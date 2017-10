La esperanza -quimrica?- en una terapia vamprica

Quienes, ya sea por imperativo de su actividad profesional, o ya sea, como es mi caso, condicionado por la naturaleza de una militancia libremente escogida, aunque indudablemente condicionada por la propia trayectoria vital, nos vemos cotidianamente enfrentados a una realidad, consistente en la progresividad e irreversibilidad de algunas situaciones patolgicas, como es el caso de la asbestosis, que va transformando progresivamente en intil para la respiracin, al parnquima pulmonar.

Aunque no seamos de la cofrada de los ingenuos, que creen que la Ciencia lo puede todo, y que solamente es cuestin de voluntad poltica y acadmica, y de aplicar la financiacin necesaria, para que invariablemente se pueda alcanzar la meta propuesta. Aunque ese sea nuestro realismo, y que no participemos de ese incondicional optimismo cientificista, a veces nos vemos arrastrados a fantasear, imaginando lo que sensu stricto nadie ha planteado seriamente hasta ahora, y que vendra a ser la supuesta viabilidad de alguna terapia permitida o sugerida por algn desarrollo cientfico especialmente espectacular o sugerente, para llegar a vislumbrar la posible reversin, siquiera fuera parcial, de la asbestosis. Es una impotente pulsin psquica por nuestra parte.

Nuestro ntimo deseo sera que, aunque fuera sin carcter general, y aunque se quedaran fuera de toda posible esperanza quienes, por ejemplo, simultanearan una asbestosis con otra afectacin asbesto-relacionada, como sera el caso de... digamos que una atelectasia, sin embargo, al menos por lo que ataera a quienes no fueran portadores de esa secuela aadida, que un s (afirmativo) a que pudieran llegar algn da a ser potenciales beneficiarios de una futura terapia inspirada en alguno de esos desarrollos cientficos, que a da de hoy solamente son vagas promesas, y relativas, adems, al menos de momento, a dianas teraputicas que nada tienen que ver con la funcin pulmonar.

En esa aoranza -un permanente estado de nimo-, recalcitrante a todo prudente realismo, en una batalla interna en la que el corazn nos gana la partida, a riesgo de que seamos tildados, con razn, de locos de atar, de mal informados, de inconsecuentes... o de todo eso, junto y a la vez, no nos resistimos a la tentacin de ofrecer seguidamente la traduccin de un artculo, publicado en su da en la prestigiosa revista cientfica Nature, cuyo contenido nos ha movido a reflexionar acerca de la oportunidad de contribuir modestamente a su difusin, especialmente entre los activistas y/o expertos en la lucha contra el amianto y sus efectos nocivos, para que, por lo menos, algn cosquilleo de inquietud pueda venir a perturbar nuestro respectivo y placentero conformismo acadmico. Me dar por satisfecho, si al menos llego a conseguir sembrar alguna leve duda.

En nuestro caso, adems, lo hacemos con contumacia, porque ya hemos sido advertidos de nuestro personal y por ahora intransferible desvaro, gracias a la amabilidad y paciente aguante de un experto asesor, que aunque solicitado a nuestra instancia, sin embargo fue despus atendido por nuestra parte a regaadientes, y desatendido a la postre, por lo que ahora ya se est viendo.

Mis disculpas ante l tambin, por mi dscola condicin.

TRADUCCIN DEL ARTCULO DE NATURE

Scudellari, M. (2015). Blood to blood. Nature, 517(7535), 426. https://www.nature.com/polopoly_fs/1.16762!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/517426a.pdf?origin=ppub

He aqu la traduccin:

