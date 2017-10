La consulta popular acerca a Lenn Moreno al ideal de presidente que intenta proyectar: un hombre que escucha sin irritarse al que piensa diferente; que prefiere acudir al pueblo para tomar decisiones que, legalmente, puede asumirlas por cuenta propia; un hombre que no se parece en nada o que intenta no parecerse a su antecesor.

Y en ese empeo, la seleccin de las preguntas tiene gran importancia. Este es el origen de los temas con los que Lenn Moreno se juega su primera batalla electoral desde que asumi la Presidencia del Ecuador en mayo de 2017. Tcnicamente, las cinco primeras preguntas son de un referendo para reformar la Constitucin. El mecanismo utilizado por el presidente Moreno es el de reforma constitucional, y le ha solicitado a la Corte Constitucional que califique la constitucionalidad de las preguntas. Las dos restantes son preguntas de consulta popular pues no son directamente cambios en la Constitucin, sino cuestiones de inters de la ciudadana.

La corrupcin (o su combate) es la madre de esta pregunta. Despus de las revelaciones de grandes casos de corrupcin, varios sectores de la sociedad civil le han pedido al presidente Moreno que se tomen medidas drsticas contra quienes participaron en estos actos. Con la revelacin de la trama Odebrecht, la Justicia estadounidense y la brasilea pusieron en jaque a varios polticos latinoamericanos. En Ecuador, los primeros nombres aparecieron en plena campaa electoral. El saldo hasta ahora deja un vicepresidente en prisin preventiva, un excontralor prfugo y otros 15 funcionarios de alto rango investigados por asociacin ilcita para delinquir.

No es que la corrupcin haya llegado a Latinoamrica de la mano de Odebrecht, pero la cantidad de dinero que se movi y el nmero de funcionarios de alto rango salpicados provoc un sacudn en la regin.

Otra trama internacional, revelada por Papeles de Panam, desemboc en el caso PetroEcuador. Las investigaciones giraron en torno a Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la empresa estatal petrolera durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscala abri varios procesos ms por delitos como peculado, cohecho y asociacin ilcita, que involucran a al menos 30 personas, entre exfuncionarios y empresarios.

A pesar de ese contexto, la lucha contra la corrupcin no fue una de las ofertas recurrentes en la ltima campaa electoral. Sin embargo, ya en el poder, el presidente Lenn Moreno anunci una ciruga mayor, mientras la nueva Asamblea empez a pensar en la muerte civil, es decir, que las personas condenadas por corrupcin pierdan sus derechos civiles, el principal objetivo es que queden inhabilitados de volver a ejercer un cargo en la administracin pblica.

Por separado, Alianza Pas, Pachakutik y la Izquierda Democrtica plantearon reformas para que las personas condenadas por corrupcin queden inhabilitadas para participar en poltica. Ese tambin fue uno de los cuatro pedidos que la Comisin Nacional Anticorrupcin envi al Presidente, adems del cese de funciones de los miembros del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social, que las enmiendas aprobadas por la anterior Asamblea Nacional queden sin efecto y la conformacin de una comisin ciudadana para preparar el rgimen de transicin para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones en esta consulta popular.

Tal vez la pregunta ms polmica de todas. Rafael Correa estuvo diez aos en el poder, pero a Alianza Pas no le alcanz el tiempo para formar a su sucesor. Por eso, cuando se hablaba del fin de su presidencia y de su sucesin, la respuesta que pareca ms segura era que Rafael Correa deba ser sucedido por Rafael Correa. Sin embargo, la Constitucin de 2008 se lo impeda. En junio de 2014, cuando llevaba un ao de su tercer mandato, el oficialismo present una propuesta para instaurar la reeleccin indefinida, que fue parte de un paquete de 17 proyectos para enmendar la Constitucin, aprobada seis aos antes y que permita la reeleccin por una sola vez para un mismo cargo.

En ese entonces la discusin giraba en torno a si los cambios planteados por Alianza Pas en realidad eran enmiendas o reformas, y el trmite que deba seguirse. El primer camino se aplica cuando los cambios son superficiales y no afectan ni a los derechos de las personas ni a la esencia del Estado. El segundo se aplica cuando el cambio altera la estructura y los elementos que constituyen el Estado. Y ese fue el argumento de quienes pedan que esta decisin se tome va consulta popular.

