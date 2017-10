Yo no estoy orgulloso de ser espaol

El ministerio de Defensa ha convertido una fiesta contra la que yo ya estaba en contra en una an peor: la del da del orgullo de ser espaol. Yo no estoy orgulloso de ser espaol. Dira, incluso, de que muchas veces me avergenzo de ello.

Sentirse orgulloso de algo que es puro azar es absurdo, una soberana estupidez. Nadie elige dnde nace, aunque es evidente que esto marca nuestras vidas. Imagine, usted que hoy se siente tan espaol, que hubiera nacido en Siria. Tal da como hoy, vera cmo todas esas personas que slo en un desfile militar se gastan 420.000 euros, tan orgullosas ellas de ser espaolas, le impiden asilo a pesar de huir de las garras de la guerra y el terrorismo, a pesar de estar en el cupo de refugiados que esta Espaa orgullosa se haba comprometido a acoger, repartindose a quienes huyen de esta atrocidad como si fuera pescado en una lonja. Yo, por eso, me avergenzo de ser espaol.

Tampoco me siento especialmente orgulloso de ser espaol cuando hemos sido pioneros en la violacin del Derecho Internacional con las devoluciones en caliente, algo por lo que ya nos ha condenado el Tribunal de Estrasburgo. Tampoco por las torturas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las que los organismos internacionales como Amnista Internacional, e incluso la ONU, nos sacan los colores cada ao.

No me siento orgulloso de ser espaol por los CIE, por la pasividad ante los asesinatos por violencia de gnero, por el machismo, por cmo campan a sus anchas [email protected] fascistas, por cmo la pobreza energtica se lleva por delante tantas vidas y la banca practica la usura legalizada. Me avergenza ser espaol cuando no se percibe reaccin ciudadana al constatar que la corrupcin poltica y empresarial ha esquilmado el pas, cuando nadie se plantea cmo es posible que mientras Espaa padece la mayor miseria desde la posguerra el nmero de millonarios crece a un ritmo de cerca de 800 ms al ao

La lista de hechos que no me hacen sentir espaol es interminable. Incluso, un da como hoy, me revuelve el estmago. An recuerdo cuando Rajoy echaba la culpa a quienes eran [email protected] acusndoles de no haber sabido gestionar su economa domstica, por gastar ms de lo que tenan. La conmemoracin del 12 de octubre en 2016 nos cost ms de 800.000 euros. Este ao ni lo sabemos, porque Defensa slo ha cuantificado el desfile, que cuesta 420.000 euros. Si las Fuerzas Armadas quieren mayor reconocimiento, que hubieran destinado ese dispendio a [email protected] [email protected] espa[email protected] que prometieron proteger y que hoy no necesitan ver pasar tanques, sino llevarse un mendrugo de pan a la boca. Yo, al menos, las respetara ms.

Y si no me siento orgulloso de ser espaol, qu hago en este pas? Pues vivo aqu porque este pas me gusta, su clima, su gastronoma, porque he vivido aos fuera y lo he extraado, porque de quien s me siento orgulloso es de algunas personas, esas que hacen que este pas me guste an ms. Para m una bandera es un trapo que ni siquera me infunde respeto porque no se usa ni siquiera para limpiar, sino para tapar todas estas desvergenzas. Casualmente, cuanta ms basura tienen [email protected] que tapar, ms grande es su bandera.

Que no cuenten conmigo. El da del orgullo de ser espaol, para m, es un despropsito, una pataleta pueril, una autntica gilipollez. Quienes ms luchan por la justicia social, quienes ms se esfuerzan por el bien comn son [email protected] que tampoco celebrarn esta patraa, son [email protected] que de veras hacen de este pas un lugar en el que me agrada vivir. Afortunado que soy.

Fuente: http://blogs.publico.es/david-bollero/2017/10/12/yo-no-estoy-orgulloso-de-ser-espanol/