"Dos ratones se posan uno al lado del otro, mordisqueando un pellet de comida. A medida que uno gira a la izquierda, se hace evidente que la comida no es todo lo que comparten - sus piernas delantera y trasera han sido juntadas, y una hilera de suturas corre la longitud de sus cuerpos aseados, conectando su piel. Bajo la piel, sin embargo, los animales se unen de otra manera, ms profunda: estn bombeando la sangre del otro. La parabiosis es una tcnica quirrgica de 150 aos de antigedad, que une la vasculatura de dos animales vivos. Los cientficos han demostrado que la sangre joven rejuvenece los tejidos viejos; ahora estn probando si funciona para los seres humanos. Del Griego para, que significa "junto", y bios, que significa "vida".). Imita instancias naturales de suministro de sangre compartida, como en gemelos o animales que comparten una placenta en el tero. En el laboratorio, la parabiosis presenta una rara oportunidad para probar qu es lo que hacen factores circulantes en la sangre de un animal, cuando entran en otro animal. Experimentos con parejas de roedores parabiticos han conducido a avances en endocrinologa, biologa tumoral e inmunologa, pero la mayora de esos descubrimientos ocurrieron hace ms de 35 aos. Por razones que no estn del todo claras, la tcnica cay en desgracia, despus de los aos setenta. En los ltimos aos, sin embargo, un pequeo nmero de laboratorios han revivido la parabiosis, especialmente en el campo de la investigacin del envejecimiento. Al unirse al sistema circulatorio de un ratn viejo con el de un ratn joven, los cientficos han producido algunos resultados notables. En el corazn, el cerebro, los msculos y casi todos los dems tejidos examinados, la sangre de ratones jvenes parece aportar nueva vida a los rganos envejecidos, haciendo que los ratones viejos sean ms fuertes, inteligentes y saludables. Incluso hace su piel ms brillante. Ahora estos laboratorios han comenzado a identificar los componentes de la sangre joven que son responsables de estos cambios. Y en septiembre pasado, un ensayo clnico en California se convirti en el primero en comenzar a probar los beneficios de la sangre joven en personas mayores, con la enfermedad de Alzheimer. "Creo que es un rejuvenecimiento", dice Tony Wyss-Coray, neurlogo de la Universidad de Stanford, en California, quien fund una empresa que est administrando el experimento. "Estamos reiniciando el reloj del envejecimiento." Muchos de sus colegas son ms cautelosos acerca de hacer tales afirmaciones. "No estamos rejuveneciendo animales", dice Amy Wagers, investigadora de clulas madre de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, quien ha identificado un factor de rejuvenecimiento muscular en la sangre del ratn joven. Wagers sostiene que tales factores no estn convirtiendo viejos tejidos en los jvenes, sino que estn ayudndoles a reparar el dao. "Estamos restaurando la funcin de los tejidos". Ella enfatiza que nadie ha demostrado convincentemente que la sangre joven alarga las vidas, y no hay ninguna promesa de que lo har. Sin embargo, dice que la sangre joven, o factores de ella, puede ser prometedora para ayudar a las personas mayores a curar despus de la ciruga, o el tratamiento de enfermedades del envejecimiento. "Es muy provocativo", dice Mark Mattson, jefe del Laboratorio de Neurociencias del Instituto Nacional de Envejecimiento de EE. UU. en Bethesda, Maryland, que no ha participado en el trabajo de parabiosis. "Te hace pensar. Tal vez debera depositar algo de sangre del hijo de mi hija, as que si empiezo a tener problemas cognitivos, tendr algo de ayuda", dice l, slo medio de bromas. El bio-psiclogo Paul Bert realiz el primer experimento de parabiosis registrado en 1864, cuando le quit una tira de piel de los flancos de dos ratas albinas y luego cosi los animales juntos, con la esperanza de crear un sistema circulatorio compartido. La Biologa hizo el resto: los procesos naturales de cicatrizacin de heridas se unieron a los sistemas circulatorios de los animales a medida que los capilares volvan a tener interseccin. Bert descubri que el fluido inyectado en