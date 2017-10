Y la sociedad, dnde?

[I] De organizaciones y plataformas de paz:



Bogot D.C., septiembre 27 de 2017



Seores y Seoras



Delegacin del Gobierno de Colombia



Delegacin del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN)



Dilogos de Paz



Quito



Reciban un cordial saludo,



Las organizaciones de la sociedad civil aqu suscritas, algunas articuladas en el marco del Conversatorio Cese al fuego: Avances en Quito Y la Sociedad Civil dnde? llevado a cabo el da 25 de septiembre en la ciudad de Bogot, y otras con gran inters en el tema, reiteramos nuestro beneplcito con el acuerdo de cese al fuego bilateral temporal firmado en Quito el pasado 4 de septiembre y celebramos que su objetivo primordial sea mejorar la situacin humanitaria de la poblacin considerando que los lderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de Derechos Humanos, las organizaciones, comunidades y sus territorios han sufrido con mayor intensidad los impactos del conflicto armado en Colombia. Este gesto, sin duda, evidencia la voluntad de las partes para continuar dialogando hasta lograr el acuerdo deseado y se constituye en un contundente paso hacia la consolidacin de una paz completa. As mismo, saludamos la inclusin de la Iglesia Catlica como acompaante del mecanismo responsable de prevenir e informar sobre cualquier incidente que pueda afectar el cese, puesto que su papel ser clave para afianzar el relacionamiento y articulacin entre la sociedad civil y las instancias encargadas de esta labor.



Es necesario que los protocolos que se diseen para la implementacin del cese al fuego bilateral, consideren elementos que permitan la construccin de confianzas y legitimidad entre las partes, as como para la adecuada interlocucin con las comunidades, teniendo en cuenta aspectos diferenciales, con particular atencin a los Territorios tnicos y Campesinos, en observancia de las garantas de las que gozan y de sus tradiciones, saberes, usos y costumbres, as como dar cuenta del enfoque de gnero como elemento transversal en todas las acciones que se definan, con atencin especial sobre los posibles efectos que puede tener el cese al fuego en mujeres, nias y nios.



Por otro lado y en observancia de la presencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil colombiana a lo largo del territorio nacional y la legitimidad, reconocimiento y confianza de la que gozan, adems del conocimiento de los particulares contextos sociales, polticos, geogrficos y culturales, queremos expresar nuestra voluntad y decisin de apoyar y/o acompaar el proceso de cese al fuego bilateral y promover la concrecin de acciones y dinmicas humanitarias, a fin de coadyuvar a que ste se ejecute con xito, partiendo de la necesidad de garantizar la proteccin de la poblacin civil evitando que se presenten acciones que afecten su bienestar, su integridad fsica y sicolgica, sus territorios y su autonoma.



Ponemos a disposicin la experiencia y el trabajo que histricamente han desarrollado las organizaciones sociales colombianas en la construccin de la paz, la promocin de los Derechos Humanos, el seguimiento riguroso a los efectos del conflicto armado interno y su afectacin a comunidades e individuos. Esta propuesta responde al fin ulterior de generar las condiciones necesarias para que el cese al fuego bilateral y por ahora temporal, llegue a buen puerto y pueda convertirse en una decisin definitiva despus del 9 de enero de 2018. La ponemos a consideracin de las partes, haciendo nfasis en que la participacin de la sociedad civil debe ser preponderante en el fin superior de la consecucin de la paz en Colombia; adems este ejercicio puede ser una experiencia que contribuya a la materializacin de los dems puntos de la agenda de negociacin, particularmente del punto 1: Participacin de la sociedad en la construccin de la paz. Reafirmamos nuestro respaldo a los avances en la negociacin y agradecemos la generosidad de las partes al recibir esta comunicacin. Esperamos sus comentarios y quedamos al tanto de concertar una estrategia que nos permita establecer un relacionamiento con el mecanismo acordado.



Atentamente,



Asociacin de Afrodescendientes Nelson Mandela



Campaa Paz Completa



Casa de la Mujer



Centro de Investigacin y Educacin Popular Programa por la Paz (CINEP/PPP)



Comit Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)



Corporacin Viva la Ciudadana



Frente Amplio por la paz



Fundacin FUNDEXCO



Mesa Social para la Paz



Mesa Nacional de Vctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales



Movimiento Poltico y Social Marcha Patritica



Organizacin Nacional Indgena de Colombia (ONIC)



Proceso de Comunidades Negras (PCN)



Red de Programas de Desarrollo y Paz (REDPEODEPAZ)



Vamos por los Derechos



WOLA





[II] De la mesa de interlocucin:



Sur de Bolvar, septiembre de 2017



Seores/as



Mesa de dialogo entre el Gobierno y el ELN



Quito Ecuador



Cordial saludo.



