Campaa contra el TTIP/CETA/TISA

Ms de lo mismo?

Cuando decimos ms de lo mismo nos referimos a los tratados de libre comercio (TLC). A pesar de que cada da el tema se hace ms familiar, la informacin que recibimos es confusa y escasa y queremos subrayar que la respuesta a la pregunta del ttulo es negativa.

Para empezar, se debe mencionar la trayectoria del ltimamente tan escuchado CETA, puesto parcialmente en marcha el pasado 21 de abril. El Parlamento Europeo aprob en febrero el pacto y posteriormente en diferentes fechas se pas a votarlo en las distintas naciones de Europa ya que para llegar a ratificarlo definitivamente, todas las naciones deben tambin hacerlo. Sin embargo con el objetivo de evitar esto, la Comisin Europea acaba de hacer una propuesta, con la que propone dejar a los parlamentos nacionales fuera de las votaciones acerca de los convenios comerciales como el TTIP.

Acerca de la propuesta hecha pblica por la Comisin Europea tenemos al menos dos comentarios. Por un lado, parece que podran tener dificultades para realmente poner en marcha el CETA. Pese a que en Espaa sigue adelante, ratificado en el congreso en junio pasado y an sin votar en el senado, en Francia la votacin an est pendiente (previsto para octubre) y a igual que en otras muchas naciones, la ratificacin no est asegurada. Por otro lado, esta propuesta manda a paseo la palabra democracia. Por lo visto tenemos derecho a decidir, pero quin puede entender que una Comisin Europea no elegida por los ciudadanos pero supuestamente a su servicio, haga una propuesta de quitar el poder mnimo a los estados? Queremos subrayar que aunque segn la Comisin las decisiones las toma el Parlamento Europeo, en la prctica la ltima palabra no es suya. De hecho, cuando la Comisin se ha visto necesitada de algn cambio para finalmente acordar plenamente un convenio, as lo ha hecho, sin visto bueno de los ciudadanos o sus representantes. Por lo tanto, que dejen de mentir!

El prrafo anterior, nos revela que salir a la calle da sus frutos. Por supuesto, esto no quiere decir que sea suficiente; la situacin es ms complicada y todava hay mucho por hacer y luchar. En este momento hay dos TLC en candelero que por otra parte, no son novedosos. Uno es el llamado TISA (El Acuerdo en Comercio de Servicios) cuya negociacin han declarado querer retomar. El otro, JEFTA (el TLC entre UE y Japn), polticamente est terminado pero an queda pendiente su redaccin. Tanto los TLC firmados como los que se estn preparando, facilitan ms que nunca el camino a las grandes empresas para aumentar su poder y es nuestra tarea cerrarles el camino saliendo a la calle.

Amazon, FedEx, Visa y Google encabezan la lista de las multinacionales que han ido aumentando su poder. Son empresas con enormes ganancias en el mundo digital y deseosas de alcanzar un estado sin frontera alguna que les permita operar a sus anchas. La va est abierta desde que en junio de 2016 EE.UU. lanz sus diez propuestas acerca del comercio electrnico que estn en manos de la OMC (Organizacin Mundial de Comercio). Despus de haber sido relegada durante aos, tanto las empresas mencionadas como otros agentes han mostrado inters en la Institucin. Del 10 al 13 de diciembre la OMC celebrar su undcima Conferencia Ministerial en Buenos Aires con propuestas que pretenden posibilitar a las empresas como las mencionadas anteriormente gestionar sin lmites en trminos de tiempo, espacio, mano de obra, capital, insumo y datos.

Continuando con el comercio electrnico, el 29 de septiembre el presidente del Consejo Europeo, la Comisin Europea y los jefes de Estado de Europa celebraron la Cumbre Digital en Tallin (Estonia, modelo de la digitalizacin de Europa). Al trmino de la misma, la Comisin Europea revel que en 2018 propondr nuevas normas de tasar a las empresas digitales en todos los estados de Europa. Parece ser que hoy en da estas empresas concentran todos sus beneficios en Irlanda y Luxemburgo, donde obviamente gozan de numerosas ventajas. Pero alguien sabe cul es exactamente la propuesta? A mediados de Diciembre Francia, Alemania, Italia y Espaa se pronunciaron al respecto, pero no tenemos ninguna informacin. Lo que s sabemos es que en diciembre tendrn lugar las reuniones en Argentina acerca del comercio electrnico, donde se debatir sobre la ms que posibilidad de las empresas a cambiar de lugar los datos, as como de evadir los impuestos transfronterizos. Adems, en el terreno de los datos cabra la posibilidad de evitar que los gobiernos ejerzan su derecho a custodiar informacin, lo que sera muy peligroso tanto en cuanto a la privatizacin de los datos como respecto a la proteccin de los consumidores. Por lo tanto, quin sabe realmente de qu hablaron!

En relacin a las movilizaciones contra los TLC, del 23 al 27 de octubre y respondiendo a la 3 reunin de la ONU en Ginebra, se han convocado diversos actos. La siguiente fecha significativa es la previamente mencionada reunin de la OMC en Argentina. De cara a esta cumbre de diciembre, las convocatorias, actos y jornadas de formacin en Argentina son numerosas. Asimismo, han llamado a movilizarse en todos los rincones del mundo. Tenemos mucho que aprender de Sudamrica y de su experiencia con los TLC que no es poca. Por ejemplo, hace unos aos lograron parar el ALCA (rea de Libre Comercio de las Amricas) donde participaron diferentes movimientos sociales: agricultores, movimientos feministas... Fueron estos ltimos uno de los impulsores ms significativos en la lucha contra el ALCA. Por ejemplo, al ver que se reduciran los servicios pblicos, se dieron cuenta de que las mujeres tendran ms trabajo sin retribucin como las tareas de cuidado, con lo que concluyeron que seran las primeras afectadas ante esta medida.

A la vista de este panorama, es indispensable impulsar el altermundialismo y sin necesidad de ir a Argentina, movilizarse cada uno en su pueblo, ciudad, movilizarse observando la realidad de cada uno. Para ello, ser relevante todo movimiento como La Va Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres... en todas las esquinas del mundo. Junto con ellos, los que cada vez estamos ms concienciados de las consecuencias desastrosas de los TLC, tambin estaremos ah gritando bien claro que no es ms de lo mismo, sino un problema que transciende.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.