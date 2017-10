Entrevista a Ilan Papp

"Los territorios ocupados son la mayor prisin del mundo"

Truthout

Cincuenta aos despus de la Guerra de los Seis Das no se ve el final de la ocupacin israel de Cisjordania y la Franja de Gaza. El reputado historiador Ilan Papp ofrece un informe exhaustivo y condenatorio de la ocupacin en su nuevo libro The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories [La mayor prisin de la Tierra: Historia de los territorios ocupados] basado en investigaciones de archivo pioneras y en relatos de testigos presenciales.

En esta entrevista de Truthout Ilan Papp, autor de The Biggest Prison on Earth, argumenta que el modelo de Israel para los territorios ocupados no es una solucin de dos Estados. Ms bien Israel ha construido un modelo de prisin permanente al aire libre para Gaza y Cisjordania.



Ilan Papp (Foto: Publicaciones de Oneworld)

Puede darnos un argumento sucinto para volver a situar la identificacin de Cisjordania y Gaza como prisiones al aire libre y no como "territorios ocupados"?

No slo al aire libre, sino a veces, y hoy da en Gaza, una prisin de mxima seguridad. Recientemente el Gobierno israel celebr oficialmente el quincuagsimo aniversario de la liberacin de Jerusaln, Judea y Samaria. Ya en 1967 para todos los partidos sionistas Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, eran zonas liberadas, no territorios que deban ser custodiados hasta devolverlos en un acuerdo de paz, mientras que Gaza se consideraba un enclave que siempre haba que proteger tanto de dentro como de fuera.

As, en 1967 el Gobierno israel de entonces -y todos los sucesivos gobiernos desde ese momento- consideraban Cisjordania y la Franja de Gaza territorios que siempre haban estado bajo dominio directo o indirecto de Israel. La segunda decisin fue que no se concedera la ciudadana israel a las personas que viven en estos territorios ni se les permitira tener su propia soberana o independencia. Tampoco fueron expulsadas, como lo fueron los palestinos en 1948. As, intencionalmente se defini a estas personas como personas sin derechos ciudadanos y a merced primero del rgimen militar y despus de la Administracin civil, que no slo viol sus derechos civiles, sino tambin sus derechos humanos. El nico sistema que conozco donde la gente est privada de estos derechos bsicos es el sistema penitenciario. Estas personas fueron encarceladas en esta megaprisin por el solo hecho de ser palestinos. Se les concedieron algunos beneficios, como trabajar en Israel y una cantidad limitada de autonoma si aceptaban esa vida; es el modelo de prisin abierta y se les castig colectivamente cuando resistieron, lo que es el modelo de prisin de mxima seguridad.

Por qu data de 1963 el proyecto de la megaprisin israel?

El ao 1963 es un ao muy importante en la historia de Israel. Fue el ao en que el primero en desempear el cargo de primer ministro y lder de Israel David Ben-Gurion dej la primera lnea de la poltica de Israel y fue sucedido por una generacin de polticos ms joven. Con su destitucin dos de sus principales obsesiones dejaron de influir en la poltica israel. Insista en imponer un cruel rgimen militar a la minora palestina dentro de Israel y se neg a prestar atencin a los ruegos del lobby que defenda el Gran Israel de encontrar una excusa para ocupar Cisjordania.

En aquel ao el ejrcito israel pudo empezar a prepararse seriamente para ignorar sus dos obsesiones. Comenz a planificar la abolicin del rgimen militar impuesto a los palestinos en Israel, pero no desmantel el aparato de control. Lo prepar para imponerlo a otro grupo de palestinos: los que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza. Cuando lleg la oportunidad en 1967 los mandos militares ya haban preparado la infraestructura humana para controlar a los millones de palestinos de los territorios recin ocupados. Las mismas personas que mantena el rgimen militar dentro de Israel fueron trasladadas para convertirse en gobernantes de Cisjordania y la Franja de Gaza.

No se pretenda que el rgimen militar fuera temporal, encaja bien con la estrategia de la megaprisin que describa antes.

Qu aspecto en particular convierte a Gaza en una "prisin modelo"?