Los saludamos cordialmente y los animamos a que continen en los dilogos que llevan y aportan a la construccin de la paz en Colombia.



Quienes escribimos esta carta, somos pobladores, lideresas y lderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias del sur de Bolvar que hacemos parte de la Comisin de Interlocucin del sur de Bolvar, centro y sur del Cesar - CISBCSC. La CISBCSC es un espacio de articulacin creado en el ao 2005, con el objetivo de contribuir a la construccin de paz territorial, a travs de la defensa de la vida y la permanencia en el territorio.



La CISBCSC tiene tres espacios de interlocucin: en primer lugar, las asambleas, encuentros, congresos con las organizaciones sociales de base para deliberar, construir y mandatar sobre las necesidades comunitarias que definen los planes de vida de las comunidades; en segundo lugar, la interlocucin con los gobiernos locales, regionales y nacionales, a travs de la Mesa de Interlocucin del sur de Bolvar, centro y sur del Cesar MISBCSC; en tercer lugar, los dilogos pastorales y comunitarios.



La MISBCSC tiene cuatro ejes temticos, a saber:



1) Derechos humanos y derecho internacional humanitario,



2) Tierra y territorio,



3) Minero-energtico-ambiental y



4) Inversin social.



Con el espritu de contribuir a la construccin de paz desde nuestro territorio, nos permitimos a continuacin expresar una propuesta para la participacin social desde el territorio, con respecto al acuerdo que ustedes han pactado de cese al fuego bilateral y temporal, entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, cuyo principal objetivo es el de mejorar la situacin humanitaria de la poblacin.



Hemos conocido que el cese al fuego bilateral y temporal ser verificado por las partes y dos actores: la iglesia catlica y las Naciones Unidas. A partir de este conocimiento consideramos que la verificacin debe contar con una participacin social desde los territorios, toda vez que la violacin a este acuerdo se dara en los territorios y en las regiones.



Como pobladores que hacemos parte de un rea del Magdalena Medio, colocamos al servicio de la Mesa, nuestra experiencia en el dialogo y la interlocucin con los diferentes actores de la regin, que se ha concretado en acuerdos y pactos emanados de las siguientes experiencias: 1) la experiencia de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas con sede en Barrancabermeja; 2) el trabajo propio de la MICISBCSC en el dialogo desarrollado con el gobierno local, regional y nacional desde el ao 2005; 3) la experiencia de dilogos pastorales y comunitarios desde el ao 2005 y 4) la experiencia del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM, desde 1995.



Es a partir de estos trabajos que sugerimos a la partes, se estudie la siguiente propuesta de veedura en desarrollo del cese al fuego bilateral y temporal.



Proponemos que el objeto que la verificacin del cese al fuego tenga al centro la prevencin de violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y la proteccin de la sociedad civil de cualquier agresin por parte de cualquier actor armado o civil, legal o ilegal.



Proponemos el municipio de Noros, departamento de Bolvar, como uno de los municipios desde donde pueda realizarse una veedura hacia la regin toda vez que en la actualidad, existen agresiones contra la poblacin civil de este municipio y sus municipios vecinos, donde la CISBCSC tiene su trabajo.



Proponemos por lo tanto fortalecer en Noros, la presencia de la Iglesia catlica, la Defensora del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en articulacin con organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, tales como: la CISBCSC, el PDPMM.



Nos proponemos como procesos vivos de la regin ejercer veedura social en esta fase acordada en el proceso de dilogos entre el ELN y el gobierno de Colombia.



Entendemos que mejorar la situacin humanitaria de la poblacin incluye la prevencin y constatacin de aquellas agresiones a la poblacin civil de nuestro territorio que nos ocasionan graves daos, tales como: Estigmatizacin de lderes sociales, Detenciones arbitrarias a lderes sociales, Judicializacin de la luchas y protestas sociales, Reclutamiento de menores, Amenazas, extorsiones, homicidios, secuestros, desaparicin forzada y desplazamiento forzado, Delitos electorales.



Con el fin de precisar esta propuesta y presentarla con detalle, proponemos a la Mesa de Quito que garantice y reciba una delegacin de voceras de la CISBCSC, el padre Francisco De Roux, la Dicesis de Barrancabermeja, el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un representante de los entes territoriales, un delegado de la Mesa Social y con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.



Con el respeto que nos merece el proceso de dialogo que ustedes estn desarrollando, nos suscribimos y quedamos a la espera de su respuesta.



Cordialmente,



Voceros/as CISBCSC.