una vena de una rata, pasaba fcilmente a la otra, trabajo que le vali un premio de la Academia Francesa de Ciencias, en 1866. Desde los primeros experimentos de Bert, el procedimiento no ha cambiado mucho. Se ha realizado sobre los invertebrados de agua dulce, la hidra - pequeos animales relacionados con las medusas - ranas e insectos, pero funciona mejor en los roedores, que se recuperan bien de la ciruga. Hasta el medio siglo, los cientficos usaron parabiticos pares de ratones o ratas para estudiar una variedad de fenmenos. Por ejemplo, un equipo descart la idea de que las caries, cavidades dentales, son el resultado del azcar en la sangre, mediante el uso de un par de ratas en parabiosis, de las cuales slo una fue alimentada con una dieta diaria de glucosa. Las ratas tenan niveles similares de glucosa en sangre debido a su circulacin compartida, pero slo la rata que en realidad comi el azcar desarroll cavidades. Clive McCay, un bioqumico y gerontlogo en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, fue el primero en aplicar la parabiosis al estudio del envejecimiento. En 1956, su equipo uni a 69 pares de ratas, casi todas de diferentes edades. Las ratas vinculadas incluyeron a un beb de 1,5 meses, emparejado con un ejemplar de 16 meses de edad - el equivalente de emparejar a un humano de 5 aos con uno de 47 aos de edad. No fue un experimento bonito. "Si dos ratas no se ajustan entre s, una mascar la cabeza de la otra, hasta que sea destruida", escribieron los autores, en una descripcin de su trabajo. Y de los 69 pares, 11 murieron de una condicin misteriosa llamada parabitica, que ocurre aproximadamente de una a dos semanas despus de que los compaeros se unen, y que puede ser una forma de rechazo de tejidos. Pens, 'Hey, espera, estn compartiendo sangre. Esto podra responder a la pregunta que hemos estado pidiendo durante aos". Hoy en da, la parabiosis se realiza cuidadosamente, para reducir la molestia y la mortalidad de los animales. "Observamos los ratones largamente y tenemos largas conversaciones con nuestro comit de cuidado de animales", dice Thomas Rando, un neurlogo de Stanford que ha utilizado el procedimiento. "No tomamos esto a la ligera". Los ratones del mismo sexo y tamao se socializan entre s durante dos semanas antes del apego, y la ciruga se hace en un entorno estril con anestesia, almohadillas de calentamiento y antibiticos para prevenir la infeccin. El uso de ratones de laboratorio, genticamente pareados entre s, parece reducir el riesgo de enfermedad parabitica. Los ratones que se unen, comen, beben y se comportan normalmente - y pueden ser separados con xito. En el primer experimento de envejecimiento parabitico de McCay, despus de que las ratas viejas y jvenes se unieron durante 9-18 meses, los huesos de los animales ms antiguos se volvieron similares en peso y densidad a los huesos de sus homlogos ms jvenes. Ms de 15 aos ms tarde, investigadores de la Universidad de California estudiaron la esperanza de vida de parejas de ratas viejas y jvenes. Los compaeros mayores vivieron entre cuatro y cinco meses ms, que los controles, lo que sugiere por primera vez que la circulacin de sangre joven podra afectar a la longevidad. A pesar de estos intrigantes hallazgos, la parabiosis cay fuera de uso. Aquellos que han estudiado la historia de la tcnica especulan que los investigadores pensaron que haban aprendido todo lo que podan de ella, o que la barrera para obtener la aprobacin institucional para los estudios de la parabiosis haba llegado a ser demasiado alta. Cualquiera que sea la razn, los experimentos se detuvieron. Es decir, hasta que un bilogo de clulas madre, llamado Irving Weissman, trajo la parabiosis de vuelta a la vida. VOLVER A LA FUENTE Weissman aprendi a unir a los ratones, a la edad de 16 aos, bajo la supervisin de un patlogo del hospital, en la pequea ciudad de Great Falls, Montana, en 1955. Su supervisor estaba estudiando antgenos de trasplante, protenas en la superficie de clulas o tejidos trasplantados, que determinan si son aceptados o rechazados por el anfitrin. Weissman recuerda la adicin de un