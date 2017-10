Conquista y traduccin al rebautizar el "Da de Coln"

La traduccin ha sido importante a lo largo de la historia de las Amricas hasta este preciso momento

Con excepcin de Estados Unidos, en todo el continente americano, el 12 de octubre es conocido como el Da de la Raza, lo que significa un encuentro de diferentes razas y mundos, no el Da de Coln. Estados Unidos es el nico pas que celebra el descubrimiento de un continente por gente de otro, como si los pueblos originarios no existieran antes de haber sido vistos por la gente que llegaba dentro de tres naves. Tambin celebra el culto de la personalidad. Por todas esas razones, el pueblo multicultural y multirracial de Estados Unidos est considerando rebautizar el Da de Coln bajo otros trminos y un entendimiento diferente de la historia.

Las palabras tienen significado e historia, usualmente desde el punto de vista del conquistador. Los pases latinoamericanos hablan espaol porque nuestros pueblos originarios fueron conquistados por la Corona Espaola, mientras que los pueblos originarios del norte fueron conquistados por la Corona Britnica. Desde entonces, nuestros idiomas nos dividen. Necesitamos traducciones para crear puentes entre nosotros.

Para bien o para mal, los traductores pueden cambiar la historia. Son los escritores fantasmas annimos de ella. Tambin pueden crear mitos, o bien, destruirlos. La ciudad de Mxico fue construida sobre muchos mitos y a causa de ellos, pero tambin, por una traductora: la Malinche. Cuatrocientos noventa y ocho aos antes del ltimo terremoto mortal, cuando el conquistador espaol Hernn Corts tom la majestuosa ciudad, ciertamente la mitologa azteca estaba de su lado, pero del otro, una traductora. En efecto, los aztecas creyeron que l era su dios serpiente Quetzalcatl, quien, segn las profecas, regresara.

Tal como los propios conquistadores lo escribieron, el rey Moctezuma recibi a Corts de la manera ms acogedora adentro de la ciudad sagrada que fue construida sobre otro mito (el mito del guila y la serpiente sobre el lago). Le abri las puertas de su palacio y su templo. Lo hospedo. Le permiti regaar a los indgenas por tener esos dioses no cristianos tan horribles. Le dio a Corts el suficiente acceso y tiempo para planear cmo se iba a robar el tesoro de Axaycatl, pero siempre cabe la pregunta si toda esa primera parte no violenta de la Conquista habra sido posible sin la mujer indgena Malinche traduciendo la reunin cumbre. Cuando Moctezuma le hablaba a Corts, lo llamaba a l a Hernn Corts Malinche, porque sa era la persona que hablaba a nombre de la Corona Espaola. Ella era la voz que los indgenas invadidos escuchaban en sus cabezas. Nunca sabremos si modificaba o suprima algunas partes de la conversacin que hizo historia.

El otro muro

Antes de la idea del muro de Trump, otro muro se ha levantado entre Mxico y Estados Unidos: el muro de la desinformacin. Es el muro que condujo al TLCAN, el cual se firm sin el consenso del pueblo comn de Estados Unidos, comprometiendo nuestro futuro por generaciones y aumentando la emigracin. No es en el mejor inters de los oligarcas mexicanos ni de los narcotraficantes mexicanos ni de los plutcratas estadounidenses y los polticos estadounidenses que la mayora de la gente comn empiece a comunicarse entre s, pues terminara haciendo un pacto mejor para ambos pases. ste es, por tanto, un muro que se ha construido por una razn.

Se esperara que, en la era digital, los traductores de Google y las aplicaciones de comunicaciones pueden romper las barreras del idioma entre la gente comn, pero con una mirada atenta a cualquier campaa electoral en particular, y en especial a las elecciones presidenciales de EEUU el ao pasado, se corregira esta interpretacin. Con la ayuda de las granjas de trolls (cibergolpeadores, les dira en espaol) en Facebook y Twitter, fue ms gente de EEUU la que termin insultando a ms mexicanos de lo que probablemente nunca haba hecho, y sin deseo de aprender ningn idioma extranjero.

