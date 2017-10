Reino Unido adquiri material blico a Israel para las Islas Malvinas

Reino Unido lanz un millonario plan de compras de armas para las Islas Malvinas. En el segundo trimestre del ao, el Reino Unido lleg a un acuerdo con el departamento de defensa de Israel por U$S95 millones segn inform el portal Mercopress.

La compra de armamento es a la empresa israel Rafael Defense System. El sistema incluye una red de gestin de batalla, comando, control, comunicaciones e informtica (BMC4I). Junto con la asociacin de una empresa britnica, suministrar un sistema de misiles para defensa area terrestre para el ao 2020.

La empresa israel integrar diversos sistemas, accediendo a importante informacin en materia de defensa, algo que pases de Europa han cuestionado. Las protestas fueron por compartir informacin sensible con un pas no europeo que fabrica misiles. Frente a esto, la portavoz del ministerio de defensa de Reino Unido expres, Existen convenios de no divulgacin apropiados entre las compaas participantes, junto con salvaguardas alrededor de informacin sensible y lo que necesita ser compartido. Reino Unido ya adquiri secretamente a Rafael misiles Spike a partir de 2007 en Irak y Afganistn.

En el mes de septiembre, el presidente argentino se reuni con Benjamn Netanyahu, en la primera visita realizada por un primer ministro de Israel. Se firmaron diversos acuerdos, entre ellos profundizar las relaciones entre los servicios de seguridad de ambos pases, pero no figur en agenda la venta de armas de Israel a territorio argentino ocupado.

Armar Islas Malvinas se da a pesar del intento de acercamiento del gobierno de Mauricio Macri al Reino Unido. En la asamblea anual de la ONU de 2016, Macri declar que Theresa May, primera ministra del Reino Unido, estaba dispuesta a dialogar de todo, inclusive sobre Malvinas. Las declaraciones fueron negadas por la diplomacia britnica.

En agosto de este ao,Macri se reuni con Philip Hammond, Ministro de economa del Reino Unido, donde entre otras cosas hablaron de cooperacin contra el terrorismo y la ayuda de la administracin de May para la seguridad de la cumbre del G20 que se realizar en Buenos Aires el ao entrante. Tampoco se mencion en el encuentro que la empresa petrolera britnica Premier Oil negocia con el estado de este pas un crdito de U$S800 millones para la extraccin de petrleo de las Islas Malvinas.

En la semana, la cmara de diputados nacional emiti un comunicado declarando la preocupacin por el cambio de postura en el G77 del gobierno de Mauricio Macri respecto de la situacin de las Islas Malvinas; no se incluy en la agenda el reclamo de soberana.