trazador fluorescente a la sangre de un ratn en un par, y verlo ir y venir entre los animales. "Fue realmente increble", dice. Pas tres dcadas estudiando las clulas madre y la regeneracin en parabiontes naturales, los chorros de mar de la especie Botryllus schlosseri. En 1999, Wagers, entonces un nuevo becario postdoctoral, en el laboratorio de Stanford, de Weissman, quera estudiar el movimiento y el destino de las clulas madre de la sangre, por lo que Weissman recomend que usara ratones parabiticos y etiquetar fluorescentemente las clulas que quera para rastrear en un animal de un par. Los experimentos de Wagers condujeron a dos descubrimientos rpidos sobre la naturaleza y migracin de las clulas madre sanguneas. Tambin inspir a sus vecinos de Stanford. En 2002, Irina Conboy, becaria postdoctoral en el laboratorio de Rando, present uno de los papeles de Wagers en una reunin de un club de revistas. Michael Conboy, el marido de Irina y un post-doctor en el mismo laboratorio, estaba dormitando en la parte trasera de la sala de reuniones. La mencin de los ratones de costura juntos lo sacudi despierto. "Hemos estado en discusin, durante aos, sobre que el envejecimiento parece ser de todas las clulas en el cuerpo, que todos los tejidos parecen ir al infierno a una, juntos", dijo Michael. Sin embargo, no haban podido pensar en una cesta de manos, un experimento realista para investigar qu es lo que coordina el envejecimiento en todo el cuerpo. "Pens: 'Oye, estn compartiendo sangre'", dice Michael."Esto podra responder a esa pregunta que hemos estado pidiendo durante aos". Al final de la presentacin, corri hacia Irina y Rando. Los investigadores se unieron a Wagers, quien realiz los pares de viejos con jvenes, para el experimento, y ense a Michael la tcnica. Rando dice que no esperaba que el experimento funcionara, pero lo hizo. Dentro de cinco semanas, la sangre joven restaur las clulas del msculo y del hgado en los ratones ms viejos, notablemente haciendo que las clulas madre envejecidas comenzaran a dividirse nuevamente. El equipo tambin encontr que la sangre joven dio lugar a un mayor crecimiento de las clulas cerebrales en ratones viejos, aunque el trabajo qued fuera de su trabajo de 2005 que describe los resultados. En general, los resultados sugieren que la sangre contiene el factor o los factores elusivos que coordinan el envejecimiento en diferentes tejidos. Despus de que el equipo publicara sus resultados, el telfono de Rando comenz a sonar incesantemente. Algunas de las llamadas eran de revistas de salud masculinas que buscaban maneras de construir msculo; otros eran de gente fascinada por la perspectiva de prevenir la muerte. Quisieron saber si la sangre joven extendi la duracin de la vida. Pero a pesar de los indicios de que esto era cierto desde la dcada de 1970, nadie todava ha probado adecuadamente la idea. Sera un costoso y laborioso experimento. En su lugar, los miembros del equipo de investigacin original se ramificaron en distintos esfuerzos para determinar qu hay exactamente en la sangre, responsable de los efectos rejuvenecedores. En 2008, Irina y Michael Conboy, entonces en la Universidad de California, Berkeley, haban vinculado 10 factores de rejuvenecimiento muscular, a la activacin de la sealizacin Notch - que promueve la divisin celular - o la desactivacin de la va de transformacin del factor de crecimiento (TGF)-β, que bloquea la divisin celular. Luego, en 2014, identificaron el que haca el nmero 11; uno de los factores que desafan a la edad, que circulan en la sangre: la oxitocina, es una hormona mejor conocida por su participacin en el parto y la vinculacin, y un frmaco ya ha sido aprobado por la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para inducir el parto en mujeres embarazadas. Los niveles de oxitocina disminuyen con la edad, tanto en hombres como en mujeres, y cuando se inyecta sistemticamente en ratones ms viejos, la hormona rpidamente - en un par de semanas - regenera los msculos al activar las clulas madre musculares. TODOS LOS RGANOS Wagers segua con el trabajo contra el envejecimiento en