La CTA-Ro Negro ocup la Universidad Nacional del Comahue en General Roca

El hecho se produjo el martes pasado, cuando se cumplan 180 das ininterrumpidos del conflicto generado por el despido de los trabajadores del servicio de limpieza.

Para la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autnoma) Ro Negro, este hecho muestra con claridad la desidia e incapacidad manifiesta de las autoridades para resolverlo y habilita la intervencin de la Central Obrera que decidi ocupar pacficamente la sede que funciona en la ciudad de General Roca. Nadie puede ser considerado culpable por defender su fuente de empleo y el sustento para su familia. No tenemos futuro como sociedad si una facultad de Derecho mantiene trabajadores en negro, sin registrar y violando todas las leyes, cuestion Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y la CTA-A Ro Negro y se pregunt: Cmo se formar un abogado en una Universidad evasora? Porque aqu se estn evadiendo aportes a la ANSES, AFIP y otros organismos. La actuacin de las autoridades en este momento es temeraria. Este largo conflicto no lo iniciaron, ni lo agravan, los trabajadores. Si no hay respuestas, la prxima semana podramos sumar ms horas de protestas, adelant el dirigente social. De esta manera, la Central Sindical lanz una protesta de 48 horas de duracin, estimndose que la permanencia y los bloqueos se extiendan hasta el mircoles, 11 de octubre, si no existen respuestas. En tanto que las acciones volveran a retomarse la prxima semana sumando una jornada ms y totalizando 72 horas. La CTA demanda que la totalidad de las empleadas ilegalmente tercerizadas sean reincorporadas en sus puestos laborales y cese sobre ellas todo el hostigamiento, persecucin y discriminacin de la que estn siendo vctimas junto a sus familias. Han sido tantas las mentiras, las tretas de baja calaa y los incumplimientos de los funcionarios que conducen la Casa de Altos Estudios, que se dificulta cualquier posibilidad de entendimiento en un mbito de dilogo que no cuente con una mediacin adecuada y de autoridad competente. Por ltimo, la entidad cuestion duramente la pretensin que mantienen algunos sectores que creen que los conflictos laborales pueden ser resueltos por la Justicia Penal y denunci pblicamente al Juez Greca por entender que sus fallos son armados a la medida del poder poltico, en este caso empleador, extralimitndose o abusando a tal extremo que en su ltimo pronunciamiento lleg a sostener que la CTA no puede representar a los trabajadores, mostrando un gran desconocimiento en materia de Derecho del Trabajo e ignorando la inscripcin gremial nmero 2974, otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin.

Fuente: ACTA

Entrevista a Rodolfo Aguiar, Secretario General de CTA y ATE Ro Negro en el marco del Segundo Encuentro Preparatorio de la Semana de Accin Global contra la OMC, realizado entre el 28 y el 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

Los trabajadores podemos reclamar aumentos de sueldo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y hasta ah est bien. Ahora, cuando nos salimos de ese rol empezamos a molestar

M.H.: Con el compaero Rodolfo Aguiar, quien ha protagonizado una serie de conflictos como Secretario general de la CTA de Ro Negro. Tambin te han abierto una serie de causas judiciales. En qu estado estn esos conflictos y esas causas que te involucran a vos y a otros compaeros de la Central?

A.: En principio vale aclarar que los poderes polticos y econmicos a nosotros nos tienen reservados un rol, un lugar. Los trabajadores y los sindicatos podemos reclamar aumentos de sueldo, defender nuestros salarios, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, calefaccin en invierno, aire acondicionado en verano y hasta ah est bien. Ahora, cuando nos salimos de ese rol empezamos a molestar, porque nosotros no fuimos encarcelados a pesar de que haban existido otros hechos de represin por parte de la polica o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando reclamamos un aumento o el pase a planta permanente. Fuimos encarcelados cuando discutamos polticas, cuando ponamos en debate el rol que debe cumplir nuestro Estado rionegrino.

Lo que muestra es que ellos pretenden que la poltica sea exclusivamente discutida por 4 o 5 iluminados de saco y corbata y as nos va. La primera vez que nos apresaron fue cuando el Presidente Macri visit por primera vez en calidad de tal nuestra provincia y all llevamos adelante el bloqueo del aeropuerto para decirle en la cara que no estbamos de acuerdo con esa visita, que no era grato para nosotros que la capital de nuestra provincia haya sido elegida como la sede desde donde se iba a anunciar lo que termin siendo una farsa, el proyecto estratgico de desarrollo de toda nuestra Patagonia.

