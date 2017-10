El dao "latente" por amianto en Toledo que puede terminar en los juzgados

- Los vecinos del toledano barrio del Polgono han consultado a Colectivo Ronda, un bufete especializado que alerta que el problema de salud pblica acaba de empezar.

- La exposicin al amianto fue el mayor genocidio laboral en Espaa y sus consecuencias, an infradiagnosticadas, se dispararn en 2024.

- Los abogados recomiendan no esperar a que aparezca la enfermedad para denunciar. De no haber soluciones, el de Toledo podra derivar, en su opinin, en un caso de delito ambiental.

Amianto en Toledo. FOTO: PODEMOS

Cules son las consecuencias ambientales y para la salud de la presencia de 90.000 toneladas de amianto en el barrio del Polgono de Toledo? Es la pregunta que se hizo la Asociacin de Vecinos El Tajo y la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto cuando decidieron consultar al neumlogo cataln Josep Torrs, especializado en la cuestin, y que tiene hasta 200 pacientes vecinos de Toledo con sntomas patolgicos por inhalacin de esta partcula.

Esa misma pregunta tambin fue trasladada al Colectivo Ronda, ms recientemente. Es un bufete de abogados que desde hace ms de 30 aos defiende los derechos de las personas afectadas por la exposicin al amianto. Esther Costa es especialista en la defensa de las llamadas vctimas pasivas del amianto que habl con los vecinos. Conoce bien los casos de quienes, de forma indirecta, se han visto expuestos al amianto, bien por ser familiares de un trabajador (aquellas personas que, por ejemplo, lavaron la ropa de la fbrica), bien por tener la vivienda (antes y ahora) cerca de una de las empresas que manejaban este material.

En el barrio toledano del Polgono, donde hoy viven ms de 20.000 personas, se dieron ambos casos hasta que Ibertubo, fbrica de elementos con fibra de amianto, cerr sus puertas y se complet la descontaminacin de la parcela que ocupaba. Algo que no se produjo hasta el ao 2008, seis aos despus del cierre. Pero los residuos no desaparecieron del todo. Hoy persisten en esta parte de la ciudad 90.000 toneladas esparcidas en numerosas parcelas. Algunos restos estn a apenas unos metros de las viviendas, al aire libre y sus habitantes se han convertido en afectados pasivos del amianto.

Los restos de amianto en s mismos, no perjudican a la salud, salvo que empiecen a deteriorarse por haber concluido su vida til. Esther Costa explica que SGS Tecnos viene realizando mediciones en los ltimos aos. Son datos que manejan desde la asociacin vecinal toledana. Es una empresa especializada y dice que encuentra presencia de fibras de amianto, lo cual me hace pensar que se est degradando. Cul es el lmite para los vecinos? No me sirve el que marca la legislacin laboral porque est pensada para quienes llevan equipos de proteccin. Aplicar esos parmetros a los afectados pasivos es una irresponsabilidad porque hay unanimidad mdica en que una sola fibra de amianto puede causar cncer. El lmite es cero.

Toledo es un caso latente, hay una expectativa de dao

El uso del mineral se extendi durante el franquismo. El descubrimiento de la fibra de amianto (la uralita) lo hizo un empresario republicano, Josep Mara Roviralta al que le fue expropiada la empresa y entregada a la Banca March como pago por los servicios prestados en el contrabando de armas durante la Guerra Civil. De esos fangos estos lodos. El tema del amianto siempre ha permanecido tapado. En Europa se saba que era nocivo y aqu se ocultaba.

70 aos despus las consecuencias del amianto en la salud no han hecho nada ms que empezar y alcanzarn su punto lgido en 2024. Entre 1975 y 2010 fallecieron 6.037 personas en Espaa por enfermedades causadas por la exposicin al amianto. Las estimaciones de la Unin Europea para nuestro pas apuntan a que entre 2017 y 2020 fallecern ms de 1.000 por mesostelioma, la que ms se vincula al amianto, al margen de los muertos por cncer de pulmn o asbestosis. Pero es que las defunciones a causa del cncer provocado por el amianto se prolongarn hasta 2040 con un pico de casos en 2024, dice la abogada.

Y lo peor son los pocos casos diagnosticados. De los afectados entre 2007 y 2011 por mesotelioma pleural en Espaa solo hay reconocido un 6,4% de casos en hombres y el 4,4% en mujeres, segn datos tambin de la UE. Si el cncer es de pulmn, el infradiagnstico alcanza el 98,8%. Se trata, dice la abogada de un cncer extrao pero es sumamente comn en lugares donde funcionaron empresas que manipulaban amianto.

Si Ibertubo cerr en 2002 y la latencia es de hasta 40 aos, queda tiempo para que la enfermedad pueda ser diagnosticada, seala Costa. La abogada explica que, en el caso de Toledo, nos encontramos ante un caso latente, hay una expectativa de dao. Esta situacin es defendible en el juzgado. Y advierte que muchos casos pueden quedar enmascarados al atribuirse falsamente al tabaquismo.

Enfermos pasivos, hay resquicio judicial para los vecinos del Polgono?

