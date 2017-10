‌Acerca de la matanza de Pilags hace 70 aos

Le en Red Eco Alternativo un artculo de Luciana Mignoli Gendarmera, muerte y silencio: A 70 aos de la Masacre de Rincn Bomba . ( http://www.redeco.com.ar/inde x.php?option=com_content&view= article&id=22357:gendarmera,- muerte-y-silencio-a-70-aos- de-la-masacre-de-rincn-bomba ).Es muy importante que se recuerden y se conserven en la memoria colectiva episodios como la masacre de Rincn Bomba. Pero para que la memoria de los mismos sean realmente tiles para las actuales generaciones hay que contextualizarlos en la poca en que se produjeron y referir la historia de cmo fueron tratados con posterioridad, sobre todo a nivel estatal.La autora habla de la Gendarmera como si se tratara de un cuerpo independiente o un ejrcito de ocupacin, olvidando que forma parte de las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe es el Presidente de la Nacin. Pern cuando se produjo la masacre de los Pilags y Macri cuando desapareci Maldonado. Adems, en la masacre de los Pilags particip un avin militar proveniente de la base de El Palomar, es decir otro cuerpo de las fuerzas armadas.Conviene recordar tambin que, como escrib en el artculo que transcribo ms abajo:Masacre de indgenas Pilags. En octubre de 1947 en un lugar llamado Rincn Bomba, cerca de la localidad de Las Lomitas en Formosa, en ese entonces territorio nacional, la Gendamera Nacional embosc y ametrall a una concentracin pacfica de indgenas Pilags. Los que huan tratando de escapar y ocultarse, fueron perseguidos y asesinados. Incluso intervino un avin militar proveniente de la Base de El Palomar que ametrall a los indgenas que huian. La macabra cacera dur diez das, del 10 al 20 de octubre de 1947, con un saldo de 1500 asesinados [1].Los indgenas volvan del Ingenio San Martn del Tabacal, en Salta, propiedad de Robustiano Patrn Costas, adonde haban ido a trabajar con la promesa de un salario diario de seis pesos y finalmente recibieron 2,50. Estaban reunidos, cansados y hambrientos, entonando cnticos y pidiendo la intervencin del Gobierno Nacional para que se reparase la injusticia sufrida a manos de un smbolo de la oligarqua terrateniente, como era entonces Patrn Costas.Slo en 2005 se rompi el muro de silencio en torno a este tremendo hecho con una demanda entablada contra el Estado Nacional, en la que se aleg la imprescriptibilidad por tratarse de un crimen de lesa humanidad.Al contestar la demanda, el Estado Nacional (presidencia de Nstor Kirchner), en lugar de allanarse a la misma, como caba esperar, neg que se tratara de un crimen de lesa humanidad, aleg la prescripcin y present una serie de excepciones procesales.El Gobierno Nacional incluso resisti con sucesivas apelaciones la orden judicial de que aportara fondos para poder proseguir la bsqueda de tumbas comunes de las vctimas de la masacre y su conservacin. El 5 de febrero de 2007 el juez federal formoseo Marcos Bruno Quinteros rechaz todas las argumentaciones del Estado Nacional y en 2007 dict sentencia favorable al reclamo de los actores. El Estado Nacional (presidencia de Nstor Kirchner) no se allan a la sentencia e interpuso recurso de apelacin. En octubre de 2015 la Cmara Federal de Resistencia confirm el procesamiento sin prisin preventiva del nico sobreviviente autor de la masacre, Smachetti, de 97 aos, cuyo papel consisti en ametrallar desde el avin a los indgenas que trataban de escapar del ataque de los gendarmes.En la historia de distintos pases se han cometido crmenes horrendos y los gobiernos posteriores han adoptado, segn los casos, dos actitudes opuestas : han asumido la responsabilidad como Estado o se han negado a asumirla. Esta ltima actitud ha sido la adoptada por el Gobierno kirchnerista que no asumi la responsabilidad como Estado para reconocer los hechos (que se ocultaron cuidadosamente durante casi 60 aos) y consentir en proceder a la reparacin moral y material de las vctimas y de sus familiares, sino que adems, en el caso particular, no asumi la responsabilidad moral que deriva de su identificacin poltica e ideolgica con el gobierno directamente responsable de la masacre genocidaria de 1947. No fue coherente con la decisin contraria que adopt unos aos antes respecto de las vctimas de la dictadura 73-76.Fuentes consultadas (entre otras):[1] El abogado Carlos A. Daz declar: "Cuando nosotros iniciamos la demanda estbamos en un nmero aproximado de entre 600 y 700 aborgenes. Hoy las investigaciones judiciales nos llevan a afirmar que superaron las 1.500 vctimas"Corrientes noticias

