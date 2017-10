La maldicin del Che

Durante toda esta semana y en el marco del aniversario 50 de la muerte del Che Guevara diferentes medios han tratado de polemizar sobre el tema con las fuerzas armadas, recurriendo al general jubilado Gary Prado Salmn y soldados que participaron en la campaa.

Esto me record a una leyenda que se hizo popular por dcadas en Bolivia la de la maldicin del Che, que en resumen deca que iba a caer terribles consecuencias para quienes abandonaron, persiguieron, capturaron, golpearon, asesinaron y finalmente mutilaron al cadver del guerrillero, se hizo popular porque diferentes desgracias fueron sucediendo uno a uno a los involucrados como si el Che desde el ms all siguiera su lucha, hasta circul entre los militares y sus familias cartas cadenas en las que decan que tenan que rezar y enviar copias a otros porque si no la fatalidad llegara, pero an as la lista de fatalidades violentas se fue acumulando, podramos comenzar con Gary Prado Salmn.

Este general era el oficial de los Rangers, instruidos por los boina verdes norteamericanos, cuya patrulla captur al Che en 1967, en una toma de un campo petrolero liderada por el famoso fascista Carlos Valverde Barbery recibi una herida de bala de su propio camarada que no se explica cmo se dispar su arma, le lesion la columna vertebral dejndolo parapljico con terrible dolor para siempre, hoy por complicaciones de ese hecho solo puede permanecer acostado de pecho, fue embajador en Mxico el 2000 por mandato del exdictador Hugo Banzer donde recibi todo tipo de ataques y agresiones, Banzer renunci y muri de cncer poco despus de nombrarlo, tuvo un vnculo confeso el 2008 con el terrorista hngaro Eduardo Rzsa que buscaba el separatismo en Bolivia y que fue abatido por la polica meses despus, siempre mantuvo su versin que el no mat al Che que era militar y cumpla rdenes, vive bajo arresto domiciliario, obligado y viviendo econmicamente de su relato de los hechos acaecidos en la quebrada de Churo y la Higuera.

Ren Barrientos Ortuo Presidente de Bolivia en ese entonces, pero bajo rdenes directas de Usa fue el que lanz la orden de ejecucin del Che que decidieron en Washington, en menos de un ao ms tarde mora dramticamente carbonizado en un accidente de helicptero. Barrientos fue por presin norteamericana ubicado de vicepresidente de Vctor Paz para a su vez ser presionado de dar un golpe de estado a ste y que luego de exiliarlo junto a Hernn Siles y Lechn convocar a elecciones y ganarlas sin grandes contrincantes, en ese pequeo nterin democrtico lleg el Che, y permiti el accionar del ejrcito americano y agentes de la CIA para contrarrestarlo, existen videos donde Barrientos deca haba neutralizado a fuerzas armadas forneas delincuenciales y con ideas morales contrarias a las cristianas paradjicamente sus hijos terminaron con vidas libertinas aunque el peor fue el mayor Csar Fernando Barrientos Galindo un peligroso prontuariado y avezado delincuente atracador, ladrn de autos , lder de una banda que fue detenido muchas veces por la polica incluso con intercambios de disparos muerto en 2014.

Un da despus del tercer aniversario de la muerte del Che, falleci decapitado en un accidente de automvil en la carretera Oruro-La Paz el tte. ranger Eduardo Huerta Lorenzetti, quien fue el oficial que lo custodi luego de su captura en la Higuera.

Honorato Rojas un campesino al cual el Che a su paso por su rancho se retrata en una famosa foto, que incluso le haba regalado parte de sus medicinas para sus hijos lo traicion guiando a los soldados hasta la emboscada de Vado del Yeso donde muere Tania, dos aos despus un comando de policas leales al ELN lo ajusticiaron y ejecutaron con dos disparos en la cabeza en un pequeo lote que Barrientos le haba regalado en Santa Cruz agoniz por horas delante sus nios, segn el relato de los policas guerrilleros.

El teniente coronel Andrs Selich, militar de alta graduacin que lleg segundo en helicptero ni bien se captur al Che y que fue el que lo golpe con la culata de su fusil en su espalda en la Higuera muri literalmente a palos en 1973 en un interrogatorio banzerista en dependencias de Seguridad del Estado por conspirar un golpe de estado, los agentes aseguraron que les invadi la ira.

