Lo nico que queran es votar

Ya s que no, pero pareciera que los principales partidos y medios espaoles, excepto Podemos, no supieran que lo nico que quiere la inmensa mayora en Catalunya (segn los ltimos datos un 83% de los y las catalanas) es votar con total libertad y normalidad, de manera democrtica, el estatus poltico que desean, y que el problema para no poder hacerlo es que Espaa no le deja. Es algo obvio, pero parece que hay que decirlo, porque si esto se supiera y se tuviera en mente, no tendran sentido las cosas que se escuchan ltimamente.El referndum del 1-O no tiene validez, hay gente que ha votado dos veces, es un pucherazo, no tiene garantas dicen los que por todos los medios han intentado que no se realice la votacin, los que no dejan hacer una consulta en condiciones normales. Tienes dudas sobre la validez del referndum? La solucin es sencilla, verdad? Si quieres un referndum que t puedas dar por bueno, deja que se haga.Slo ha participado el 43%, slo han votado 2 millones por la independencia, y en Catalunya viven 7 millones y medio de personas Los que hicieron lo imposible para que no pudiera votar nadie, se quejan de que vot muy poca gente. 2.044.038 ses el 1 de octubre de 2017. El 18 de junio de 2006, en el referndum sobre el Estatut, 1.881.765 ses.Una minora no puede imponer la independencia, el domingo se moviliz mucha gente en contra de la independencia, hay movilizaciones para todos los gustos, no hay una mayora clara para la independencia De verdad quieres saber si hay una mayora clara para la independencia? Eso no se mide en las calles, eso se mide en un referndum. Los que no dejan hacer un referndum dicen que no est clara la mayora independentista.Es que el referndum tiene que ser legal, el proceso tiene que seguir el camino que marca la constitucin, el dilogo es posible slo dentro de la legalidad, el PSOE est dispuesto a dialogar y a dar una solucin poltica al problema de Catalunya El camino legal hacia un nuevo estatus ya est recorrido con el Estatut aprobado por el 88% del Parlament de Catalunya en 2005, cepillado primero por Zapatero (no cumpli su palabra) y Mas, cepillado despus por Alfonso Guerra, votado en referndum en 2006, y recurrido por el Tribunal Constitucional, que declar inconstitucionales 14 de sus artculos en 2010. Catalunya quera ese camino. Pero Espaa se lo impidi. Mirad a que situacin hemos llegado. Mirad lo que est sucediendo.Mirad que decisiones se estn tomando. Escuchad que cosas se dicen. Y recordad, lo nico que queran los y las catalanas es un nuevo Estatut. Lo nico que queran los y las catalanas es poder votar como lo hicieron Quebec y Escocia. Eso es lo nico que queran. Porque ahora, visto que no es posible ni reformar el Estatut, ni hacer un referndum normal, y vista la saa espaola para evitar conocer lo que Catalunya realmente quera, yo creo que lo que ahora quiere Catalunya es la independencia.

Unai Oederra (@uonederra). Manu Robles-Arangiz Institutua (@mrafundazioa) www.mrafundazioa.eus

Blog del autor: http://unaionederra.wordpress.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.