El riesgo de llamar a un referndum era alto. La popularidad de Correa haba empezado a tambalear y el 2015 no fue su mejor ao alcanz un 58% de aceptacin. Segn una encuesta de CEDATOS, un 80% de los ecuatorianos quera que la reeleccin indefinida se resuelva por referndum.

El rechazo a esta intencin, liderado por la oposicin, se sinti en las calles. Fueron varias semanas de protestas, hasta que el 3 de diciembre del 2015, la Asamblea Nacional aprob las enmiendas. Pero la presin social provoc que se incluyera una disposicin transitoria para que la reeleccin indefinida entre en vigencia el 24 de mayo de este ao y as Correa qued fuera de las ltimas elecciones presidenciales.

Ahora, ocupando el espacio de la oposicin al Gobierno, el exmandatario ha insinuado en ms de una ocasin que, si lo considera necesario, volver a postularse. La respuesta de Moreno es esta consulta popular, acogiendo adems, el pedido de los grupos polticos de la oposicin.

En Alianza Pas la postura no es unnime. De hecho, la vicepresidenta encargada, quien en el 2016 ejerca como asamblesta y vot por la reeleccin indefinida, hoy tiene a su cargo el desarrollo de la consulta. Los legisladores que se mantienen en el bando Corresta, como Marcela Aguiaga, defienden que eliminar la reeleccin indefinida es una regresin de derechos polticos, porque limita a los ecuatorianos la posibilidad de elegir y ser elegidos.

El CPCCS es una creacin de la Constitucin del 2008, que es una creacin de Rafael Correa y su partido, Alianza Pas. Correa lleg al poder con la oferta de una Asamblea Constituyente que produjera una Constitucin para refundar el Ecuador. Una de las innovaciones que introdujo fue la de creacin de una funcin estatal de Transparencia. Su rgano principal es el CPCCS que deba con la funcin principal de promover la participacin, el control social de lo pblico y la rendicin de cuentas. En pocas palabras, garantizar la transparencia en el pas.

El Consejo de Participacin Ciudadana empez a funcionar en el 2008. Est integrado por siete consejeros principales y sus suplentes, que son son elegidos mediante un concurso de mritos y oposicin. Pero eso no ha garantizado que est libre de influencias partidistas. Cuando los actuales consejeros se posesionaron fueron cuestionados por su cercana con el Gobierno de Correa.

La presidenta, Raquel Gonzlez, fue candidata a concejal de Guayaquil con Alianza Pas en el 2014, pero no fue elegida. Tambin perteneci a la directiva provincial del movimiento y antes se desempe como coordinadora zonal del MIES. Uno de los vocales, Edwin Jarrn, adems de ser esposo de la asamblesta oficialista Soledad Buenda, ha ocupado varios cargos en el Gobierno; en el 2013, por ejemplo, fue secretario general del Despacho Presidencial.

La pregunta planteada para la consulta pretende cambiar ese sistema por la votacin popular. Para Sebastin Lpez, catedrtico en Derecho Constitucional de la Universidad del Azuay, es paradjico que tengamos una funcin que no sea elegida democrticamente. A este organismo se lo ha criticado que, lejos de promover la participacin ciudadana, ha servido para permitir la cooptacin de los poderes por parte del Corresmo. Este Consejo adolece de legitimidad de ejercicio explica Lpez, es decir no ha cumplido a cabalidad las funciones constitucionales que se le asignan.

Esa es la crtica ms generalizada que ha recibido el CPCCS. Entre sus atribuciones est elegir a la primera autoridad de la Procuradura y de las Superintendencias, de entre las ternas enviadas por el Presidente; seleccionar a los titulares de la Defensora del Pueblo, Defensora Pblica, Fiscala, Contralora, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso y Consejo de la Judicatura.

