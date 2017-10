Hollywood saba de las acusaciones a Harvey Weinstein por acoso sexual y nadie hizo nada

The Guardian / El Diario (Espaa)

Harvey Weinstein con la actriz Amy Adams y la cantante Lana del Rey en un estreno en Los Angeles en 2015. TODD WILLIAMSON / AP

Cuando Emily Best, una productora cinematogrfica de Los Angeles, recibi un mensaje sobre las noticias acerca de Harvey Weinstein, no fue una sorpresa, dice. Muchos en Hollywood haban odo rumores de acusaciones al magnate del cine similares a las publicadas en la investigacin de The New York Times. Lo que ms sorprenda a algunos es que se hubiera tardado tanto tiempo en hacer pblicas acusaciones sobre "dcadas de acoso sexual".

"Joder, todos somos cmplices. Hay que parar esto", dice Best, que dice que las acusaciones contra Weinstein eran "un secreto conocido" en Hollywood. "Toda la industria le protegi a l y a su conducta directa o indirectamente" al continuar en silencio.

Pero cuntas personas conocan este presunto acoso? Es tan comn este tipo de comportamiento atribuido al magnate?

La noticia publicada el jueves pasado contaba que Weinstein, una de las figuras ms poderosas de la industria, se haba enfrentado durante dcadas a acusaciones de contactos fsicos no deseados y acoso sexual. El productor sola invitar a mujeres a su habitacin del hotel por asuntos de trabajo y, segn dicen las acusaciones, les saludaba desnudo, les peda que le hicieran un masaje o les invitaba a verle duchndose. El peridico afirma que alcanz acuerdos econmicos para evitar un juicio con al menos ocho mujeres, incluidas actrices y asistentes.

Weinstein se disculp por el "dolor" que haba causado y anunci que se retiraba temporalmente de la compaa, pero su abogada dijo despus que el artculo del NYT estaba "lleno de declaraciones falsas y difamatorias". Dijo tambin que estaba estudiando presentar una demanda contra el peridico. Weinstein no se enfrenta ahora a una querella por esos actos y afirma que desmiente "muchas" de las acusaciones, ninguna de las cuales ha podido ser confirmada por The Guardian.

"Voy a cambiar. Voy a cambiar mi forma de relacionarme con mujeres y en cmo utilizo mi temperamento y poder", dijo Weinstein en una entrevista con Page Six. Aun as, insisti que el artculo de The New York Times haba sido "temerario". "Crec en los aos 60 y 70 cuando las normas sobre cmo comportarse en el lugar de trabajo eran diferentes", dijo.

Este lunes, el consejo de administracin de The Weinstein Company ha decidido despedir al productor por el escndalo. "A la luz de las nuevas informaciones sobre la mala conducta de Harvey Weinstein que han surgido en los ltimos das, los directores de The Weinstein Company Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg y Tarak Ben Ammar han decidido la finalizacin del trabajo de Harvey Weinstein con la compaa con efecto inmediato y as se le ha comunicado", reza el comunicado de la compaa".

Ms all de las acusaciones concretas contra Weinstein, el escndalo arroja una imagen muy negativa sobre una cultura de abusos sexuales que muchos dicen contina existiendo en un mundo cinematogrfico dominado por hombres y una industria que apenas ha cambiado en los ltimos 40 aos.

Para algunas personas de esa industria, las acusaciones, si son ciertas, revelan una de las grandes vergenzas de Hollywood, en especial si tenemos en cuenta que la reputacin del empresario nunca se vio perjudicada tras tantos aos de alegaciones en su contra.

Los directivos ms influyentes que pueden crear o destruir proyectos y carreras son capaces de aprovecharse de mujeres en una posicin vulnerable, y las vctimas lo aceptan y se quedan calladas, sea por miedo de acabar en una lista negra o por las restricciones legales que suponen los acuerdos de confidencialidad.

Melissa Silverstein, fundadora y editora de la pgina web Women and Hollywood , dice que si las acusaciones son ciertas, cualquiera que haya "dado poder" a Weinstein, "tiene todo esto sobre su conciencia". "Las mujeres que se han atrevido a hablar son heronas".

Weinstein productor de El indomable Will Hunting, Pulp Fiction y otras pelculas y series de televisin que han recibido numerosos premios siempre ha tenido un gran poder y contactos dentro y fuera de Hollywood, y disfrutado del apoyo de poderosos aliados. Desde hace tiempo, ha donado grandes cantidades de dinero a polticos del Partido Demcrata. Fue el anfitrin de un acto para recaudar fondos en favor de Hillary Clinton el ao pasado y tuvo una buena relacin con Barack Obama. Ayud a financiar un programa de estudios feministas en honor de Gloria Steinem. Su compaa distribuy The Hunting Ground, un documental de gran xito sobre agresiones sexuales en campus universitarios.

