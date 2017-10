Obama en Amrica Latina para salvar al neoliberalismo

CELAG

El expresidente estadounidense, quien salv de la quiebra a las financieras de Wall Street en 2008[1], y lleg al gobierno con una campaa financiada por grandes empresas y millonarios que luego pasaron a formar parte de su administracin[2], visit el Cono Sur. En medio de las dudas e incertidumbres en Amrica Latina generadas por un discurso contradictorio de la gestin Trump respecto al modo en que concibe la relacin proteccionismo-librecambio, Barack Obama dio conferencias en Brasil y Argentina durante la primera semana de octubre, promocionando su nueva fundacin y exaltando los valores del neoliberalismo.

En Brasil particip en el marco del Frum Ciudadano Global en San Pablo, promovido por el diario Valor Econmico(del grupo O Globo), el Banco Santander Brasil y Advantage Program.[3] El tema del evento fue Cambiar el mundo? S, tu puedes, remitiendo al lema de la campaa de Obama Yes we can (S podemos). Participaron del evento diversas compaas que impulsan el desarrollo del ciudadano global[4]. En esta primera visita a Brasil luego del golpe al gobierno de Dilma Roussef, el expresidente dej bien claro el peligro que implica el avance de los populismos y defendi el refuerzo de la democracia para frenarlos[5]. En Argentina, la conferencia de Obama fue en el marco de la Cumbre de Economa Verde llevada a cabo en Crdoba, organizada por la Fundacin Advanced Leadership con el gobierno provincial. El evento cost aproximadamente 1.4 millones de dlares y el principal auspiciante fue el Estado provincial vale destacar que el expresidente estadounidense cobra entre 400.000 y 450.000 dlares por sus presentaciones-. Los tres principales auspiciantes del sector privado fueron la Fundacin Mediterrnea, OCA y Boston Seguros.[6]

Esta gira de Obama para promover su fundacin se enmarca en una tendencia de la lite global neoliberal que viene calando profundo especialmente desde el nuevo milenio, con los nuevos ricos del Silicon Valley[7] (aunque de ningn modo sean sus nicos integrantes). Est centrada en valores liberales como la asistencia, el liderazgo y el emprendedurismo, publicitados por el marketing de la responsabilidad social empresarial como formas de cambiar el mundo. En la alianza pblico-privado que promueven sus fundaciones, el Estado debe estar al servicio del sector privado, evitando cualquier tipo de retorno a polticas redistributivas que remitan al Estado de bienestar.

Representantes fundamentales de este discurso y praxis son el expresidente estadounidense Bill Clinton (Demcrata) y el magnate de Microsoft, Bill Gates. Ambos cuentan con fundaciones que poseen al menos dos pilares: la asistencia para el desarrollo en pases perifricos y el impulso del emprendedurismo, las buenas ideas y el liderazgo.[8] La Fundacin de Obama parece ms enfocada en esta ltima tendencia y, de hecho, antes de viajar a Amrica Latina, Obama dio una conferencia auspiciada por la Fundacin Bill y Melinda Gates (una de las mayores donantes a nivel mundial),[9] sobre progreso, desarrollo global y cmo cambiar el mundo.[10] La fundacin de Bill y Melinda Gates financia a la Fundacin Obama, al igual que Grosvenor Capital Management (el dueo es Michael Sacks, que tambin tiene su propia fundacin: Highland Park), Center Bridge Partners (empresa de inversin de capital privado y crdito), ImpactAssets (promueve inversiones con impacto social, ambiental y financiero), DE Shaw & Co. (de Davis Shaw, quien invierte en fondos de cobertura).[11]

Obama en So Paulo (Brasil)

Los vnculos de Obama con el neoliberalismo en Brasil fueron establecidos mediante el grupo O Globo, el banco espaol Santander, Advantage Program y Valor Econmico, que en 2016 fue absorbido por el grupo O Globo,[12] el cual oper como uno de los ejes fundamentales del Lawfare,[13] y el golpe a Dilma Rousseff en 2016.

Obama dio una conferencia[14] en el marco del Foro Ciudadano Global ante ms de 300 empresarios, destacando los del mbito bancario.[15] El representante de O Globo, Roberto Irineu Marinho y Sergio Ral de Santander, dijeron que hay que asegurar a millones de personas a nuestro tejido econmico y en eso, hay empresas que juegan un papel clave en reducir la desigualdad social en Brasil[16] que se asume debe ser resuelta por el sector privado-. O Globo tienen una fundacin con el nombre de su fundador Roberto Marinho, creada desde 1977, la cual cuenta con iniciativas que promueven el uso de energas renovables, educacin de calidad, alienta el liderazgo de los jvenes y promueven el valor del medio ambiente.[17] La Fundacin Obama y la Fundacin Roberto Marinho cuentan con una agenda comn si se revisan los proyectos de cada una.[18]

