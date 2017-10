Resurge en Espaa la ultraderecha?

eldiario.es

Las agresiones ultraderechistas que tuvieron lugar contra manifestantes de izquierda e independentistas el 9 de octubre en Valencia han puesto sobre la mesa una pregunta recurrente: Asistimos finalmente al ascenso de la extrema derecha en Espaa? La cuestin es pertinente en la medida que el episodio citado fue precedido por otros dos llamativos. Uno fue que entre los asistentes a la concentracin multitudinaria de Barcelona del 8 de octubre figuraban colectivos extremistas y se profirieron insultos a los Mossos y gritos de "Puigdemont a prisin" (que desautoriz Sociedad Civil Catalana, entidad convocante). Otro sucedi en Zaragoza el 24 de septiembre. Entonces hasta 600 ultraderechistas se agruparon en un pabelln donde se celebraba una asamblea de cargos electos de toda Espaa convocada por Podemos y la presidenta de las Cortes de Aragn fue agredida por los concentrados con una botella de agua. Aparentemente, pues, la extrema derecha parece rebrotar. Pero tal percepcin no se ajusta necesariamente a la realidad, lo que argumentamos mediante las respuestas a tres cuestiones planteadas a continuacin.

1. El independentismo hace crecer las filas de la ultraderecha?

Debemos tener en cuenta que una cosa es que el separatismo cataln movilice y galvanice a este sector ideolgico y otra muy distinta es que sus partidos logren presencia institucional significativa. En este aspecto es importante destacar que el separatismo ha sido un enemigo esencial de la extrema derecha espaola desde sus orgenes en el siglo XX. Y -por ejemplo- Jos Antonio Primo de Rivera en 1934 ya manifest literalmente que un a "Repblica independiente de Catalunya" no era "nada inverosmil". Por tanto, no debe sorprender la vistosa combatividad ante el separatismo del ultranacionalismo espaol.

Ahora bien, que esta ltima se convierta en votos es harina de otro costal por dos razones. Una es que desconocemos la magnitud de sus seguidores: si bien los incidentes que estos protagonizan generan una cobertura meditica amplia, sus autores pueden reducirse a unos centenares. En este sentido, se da la paradoja de que la ultraderecha es una minora institucionalmente irrelevante, pero de visibilidad desmedida. La segunda razn es que aunque sus seguidores aumenten no tiene porqu producirse de forma mecnica un salto cualitativo de sus siglas en votos.

2. La crisis actual puede crear un espacio a la derecha del PP?

Es imposible ofrecer una respuesta clara a este interrogante porque ignoramos el desenlace del proceso poltico abierto en Catalunya. De este modo, ignoramos si el PP podr presentarse como un gestor exitoso de la crisis ante los sectores ultranacionalistas ms beligerantes (aquellos eventualmente identificados con la consigna "A por ellos!"). En este sentido, los ultrapatriotas pueden desempear un papel destacado en el conflicto al constituir un lobby de presin si el Gobierno, para satisfacer a este electorado ms belicoso, opta por una poltica de dureza en relacin al contencioso.

El tema no es balad porque si el PNV no aprueba los presupuestos el ao prximo se debern convocar comicios y Mariano Rajoy podra presentarse entonces como el adalid de la unidad de Espaa, lo que le podra beneficiar en las urnas. Pero si el problema de Catalunya se cronifica o el ejecutivo estatal es percibido como incapaz de atajarlo puede crearse un espacio de protesta a su derecha que podra ocupar una opcin ultranacionalista espaola. Sin embargo, esta ltima posibilidad tampoco debe comportar per se la eclosin institucional de la extrema derecha.

3. Quin puede ocupar hoy un espacio a la derecha del PP?

Para que se produzca un despuntar ultraderechista estatal no basta que exista un espacio poltico. Este es una condicin imprescindible para su desarrollo, aunque insuficiente porque es necesario que tambin exista un partido capaz de ocuparlo, algo que por ahora no se vislumbra.

Por una parte, la Plataforma per Catalunya [PxC] y Espaa 2000 en la Comunidad Valenciana experimentaron un severo varapalo en los comicios locales de 2015 que puso fin a su crecimiento en la esfera municipal. De este modo, Espaa 2000 pas de 8.066 sufragios (0.3%) y 4 ediles a 5.845 sufragios (0.2%) y 1 edil. El caso de PxC fue ms dramtico: pas de 65.905 votos (2.3%) y 65 ediles (dos de ellos en L'Hospitalet, segunda urbe catalana en poblacin) a 27.348 votos (0.8%) y 8 ediles. As las cosas, la derecha populista espaola es un yermo en el que destacan la federacin Respeto (que aglutina a PxC, Espaa 2000 y el Partido por la Libertad [PxL]) y Vox, que en las elecciones europeas de 2014 cosech 246.833 votos (1.5 %). Ninguno de ambos rtulos cuenta con presencia institucional relevante, liderazgos conocidos por amplios sectores sociales y capacidad inmediata de erigirse como una oferta competitiva.

En tal sentido, las elecciones europeas de 2014 aportan una enseanza importante en relacin a la extrema derecha y es que esta tuvo una presencia insignificante en los pases ms afectados por la crisis econmica: Portugal, Espaa, Irlanda, Chipre y Grecia. Se objetar que en este ltimo caso se alumbr dos formaciones extremistas (Amanecer Dorado y Griegos Independientes), pero ambas suman el 12.8% de los votos, cifra muy alejada -por ejemplo- del 24.9% del lepenismo o del 26.7% del UKIP "brexiter". La causa de esta diferencia en el voto es simple: la crisis econmica y la de los refugiados beneficiaron a partidos de extrema derecha competitivos y presentes en las instituciones polticas, pero no los crearon donde estaban ausentes.

Conclusin: cualquier pronstico es arriesgado

Pese a lo expuesto, se impone prudencia al hacer un balance. El motivo? si algo ensea el contencioso de Catalunya es que la poltica estatal ha devenido una montaa rusa que genera nuevos escenarios con rapidez inusitada y el tablero poltico experimenta cambios inesperados. En esta situacin convulsa es importante recordar que el analista Carles Castro apunt en enero que una opcin de espaolidad radical tendra una bolsa potencial de un milln de votantes, que podra aumentar si conflua con un mensaje crtico sobre la inmigracin (La Vanguardia, 7/I/2017). Por consiguiente, aunque es improbable una eclosin institucional de la ultraderecha, toda cautela es poca al trazar previsiones a corto y medio plazo.



Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/Resurge-Espana-ultraderecha_6_696840316.html