Y la segunda vez cuando frente a la Legislatura nos estbamos oponiendo a que se votara lo que en nuestra provincia se denomin Plan Castello que es un mega endeudamiento en el mercado financiero internacional en moneda extranjera que coloca a nuestra provincia casi al borde de la quiebra, que compromete seriamente a las generaciones futuras.

Nosotros tenemos en este momento 18 procesos judiciales en nuestra contra, nos parece que es una estrategia de acumulacin de causas que por supuesto intentan limitar nuestro accionar. Tenemos que informar en la comisara de nuestro barrio cundo vamos a salir de la provincia, cundo nos vamos a movilizar, nos han secuestrado automviles del sindicato. Esto muestra claramente que la justicia est siendo utilizada para entorpecer el libre ejercicio de la actividad sindical y de derechos, que en nuestro pas llegaron a ser palanca de desarrollo, de crecimiento como es el derecho de huelga, que hoy es fuertemente atacado.

Tal vez el fenmeno de estos tiempos tenga que ver, por un lado, con eliminar la intermediacin que tenemos los trabajadores proponiendo reformas laborales en donde hasta se llega al colmo de intentar que el trabajador pueda concurrir solo a una negociacin, sin representacin sindical.

Y el otro fenmeno, antes los partidos polticos o los candidatos tenan que ocultar lo que iban a hacer para no perder votos. El fenmeno tal vez sea que a nosotros nos dicen todas las medidas contrarias a los trabajadores, a los jubilados, a las franjas sociales ms vulneradas antes de las elecciones. Por ejemplo, nos estn diciendo que van a liberar el mercado de las naftas, por lo tanto, se van a producir aumentos de precios, estamos frente a un nuevo impulso inflacionario, estos aumentos se trasladarn de manera directa e inmediata a otros bienes, productos y servicios y resulta que el anuncio lo hace una fuerza poltica oficialista que despus es votada. Ese es el fenmeno que tenemos que seguir analizando en estos tiempos.

M.H.: Al gonernador Weretilneck no le fue muy bien anunciando lo que iba a hacer.

A.: Por supuesto y nosotros creemos, con humildad, que hemos tenido mucho que ver. Porque hay un estudio del Observatorio de nuestra CTA que dice que de la totalidad de los conflictos que se produjeron en el pas casi el 42% de ellos se llev adelante en la regin Patagnica y el dato es que todos los oficialismos perdieron las PASO en la Patagonia. Lo que demuestra y nos entusiasma que comienza a existir una incidencia cada vez mayor de los conflictos sociales y sindicales en los procesos electorales.

Sin lugar a dudas hoy aparece un gobierno debilitado y tambin ha tenido que ver con aquella soberbia que tuvo que lo llev a tener el 54% de los votos en nuestra provincia y que prcticamente ese consenso social se le ha diluido de las manos, por muchas medidas que ha llevado a cabo, pero tal vez la ms importante haya sido esta idea de avalar la instalacin de una planta nuclear china, haber comprado un paquete tecnolgico cerrado que haca que la participacin de nuestros profesionales cientficos locales sea nula o escasa y, por supuesto, pona en riesgo a toda nuestra regin Patagnica.

Toda esta creciente movilizacin social en nuestra provincia ha puesto en jaque al gobierno y tuvo que ver con los resultados de las elecciones. Estamos resistiendo en nuestra regin variados intentos de colonizacin moderna, colonizacin sin armas. Lo de la central nuclear era una cosa, pero no nos olvidemos que estn los Joe Lewis y los Bennetton.

M.H.: Y la base militar china.

A.: La base militar china en Neuqun, adems el Senado acaba de aprobar una autorizacin para que ingresen fuerzas armadas extranjeras a la Patagonia bajo la excusa que es una habilitacin de rutina para realizar ejercicios militares conjuntos, es decir, se est militarizando la regin, lamentablemente.

Yo creo que indign al pueblo rionegrino las declaraciones del senador por nuestra provincia Miguel Pichetto, quien comenz nuevamente a valorar los principios del Ejrcito argentino, de las Fuerzas Armadas y pidi su presencia disuasiva en la regin Patagnica para intentar frenar los conflictos, pero adems habl de que existe un tufillo a senderismo o pro montonerismo. Lo que nos resulta indignante, no solo repudiamos los dichos de Pichetto, sino que contestamos que no hay tufillo a nada raro, el nico olor que comienza a sentirse de nuevo en nuestra regin es a dictadura.