Los dardos apuntan a este organismo adems porque las autoridades designadas por sus miembros fueron involucradas en casos de corrupcin. En marzo de 2017, el Consejo reeligi a Carlos Plit como contralor general del Estado cargo en el que estaba desde el 2007, tres meses despus entr en la lista de investigados por la trama Odebrecht. Este Consejo tambin design al exfiscal Galo Chiriboga, cuyo nombre apareci en la nmina de funcionarios con empresas offshore en Panam.

Esta fue una de las tres preguntas que Moreno acogi de su partido, Alianza Pas. El antecedente ms reciente de esta propuesta est en lo ocurrido en la Academia Aeronutica Mayor Pedro Travesori (Aampetra), en el sur de Quito, en donde 41 menores fueron vctimas de agresiones sexuales por parte de un profesor. El caso sucedi en el perodo lectivo 2010-2011, pero la sentencia fue dictada seis aos despus.

A partir de este hecho, la Asamblea form la Comisin Ocasional Aampetra para investigar casos de abuso sexual a menores en instituciones educativas. Adempas, en junio de este ao, la organizacin Ecuador dice no ms y el Fondeo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, lanzaron la campaa Ahora que lo ves, di no ms, que busca alertar sobre la violencia sexual contra nias, nios y adolescentes. Los datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos dicen que una de cada diez mujeres en Ecuador ha sido vctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 aos. El Informe Sombra, elaborado por la Coalicin de Mujeres del Ecuador, recoge los datos de la Fiscala: de cada diez vctimas de violencia, seis corresponden a nias, nios y adolescentes. Las mujeres suman el 80% de los casos. Adems, la Fiscala report que recibe tres denuncias de violacin a nias menores de 14 aos al da.

Desde el 2008, Ecuador empez a sentar las bases para explotar a gran escala sus recursos minerales. De hecho, acaba de ganar el premio como Mejor pas en desarrollo minero en los Annual Outstanding Achievement Awards, en Canad. Un reconocimiento por ser el pas ms atractivo para inversionistas de ese sector. El Ministerio de Minera ha entregado 237 concesiones mineras, mientras que otras 400 estn en proceso de aprobacin. Actualmente hay cinco proyectos estratgicos: Mirador, Fruta del Norte (Zamora Chinchipe) y Ro Blanco (Azuay) que ya estn en etapa de explotacin, mientras que Loma Larga (Azuay) y San Carlos Panantza (Morona Santiago) estn en exploracin avanzada.

Los cinco proyectos estn ubicados en el sur del pas, y muchos de sus habitantes se resisten a la minera. En noviembre de 2016, indgenas shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, se tomaron el campamento minero de San Carlos Panantza. La zona termin militarizada y el enfrentamiento entre comuneros y personal de seguridad dej un polica muerto. El Gobierno decret el estado de emergencia, que dur dos meses.

En comunidades como ntag, en el norte de Imbabura hay divisin. Esta poblacin, opuesta a la minera por ms de 20 aos, hoy est polarizada entre los beneficios que promocionan la empresa minera chilena Codelco y el Gobierno y los riesgos que genera esta actividad. En abril del 2014, un enfrentamiento entre lugareos y funcionarios de la Empresa Nacional Minera dej una persona detenida, el dirigente Javier Ramrez, quien fue acusado por la Fiscala de sabotaje y terrorismo.

La principal preocupacin de quienes se oponen a las actividades mineras es su efecto ambiental. En ntag, un estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa minera japonesa Bishi Metals, advierte que esta actividad productiva puede contaminar los ros, desertificar el territorio y desplazar a comunidades.

El otro centro de resistencia est en Azuay. El Concejo Cantonal de Cuenca y el Cabildo por el Agua plantearon una reforma al artculo 407 de la Constitucin. Desde esta provincia lleg la pregunta para la consulta. El pedido pretenda restringir las actividades de minera metlica en fuentes de agua, zonas de pramo, bosques nublados alto Andino y humedales, as como suspender las autorizaciones a las concesiones actuales en todas sus fases. La idea no fue acogida en su totalidad.

La Constitucin ya prohbe la actividad extractiva en reas protegidas y en zonas intangibles. Excepcionalmente dichos recursos se podrn explotar a peticin fundamentada de la Presidencia de la Repblica y previa declaratoria de inters nacional por parte de la Asamblea Nacional. La pregunta solo extiende la prohibicin a los centros poblados.