Puede ciertamente darse el caso de que haya una mejor comunicacin con la ayuda de traductores automticos en intercambios privados, pero no en foros abiertos en los que se discuten asuntos de inters social y pblico, y definitivamente no con la interferencia de trolls pagados con propsitos polticos: estn entrenados para poner fin a cualquier conversacin antes de que empiece.

Es un muro difcil de romper sin un periodismo profesional que informe a la poblacin sobre los verdaderos problemas por todas partes del continente, y la barrera idiomtica no ayuda. No fue sino hasta hace poco que una red progresista en Estados Unidos, Democracy Now!, comenz a considerar la necesidad de ir al sur1 y comunicarse no slo con Mxico sino con toda Latinoamrica y con los inmigrantes en los Estados Unidos, ofreciendo no slo las sobras hechas con el tipo que habla espaol en la oficina, sino servicios de traduccin de alta calidad para sus noticias. Su pgina electrnica en espaol marc una tremenda diferencia. Hasta hace no mucho tiempo los nicos canales de televisin disponibles para los hispanohablantes en los Estados Unidos transmitan viejas telenovelas, en su mayora producidas por la cadena Televisa, y programas de entrevistas con estrellas de Televisa, conducidos por gente conservadora, con un nivel de escolaridad de primaria, y sin ningn inters en cuestiones sociales, econmicas y polticas.

El resto de noticiarios en prensa, radio y televisin, era en su mayora una rplica de Fox and Friends. Lo extrao es que los medios de informacin progresistas y las organizaciones de izquierda en Estados Unidos, conducidos por gente que reconoca la existencia de una clase obrera de muy diversas procedencias y razas incluyendo a los trabajadores inmigrantes como parte de esa mano obrera no pensaban que semejante ataque masivo contra la mentalidad de los trabajadores inmigrantes necesitara ser contratacado con una radio, prensa o televisin muy profesional, objetiva e inteligente.

Durante aos, los programas de noticiarios conservadores en espaol no tenan otra competencia relevante ms que los conductores menos calificados que parecan haber sido elegidos por la poltica de el que sea que hable espaol en la oficina. Sin intencin de ofender al pasante que est aprendiendo espaol ni al tipo de la casa de junto cuya madre habla espaol porque naci en Latinoamrica, pero en los medios de informacin progresistas de Estados Unidos hay una doble norma que necesita atenderse para romper ese muro.

Si fueran ustedes el director general de una radiodifusora o televisora en ingls, contrataran a un conductor sin ninguna experiencia y / o ninguna representatividad popular en su comunidad, sin ninguna capacidad de convocatoria ni liderazgo, sin el suficiente vocabulario para hablar con fluidez ante el micrfono, sin ninguna informacin ni formacin en comunicaciones, ni siquiera terica? Eso es exactamente lo que una icnica estacin de radio en la ciudad de Nueva York ha estado haciendo en las ltimas dcadas en lo que respecta a la mayora de sus programas en espaol. Aplican un doble parmetro en sus polticas de contratacin porque ellos son progresistas, pero solamente en ingls. A juzgar por los resultados de sus producciones en sus ltimas dcadas, no piensan que el auditorio en espaol se merezca el mismo nivel de informacin y profesionalismo, por no hablar de una representatividad popular. Tienen muy pocos radioescuchas y en ciertos casos sus conductores son precisamente algunas de las personas ms aisladas de su comunidad, ya sea porque no saben socializar o no tienen carisma o ninguna formacin o trayectoria como comunicadores. Se les puede ver tratando de socializar en actos pblicos polticos. Ni siquiera se presentan como reporteros de la estacin (nadie les ha enseado a hacerlo). Yo conozco por lo menos a un conductor que cree que los Illuminati van tomar control del planeta y que los OVNIS se apoderarn de nosotros. Eso no hace su cadena de radio muy diferente de lo que es InfoWars.

Este sistema de dos niveles para medios en ingls y en espaol produjo tantos programas tan malos que result ser razn suficiente para que la Radio Nacional Pblica eliminara su Divisin en Espaol en los aos 90. El bajo nivel de calidad estaba documentado.

