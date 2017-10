Gnero y patriarcado

La eficacia en la aplicacin de DdHh indicar el valor de su universalizacin, aunque para garantizarlos, antes deberamos caracterizar de dnde provienen y qu los aplica. Idntica situacin acecha a las denominadas Polticas de Gnero. Pasar sin ms a un tratamiento metodolgico de la interaccin conceptual enunciada en el ttulo, indicara que conocemos en qu consiste el mundo en que vivimos, aunque esta sera una pretensin de certeza o una falsa atribucin.En un documento de la CEPAL 2014, se plantea: Avanzar hacia la igualdad de gnero y el cumplimiento del rol que le compete al Estado en esta tarea es el propsito en que se funda la propuesta de matriz para la recopilacin de polticas pblicasA travs de esta matriz se pone a disposicin de los actores del Estado y de la sociedad civil...Se trata de una matriz que consideraTeniendo la igualdad como horizonte, por medio de la matriz se sugiere evaluar En el presente documento se expone, por una parte, el enfoque analtico desdelas polticas analizadas de siete pases de la regin:..para enfrentar la violencia contra las mujeres del Brasil y del Uruguay, garanta de acceso a la interrupcin voluntaria del embarazo de Colombia, las polticas de paridad y alternancia de gnero del Estado Plurinacional de Bolivia y de Costa Rica, la reforma tributaria de Chile y el gasto etiquetado para las mujeres de Mxico. En el documento se repite cinco veces la palabra matriz en la primera o segunda lnea de cada uno de los cuatro prrafos, lo cual podra indicar una intencin. En el tercer prrafo se afirma lo siguiente: Teniendo la igualdad como horizonte, por medio de la matriz se sugiere. Esta frase evita utilizar un verbo, por caso, igualdad que ser lograda por medio de la matriz, se decide suprimir la accin ubicando una coma, lo cual no desambigua y permite leer teniendo la igualdad como horizonte por medio de la matriz se sugiere El fundamento da por sobreentendido el contenido del concepto igualdad, sin especificar lmites, garantas ni sentido final de aplicacin. Sin embargo, cuando al final del texto se cita a Bolivia, contrapone igualdad a dos conceptos empleados por esta nacin, paridad y alternancia, los que s muestran lmites a la aplicacin. Gnero posee potencia propia que no necesita de la palabra igualdad, ya que por s se ubica en el lugar que cuestiona la diferencia. Igualdad vendra a reforzar la propia tendencia inherente en gnero, y al afianzarla nos queda una doble afirmacin, lo que por s tambin podra albergar una especificidad de aplicacin distinta de la enunciada.En cambio, si atendemos al problema civilizatorio que por s acarrea la subalternidad feminal actual, mediante los conceptos paridad y alternancia, veramos que paridad excluye la posibilidad de que se sustituya la diferencia por una igualdad extrema incluida en el concepto gnero, y alternancia seala cmo utilizar las oportunidades, garantizando que la aplicacin no se deslizar, por ejemplo, afectando la continuidad de la divisin biolgica de nacimiento.Es un acierto del feminismo de Abya Yala denominar sistema de dominacin y patriarcado a esta, ya que la civilizacin de derecho materno euroasitica del Neoltico, desenterrada por la arqueloga Marija Gimbutas, obra validada publicada en 1974 como Diosas y dioses de la Vieja Europa, expone su anttesis: sta violenta, jerrquica, guerrera, aqulla de cierta complejidad, armnica, igualitaria y pacfica. El matriarcado es la posterior transformacin jerrquica que sufrieron las sociedades maternales igualitarias cuando las hordas pastoriles arias comenzaron a devastarlas. El patriarcado es el primer y nico sistema conocido de dominacin sobre la vida humana, devenido omniabarcante, de cuyo origen pastoril han devenido todos los subsistemas socioeconmicos posteriores conocidos. Surgi del despliegue progresivo de la mayor fuerza fsica del macho humano elevada a principio organizador del orden social, que se impuso generando jerarquas, una primigenia casta de machos fuertes, y mediante ella terror. Este trptico impuso el sentido apropiador de bienes y personas, lo que evolucion hacia lo que conocemos como propiedad privada y esclavitud, paut la sexualidad, impuso restricciones a la corporalidad, a la naturaleza biolgica de la especie y al cuerpo feminal en especial. El patriarcado postul dos grandes relatos autolegitimadores, el mtico-poltico griego ario y el religioso de origen semita, y su estructura, principios y propsitos siguen plenamente vigentes en el capitalismo, al que insufl su lgica racional endgena surgida de la lgica propia del despliegue de la fuerza.