El principal desafo que hace tiempo tenemos los trabajadores, es construir nuestra propia herramienta electoral

M.H.: Te refers a la intervencin de Pichetto que si bien vota a favor de la prrroga a la Ley de tierras toda la argumentacin fue en el sentido que vos plantes.

Saliendo de lo fctico, vos decs que toda esta movilizacin social ha tenido como consecuencia que los oficialismos han perdido en Ro Negro, particularmente el caso del gobernador que inclusive retira la lista de diputados de su partido para favorecer a Cambiemos. Esa sera la expresin por la negativa. Hay acumulacin poltica para enfrentar estas polticas del gobierno?

A.: Ese es el principal desafo que tenemos, al menos de nuestra parte es un trabajo que tenemos por delante, es cierto esto, muchas veces decimos que le tocamos el bombo a un intendente o a un legislador porque nos est perjudicando, y logramos que haya un cambio de gestin, pero termina siendo lo mismo.

Nosotros decamos no importa hasta aqu el color poltico partidario, porque en Neuqun gobierna el Movimiento Popular Neuquino, en La Pampa el PJ y en Ro Negro un partido provincial, pero lo cierto es que las problemticas que debemos enfrentar los trabajadores, la precarizacin es la misma, por lo tanto, este es el principal desafo que hace tiempo tenemos los trabajadores, que es construir nuestra propia herramienta electoral que nos permita llegar a espacios de poder para realmente llegar al gobierno.

Ese es uno de nuestros principales objetivos. Nosotros advertimos hoy una fuerte desarticulacin del movimiento obrero, del campo popular y creo que esta es la principal responsabilidad que tenemos todos, no solo las bases, sino las direcciones sindicales de trabajar por una unidad. No pedirle la unidad al otro, hacerla nosotros. Lo principal es que tenemos que dejar egos de lado.

Los ltimos aos se han caracterizado por egos importantes en la dirigencia sindical, ha existido mucho cholulismo tambin. Nos parece que tenemos que revisar seriamente qu hacer para recuperar la confianza de la sociedad. Los sindicatos todava cargamos en nuestras espaldas con un fuerte desprestigio, porque en el 2001 el que se vayan todos no solo fue para los polticos, que no se fue nadie, tambin era para los sindicalistas y muchos tampoco se fueron.

Creo que hay que llevar adelante reformas concretas, no solo dar discursos, no alcanza con las palabras. Las bases estn pidiendo que haya un lmite en los mandatos. Tenemos que hacer caso, aun aquellos sindicatos que nos creemos progresistas, que integramos la CTA, no tenemos nuestros estatutos adaptados a las exigencias que demanda hoy la sociedad. No se pueden perpetuar los dirigentes en los cargos, tiene que existir la obligacin de presentar una declaracin jurada de bienes e ingresos del Secretario general, del de finanzas, tambin de su grupo familiar, etc. Con ms de 40 aos de democracia hasta los polticos y funcionarios pblicos aunque nos mientan estn obligados a hacerlo; el sindicalismo es el nico que sigue siendo una isla exenta de todo tipo de control. Nosotros decimos que ni la sociedad ni los afiliados a un gremio, hoy por ley pueden saber cunto cobran, ni cunto patrimonio tiene un dirigente gremial. Tenemos que revisar qu pasa en nuestras propias organizaciones y plantearnos esas reformas rpidamente porque sin consenso social no vamos a poder avanzar.

M.H.: Finalmente, tu participacin en esta reunin preparatoria de la lucha contra la presencia en nuestro pas se la Organizacin Mundial de Comercio en diciembre.

A.: Yo he venido puntualmente convocado por la Confederacin Latinoamericana y del Caribe de trabajadores estatales (CLATE) que hoy est presidida por Julio Fuentes que es de nuestra regin Patagnica. Nos han convocado en nuestro carcter desde ATE de la CTA Autnoma en esta idea de federalizar estas jornadas y, por supuesto, no hay otra manera de involucrarse que no sea sta, formarnos, capacitarnos, intentar aprender para llegar de la mejor manera organizando esta especie de Cumbre de los pueblos para resistir la llegada de la OMC que se va a realizar del 10 al 13 de diciembre prximos.

Estamos muy entusiasmados, me parece que es riqusimo el debate que estamos viviendo hoy y en ese sentido lo vamos a transmitir no solo a nuestra organizacin sino al resto de las provincias tambin.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.