Un ejemplo inaudito de las ventajas de estas credenciales progresistas es el hecho de que consigui reclutar para su defensa en este escndalo a la abogada Lisa Bloom, muy conocida por su actividad en favor de los derechos de mujeres. Bloom es hija de la famosa abogada Gloria Allred y ha intervenido como defensora de demandantes en casos relacionados con Bill Cosby, Fox News, Donald Trump y otros poderosos hombres (en demandas de acoso sexual). Sus casos han ayudado a inspirar a otras mujeres para que denunciaran su situacin con consecuencias muy importantes para los acusados y las industrias en que operaban.

Bloom anunci en abril que Weinstein iba a producir una serie de televisin sobre un libro suyo. En un comunicado el jueves, Bloom llam a Weinstein "un viejo dinosaurio que va a aprender una forma distinta de comportarse". "He sido directa con Harvey y l me ha escuchado", dijo y coment que Weinstein "no va a menospreciar ni atacar a las mujeres que le han acusado, aunque l niega algunas de las alegaciones".

(Lisa Bloom dimiti este fin de semana como abogada del equipo jurdico de Weinstein. A diferencia de sus comentarios en pblico, haba propuesto al consejo de la productora una campaa contra el artculo de The New York Times que incluyera sacar a la luz "fotos de varias de las denunciantes en situaciones amistosas con Harvey despus de los presuntos casos de acoso", segn el peridico. Varios miembros del consejo, incluido Bob Weinstein, hermano de Harvey, estaban en total desacuerdo con esa estrategia).

La influencia de Weinstein en la industria cinematogrfica ha hecho que mucha gente haya tenido miedo de hablar en voz alta sobre su conducta. "He trabajado con clientes que han trabajado directamente con l, y lo que cuentan es que todo esto no les sorprende", dice Danny Deraney, un directivo de relaciones pblicas que asesora a famosos en crisis de reputacin.

Periodistas con buenas fuentes en el mundo del cine escribieron la semana pasada sobre ese "secreto conocido" de las acusaciones a Weinstein. La redactora de la revista New York Rebeca Traister dice que ella ha hablado con otras personas de esas acusaciones de acoso sexual a lo largo de 17 aos. Algunos han comentado que ha habido durante mucho tiempo rumores y comentarios que no fueron probados. Muchas figuras del mundo de Hollywood, por otro lado, continan sin decir nada.

Emily Best, fundadora y consejera delegada de Seed&Spark, una plataforma de crowfunding para cine, dice que ha tenido mentores que trabajaron con Weinstein y que le contaron durante aos esos rumores y sus preocupaciones sobre el tema. "Nadie tena historias buenas sobre l", dice y aade que la conducta descrita en el artculo no es infrecuente en la industria.

"Las empresas de Hollywood han prosperado sobre la base del desequilibrio de poder", comenta. "Todos protegen al genio. Y todos sabemos que las mujeres pueden convertirse en daos colaterales".

Best explica que las ofertas de empleo para asistentes en Hollywood suelen pedir candidatos con "piel gruesa", que es una forma de decir que deben tolerar el acoso y el maltrato: "Preparamos a la gente para aceptar eso. Le estamos diciendo literalmente a los jvenes: 'Preparaos para sufrir abusos'".

Una fuente de Hollywood que conoce a Weinstein, y que pidi anonimato para poder hablar con sinceridad, dice que se ha estado hablando durante aos sobre la conducta del productor, y que algunos lo aceptaban como parte del trabajo en la industria: "Esto no se limita a Harvey. Ocurre en todos los sitios. Pregunta a cualquier actriz y te contar historias de acoso sexual".

A pesar de su despido, el desenlace del caso Weinstein est por ver. Algunos anuncian que habr una avalancha de vctimas que hablarn sobre los malos tratos en el mundo del cine, de la misma forma que las denuncias de acoso han inspirado una mayor atencin y cambios en Silicon Valley, el mundo de la televisin y la industria pornogrfica.

Deraney dice que habr ms gente en la industria del cine que tendr que pensarse si no es demasiado txico relacionarse con Weinstein. Prev que el dao a largo plazo a la reputacin del productor quedar ms claro cuando llegue la temporada de premios, entre ellos los Oscar.

Sin embargo, las vctimas de acoso podran continuar teniendo demasiado miedo para hablar, dice Melissa Silverstein. "La industria del cine an es un sitio en el que las relaciones importan, y la gente tiene medio. Todo esto puede arruinar tu vida".