Las empresas privadas que estn financiando la Fundacin Obama tienen, a su vez, proyectos similares e inversiones en energas renovables. Durante su visita, Obama hizo mencin a la energa renovable utilizada en Brasil y felicit los esfuerzos por emplear este tipo de energa. En el Foro Ciudadano Global, se encontraba Elizabeth Farina presidenta de la Unin de la Industria de la Caa de Azcar (UNICA), una de las patronales ms importantes del pas. Brasil a su vez, pertenece a la Plataforma Biofuturo lanzada por la COP22.[19] Dicha plataforma, a grandes rasgos, implica la inversin y promocin del uso de biocombustibles en diversos pases.[20]UNICA forma parte del lobby energtico que ha promovido con el gobierno de Temer el proyecto RenovaBio junto a las empresas estadounidenses en Brasil, agrupadas en el Consejo Empresarial Brasil-EUA (BUSBC). Estas empresas representan la llave de entrada del capital estadounidense y promueven el libre comercio y el uso de energas limpias.[21]

Actualmente, UNICA, BUSBC, Archers Daniels Midland Company (ADM) -la cual estuvo a cargo de Patricia Woertz, quien fuera presidenta del Consejo de Exportacin con Obama-, y otros conglomerados energticos de Estados Unidos y Brasil, promueven el empleo del etanol en Brasil y cuentan con el apoyo del Departamento de Comercio de EEUU.[22] La cara menos humana y menos visible de estos proyectos, son las consecuencias de la produccin de etanol en virtud de acaparamiento de tierras y erosin del suelo que generan una expulsin sistemtica de campesinos y comunidades, en un proceso que se viene profundizando desde la dcada del 70.[23]

Obama en Crdoba (Argentina)

En el evento en la ciudad de Crdoba, Advanced Leadership fue el organismo que se encarg de elegir los 300 asistentes a la charla. Esta fundacin est directamente vinculada al gobierno estadounidense, se especializa en capacitar lderes, incluyendo la formacin empresarial y el intercambio de profesionales para que lleven a cabo estancias en Washington DC. El asesoramiento es para grandes corporaciones (como AXA, Telefnica, Microsoft, Iberdrola, CITI Bank, BBVA)[24] pero tambin para gobiernos (como observamos en el caso del evento de Crdoba, financiado por el gobierno provincial). Otro de los ejes son las misiones comerciales, que tienen como objetivos atraer inversin extranjera para una regin especfica y ayudar a compaas estadounidenses que quieran exportar sus productos o servicios a determinadas regiones o pases[25] -meta que deja clara la articulacin entre sector pblico/privado estadounidense-.

Los integrantes de Advanced Ledership son un ejemplo del modo en que opera la red global a travs de trayectorias personales. El presidente de la Junta de Asesores es Juan Verde, de la Consultora estadounidense Mapa Group, que se especializa en asesoramiento a gobiernos y corporaciones para la expansin de mercado, estrategia y sustentabilidad. Verde trabaj en campaas electorales como las de Barack Obama, Bill Clinton, Al Gore, Ted Kennedy, John Kerry y Hillary Clinton. En el primer gobierno de Obama, Verde fue Subsecretario del Departamento de Comercio estadounidense para Europa y Asia, con el objetivo de expandir la presencia de compaas estadounidenses en esas regiones.[26] Advanced Leadership recibe tambin financiamiento del BID, la OEA, la Fundacin Mediterrneo y Boston Seguros.[27]

Otro organismo que financi el encuentro en Crdoba fue la Fundacin Mediterrnea. El protagonismo de esta fundacin confirma la orientacin y esencia neoliberal no solo del evento, sino del entorno vinculado a la asistencia y el emprendedurismo que caracterizan a un sector de la lite global. La Fundacin Mediterrnea comenz a operar durante la ltima dictadura militar en Argentina, siguiendo las pautas de los Chicago Boys para impulsar e instalar (a sangre y fuego) el neoliberalismo.[28] Entre sus personalidades ms destacadas encontramos al economista Domingo Cavallo, el gur de la convertibilidad y las privatizaciones en Argentina, en la dcada de los 90 durante el gobierno de Carlos Menem.[29] Actualmente, el Ministro de Finanzas de la provincia de Crdoba, proviene de la misma Fundacin[30] -pauta que describe a buena parte de los think tanks neoliberales, que no slo asesoran al sector pblico, sino que terminan formando parte de l por medio de trayectorias personales y la circulacin entre el sector pblico y el privado-.

Angustiados frente a la incertidumbre generada por el discurso de Trump (que en los hechos no se apart del neoliberalismo, tal como lo mostr la gira del vicepresidente Pence acompaado por una enorme comitiva empresarial),[31] los defensores del neoliberalismo en Argentina y Brasil recibieron con alivio a Obama. Signo vivo de que la globalizacin neoliberal sigue en pie, record en sus visita que debemos salvarla frente a unos populismos (concepto que incluye por igual al gobierno de derecha de Trump que a los procesos de cambio en Amrica Latina) que amenazan la democracia.

Notas:

Silvina Romano(@silvinamceleste) y Anbal Garca (@Anibal_garcia89) investigadoras CELAG.

Fuente: http://www.celag.org/obama-america-latina-salvar-al-neoliberalismo/