El coronel Roberto Toto Quintanilla, jefe de inteligencia del Ministerio del interior el cual viaj con los agentes de la CIA a Vallegrande y que por ellos autoriz la amputacin de las manos del cadver del Che y luego asesino del Inti Peredo, fue 4 aos ms tarde eliminado a tiros en Alemania por la elenista Mnica Earlt , ella huy exitosamente volviendo a Bolivia a continuar la guerrilla hasta dar su vida en una calle pacea por decenas de agentes.

El agente de la CIA enviado especficamente a eliminar al Che, el famoso terrorista cubanoamericano Flix Rodrguez, que orden el enviar a todos los Rangers a rodear a la guerrilla, que coordinaba constantemente con Usa las acciones y virtual asesino del Che se dijo: a su regreso a Miami comenz a sufrir de asma, a pesar de que el asma suele manifestarse en la infancia y l no tena antecedentes de haber sufrido nunca sta enfermedad atribuy esta enfermedad a la maldicin, luego l complementa: Al caminar en el aire fresco de la montaa, me di cuenta que jadeaba y se me haca difcil respirar. El Che estaba muerto pero su asma un mal que nunca haba padecido en mi vida, se me haba transmitido. An hoy mi crnica falta de aliento es un recuerdo constante del Che y de sus ltimas horas de vida en la aldea de La Higuera.

El sargento Mario Tern, un soldado que fue usado por la cobarda Felix Rodriguez de no tirar el gatillo desapareci hasta que en 2006 en el peridico el Deber de Santa Cruz, apareci su hijo queriendo dejar una nota de agradecimiento paradjicamente a los mdicos cubanos que estaban en el marco de apoyo mdico humanitario en apoyo al gobierno de Evo Morales y a los bolivianos en general donde se operaron gratuitamente y con una tasa por dems exitosa a ms de 100000 bolivianos . Segn el periodista Pablo Ortiz: Tern tena problemas de cataratas y fue curado en la Operacin Milagro, por mdicos cubanos, totalmente gratis El tipo es un perfecto desconocido. Nadie sabe quin es. Est en la ruina y se present en el hospital de Operacin Milagro, nadie lo reconoci y fue operado. Nos lo cont su propio hijo, que fue al diario para hacer un agradecimiento pblico, luego Tern fue entrevistado por otros medios internacionales y admiti esto, claro con la cobarda y mal agradecimiento tpico de un gorila de la dictadura, talvez con esta operacin vea perfectamente los actos que recuerdan los 50 aos del hombre que ejecut atado.

El general Alfredo Ovando , quien era jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas que tambin autoriz la ejecucin tom el poder por un golpe militar a Luis Adolfo Siles, el 29 de julio de 1970, su hijo Marcelo Ovando, piloto recin llegado de Usa muri en un terrible accidente en un avin Mustang F-51 a orillas del lago Titicaca, fue bien conocido que el presidente Ovando cay en una profunda depresin que fue aprovechada para el levantamiento popular encabezado por JJ. Torres y echado de palacio.

El general Juan Jos Torres, jefe del Estado mayor del ejrcito boliviano y que autoriz la muerte del Che junto a Barrientos y Ovando, logr ser presidente 3 aos despus, luego fue derrocado por Hugo Banzer Suarez en un sangriento golpe de estado, el 12 de febrero de 1976 fue secuestrado y luego asesinado por la organizacin derechista triple A en Argentina.

El general Joaqun Zenteno Anaya, comandante de la VIII divisin transmiti la orden de ejecutar al Che, fue asesinado en una calle de Pars, Francia en 1976 cuando era embajador por un grupo autonombrado Brigada Internacional Che Guevara y que nunca ms volvi a actuar en acciones terroristas. El capitn Vargas, que organiz la emboscada del Vado del Yeso y que desapareci el cadver del Che y otros guerrilleros perdi la razn, tena delirios de persecucin de muertos.

Jos Martnez Casso mdico que cercen las manos segn notas periodsticas termin alcohlico contando en bares como el Che se haba despedido de l incluso luego de muerto.