El caso de Toledo lleg a la Fiscala de Medio Ambiente y el fiscal de Sala es claro en sus conclusiones: los residuos son peligrosos, recuerda la abogada quien sostiene que ahora lo que tendra que hacer, si se considera que hay peligro para la poblacin, en empezar a citar como investigados a los responsables, que seran bsicamente administrativos sean de la Junta, el Ayuntamiento o la Confederacin Hidrogrfica del Tajo y, a partir de ah, depurar responsabilidades.

Hay muchos argumentos para que los vecinos empiecen a movilizarse sin esperar a que haya casos de muerte. Ahora que se puede reclamar? El cese de la contaminacin ambiental. Hoy es indiscutible que el amianto causa dao y si se produce inaccin por parte de las administraciones, recomienda acudir al contencioso-administrativo para solicitar medidas cautelares.

El Gobierno de Castilla-la Mancha no reconoce un problema de salud pblica. El Ayuntamiento en cambio habla de riesgo potencial. El departamento de Medio Ambiente de la Junta se ha comprometido a realizar una primera actuacin, a mediados de este mes de octubre para tapar los restos como solucin provisional antes de su total retirada.

Lo cierto es que el presupuesto consignado hasta ahora no llega para dar una solucin definitiva y, adems, existe un conflicto, que amenaza con judicializarse, con los propietarios de las parcelas en las que se encuentra depositado el amianto. Unos propietarios que no reconocen su obligacin de retirarlo y asumir los costes. Mientras, el Ayuntamiento toledano se ha comprometido a realizar anlisis del aire, con partidas que tendrn su reflejo en los presupuestos del 2018.

La abogada no descarta ni la va civil, contra los propietarios ni las contencioso-administrativa o la penal contra las administraciones si se constatase un delito contra el medio ambiente o las personas. Y en todo caso, insiste, no esperar a que aparezca la enfermedad.

El problema del infradiagnstico de los casos de cncer

Otro de los aspectos del caso toledano es el de los antiguos trabajadores de Ibertubo. Llegaron a ser 200. Marta Barrera es abogada del Colectivo Ronda desde 2002 especializada en la defensa laboral de los afectados por enfermedades profesionales como consecuencia de la exposicin al amianto y tambin de sus familiares. Se ocupa de los casos tanto los enfermos, tengan la edad que tengan, como de sus viudas.

Las relacionadas con el amianto (mesostelioma, cncer de pulmn, cncer de laringe o asbestosis) estn reconocidas oficialmente por el Estado y los casos no prescriben nunca. Por eso, dice Barrera, ms all de la edad de jubilacin es posible solicitar el reconocimiento de la enfermedad profesional sobre todo en un tema como este en el que la latencia, es decir el tiempo que tarda en aflorar desde la exposicin oscila entre los 15 y los 40 aos.

Gente que estuvo expuesta al amianto en los aos 80 tiene la fibra en los pulmones y ahora le est aflorando, explica. En Toledo, Ibertubo estuvo funcionando hasta el ao 2002. Dicen que el mayor nmero de afectados en Espaa ser en 2024. Y en este despacho ya llevamos cientos de casos.

En los casos de personas que han trabajado con amianto, e incluso han fallecido, lo primero que recomienda Colectivo Ronda es pedir a la Seguridad Social un reconocimiento de la prestacin de incapacidad o de viudedad (en el caso de fallecimiento) derivada de la enfermedad profesional. El incremento por haber trabajado en este tipo de empresas puede implicar hasta una pensin tres veces ms alta.

Si este paso lo damos a travs de la Seguridad Social bien y si no, hay que ir a juicio. El proceso lleva un ao como mnimo", detalla. Una vez reconocida la prestacin se pueden reclamar daos y perjuicios en el plazo de otro ao para que me pague la indemnizacin. Ibertubo cerr en el ao 2002, el mismo en el que el uso del amianto fue prohibido en Espaa. Se dedicaba a fabricar fibrocemento, un compuesto de cemento y polvo de amianto. Todas estas empresas normalmente estaban vinculadas a Uralita y se le puede reclamar, y si no, al menos se logra el reconocimiento de una pensin mayor.

Tristemente, ahora un muerto es mucho ms barato que una persona viva y enferma. Estamos consiguiendo para las familias de los fallecidos entre 100.000 y 150.000 euros. Para un enfermo, dependiendo de la edad y su situacin, entre 75.000 y 300.000 euros, explica la abogada.

Colectivo Ronda recuerda que el Tribunal Supremo ha reconocido que las empresas saban el dao que estaban haciendo y no hicieron nada para proteger a sus trabajadores a pesar de existir normativa desde los aos 40. Adems, los afectados tienen un plazo de cinco aos para pedir lo que se conoce como el Recargo de Prestaciones por falta de medidas de seguridad. Tiene que existir una empresa responsable y en ese caso, una vez conseguida la mejora en la pensin, al trabajador se le otorga un 50% ms al mes.

El proceso es lento, reconoce la abogada. An lleva casos que colean desde el ao 2008 pero el Colectivo pide no desistir y lamenta el infradiagnstico de esta enfermedad en Espaa. El problema de salud pblica est por llegar. Advierte que es el mayor genocidio laboral que ha existido no solo en Espaa sino en Europa. Nosotros no podemos devolver la salud pero s mejorar la situacin econmica a quienes necesitarn mucha atencin mdica.

Fuente: http://www.eldiario.es/clm/latente-amianto-Toledo-terminar-juzgados_0_694331352.html