Las dos preguntas ambientales buscan llegar a algunos sectores sociales que se sintieron alejados de la Revolucin Ciudadana, dice Andrs Martnez Moscoso, experto en Estudios Polticos y Constitucionales. Alianza Pas naci con grupos con inters en temas ambientales, pero en el transcurso de los ltimos diez aos se quedaron fuera y esta es una buena forma de traerlos de vuelta , dice Martnez. El expresidente Rafael Correa llam infantiles a los ambientalistas que se oponan a los proyectos petroleros y mineros. La pregunta del presidente Moreno es un acercamiento a estos grupos, pero muchos ven con cierto recelo la forma en que la pregunta se ha formulado.

Esta es la primera pregunta de la consulta propiamente dicha. La Ley para evitar la especulacin de la Tierra, conocida como Ley de la Plusvala, le cost al anterior Gobierno una ola de protestas callejeras. Cuando el proyecto fue presentado, en junio del 2015, junto a la Ley sobre Herencias, opositores y oficialistas midieron fuerzas en las principales ciudades del pas. Las banderas negras y el grito de Fuera Correa. Fuera se repiti en las principales ciudades del pas, mientras Correa estaba en Blgica, en la segunda cumbre entre CELAC y la Unin Europea. Para su regreso, los manifestantes organizaron una caravana de vehculos con banderas negras para recibirlo en Tababela.

Para el exmandatario, las movilizaciones eran un intento de golpe de Estado blando. De todas formas, la resistencia al proyecto y la cercana de la visita del Papa Francisco obligaron al Gobierno a dejar el trmite en espera por poco ms de un ao. En diciembre de 2016, la Asamblea aprob la ley en medio de reclamos.

Desde su anuncio, fue criticada con fuerza por el diferentes sectores econmicos. El presidente de la Federacin Nacional de Cmaras de la Construccin, Enrique Pita, sostena que el proyecto era inoportuno e inconveniente porque generaba incertidumbre en el sector, que segn las proyecciones del Banco Central iba a decrecer en un 10%.

El pasado 24 de julio, el presidente Moreno pidi su revisin argumentando un impacto negativo en esta actividad. Recordemos que la construccin es un sector de la economa que dinamiza todos los dems. Hemos sufrido un deterioro de 7% en el crecimiento, le dijo a la BBC en una entrevista.

Esta ley cre un nuevo impuesto, el del valor especulativo del suelo, que es del 75%. El tributo se aplica a la ganancia extra que genera la segunda venta de un inmueble o terreno. El analista econmico Juan Pablo Jaramillo defiende que este impuesto busca castigar las ganancias extraordinarias producto del esfuerzo de terceros y la especulacin en la venta de bienes inmuebles, no as la ganancia ordinaria producto del esfuerzo propio.

El tema fue uno de los ejes centrales de las mesas de dilogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, una instancia creada por el Gobierno de Moreno para emitir recomendaciones, propuestas de polticas y normativas para la productividad y competitividad. El colectivo Proponle al futuro, formado por empresarios de diferentes sectores que apoy la candidatura de Moreno propuso una consulta popular para reformar la ley, pero otros grupos del sector de la construccin pidieron su derogatoria, pedido que finalmente fue acogida para la consulta.

Ecuador tena una apuesta ambiciosa para no tocar la Reserva Natural del Yasun, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta: dejar el petrleo bajo tierra si los pases industrializados le pagaban por hacerlo. El plan no funcion. La iniciativa Yasun ITT recaud en seis aos poco ms de 13 millones de dlares en efectivo y 116 millones que se quedaron en compromisos de apoyo de pases, aunque no estaban vinculados directamente con la iniciativa. La meta era alcanzar 3.600 millones en 13 aos.

Con ese argumento, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa pidi la declaratoria de inters nacional para el aprovechamiento del uno por ciento de la reserva, en el campo ITT (IshpingoTiputini Tambococha). El mundo nos ha fallado, dijo en su anuncio. Correa prometi que se explotara con tecnologa de punta para afectar apenas el 1 por mil del parque nacional, pero ambientalistas criticaron la oferta de Correa, quienes consideran que se pone en riesgo la biodiversidad de la zona y la supervivencia de los pueblos no contactados. La reserva del Yasun de ms de un milln de hectreas es territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.