La historia del ministro del Interior Antonio Arguedas es an de las ms extraas, luego de que el general Toto Quintanilla lleg con las manos amputadas, la mscara mortuoria del Che a La Paz fue Arguedas el que los ocult entonces sin motivo aparente envi una copia del diario del Che a Fidel Castro. Arguedas luego comenz a actuar errticamente casi como un luntico viajando por Chile para reunirse con fuerzas izquierdistas, luego Inglaterra, acabando en Estados Unidos donde se reuni con la CIA ya que era su agente como ministro desde 1966, luego volvi a Bolivia y se declar marxista siendo detenido para responder sobre el caso del diario del Che luego de la muerte de Barrientos intentaron asesinarlo con disparos en pleno Prado paceo convaleciente decidi entonces entregar (o talvez vender) al dirigente del PC Victor Zannier las manos y la mascarilla del Che y stos lo enviaron al gobierno cubano , luego de recuperarse huye a Cuba donde fue bien recibido y pas una dcada all en el auge comunista, vuelve en 1979 donde se interesa en el narcotrfico existente en el pas y luego organiza el secuestro de un empresario libans, fue detenido y encarcelado hasta 1989, liberado escriba artculos que no eran tomados en serio por la prensa, en 1998 se lo sindic de ser lder de una banda de secuestradores de empresarios que fueron arrestados con excepcin del escurridizo y claramente desequilibrado Arguedas, hasta el ao 2000 era sospechoso de liderar un grupo anticomunista llamado C-4 que ya haba plantado varias bombas en la ciudad y contra dirigentes comunistas, en febrero el coronel Jaime Espndola Director de la Polica Tcnica Judicial (PTJ) inform que Arguedas muri en la plaza Loba de la zona de Obrajes cuando segn testigos tena una discusin con otro hombre al que le arrebat un bulto que era una bomba que pretenda dejar en la plaza que explot matndolo , se extrapolan curiosos informes de inteligencia y del ministro del Interior Walter Guiteras: en vez de mover el detonador a la derecha lo hizo a la izquierda, exclamando carajo, me equivoqu irnicamente el estallido le hizo volar aparte del abdomen, ambas manos.

La lista de muertes fatdicas an sigue con militares y personas involucradas , incluso con soldados que participaron en la campaa en especial de los Rangers, el grupo que estuvo protestando y haciendo conmemoraciones la ltima semana en la plaza central de Santa Cruz, paradjico porque los 180 que iban de La Paz en 1966 a ser entrenados por los boinas verdes norteamericanos fueron odiados en Santa Cruz cuando se corri la voz que iban de parte a Barrientos con el pretexto del Che a controlarla ciudad capital, pero solo eran unos tteres de USA, agencia que hizo todo el trabajo logstico, desde Washington por radio, con la veintena de instructores boinas verdes en los Rangers, la vigilancia de U2s con accidentes vergonzosos incluso y los agentes de alto nivel de la CIA cubanoamericanos (el porqu mandaron a cubanoamericanos es digno de otro artculo) para luego recin enviar unos 1800 soldados contra un grupo de 50 guerrilleros, el descargo de estos exmiembros de las fuerzas armadas de Bolivia es que eran soldados obedeciendo rdenes, defendiendo la patria y que evitaron que maten a bolivianos, vlido pero habr que recordarles que bajo ese concepto y especialmente Gary Prado, ellos persiguieron, exiliaron, torturaron, desaparecieron, asesinaron a miles de miles de bolivianos y sus familias en los aos siguientes cuando entraron al poder una seguidilla de dictadores , claro ellos por supuesto seguan obedeciendo rdenes, tristemente el ejrcito boliviano es el peor asesino de bolivianos en la historia de lejos, hicieron de juez y verdugo pensando que la bota y el fusil pesaba ms que la democracia y los derechos humanos, claro bajo rdenes bien documentadas de Estados Unidos que fueron histricamente los que manejaron a su conveniencia los destinos del pas, gracias a dios jubilaron a los ltimos gorilas que quedaban y todo es muy diferente con el actual ejrcito boliviano el que despierta verdadero orgullo.

Dejo que el lector crea o no si hay algo sobrenatural en esta maldicin o serie de acontecimientos con fines coincidentemente dramticos, personalmente me qued con que si hubo una maldicin en efecto, la maldicin que nos dej el Che es por los 40 aos siguientes de tanta pobreza y luto en nuestro pas hasta el punto de casi desaparecer, por funestos gobernantes en su mayora militares, por eso yo creo que en este aniversario 50 es cuando finalmente los bolivianos vamos a cerrar heridas para con el Che, no como mito sino como un hermano revolucionario latinoamericano que vino a plantar la semilla de la liberacin que gozamos hoy.

Venceremos.