*El relato patriarcal mtico-poltico adopt un ideal de perfeccin andrgino, y el religioso un ideal creacionista al modo natural del nacimiento. En ninguno de los dos relatos aparece conformidad respecto a la naturaleza propia de lo humano. A la amplitud de lazos afectivos se le aplic monogamia, a la mujer se la postul como racionalmente inferior, se exacerb el valor del hombre, se anul la armona, se postul inferior al orden comunal, se postul a los humanos como seres exclusivamente sociales, se promovi que la separacin de la naturaleza desplazara los vestigios biolgicos de los comportamientos, se seal como responsable al Estado de Naturaleza, se paut la corporalidad. Ya en la Modernidad capitalista, luego del fatdico siglo XVI, comenz el debate, que el hombre es bueno por naturaleza, que no, que es necesario contractualizarla para disciplinarla, la Razn mental desvinculada del cuerpo, se invent el ego, hasta que mediante la ciencia biolgica el comando postul que la criatura humana es congnitamente conflictiva, y el psicoanlisis populariz el supuesto actualmente rechazado- mediante el Tanatos. Desde all, todos los males siguen siendo atribuidos a la humanidad.En los aos sesenta se expandi el movimiento feminista, Khun postulaba el carcter social del criterio de validez cientfica, en 1974 apareci la obra de Gimbutas, tambin el Antiedipo, y como respuesta se promovi el feminismo Cyborg Queer, la moda unisex, la promocin de la homosexualidad masculina per se falocrtica, la psicologa en versin freudiano-lacaniana, lo real virtual, imposibilidad de la verdad, vigencia del relativismo, supuesta cada de los grandes relatos, globalizacin, fin de la Historia, desplazamiento de la palabra sexo, reduccionismo biologicista, promocin del transgenerismo entendido como va libertaria, manipulacin gentica, trasplante de rganos, inteligencia artificial, robtica.El sistema de dominacin patriarcal aun profundamente dividido, se conmocion ante el desenterramiento de la civilizacin maternal, que por comparacin simple lo dejaba mal parado y como responsable de los problemas del mundo en que vivimos. A partir de all el movimiento feminista se dividi en dos grandes campos, el que lucha por la recuperacin de la soberana de los cuerpos sealando al patriarcado, y el que decide aprovechar lo tecnolgico para experimentar una era post-humana. Dos campos, uno que acusa al patriarcado y otro que acusa a la humanidad, y en el ambiente, la promocionada versin freudiana que posibilita que la guerra sea entendida como connatural a la especie.Atendamos un instante a VNS Matrix, Manifiesto de la Zorra Mutante, 1991: Succionado, absorbido por un vrtice de banalidad... acabas de perderte el siglo XX. Ests al borde del milenio Lo cautivador es la mezcla de fundidos. El contagio ardoroso de la fiebre del milenio funde lo retro con lo posmo, catapultando cuerpos con rganos donde el cdigo dicta el placer y satisface el deseo. Los ciberfeminismos aun con matices, plantean que la sexualidad de una criatura humana no est determinada por la biologa base de la especie. Esta afirmacin de indeterminacin indica varios supuestos: -que el distrofismo de la especie no produce diferencia en los comportamientos.. que conoce la complejidad de la diferencia especfica entre hombres y mujeres.. -atribuye que los comportamientos prosociales humanos dependen en exclusiva del orden social-cultural civilizatorio.. -ignora que el patriarcado es producto de slo uno de los tres despliegues conocidos de la naturaleza biolgica de la especie.. ignora que los ostensibles comportamientos prosociales de las mujeres, tales como amparo, cooperacin y asistencia recproca, surgen de la especial conformacin de su naturaleza biolgica.. -afirma por confusin, que la naturaleza biolgica de la especie es subalterna, la responsabiliza de bloquear el