La situacin de endeudamiento y recesin econmica en la que dej el gobierno anterior al pas requiere de grandes dosis de pragmatismo para articular una poltica econmica adecuada para el Ecuador. Sin embargo, el pragmatismo es tambin una ideologa cuyos lmites estn en la dificultad para prever las consecuencias a largo plazo de las polticas gubernamentales y en la tendencia a desentenderse de realidades que no encajen en visiones cortoplacistas de conveniencias momentneas. As las cosas, el pas requiere de un plan econmico que an no tenemos y que va ms all de meras lneas de accin coyunturales como las expresadas hasta ahora por el actual gobierno nacional.

Respecto a lo anterior, cabe resear que toda poltica econmica debera buscar a la postre cuatro ejes bsicos: lograr un crecimiento econmico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia econmica y social para el conjunto de la poblacin.

Para lograr esos fines, todo manual de Estado aplicado a la poltica econmica se vale de un serie de instituciones y actores que pueden ser directos el Estado en todos sus niveles y as como sus instituciones pblicas- e indirectos banca, asociaciones empresariales, corporaciones transnacionales, inversionistas y sindicatos-. El objetivo ideal de cualquier Estado es que tanto unos como otros avancen juntos en la misma direccin para conseguir que las polticas sean efectivas y cumplan los objetivos trazados.

Para ello hace falta, en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo democratizador que fomente la produccin, el empleo y los ingresos con justicia social. Todo ello teniendo presente que vivimos en un pas donde los sectores econmicos estn controlados semi-oligoplicamente, donde los grandes beneficiados econmicos de las polticas del gobierno anterior -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las empresas es baja y carece de diversificacin pese al tan carareado cambio de matriz productiva.

Bien, pues bajo ese esquema de pretendido consenso son cinco ejes los de intervencin planteados por el presidente Moreno en la noche del 11 de octubre como medidas econmicas inmediatas para reactivar la economa nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de Plusvala, fortalecer la dolarizacin, profundizar el programa de austeridad, combatir el contrabando y la evasin de impuestos, as como articular un cambio de poltica econmica con base sobre el Impuesto a la Renta.

Respecto a la Ley de Plusvala, su continuidad o derogacin ser decidida democrticamente por la sociedad ecuatoriana, puesto que forma parte del cuestionario de la consulta popular entregada el pasado da 2 de octubre por la secretara jurdica de la Presidencia a la Corte Constitucional. En todo caso vale resaltar que, ms all de que es de justicia establecer medidas contra la especulacin del suelo, en un pas que sufre un dficit de entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas, la entrada en vigencia de dicha ley ha significado una reduccin del 15% en la construccin de estas y el sector se ha contrado en un 5% dejando de generar empleo. En el caso de ser derogada plebiscitariamente dicha normativa, tendr que ser mediante el artculo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestin del Suelo (LOOTUS) como se regule el mercado del suelo y se eviten prcticas especulativas respecto a la plusvala de bienes de inmuebles.

En el artculo 60 de dicho ordenamiento se indica:

Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prcticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisicin del suelo pblico para el desarrollo de actuaciones urbansticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisicin preferente, la declaracin de desarrollo y construccin prioritaria, la declaracin de zona de inters social, el anuncio del proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo.

El cumplimiento cabal de este artculo de la LOOTUS debera ser debidamente fiscalizado por las autoridades de control y forma parte de las polticas de descentralizacin y transferencia de competencias a unos gobiernos autnomos cada vez ms descapitalizados, debindose implementar los mecanismos apropiados para la captacin por parte de estos de los beneficios por el alza del precio de un bien inmueble o terreno fruto de la transformacin de suelo rural a urbano, la modificacin de usos del suelo o la autorizacin de un mayor aprovechamiento del suelo a cambio de una participacin justa del Estado en el beneficio econmico que estos derechos adicionales significan.

Respecto a la segunda lnea de accin, fortalecer la dolarizacin, el presidente Moreno se comprometi a presentar una ley de incentivo para la repatriacin de capitales planteando la exoneracin del pago del Impuesto a la Renta durante cinco aos a quienes cumplan con esta demanda durante el primer ao de la entrada en vigor de la ley. El gobierno busca la entrada de 1.700 millones de dlares hoy fuera de la economa nacional, reequilibrando en parte el sistema monetario dolarizado y dinamizando la actividad econmica. En ese sentido, tambin se plantea el compromiso de devolver el impuesto por ingreso de divisas a los exportadores y por el mantenimiento de las plazas de empleo en el sector, pero no se cede a la presin empresarial de eliminar el impuesto a la salida de capitales, un impuesto fundamental en una economa rentista y de escasa diversificacin productiva como la ecuatoriana en aras a defender una dolarizacin que en la actualidad nos mantiene atrapados en el mbito de la falta de soberana monetaria.