Harvard, donde haba iniciado su propio laboratorio en 2004. Reclut la ayuda de expertos en varios sistemas de rganos, para ayudarla a evaluar el impacto de la sangre joven en sus respectivos tejidos. Con el neurocientfico Robin Franklin en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, su equipo demostr que la sangre joven promueve la reparacin de las mdulas espinales daadas, en ratones ms viejos. Con el neurocientfico Lee Rubin, de Harvard, encontr que la sangre joven chispea con la formacin de nuevas neuronas en el cerebro y en el sistema olfativo. Y con el cardilogo Richard Lee en el Brigham and Women's Hospital de Boston, Massachusetts, encontr el factor 14, que invierte el engrosamiento relacionado con la edad de las paredes del corazn. Con Lee, Wagers comenz la deteccin de protenas que eran particularmente abundantes en sangre joven, pero no en sangre vieja. Una se resalt frente a ellas: el factor de diferenciacin de crecimiento 11, o GDF11. Wagers y Lee mostraron que el factor, que las infusiones directas de GDF11, no slo eran suficientes para aumentar fsicamente la fuerza y ​​la resistencia de los msculos, sino que as como para revertir el dao del ADN, dentro de las clulas madre musculares. Los estudios sin ratn, fuera del laboratorio de Wagers, todava no han replicado el hallazgo, pero una protena similar, en las moscas de la fruta, extiende la vida til y evita la degeneracin muscular. Es quizs apropiado que la popularidad recin descubierta de la parabiosis se ha extendido entre laboratorios con vnculos estrechos. Wyss-Coray, que trabajaba en la sala junto al laboratorio de Rando, haba descubierto previamente cambios prominentes en los niveles de protenas y factores de crecimiento en la sangre de los seres humanos envejecidos y de las personas con enfermedad de Alzheimer. Siguiendo con los resultados inditos del cerebro, de Rando, us pares de ratones viejos y jvenes para mostrar que los ratones viejos expuestos a sangre joven s aumentaron el crecimiento de las neuronas y que los ratones jvenes expuestos a sangre antigua haban reducido su crecimiento. El plasma solo, tuvo los mismos efectos . "No tuvimos que cambiar la sangre entera", dice Wyss-Coray. A continuacin, el equipo examin los cambios generales en el cerebro, y encontr que el plasma joven activa la plasticidad cerebral y la formacin de memoria en ratones ms viejos, y aumenta el aprendizaje y la memoria. "No podamos creer que esto funcionara", dice Wyss-Coray. Ni los crticos. La primera vez que Wyss-Coray someti el trabajo a un diario, fue rechazado, dice, respondiendo que era demasiado bueno para ser verdad. As que su equipo pas un ao repitiendo los experimentos en la Universidad de California, San Francisco - una instalacin diferente con personal de estudios fuera del laboratorio de Wagers todava han replicado el hallazgo. Los investigadores obtuvieron los mismos resultados. "Despus de eso, realmente me tranquilizaron", dice Wyss-Coray. Estoy convencido de que funciona. Su investigacin, publicada el pasado 17 de mayo, llam la atencin de una empresa radicada en Hong Kong, propiedad de una familia con una historia de la enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza por la prdida de neuronas. Segn informes, la condicin de un miembro de la familia haba mejorado temporalmente despus de recibir una transfusin de plasma. As que la compaa present la financiacin inicial para traducir el enfoque de Wyss-Coray a los ensayos clnicos humanos. Wyss-Coray form una empresa de nueva creacin, Alkahest, en Menlo Park, California, y en septiembre de 2014 comenz un ensayo aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, en Stanford, probando la seguridad y la eficacia de usar plasma joven para tratar la enfermedad de Alzheimer . Seis de las 18 personas planificadas con Alzheimer, todas de 50 aos o ms, ya han comenzado a recibir plasma recolectado de hombres de 30 aos o menos. Adems de controlar los sntomas de la enfermedad, los investigadores estn buscando cambios en los escneres cerebrales y los biomarcadores sanguneos de la enfermedad. MALA SANGRE? Wagers est ansiosa