deseo, de comportarse como una muralla que enturbia el acceso a la identidad sexual.. -postula que la naturaleza biolgica bien podra ser considerada nociva o desechable.. -imagina que la sexualidad binaria de la mujer arraigada en que nace de otra mujer, es homologable a la del hombre.. -postula la hibridacin biolgica de la especie al apoyar que lo cautivante es la mezcla de fundidos.. -afirma que sabe en qu consiste la sexualidad humana.. -imagina a la indeterminacin como ideal emancipatorio.Un propsito ciberfeminista: cmo abordar la construccin de ese sujeto post-humano, inesencial, desde una perspectiva feminista, desde la perspectiva propia de la mujer. Por qu decide construir una subjetividad post-humana si desconoce la que desecha. Cmo se imagina feminista algo que postula desde lo inesencial la disolucin de la diferencia. Ignora que la subjetividad feminal excede a la que procede de una racionalidad meramente mental. Las mujeres muestran una mayor amplitud porque son portadoras de especializacin biolgica para albergar vida en formacin y ser madres, lo que eleva los logros de la mayor capacidad orgstica feminal a niveles cualitativamente distintos que los del hombre, lo que se tradujo en comportamientos sociales inclusivos, as como en excepcionalmente eficaces milenarios logros civilizatorios. La racionalidad de las mujeres incluye el cuerpo individual en sentido amplio y profundo, as como el cuerpo en comn propio del ser mujeres madres fuentes de vida. Pareciera ignorar que la alienacin en la mujer no se completa porque posee una subjetividad corporal o una corporalidad subjetiva y una racionalidad corporal ampliada (rca) irreductible a la dominacin, mediante la que enfrenta con xito relativo el ataque patriarcal contra los cuerpos activos, e impide que se imponga al cuerpo feminal otro objeto de culto que lo someta por completo. No comprende que postular refugiarse en lo inesencial post-humano surge de la confusin defensiva de su propia rca. Afirma que alguien es mujer cuando se siente mujer, aunque esta afirmacin abre paso a la psiquiatrizacin de decisiones y comportamientos. Muestra que el patriarcado oper imposibilitndole comprensin acerca de los conceptos humanidad, emancipacin y mujer.Cul es la base material de aplicacin si se niega el punto de partida de nuestra materialidad. Pareciera que los ciberfeminismos fluyen desde una percepcin de realidad asfixiante y enigmtica, escurridiza y brutal, que somete y maniata y que se les muestra como un irreal aterrorizante y omniabarcante. Abandonan el campo de lucha feminal. Una respuesta desesperada y justificada tpica de la ausencia de comprensin acerca de que huyen del patriarcado para reproducir patriarcado. Impotentes, llaman a refluir hacia un adentro real ilusorio desde el que logremos disearnos como respuesta libertaria que decidi imaginar que conoce lo que le asfixia. Ha renunciado a lo humano sin reconocer que lo responsabiliza porque le resulta inasible, incomprensible, omnipresente y peligroso. Se trata de un planteo conservador de apariencia revolucionaria. Desde el referido documento de la CEPAL, se podra estar promoviendo una va institucional complementaria del planteo ultraindividualista descripto. Aqu, las polticas de gnero no garantizan promover la efectiva igualdad humana mediante paridad y alternancia.Muestra un vaco incapaz de garantizar una barrera contra la manipulacin gentica o tecnolgica que decida aplicarse a la naturaleza biolgica de la especie. Si las estrategias institucionales no dependiesen estrictamente de derechos sino de la adecuacin a uno de los relatos patriarcales, la humanidad quedara a la deriva y en pleno derecho de ejercer ciudadana con el propsito de detener la tendencia oculta que la ubica en riesgo de disolucin. Si la aplicacin de derechos humanos es ilimitada, se transforma en un derecho de aquello capaz de interpretacin al infinito, eso que logra sus fines generando sentido comn estratgicamente predeterminado, mediante promocin, persuasin o fuerza, y eso es patriarcado. En el marco de una civilizatoria restriccin, hoy la humanidad carece de garantas que efectivamente prioricen y defiendan la vida.-Rodrigaez Bustos, Casilda, El asalto al Hades, pgina web oficial de la autora.-