Tal reduccin de financiamiento solamente perjudic a las radiodifusoras ms pequeas, verdaderamente populares, menos glamorosas (pero con mayor audiencia) dirigidas por y para trabajadores inmigrantes, como es Radio Bilinge, que transmite en espaol, mixteco e ingls. Fue fundada por Hugo Morales, un trabajador campesino indgena procedente de la zona mixteca de Oaxaca y graduado en Harvard, y es una radiodifusora financiada por sus radioescuchas que produce el nico programa diario de noticias en espaol y programas de asuntos pblicos en los medios pblicos de Estados Unidos. Pese a que la mayora de sus radioescuchas la conforman trabajadores que viven en comunidades de bajos ingresos, Radio Bilinge no los trata como ciudadanos de segunda categora que no se merecen parmetros de alta calidad en informacin, vocabulario y fluidez, solamente porque hablan espaol. Sobra decir que ellos se beneficiaron directamente de que Democracy Now! se tradujera profesionalmente en espaol, a la cual Radio Bilinge anuncia en su pgina principal como su mxima recomendacin.

Las versiones en espaol se van al sur

Es un muro alto y difcil de romper entre el norte y el sur, pues est hecho de varias capas de indiferencia cultural.

Democracy Now! ha sido de verdadera ayuda al traducir el artculo clave de la semana al castellano, al igual que realizar algunas entrevistas en este idioma (como, por ejemplo, a activistas por los derechos de los inmigrantes) explica el Colectivo de Rebelin. Amy Goodman es adems una excelente entrevistadora que permite que los invitados profundicen en los temas. Tanto ella como Juan Gonzlez y todo el equipo se destacan del resto de medios porque dan voz a las organizaciones de base, a las comunidades afroamericanas y latinas y a gente de todo el mundo que ha sido afectada por la poltica de EE.UU.: perspectivas que son sistemticamente excluidas de los medios comerciales.

Con cerca de 10 mil lectores diarios la mitad de los cuales viven en Amrica Latina, Rebelin es una de las publicaciones digitales ms diversa y profesionales de todas partes de Latinoamrica y Espaa. Est hecha por un grupo de editores, traductores y escritores de todos los pases latinoamericanos, cubriendo todos los continentes. Responden de manera colectiva a esta entrevista, explicando que no pueden confiar en los medios comerciales estadounidenses porque no dan una idea de lo que verdaderamente sucede en EE.UU., puesto que ellos difunden propaganda a favor de un Estado que beneficia al 1% protegido por un Estado policial que invierte cifras astronmicas en las guerras mientras le niega atencin mdica y educacin a su poblacin; que cuenta con el mayor ndice per cpita de presos en el mundo.

Nuestras principales fuentes de informacin son periodistas independientes, entre los que se cuentan inmigrantes latinoamericanos radicados en EE.UU., incluyendo indocumentados que sufren en carne propia la discriminacin y opresin del sistema. Estamos en contacto y publicamos textos de grupos comunitarios que luchan por una sociedad ms justa, como Unin del Barrio; con pensadores y activistas, como Noam Chomsky y James Petras. De todos ellos -al igual que de otros medios alternativos- proviene esencialmente la visin de la realidad estadounidense que tratamos de proyectar hacia nuestros lectores.

Rebelin es una de las pocas publicaciones digitales que pone especial atencin al trabajo de traduccin de diferentes idiomas. Tiene traductores especializados para diferentes temas o secciones. Por qu les interesa todava utilizar traductores humanos en lugar de robots de Google?, les pregunt.

Desde su fundacin Rebelin ha tenido la suerte de contar con un equipo de traductores militantes y conscientes de la importancia de hacer accesible en castellano informaciones escritas en otros idiomas. Para que esta informacin sea de verdad accesible y llegue de verdad a los lectores ha de ser comprensible, cosa que los llamados traductores automticos rara vez consiguen. Un autor-escritor-pensador-ser humano merece ser traducido por un traductor-ser igualmente humano. Un traductor humano siempre se esforzar por hacer el contenido de un artculo lo ms comprensible posible para el lector permaneciendo, al mismo tiempo, fiel a la fuente. Es algo en lo que las personas que pertenecen al equipo de traductores de Rebelin ponen especial cuidado.