La explotacin del ITT requera la aprobacin de la Asamblea Nacional, que deba analizar, entre otras cosas, si esta decisin podra afectar a los pueblos en aislamiento voluntario. Con unos mapas de respaldo, el Ministerio de Justicia indic en un informe que estos indgenas estaban fuera de la zona. Esa fue la prueba para que los legisladores den paso a la explotacin. Pero cuando se lanz la ronda petrolera Suroriente se vio que hay bloques que limitan con el parque Yasun: 79, 83, 84 y 87, territorios en los que, segn el mapa usado por el Ministerio de Justicia, se encuentran tres grupos indgenas.

La iniciativa Yasun, con un propsito loable, fue criticada por la forma en que se llev a cabo. Los economistas Santiago Bucarm y Ana Mara Trujillo cuestionaron en este artculo la falta de atractivo, viabilidad y sostenibilidad. Roque Sevilla, quien lider la comisin tcnica del proyecto YasunITT hasta enero de 2010, le dijo a BBC Mundo que tener siempre bajo la manga el plan B (de explotacin petrolera en la zona del ITT) es algo que desanimaba a los aportantes.

En cambio, el ahora ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, defendi que la Iniciativa fue concebida como un mecanismo para reducir el cambio climtico. Dejar el petrleo bajo el suelo significaba que al menos 407 millones de toneladas de dixido de carbono no seran liberadas a la atmsfera. Con este argumento, la Iniciativa propuso que la comunidad internacional en especial los pases desarrollados reconozca su corresponsabilidad en la afectacin de un bien comn, la atmsfera.

En ese entonces, lderes indgenas y activistas plantearon que se convoque a una consulta popular para definir el futuro de esta reserva. El colectivo Yasunidos recogi ms de 700 mil firmas para que se convocara a la consulta, pero en el 2014, el Consejo Nacional Electoral no dio paso a su pedido. El argumento de este organismo fue que no se reunieron las firmas necesarias. Segn el CNE, el colectivo slo alcanz 359.761 firmas, despus de que gran cantidad de las firmas presentadas fueran invalidadas porque no correspondan con los formularios presentados, la lista habra includo a menores de edad, haba cdulas incompletas y repetidas. Segn la Constitucin, para que un tema sea sometido a consulta requiere el respaldo del 5% del padrn electoral, esto es 584.116 rbricas.

La misma pregunta que se plante en ese entonces fue entregada en septiembre pasado al presidente Moreno: Est usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasun ITT indefinidamente en el subsuelo?, pero la pregunta enviada a la Corte Constitucional no acogi esa propuesta.

La extraccin de crudo en el ITT arranc en septiembre de 2016, con la produccin de 12 pozos del campo Tiputini, el nico que se encuentra fuera de la reserva ecolgica. El plan de desarrollo de este campo petrolero contempla la perforacin de 600 pozos del 2016 al 2025, en una zona de explotacin de 200 hectreas. El Gobierno calcul que las reservas del ITT arrojara un valor neto de 18.292 millones de dlares.

Estas preguntas fueron enviadas a la Corte Constitucional el 2 de octubre de 2017. La sala de admisiones de la Corte, integrada por las juezas Wendy Molina y Ruth Ceni, las admitieron a trmite. Como hay 5 preguntas de referendo constitucional y dos de consulta popular, se iniciaron dos trmites por separado. En cada uno de ellos, tras un sorteo, se designar un juez ponente que emita un informe calificando las preguntas o recomendando que sean desechadas. Si el pleno de la Corte aprueba por mayora ambos informes, las preguntas al Ejecutivo para que emita un decreto y el proceso pasa al CNE, que tiene un plazo de 15 das para convocar el proceso. La consulta se debe desarrollar en mximo 60 das, por lo que podra realizarse en diciembre de 2017 o enero del ao siguiente. Esta sera la tercera consulta popular en Ecuador desde el 2008 y la nmero dice en toda la historia del pas.

