en un golpe de Estado violento y en su lugar se instal un rgimen neofascista proccidental. Pero este cambio no puede realmente considerarse como un xito porque la violencia y la incompetencia del rgimen de Kiev han hecho que Ucrania, un pas cuyas fronteras siempre fueron dudosas, se fracture casi inevitablemente hasta convertirse en algo irreconocible.

Gran parte del Donbas se ha incorporado a las repblicas populares de Donetsk y Lugansk, fuera del control de Kiev. En cuanto a Crimea, cuyas relaciones con Kiev eran an ms dbiles, ha vuelto a unirse felizmente al resto de la Federacin Rusa.

Al contemplar el golpe de Estado en Kiev, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko prometi tomar medidas contra cualquier potencial alborotador y se mantiene como aliado, aunque dado a las rabietas, de Rusia.

La nica parte de este elemento de la "Doctrina Wolfowitz" que no ha constituido un fracaso ha sido la escalada de armamentos en Europa Oriental, que ha sido posible porque Rusia no tiene inters en invadir Europa Oriental. La nica reaccin de Rusia ha sido robustecer sus defensas frente al rearme provocativo de Polonia y los Estados Blticos.

5. Debilitar a Hezbol ("A Clean Break")

En 2017, Hezbol no solo es ms popular que antes, sino que su podero militar nunca haba sido tan grande. El papel desempeado por Hezbol en combatir el terrorismo en Siria le ha ganado las alabanzas de otros grupos libaneses que anteriormente no lo vean con buenos ojos, as como de aquellos individuos de todo el mundo que pretenden construir una autntica coalicin antiterrorista.

El conflicto de Siria ha unido ms de lo que nunca han estado a Irn, Irak, Siria y Sur del Lbano (el centro de poder de Hezbol). En muchos aspectos, esto se debe a que han creado una causa comn para combatir a grupos como al-Qaeda y el ISIS.

El 2006, Hezbol ocasion una gran derrota al ejrcito israel en el Sur del Lbano. Actualmente, Hezbol es aun ms fuerte y todo el mundo en Israel es consciente de ello.

Esto supone un tremendo fracaso en el objetivo de conseguir la destruccin de Hezbol defendida por Richard Perle.

6. Hay que impedir el acceso de Corea del Norte a armas nucleares ("Doctrina Wolfowitz")

El hecho de que Corea del Norte acabe de realizar un ensayo de lo que se da por seguro que es una bomba de hidrgeno es una clara seal del fracaso de este objetivo fundamental de Wolfowitz y Libby.

Aparte de eso, aunque Rusia ha condenado las acciones provocativas por parte de Corea del Norte y de Estados Unidos en la pennsula de Corea, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que Corea del Norte tiene el derecho a la autodefensa, algo an ms evidente una vez que este pas ha sido testigo de la destruccin de Irak y de Libia, que no tenan armas capaces de prevenir una invasin estadounidense.

Rusia y China han tomado claramente la iniciativa en el asunto de Corea del Norte. Aparte de lanzar una desastrosa guerra en Corea del Norte, Estados Unidos tiene poco ms que hacer para cambiar las realidades en Pyongyang.

Conclusin:

Lo que nos dice la lectura conjunta de estos anlisis es que Estados Unidos sigue siendo muy capaz de comenzar guerras y prender conflictos en todo el mundo pero que, por otra parte, casi nunca es capaz de ganar estos conflictos o tan siquiera de alcanzar una mayora de los objetivos que pretende.

Los dos documentos que ms claramente muestran la poltica exterior de Estados Unidos en la era posterior a la Guerra Fra, la "Doctrina Wolfowitz" y A Clean Break han sido absolutos fracasos. En muchos casos, Estados Unidos ha terminado por lograr el efecto contrario al buscado.

Estados Unidos cuenta con un enorme poder militar, pero si se evala su actuacin estratgica, diplomtica y geopoltica, su debilidad es notoria.

Nota del traductor:

(1) La Nueva Ruta de la Seda , o Puente Terrestre Euroasitico, es la ruta de transporte ferroviario para el movimiento de tren de mercancas y tren de pasajeros por tierra entre los puertos del Pacfico , en el Lejano Oriente ruso y chino y los puertos martimos en Europa .