por ver los resultados, pero le preocupa que un fracaso sea difcil de interpretar y, por lo tanto, podra poner todo el campo atrs. El plasma de un donante de 30 aos no puede contener factores beneficiosos para los pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Ella, Rando y otros preferiran ver la prueba de un factor sanguneo especfico o una combinacin de factores conocidos, sintetizados en el laboratorio, para lo cual el mecanismo de accin es plenamente comprendido. Tambin hay preocupaciones persistentes en cuanto a si la activacin de clulas madre - que es lo que la sangre joven parece hacer ms a menudo - durante un largo perodo de tiempo resultara en demasiada divisin celular. "Mi sospecha es que los tratamientos crnicos con cualquier cosa - plasma, drogas - que rejuvenecen las clulas en animales viejos, va a conducir a un aumento en el cncer", dice Rando. "Incluso si aprendemos a hacerlo con las clulas jvenes, es algo que queremos hacer con juicio". Michael Conboy est preocupado por otra razn: ha visto bastantes ratones pareados morir de enfermedad parabitica, para ser cauteloso al intentarlo en humanos. "Sera receloso" de cualquier ensayo en el que cantidades significativas de sangre o plasma se transfundieran en una persona mayor, con regularidad, dice. El director ejecutivo de Alkahest, Karoly Nikolich, dice que entiende las preocupaciones de seguridad, pero enfatiza que millones de transfusiones de sangre y de plasma se han llevado a cabo de manera segura en los seres humanos. Se espera que el estudio inicial de Alkahest concluya a finales de este ao, y la compaa planea iniciar estudios adicionales de plasma joven en el tratamiento de diferentes tipos de demencia y afecciones relacionadas con la edad. Toda la cautela sobre la sangre joven est justificada, dada la historia de esperanzas en el campo anti-envejecimiento. En las ltimas dos dcadas, los investigadores han identificado las propiedades anti-envejecimiento de numerosos tratamientos, incluyendo dietas con restriccin de caloras; Resveratrol, una sustancia qumica que se encuentra en la piel de las uvas; Telomerasa, una enzima que protege la integridad de los cromosomas; Rapamicina, un frmaco inmunosupresor que prolonga la vida til de los ratones; y las clulas madre, que disminuyen en funcin y nmero a medida que las personas envejecen. Slo dos de estos - la restriccin calrica y la rapamicina - se ha demostrado que de forma fiable enlentecer o revertir los efectos del envejecimiento, a travs de muchos tipos de tejidos de mamferos, pero ninguno se ha convertido en un tratamiento anti-envejecimiento. El primero, ha producido resultados conflictivos en primates; este ltimo tiene efectos secundarios txicos. La sangre joven, por el contrario, parece volver atrs los efectos de la edad, e incluso, potencialmente, con pocas preocupaciones de seguridad conocidas en los seres humanos y, hasta el momento, con los resultados corroborados de rejuvenecimiento parabitico, en estudios en mltiples laboratorios. Sin embargo, los cientficos y los especialistas en tica todava se preocupan por el tratamiento que se est intentando en personas, fuera de los ensayos clnicos aprobados, antes de evidencia sobre su seguridad, y de que la eficacia sea reducida. Los trasplantes de clulas madre, sin licencia, ya son una industria en auge, advierte Mattson y la transfusin, sin licencia, de sangre joven, sera incluso ms fcil. "A menudo estos mercados lucrativos surgen sobre una esbelta base de trabajo creble", dice Leigh Turner, bioeticista de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, que ha estudiado el campo anti-envejecimiento. Por ahora, cualquier afirmacin de que la sangre o el plasma jvenes prolongar la vida til son falsas: los datos no estn all. Un experimento para probar tales afirmaciones llevara ms de seis aos, primero esperando a que los ratones envejezcan, luego para que ellos mueran naturalmente, luego analizando los datos. "Si tuviramos fondos para hacer esto, lo hara. Pero no los tenemos", dice Michael Conboy. Sin embargo, aade: "Espero que alguien, en algn lugar, lo haga".