En 2005 Ariel Sharon y sus asesores afirmaron haber encontrado la frmula mgica para controlar la Franja de Gaza dentro de la estrategia general israel que buscaba cmo poseer el territorio, pero no las personas que viven en l. En Cisjordania se hizo judaizando las zonas que Israel consideraba que le pertenecan o que reclamaba el Estado judo. Este mtodo no funcion en la Franja de Gaza, es demasiado pequea. Por lo tanto la idea era desalojar a los colonos, permitir a la Autoridad Palestina dirigir el lugar y vigilarlo desde afuera (Israel ya haba acordonado la Franja con alambre de espino en 1994). Sin embargo, el pueblo de Gaza tena una idea diferente, arruin este plan y convirti la Franja en una base desesperada de resistencia. Para hacerle frente se aplic la metodologa de la prisin de mxima seguridad: operaciones punitivas colectivas que, visto retrospectivamente, equivale a un genocidio cada vez mayor de las personas que ah viven.

Cmo cree que el Gobierno de Israel ve el papel de las colonias ocupantes en Cisjordania?

Como se seal anteriormente, la funcin principal de las colonias es demarcar claramente qu parte de Cisjordania ser gobernada directamente por Israel, con vistas a finalmente anexionarla formalmente a Israel. Los gobiernos solan tratar de colonizar slo zonas que no estaban densamente pobladas por los palestinos, pero el movimiento mesinico de los colonos, Gush Emunim, se estableci segn lo que ellos consideran el mapa bblico, lo que les llev a asentarse tambin en el corazn de las zonas palestinas. Ya sea intencionado o no, la presencia de los colonos acta tambin como operacin masiva de acoso que puede hacer imposible la vida a los palestinos que viven ah y empujarlos a enclaves todava ms pequeos dentro de Cisjordania.

A qu denomina "guerra de eleccin"?

Cualquier guerra que se podra haber impedido por medio de una diplomacia activa e intensiva es una guerra de eleccin. Contrariamente a lo que se suele pensar, los israeles tenan muchas salidas para la crisis que llev a la guerra de junio de 1967. Sin embargo, el Gobierno y el ejrcito israel decidieron ignorar esas salidas ya que consideraban que la crisis era una oportunidad para completar la apropiacin de la Palestina histrica (en 1948 slo lograron apropiarse del 78 % de Palestina y consideraban que esta parte era indefendible y no viable a la larga).

La guerra en Siria y la cada vez mayor divisin de las diferentes facciones islmicas han permitido a Israel evitar una mayor presin para que d a los palestinos su libertad?

S, en efecto, lo ha permitido. Desvi la opinin pblica mundial del sufrimiento de los palestinos y del sentimiento que tenan las lites polticas de que era urgente resolver el problema. Esto tiene otro lado: el sufrimiento palestino es diario y apenas capta la atencin de los medios de comunicacin, pero sucede desde hace ms de un siglo, mientras que el mismo tipo de brutalidad se inflige a la poblacin siria y de otras partes del mundo rabe en un corto perodo de tiempo y, por lo tanto, atrae ms la atencin de los medios mundiales.

Sin embargo, las posibilidades de pacificar a Siria, Irak y el resto del mundo rabe estn estrechamente relacionadas con la cuestin de Palestina. La negativa de Occidente a adaptar a Israel el mismo criterio moral por el que mide las violaciones de los derechos humanos y civiles en el mundo rabe impide a Occidente -y a Estados Unidos en particular- desempear un papel positivo en aportar la paz en el Oriente Prximo. La injusticia en Palestina es uno de los principales combustibles que alimentan el fuego del odio y violencia en la zona, y lo seguir siendo a menos que se pueda encontrar una solucin justa y duradera a la cuestin de Palestina. Las consentidas actitudes y polticas israeles respecto a los territorios ocupados son el principal obstculo para llegar a esta solucin.

Copyright de Truthout, se traduce con su permiso.

Fuente: http://www.truth-out.org/opinion/item/42190-the-occupied-territories-are-the-biggest-prison-on-earth

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.