Las luchas de Estados Unidos estn cerca de nuestro corazn

Ke Huelga Radio, en la ciudad de Mxico, reproduce todos los das Democracy Now! en espaol. Fue creada durante la larga pero exitosa huelga de los estudiantes de 1999, que se opona a la privatizacin de la universidad pblica, la cual le dio al pueblo de Mxico otras dos dcadas ms de educacin pblica en la UNAM. Ke Huelga Radio se ha convertido en una de las estaciones de radio alternativa ms confiables para los movimientos de traccin popular en Mxico. Ellos responden a mi cuestionario para AlterNet despus del terremoto, corriendo de un Centro de Acopio Autnomo a otro. No quieren ser citados individualmente, sino como colectivo.

Ke Huelga Radio encuentra fundamental que en Mxico se escuchen medios de comunicacin estadounidenses crticos, y por eso es que transmiten Democracy Now! para la Ciudad Monstruo. Este noticiero muestra muchas luchas que son cercanas a nuestros corazones colectivos, como la de Standing Rock y la de los migrantes ante las medidas xenofbicas del presidente Donald Trump.

Ke Huelga habla muy seriamente en contra de la desinformacin, en especial despus del terremoto. Esta radio de reporteros colectivos y conductores de representacin popular considera que el deber de los medios alternativos es mantener a la gente bien informada sobre los brigadistas autnomos que estn trabajando en este momento en Mxico, las agresiones policiacas, el acaparamiento del acopio por parte del gobierno y por ltimo, aunque no menos importante, seleccionar toda la informacin que fluye en Internet y evitar, en lo posible, las noticias falsas.

En contraste, los medios de paga mexicanos han hecho del sismo un espectculo amarillista, incluso inventando vctimas inexistentes como el caso de la nia Frida Sofa, mostrando al Ejrcito Mexicano y a la Marina como unos hroes en esta tragedia, dicen. Sin embargo, el Ejrcito impidi que las organizaciones independientes de rescatistas profesionales hicieran su trabajo.

Subversiones: abrindole grietas al cerco meditico

Fundada en 2010, Subversiones es una publicacin digital no comercial que busca la defensa de la memoria colectiva y aportar al entendimiento crtico del contexto en que vivimos . Para ellos, el contexto es tan importante como el hecho mismo, por lo que dependen de buenas traducciones tambin. Comunicamos honestamente desde nuestras reconocidas subjetividades, con el fin de agrietar el cerco meditico y generar un contrapeso a la manipulacin masiva de los medios de paga.

Durante el terremoto, se convirtieron en un servicio comunitario para conectar a la gente necesitada de ayuda con quienes quieren ayudar, no solamente en la ciudad de Mxico sino en Oaxaca y Chiapas. Han estado haciendo reportajes del movimiento contra la corrupcin del gobierno mexicano que caus el derrumbe de tantos edificios. Su publicacin est hecha ms que nada por trabajo voluntario y eventos de recaudacin de fondos, venta de fotografas y de publicaciones impresas, as como de donaciones de los lectores.

♦♦♦

Estos son slo algunos ejemplos de los muchos puentes que los medios progresistas pueden construir a lo largo y ancho de Estados Unidos y Latinoamrica mientras los medios de paga continan haciendo eco de los tuits del presidente Donald Trump. Por cierto: son esos mismos medios los que ayudaron a ponerlo en la Casa Blanca publicitando todo lo que hizo y dijo durante las precampaas, mientras ignoraban la lucha por la vida que estaba teniendo lugar en Standing Rock.

Nota:

1 En ingls, expresin coloquial que tambin quiere decir desaparecerse.

Artculo originalmente publicado en AlterNet en ingls y traducido por la autora para

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.