Siguiendo con este apartado, preocupan ms que lo dicho las posibles medidas no anunciadas por el Presidente de la Repblica. En este sentido y al da siguiente de la alocucin presidencial, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, declarara pblicamente que se est trabajando con la Procuradura General del Estado y la Cancillera para que en los prximos das sea presentado un borrador de nuevos Tratados Bilaterales de Inversin (TBI), los cuales durante el anterior gobierno fueron en gran parte denunciados. Segn Campana, los inversionistas ven la necesidad de resucitar los TBIs para tener un marco legislativo seguro, ignorando que dicho marco jurdico especial se sobrepone a la legislacin interna del pas y conlleva una importante involucin en el mbito de la soberana nacional.

Para el titular de la cartera de Comercio Exterior, la mayora de los pases con los que se pretenden establecer lneas de inversiones en Ecuador demandan la articulacin de TBIs. La carencia de estos vendra a explicar en parte la baja Inversin Extranjera Directa (IED) que actualmente recibe el pas, la cual se cuantifica en tan solo el 0.79% de la que llega a Amrica Latina y Caribe. Lo que no dice este alto funcionario pblico es que un pas como Brasil, mayor receptor de IED del subcontinente, nunca suscribi en su historia un TBI y por lo tanto no enfrenta demanda alguna ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institucin de arbitraje internacional que gran dao ha causado con sus sentencias al Ecuador y resto de pases del Sur global.

En la noche del pasado da 11, el presidente Moreno volvi a hacer hincapi en la necesidad de profundizar el programa de austeridad sobre las cuentas pbicas ya puesto en marcha y mediante el cual se busca reducir el dficit fiscal del actual 4,7% del PIB que en realidad est por encima del 6%- al 1% en el 2020. Para ello ya se estn aplicando medidas de austeridad que conllevan la reduccin del 10% en el sueldo de servidores pblicos del jerrquico superior en la actualidad el 8% del empleo pblico absorbe el 20% del gasto corriente en nmina-, la limitacin de contratacin de consultoras, pagos de horas extras y viticos, adems de la supresin de compra de vehculos de lujo y otros tantos gastos ms de carcter innecesario.

A este respecto cabe destacar que las medidas planteadas se alejan del tan demandado ajuste econmico reclamado desde los voceros de los grandes grupos econmicos y la oposicin conservadora, y que de igual manera fuera tan falsamente anunciado por el ex mandatario Rafael Correa y sus seguidores a travs de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el frente econmico gubernamental demuestra entender que reducir el dficit no tiene porqu significar recortes sociales. Un ejemplo concreto de polticas alternativas en este sentido son las expuestas por el economista y profesor universitario Pablo Dvalos, quien ha llegado a plantear esquemas muy validos que tienen parecidos al de los derivados financieros. Segn Dvalos, se podr establecer un sistema de compensacin del dficit fiscal a travs de la emisin de SWAPs seguros de ejecucin presupuestaria- mediante la transferencia, a ao vencido, de los recursos de ejecucin presupuestaria no ejecutados y convertidos en Certificados de Programacin Fiscal por un monto similar al del dficit y respaldados por el Fondo de Estabilizacin Econmica y Monetaria.

Respecto al cuarto eje de accin, lo que tiene que ver con el combate al contrabando y la evasin fiscal, el mandatario plante que se implementar un sistema destinado a eliminar la subvaloracin de mercancas, fijando aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de 10 centavos por producto para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando y la evasin.

Si bien es cierto que 10 centavos por tem puede significar mucho o poco en funcin del precio de cada producto gravado, lo que en principio apunta a una medida no proporcionalizada, una vez ms el sector de importador eje fundamental en una economa de escasa capacidad productiva- clama contra dicho impuesto y los aranceles en general, ignorando la dificultad que atraviesa el sector productivo nacional que s cumple con sus obligaciones tributarias para poder competir con este segmento de competencia desleal basado en la comercializacin de productos de contrabando y la necesidad de proteger la escasa produccin nacional de un pas sin capacidad de devaluacin en su moneda.

En todo caso, las medidas planteadas por el rgimen dejan entrever cierta limitacin a la hora de conceptualizar excepciones de carcter estratgico, tales como podran ser la exoneracin de aranceles para el sector ciencia y tecnologa o moratorias para la importacin de vehculos livianos a combustin interna vs liberalizacin de importaciones de vehculos hbridos y elctricos, por poner tan solo un par de ejemplos.

Ahora bien, lo ms interesante de las medidas anunciadas por el presidente Moreno tiene que ver con el cambio de las polticas econmicas poniendo como eje el Impuesto a la Renta, es decir, la poltica fiscal.

Mientras los agoreros del desastre -lase ese 20% de voto duro correista que an queda en el pas- auspiciaban un paquetazo econmico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del IVA), la propuesta presidencial y de su equipo de gestin se basa en la reactivacin productiva poniendo en el centro de estas medidas a las pequeas y medianas empresas.

Es as que el presidente Moreno anunci el envo en breve a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley destinado a eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta para las empresas cuyas ventas no superen los 300.000 dlares, as como para que las microempresas ya establecidas no paguen dicho impuesto por sus primeros 11.000 dlares de utilidad y los nuevos emprendedores tampoco tengan que pagar dicho tributo durante los dos primeros aos de existencia.

