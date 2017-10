Obama, Macri y la economa verde

La neoliberalizacin de la cuestin ambiental

En el marco de su reciente gira sudamericana, el expresidente Obama particip el viernes pasado (6/10) como conferencista estrella en la II Cumbre de Economa Verde 2017 organizada en Crdoba por la ong estadounidense Advanced Leadership Foundation junto al gobierno provincial. En su intervencin ante el nutrido auditorio que poblaba el saln principal del Quorum Crdoba Hotel - Golf, Tenis & Spa, Obama enfatiz la gravedad del cambio climtico en curso y defendi la importancia de respetar y cumplir las metas del Acuerdo de Pars adoptado a fines del 2015 en el marco de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico as como de promover las energas renovables. Somos la primera generacin que siente el impacto del cambio climtico y la ltima que puede hacer algo al respecto sentenci ante los aplausos de la concurrencia entre las que se encontraban funcionarios y empresarios (Clarn, 2017).

Se contrapuso as a la postura del actual mandatario Donald Trump que retir a los EE.UU. de dicho acuerdo negando las causas antropognicas y la propia existencia del cambio climtico y la problemtica ambiental en consonancia con la poltica promovida por los grandes consorcios petroleros que forman parte de ese gobierno. Sin embargo, la defensa del Acuerdo de Pars y la promocin de las energas renovables y la economa verde no suponen una alternativa real a la poltica negacionista de Trump y a los procesos de deterioro y destruccin de las condiciones de existencia social desplegados por el neoliberalismo, sino que constituyen otro modo de tratamiento neoliberal de la cuestin ambiental impulsado por una importante fraccin de las lites mundiales.

En esta direccin apuntan las afinidades entre Obama y Macri evidenciadas en las declaraciones del primero reconociendo la contribucin que el segundo hizo en haber reiniciado el contacto con el mundo (Clarin, 2017) y la foto de ambos compartiendo un partido de golf que, con sus diferencias, no deja de rememorar aquella de Menem y George Bush de los aos 90 durante las relaciones carnales. En similar sentido, respecto de la cuestin ambiental, Obama comparti con Macri, en su visita en 2016 todava como presidente en ejercicio, la importancia de una agenda verde, de las energas renovables y las polticas sobre el cambio climtico, y ste ltimo expuso meses despus sobre la importancia de cuidar el ambiente y promover los negocios en la conferencia inaugural de la I Cumbre de Economa Verde organizada tambin por la Advanced Leadership Foundation (Seoane, 2017a). Una fundacin que est estrechamente vinculada al propio Obama y al partido demcrata estadounidense y que con la organizacin anual de estos congresos ha decidido hacer de la provincia mediterrnea y de la Argentina el centro de su poltica regional de promocin y divulgacin de la economa verde como nuevo y central paradigma para el tratamiento de la cuestin ambiental.

En esta ocasin dicho encuentro cont con la exposicin, adems del ex mandatario estadounidense, de dos premios Nobel de Economa, de funcionarios de la OEA, del Consejo de Negocios Sustentables de los EE.UU., del Programa de Ciudades y Gobiernos para Amrica Latina y el Caribe de la Corporacin Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, de funcionarios del gobierno de Crdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, y empresarios locales y trasnacionales; todos ellos convocados para intercambiar y formar a 300 lderes y promotores de la economa verde en el pas. Pero entonces, qu significa este enverdecimiento de la economa?

La economa verde y la ofensiva neoliberal

La economa verde se publicita como una propuesta que resuelve la contraposicin entre el desarrollo econmico y la conservacin de la naturaleza a partir de integrar esta ltima al primero, reduciendo el tratamiento de la problemtica ambiental a la promocin de ciertas actividades econmicas consideradas verdes en desmedro de otras vistas como dainas del ambiente. Es decir, restringiendo la poltica ambiental a una modificacin de los tipos o ramas de la actividad econmica; sin alterar, sino confirmando la racionalidad del lucro, la competencia y el mercado. Desde esta perspectiva, entonces, el cuidado del ambiente resulta tambin una forma de hacer negocios. As lo deca con claridad el gobernador de Crdoba Juan Schiaretti en la inauguracin de esta II Cumbre afirmando que en ningn lado est escrito que tenga que estar reido el cuidado del medio ambientecon el avance productivo, con el avance tecnolgico, es hora que ambos se fundan para poder garantizar la sustentabilidadque hay oportunidad de negocios en la economa sustentable, que no es algo que va a significar prdidas para las empresas o para los Estados y las obras que hacen; por el contrario, se est probando con la cantidad de empresas de economa verde que tiene el propio EE.UU que es absolutamente compatible y es rentable el trabajar en la economa verde para el sector empresario (Cumbre Economa Verde, 2017)

