12 de octubre descubrimiento o resistencia indgena?

Declarado por el Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chvez Fras, en Da de la Resistencia Indgena, el 12 de Octubre parte de un equvoco que pocos se han atrevido a refutar, an a sabiendas que ese da de 1492 no se produjo -al menos as lo registra la historia legada, precisamente, por los primeros visitantes europeos que arribaron a estas tierras hasta entonces desconocidas para ellos, no as para sus pobladores originarios- un enfrentamiento de civilizaciones o, en el caso que nos motiva, una resistencia indgena a la llegada de Cristbal Coln y de su avanzada mercantilista y conquistadora a la isla caribea de Guanahan.

Inicialmente se puede creer que este primer encuentro entre los pobladores de la vieja Europa y los pobladores de Abya Yala, nuestra Amrica, produjo un asombro mutuo ante gentes de habla, fisonoma y costumbres diametralmente diferentes. Aunque esto pase desapercibido para algunas personas de buena fe que desean reivindicar romnticamente la existencia, la dignidad y las culturas de los pueblos precolombinos y de aquellos que han sobrevivido a la vorgine capitalista, pasada y presente; es necesario puntualizar que la resistencia indgena ante la invasin y el saqueo de los primeros europeos no pudo producirse en tal fecha, sino posteriormente, siendo el primer combate contra la guarnicin dejada por el Almirante en la isla de Guanahan, como lo seal alguna vez el historiador venezolano Wladimir Acosta, sin que ello minimice la intencin de revisar, en su verdadero contexto, lo ocurrido en este continente a partir de ese momento.

Se ignora y se pasa por alto que la Corona espaola les dio potestad a los conquistadores, mediante Real Cdula emitida el 23 de agosto de 1503, para esclavizar a los indgenas caribes bajo el pretexto de ser canbales. Cosa semejante ocurre con el acto dictado por el Juez de Vara y Justicia Mayor de la isla La Espaola, del 5 de noviembre de 1510, que declara a la provincia de Uriapari (la Guayana) regin de caribes, autorizando a sus huestes a cazarlos y venderlos como esclavos. Bastaba entonces acusar a cualquier indgena rebelde de ser caribe para aplicarle esta norma y, en caso de persistir en su rebelda, matarlo impunemente, dado que se les consideraba carentes de alma, segn lo dictaminara la arrogancia catlica europea, aunque posteriormente lo enmendara. A partir de esta realidad salvaje es cuando podemos hablar propiamente de resistencia indgena frente al afn depredador del incipiente capitalismo europeo en nuestra Amrica, Abya Yala, y no como se ha querido ver en el momento que tropiezan con estas tierras las tres naos capitaneadas por Coln, ya descubiertas por sus habitantes originarios.

Por lo tanto, no podemos caer en el simplismo que a veces marcan las fechas, sin profundizar realmente en la compresin y anlisis desprejuiciados de los acontecimientos histricos desarrollados en ellas y creyendo en una linealidad que nos induce a creer en la fatalidad inexorable del destino. Ocurrira entonces que, vengadores de nuestros ancestros aborgenes, pretendamos ignorar y deslegitimar la herencia comn de la cual hacemos gala cotidianamente y que tiene su origen en la vieja Europa: idioma, religin, leyes, nombres y apellidos, estructuras de poder, economa y poltica, entre otros ingredientes o rasgos de la civilizacin europea que nos distancia, pese al sentimiento que nos embargue, de nuestros congneres indgenas, manteniendo viva una polmica histrica y hasta racista que no nos ayuda a explicarnos como continente, al hacerlo segn los paradigmas heredados de la vieja cultura eurocentrista.-

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.