---oooOooo---

He tenido un bello sueo, que no lo ha sido, porque slo fue una ensoacin. He soado que la terapia vamprica tena alguna eficacia teraputica, siquiera paliativa, en los afectados por las mal llamadas patologas "benignas" asbesto-relacionadas.

He soado que al menos una de las asociaciones de vctimas, haca suya la iniciativa, implementando y gestionando una cohorte de voluntarios donantes para sucesivas transfusiones sanguneas, quizs slo de plasma, entre los familiares consanguneos y ms jvenes, de sus respectivos parientes, integrantes del conjunto de los asociados, estando estos ltimos todos afectados por alguna de esas enfermedades adquiridas por exposicin previa al amianto.

He soado que, como complemento del programa de seguimiento mdico de esos afectados, y aprovechando sus peridicas revisiones, se proceda a una transfusin sangunea, procedente de su respectivo pariente perteneciente a una generacin posterior a la de cada receptor de sangre completa o del plasma sanguneo: hijos, nietos, sobrinos, etc., que voluntariamente quisieran hacerlo. Eventualmente, entre estos parientes, pueden asumir la condicin de donante sanguneo, ms de un familiar de un determinado y vamprico receptor, aliviando as el respectivo estrs inherente a su altruista y hematolgica donacin reiterada.

He soado que a lo largo del transcurso de todo ese programa piloto, con fecha de provisional o definitiva finalizacin, se iban testeando posibles indicios de alguna mejora real entre los receptores de las transfusiones, ms all de lo que, a corto plazo, un mero efecto placebo pudiera aparentar.

Mejora que podra quedar referida, por ejemplo, a los trastornos del sistema inmunitario, y que suelen acompaar a lo que no deja de ser una masiva invasin del organismo por una substancia extraa al mismo, como es el caso del amianto inhalado o ingerido y retenido, y de los que en su da nos ocupamos en nuestro trabajo:

Amianto: los padecimientos olvidados (Accin sobre los sistemas inmunitario y endocrino) Rebelin 29/08/2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202664

He soado que el parentesco aseguraba, a travs de la consanguineidad, la compatibilidad donante-receptor, sin descartar, no obstante, una primera comprobacin mediante el oportuno anlisis de compatibilidad, ya podemos imaginar por qu. Habra que determinar los antgenos de los sistemas ABO y Rh.

Por lo que respecta al primero de ellos, sera un indeseado "efecto colateral", el que, como hiptesis con ms alta probabilidad (aunque excepcionalmente podran caber otras explicaciones), alguna aparente paternidad pudiera, eventualmente, quedar cuestionada por los resultados de ese primer anlisis de los grupos sanguneos de donante y receptor, respectivamente, y que en teora siempre deberan de coincidir, de forma que generalmente es imposible para un progenitor con antgeno sanguneo AB el tener un hijo con tipo O, restriccin que se traslada tambin a los descendientes de ese hijo, que biolgicamente eso s, al menos, lo fueran.

He soado que el indudable bajo coste de todo el protocolo de ese primer programa piloto, facilitaba su aceptacin por parte de las autoridades sanitarias y de supervisin poltica, atentas, como no puede ser de otra manera, al necesario incremento presupuestario.

He soado que su real sencillez de ejecucin, facilitaba su aceptacin por parte de todos los intervinientes y sus respectivas voluntades concertadas, facilitando la real implantacin de todo el protocolo, hasta sus ltimas consecuencias, cualesquiera que estas fuesen, exitosas o no, y ello aunque en el aire quedan importantes flecos por concretar, como sera el caso de la frecuencia, dosis, y nmero de esas transfusiones, ya fueran slo de plasma sanguneo (las menos agresivas y ms seguras), o ya fuera que se tratara de transfusiones de sangre entera, con todos sus componentes.

Esto tendra que venir condicionado, por un lado, por el imperativo de no causar dao iatrognico a los donantes (uno o ms, por cada receptor), y por otro lado, en funcin, tambin, de las expectativas de xito teraputico, ya sea considerable, o ya sea, en su defecto, meramente paliativo, por que respecta a cada receptor de esas transfusiones sanguneas, ya sea de sangre entera, o ya sea de nicamente el plasma de esa sangre.

En toda esa cadena de ensoaciones, un eslabn es el punto dbil: a priori, no existen indicios que permitan vislumbrar ninguna probabilidad de que tal "locura" fuera a funcionar; pero quizs, tambin, nadie lo haya planteado todava seriamente, y por nuestra parte tampoco lo habamos hecho antes, pblicamente, salvo algunas insinuaciones, veladas, por mera prudencia.

Pero, no obstante, nos ha parecido ms honesto que callar, y con todas las reservas propias de hacer a los dems, partcipes de semejante boutade, no dejar de hacerles tambin partcipes, por esta vez, de algo de lo que yo soy el primero en no estar nada convencido. Por si acaso "sonara la flauta", por feliz casualidad.

Que los dioses del optimismo compasivo y emptico hagan efectivo aquel aforismo que vena a decir, que "los que ven lo invisible, hacen posible lo imposible".