En esta direccin, la economa verde ms que consagrar un enverdecimiento de la economa supone en realidad la economizacin de lo verde. Esta dimensin aparece en la promocin que la misma hace de todos los procesos de valorizacin monetaria del ambiente y la naturaleza y que se expresa en la importancia que le otorga a la contabilidad ambiental, la construccin del capital natural, la extensin de los servicios ecosistmicos y de los mecanismos de mercado en el tratamiento de las problemticas ambientales como, por ejemplo, los mercados de carbono respecto del cambio climtico. Por otra parte, la economa verde implica tambin reducir la problemtica ambiental a la naturaleza y lo verde, identificndola con un mundo fsico no humano e incluso con la reproduccin de ciertos procesos biolgicos; quitndole a lo ambiental su dimensin social e histrica. Ambos procesos distinguen el tratamiento neoliberal de la cuestin ambiental; por un lado, la mercantilizacin o capitalizacin de la naturaleza; por el otro, la naturalizacin o biologizacin del ambiente (Seoane, 2017b).

La propuesta de la economa verde comenz a formularse a fines de los aos 80 a partir del trabajo de un grupo de acadmicos vinculados al campo de la economa ambiental que propone un cruce entre lo ambiental y la economa liberal (Pearce, Markandya y Barbier, 1989). Pero solo dos dcadas despus, en el contexto de un nuevo episodio econmico de crisis global, fue adoptada por el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA, 2009 y 2011) y luego propuesta en la Cumbre mundial de Ro+20 del 2012 como nuevo paradigma para implementar el desarrollo sostenible. Se plante as como una respuesta tanto a la crisis econmica como a la crisis ambiental, como una oportunidad para promover los negocios y el crecimiento verdes. En esta misma direccin, no es fruto de la casualidad la promocin de la economa verde en Argentina y Amrica Latina en los ltimos aos coincidentemente con una renovada ofensiva neoliberal que se despliega en la regin y que tiene, como en el pasado, su dimensin de profundizacin del extractivismo y privatizacin de los bienes comunes naturales.

La economa verde coincide programticamente y sirve a promover este mismo proceso al plantear la mercantilizacin de la naturaleza como respuesta a la cuestin ambiental. Una de las caractersticas del arte de gobierno neoliberal reside justamente en esta capacidad de hacer de las crisis que el mismo despliega una oportunidad para la profundizacin de sus propias transformaciones; en este caso, de plantear que el tratamiento de las problemticas ambientales que son el resultado en gran medida de la aplicacin de las polticas neoliberales se base en la ampliacin del proceso de capitalizacin de la naturaleza y la vida. Este sealamiento abarca incluso a los proyectos de energas renovables que conforman uno de los captulos de la promovida economa verde. Como demuestra la licitacin por 1.000 MW de potencia en energa renovables (solar, elica y otras) realizada por el gobierno nacional a posteriori del encuentro entre Obama y Macri en 2016; el modelo corporativo para el desarrollo de las llamadas energas limpias implica tambin consagrar la apropiacin y control privado de bienes naturales por parte del capital local o trasnacional; aunque en este caso se trate del viento, la radiacin solar o la biomasa.

Las alternativas desde los pueblos

La economa verde se constituye as en una matriz del tratamiento neoliberal de la cuestin ambiental promovida a nivel internacional por una fraccin de las elites polticas y econmicas del viejo centro del capitalismo, tanto de EE.UU. como de la Unin Europea. Su despliegue coincide y refuerza la expansin del mercado, del capital y de la privatizacin de los bienes naturales y la naturaleza caractersticas del neoliberalismo. Frente a ella y, tambin frente a las polticas negacionistas hoy encarnadas en el gobierno de Trump, los movimientos sociales y pueblos del mundo han construido y desplegado en las ltimas dcadas una diversidad de prcticas y programticas alternativas. Las experiencias y propuestas en torno a la agroecologa, los mercado comunitarios y la soberana alimentaria; o respecto de los modelos comunales de produccin y distribucin de las energas renovables junto a la construccin de la soberana energtica y su control pblico popular; o los planteos societales del Buen Vivir, del alterdesarrollo al ecodesarrollo; son algunos ejemplos de la realidad y riqueza de estas alternativas que crecen y se multiplican, aunque no convocan reuniones en hoteles internacionales ni reciben la atencin de grandes empresarios, funcionarios o corporaciones mediticas. En particular sobre la crisis climtica no podemos olvidar las contribuciones planteadas por las redes y plataformas globales as como los acuerdos alcanzados en las dos Conferencias Mundiales de los Pueblos sobre el Cambio Climtico y los Derechos de la Madre Tierra realizadas en 2010 y 2015 en Tiquipaya, Bolivia. Ante el deterioro y destruccin de las condiciones de existencia de la vida humana y no humana que despliega y conlleva la fase actual neoliberal del capitalismo, todas estas contribuciones y experiencias alumbran un camino que es posible e imprescindible transitar, conocer y construir colectivamente.

