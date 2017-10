Salarios mseros en el pas ms rico

Para aquellos que estamos del lado de las comunidades ms maltratadas y vulnerables, dar la batalla por aumentar el salario mnimo en Estados Unidos a una cifra razonable, justa y digna, es una obligacin moral.

En Estados Unidos, un salario mnimo de abajo de 10 dlares la hora es tan criminal como lo fue la esclavitud en su tiempo. El hecho de que un empleador pague salarios de miseria debera de estar prohibido por la ley, la primera regla para los negocios, principalmente los ms grandes, debiera ser pagar salarios que alcancen para vivir.

Una economa con trabajos mal pagados, que ve a sus trabajadores como productos, como maquinaria barata, donde trabajar ms de 40 horas no te garantiza cubrir gastos de renta, comida y proveer para la familia, es una economa deficiente, una economa discriminatoria, es una economa que alimenta la enorme desigualdad entre pobres y ricos.

Cmo puede un joven pensar en ir a la universidad ganando 8 dlares? Cmo esperar que alguien a quien se le paga un salario de hambre mejore su nivel de vida? Cmo justificar el hecho de que el pas ms rico del mundo pague a millones de sus trabajadores salarios de pobreza?

La propuesta del movimiento que exige 15 dlares como salario mnimo en EEUU no es perfecta, sin embargo, es una propuesta razonable. Lo que republicanos, demcratas y grandes negocios decan que era algo imposible, el movimiento 15 Ahora (15 Now, por sus siglas en ingls) ya lo ha logrado en diversas ciudades. Se ha desenmascarado as, la farsa de que aumentar el salario mnimo a 15 dlares traera una especie de caos social y econmico.

A todos aquellos a quienes les preocupa el bienestar de los pequeos negocios; a quienes les interesa defender los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados; quienes creen que todo aquel que trabaja 40 horas o ms merece ganar lo suficiente para gozar de una vida digna; quienes creen que 15 dlares es mejor que 8 dlares; quienes consideran que su salario es una miseria y no les alcanza para lo bsico, debiesen sumarse a la batalla por el aumento al salario mnimo en todo EEUU.