De esta manera se articula un elemento de cambio fundamental en las polticas econmicas del gobierno nacional que tiene que ver con que el Impuesto a la Renta pase a ser utilizado para incentivar a las empresas y el empleo, y no para equilibrar las cuentas pblicas, tal y como pasaba antao.

En ese sentido, a las empresas que facturen ms de 300.000 dlares se les aplicar la devolucin progresiva del impuesto mnimo del anticipo al Impuesto de la Renta, comenzando con el 50% durante el 2018. Para asegurar esa medida, el gobierno pide a los emprendedores que se cumpla con el compromiso de al menos mantener las plazas de empleo actualmente existentes.

Sin embargo, los representantes de los grandes grupos econmicos del pas esos que manejan ingresos por el 59% del PIB pero tan slo tributan en la prctica el 2.31% de estos- se quejan de que el Impuesto a la Renta pase del 22% al 25% tal y como era hasta el 2010. Las lites econmicas tambin consideran desmedido que los ecuatorianos que perciben ms de 3.000 dlares mensuales ms de ocho veces de un salario bsico al que tan solo llegan menos de la mitad de la poblacin econmicamente activa- tributen el Impuesto a la Renta sobre el dcimo tercer sueldo para partir del prximo ao.

Al respeto cabe sealar el retrgrado nivel que demuestran los voceros y representantes polticos de estas lites, dado que hasta el propio FMI -institucin financiera internacional poco sospecha de izquierdismo- plantea en su ltima publicacin del Monitor Fiscal la necesidad de actuar sobre tres reas bsicas: el incremento de los impuestos aplicados a las rentas ms altas, la adopcin de un rgimen con un salario bsico universal y el crecimiento del gasto pblico en el terreno de la educacin y la salud. Respecto a este ltimo apartado, cabe significar que en el Ecuador actual, dicha inversin ha pasado a ser inferior al gasto aplicado para cubrir el dficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda -entre 8.000 y 10.000 millones de dlares anuales- adquirida de forma desproporcionada por el anterior gobierno durante los ltimos tres aos de su gestin.

Segn el FMI, institucin histricamente bendecida por las lites econmicas latinoamericanas, el incremento de la desigualdad y la brecha social es tan grande a nivel planetario que se indica: Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria () y tambin se podra evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza.

Ante la voracidad de la banca privada, importante es tambin la medida presidencial anunciada por la cual el dinero electrnico pasara a estar gestionado tambin por las cooperativas de ahorro y crdito, lo que significa darle liquidez a los sectores ms olvidados de la economa nacional.

En todo caso y ms all de las medidas enfocadas de incentivar la produccin poniendo nfasis en los sectores micro y medianos productivos (donde faltan propuestas para el crdito educativo, de apoyo a la mujer emprendedora, fondos de inversin de riesgo para primeros emprendimientos, programas destinados a incentivar el primer empleo y estrategias slidas destinadas al sector agropecuario) la propuesta gubernamental demuestra una carencia en los mbitos que tienen que ver con reincentivar ese consumo venido a menos a partir de la cada de precios del crudo.

En este sentido y ms all del riesgo de flexibilizacin laboral que podra suponer la actual reforma en marcha del sistema de contratacin laboral en el pas, una medida tan bsica como la disminucin del IVA en tan solo dos puntos vendra a significar un incremento de liquidez para los consumidores, tal y como ya se demostr cuando dicho impuesto regresivo pas del 14 al 12% haciendo que la economa del pas creciera un 3% en tan solo un trimestre.

Tambin siembra dudas el anuncio presidencial de cumplir en los trminos acordados con las obligaciones contradas con proveedores internacionales, lo cual a la larga no viene a significar otra cosa que prolongar la agona del endeudamiento heredado y desplazar al ao que viene una medida la renegociacin de la deuda externa- que tendr que se aplicada para que el Estado tenga algo de liquidez. Respecto a esto, se debe tener en cuenta que el incremento del Impuesto a la Renta para las grandes empresas, los cuales se aplicarn en 2018, comenzarn a tener sus frutos en las arcas pblicas a partir del siguiente ao.

En resumen y saludando el hecho de que el presidente Lenn Moreno y su gabinete no hayan sucumbido a las presiones de los grandes grupos econmicos que operan en el pas, las propuestas gubernamentales expuestas en la noche del 11 de octubre no conforman un programa econmico slido para salir de la crisis. Son bsicamente lneas de accin poltico econmica coyunturales y de medidas de aplicacin a corto plazo. Seguimos sin hoja de ruta para salir de una economa extractivista que agudiza nuestra dependencia respecto a las necesidades de los mercados globales de commodities, seguimos sin criterio a la hora de determinar que tipo de inversin extranjera directa queremos, seguimos sin medidas claras para diversificar y democratizar el sector productivo y se mantiene la actual desvinculacin entre poltica social y econmica en Ecuador.