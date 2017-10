Resea de Derechos torcidos. Conversaciones sobre "el derecho a decidir", la soberana, la libre determinacin y la Espaa federal

Para centrar una crtica desde la izquierda al nacionalismo cataln

La legalidad sin democracia es tirana. La democracia sin legalidad es demagogia. (Aristteles)





La verdad es que esta no va a ser una resea imparcial. El libro lo han escrito dos amigos, con los que adems formo parte de la asamblea de ASEC/ASIC. Con Salva comparto adems una colaboracin habitual en El Viejo Topo.

Pero tambin es cierto que, queriendo ser objetivo, considero esta conversacin me parece absolutamente imprescindible para centrar lo que sera una crtica desde la izquierda al nacionalismo cataln. Estamos hablando de algo muy serio, que es la necesidad de articular de manera sistemtica lo que sera una posicin de izquierda transformadora no contaminada por el discurso nacionalista.

La conversacin tiene formato de entrevista. Pero en cada pregunta de Salvador Lpez Arnal hay toda una reflexin previa condensada. Miguel Candel, cual terapeuta wittgensteiniano, analiza el significado de las palabras que configuran el discurso soberanista. Digo soberanista y no independentista porque lo que hacen los autores es desmontar la ideologa que est detrs de la apuesta soberanista que agrupa a los independentistas pero tambin a casi toda la izquierda catalana que se presenta como no nacionalista y no independentista.

Se disuelve el concepto fantasma de "derecho a decidir", que cmo bien se aclara en el libro, lo que oculta es la voluntad de secesin de una lite poltica que quiere formar estado propio. Argumenta de manera histricamente muy consistente como el relato nacionalista ha distorsionado la Historia de Catalua. Cmo y porqu el Presidente Wilson o el mismo Lenin apoyaron "el derecho de autodeterminacin" y porqu no tiene sentido aplicarlo a Catalua, que ni es un territorio ocupado ni una colonia. Una autocrtica desde la izquierda comunista a la inercia con qu ha ido arrastrando esta frmula sin una mnima reflexin basado en el necesario principio leninista de "anlisis concreto de la situacin concreta"

Hay tambin un anlisis muy preciso del trmino "nacin" en su triple sentido; tnico, cultural y poltico. Cmo el primero no puede aplicarse a sociedades abiertas y el tercero a sociedades constituidas en Estado. Nacin cultural? Concepto problemtico igualmente en una sociedad como la nuestra. Qu constituye la identidad cultural? La lengua? "la cultura"? La lengua puede ser lo ms claro, pero resulta que la mitad de catalanes tienen como lengua materna el castellano. Y la llamada "cultura" si la separamos de la lengua, no deja de ser un cierto "artificio", un conjunto de procedimientos institucionales para potenciar aquello que se considera como propio. En todo caso definir a Catalua como "nacin" sera aceptable para marcar su elemento diferencial siempre que no comporte soberana. Porque nada nos lleva a concluir que "Una nacin, un Estado" como la propia historia moderna nos ensea. La soberana, por el contrario, hay que derivarla de la comunidad poltica entendida como nacin cvica, es decir como una consecuencia del Estado de derecho. Candel tiene la valenta de defender algo muy poco popular entre la izquierda: que la secesin de Catalua de Espaa afecta al conjunto de los espaoles y estos deben tener tambin algo que decir. Ningn argumento de izquierda justifica la constitucin de los catalanes, es decir los ciudadanos espaoles que viven en la comunidad poltica de este Estado de derecho que es Espaa, por muy imperfecto que sea.

El ritmo de la conversacin es muy dinmico y claro, insistiendo sin ser pesado en lo que hay que remarcar.

Crticas? Hecho a faltar una profundizacin en la propuesta federal. Federalismo simtrico o asimtrico? En qu deben cambiar las comunidades autnomas para pasar a ser un Estado federal? Cul es la propuesta hoy para un Estado federal en Espaa? No digo que no se den pistas, que se dan. Pero me falta ms concrecin. El otro tema es el muy espinoso de "la inmersin lingstica". Tambin me hubiera gustado una reflexin y una posicin poltica sobre el tema.

En todo caso un libro muy clarificador que completa el gran trabajo de la editorial "El Viejo Topo" por abrir un espacio a la izquierda no nacionalista en Catalua. Espacio que completa con el extraordinario anlisis de Martin Alonso en los tres tomos de "Catalua: del xito al xtasis" o con los libros sobre izquierda y nacionalismo de Flix Ovejero.

