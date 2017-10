Golpe de Estado?

Quienes vienen acusando a Puigdemont de golpista, se olvidan de la historia de Espaa. Los siglos XIX y XX han sido prolijos en levantamientos militares. Por Espaa, todo por Espaa!; pero bien sabemos que la mayora de ellos se han ejecutado por mantenerse en el trono, seguir ostentando el poder o conseguirlo. Los golpes de estado han conllevado una guerra, enfrentamiento armado o una dictadura. Ninguno se ha dado para favorecer el bienestar ciudadano.

El ltimo golpe conocido en Espaa, se dio un 23 de febrero, hace 36 aos. Antes, en 1978, se haba descubierto un plan golpista bajo el nombre de Operacin Galaxia. Se haba recuperado la democracia, aun sintiendo que el espritu de Franco segua vivo y el aparato de la dictadura intacto. Los fieles al rgimen no podan permitir que se otorgase la soberana al pueblo, que se legalizara a los partidos polticos, se desmontara el estado totalitario y se reconociese el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Ahora, estos mismos, vuelven a la calle con banderas, gritando por la unidad y acusando de golpistas a quienes utilizan las urnas para decidir.

La extrema derecha, que nunca se ha ido, est cmoda con el discurso oficial sobre Catalua y se siente respaldada por el Gobierno en la confrontacin. Los golpistas estn en la derecha reaccionaria, entroncada en el Partido Popular desde siempre; hasta han impedido una declaracin de condena del Congreso a las agresiones ultraderechistas en Valencia , promovida por Comproms y apoyada por el resto de fuerzas en la cmara.

Desde el Gobierno equiparan el 1-O por la repblica Catalana, con un golpe de Estado. El propio Mariano Rajoy en el Senado, vincul la intentona del Gobierno cataln con las peores dictaduras. Rafael Hernando, no ha descartado que puedan producirse detenciones , por los fuertes delitos cometidos en Catalunya y un golpe de Estado. Los que critican el nacionalismo cataln celebran el nacionalismo espaol. El problema es que no todos queremos la misma Espaa. Algunos no nos sentimos orgullosos de ser espaol es la acctual. No me siento orgulloso por los CIE, por la pasividad ante los asesinatos machistas, por cmo la pobreza se lleva por delante tantas vidas y la banca practica la usura legalizada; y por la corrupcin poltica que nos ha saqueado.

No somos unos delincuentes, no somos unos locos, ni unos golpistas , dijo el president Puigdemont. Las demandas catalanas siempre se han expresado pacficamente a partir de mayoras obtenidas en las urnas, que han dicho s a la independencia. Esto no se parece nada a un golpe de Estado. Han sido las urnas las que han hablado. Es cierto que el 1-O fue una consulta sin garantas, pero no un referndum ilegal. La poltica debera hacer posible lo que parece imposible.

Repasemos la historia de Espaa y conoceremos como han sido los verdaderos golpes de Estado. Durante los siglos XIX y XX, se produjeron cerca de doscientos pronunciamientos o golpes de estado , encaminados a cambiar por la fuerza a reyes, presidentes del gobierno y regmenes polticos; Espaa y sus pronunciamientos militares para salvar a la Nacin, a la Patria o al Rey. El Motn de la Granja (1836), la Vicalvarada (1854), la Gloriosa (1868), golpe de Pava (1874), El primer golpe militar del siglo XX, lo ejecut Primo de Rivera en 1923. En 1930 la Sublevacin de Jaca; en 1932 la Sanjurjada; en 1936 el golpe fascista contra la Repblica, que provoc la Guerra y establecimiento de la dictadura. En 1939, el golpe de Casado y en 1981 el 23-F.

Un Golpe de Estado es una Actuacin violenta y rpida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. El origen de la expresin coup dtat, procede del Pars de siglo XVIII, cuando el Rey organizaba motines contra el Estado, para refrendar su poder, autoridad y deshacerse de sus enemigos. En el siglo XIX fueron otros los estamentos y poderes del estado quienes comenzaron a atentar contra su legitimidad.

La Guerra de la Independencia comenz por un golpe de Estado. Napolen intent romper la sucesin monrquica de los Borbones, para colocar a su hermano Jos en el trono. Con el Pacto de Bayona consigui que Carlos IV abdicara en su hijo Fernando VII y que ste entregara la corona de Espaa a Napolen. Fernando qued cautivo en Francia. El 2 de mayo de 1808, el pueblo se levant contra el francs y tras seis aos de guerra, Bonaparte decidi restaurar la monarqua borbnica. Los Borbones han estado siempre cerca de los golpes de Estado.

El reinado de Isabel II (que comienza tras la muerte de Fernando VII en 1833 y termin con el triunfo de la Revolucin de 1868 ), se caracteriz por la lucha entre moderados y progresistas, que nunca llegaron a ponerse de acuerdo, entre golpes y contragolpes. La Revolucin de 1868, la Gloriosa, haba comenzado por una sublevacin militar, que supuso el destronamiento y exilio de la reina. Comenzaba el Sexenio Democrtico, que fue un intento de establecer un rgimen poltico democrtico. Primero en forma de monarqua parlamentaria, durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873), y despus en forma de repblica (la Primera Repblica 1873-1874 ). Ninguna de las frmulas dio resultado y otro golpe de Estado hizo su aparicin.

En 1874 se produjo el golpe del general Pava , que al frente de un grupo de Guardias Civiles, asalt el Congreso, disolvi el Gobierno, dando por finalizada la Primera Repblica. El 1 de diciembre de 1874, el prncipe en el exilio Alfonso de Borbn, firma el manifiesto de Sandhurst , en el que mostraba su disposicin para convertirse en rey y partidario de una monarqua parlamentaria. Dos das despus de la publicacin del manifiesto en Espaa, el general Martnez Campos realiz un levantamiento militar en Sagunto, proclamando Rey de Espaa a Alfonso XII. Cnovas del Castillo asumi la regencia a la espera del rey, lo que supuso el nacimiento de la Restauracin borbnica.

En 1923, el Capitn General de Catalua Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado . La incapacidad del rey Alfonso XIII, que apoy el golpe, y la impopular Guerra de Marruecos −con el desastre de Annual−, fueron el caldo de cultivo. Suspendi la Constitucin y se constituy como uno de los primeros regmenes autoritarios de Europa. Con el paso del tiempo lleg el descontento en las filas del Ejrcito por las arbitrariedades del dictador. El deterioro econmico y el descontento social, acrecentaron la oposicin a la dictadura, hasta que el 28 de enero de 1930, Primo de Rivera dimiti, siendo sustituido por el general Berenguer y su Dictablanda. En 1930, ante la inestabilidad poltica y social, en Jaca, se produjo una sublevacin contra la monarqua. Un ao despus, tras la celebracin de unas elecciones municipales, las fuerzas republicanas ganaron en las grandes ciudades y el Rey abdic, abandonando Espaa; proclamndose la Segunda Repblica .

Durante la guerra provocada por el golpe de Estado de 1936 ( remito a mis artculos sobre el tema ), se dio otro golpe. El 6 de marzo de 1939, el coronel Segismundo Casado, con el apoyo de sectores de todos los partidos y sindicatos a excepcin del Partido Comunista, ejecut un golpe de Estado contra el presidente Negrn , partidario de continuar la guerra, con la esperanza de que el conflicto se internacionalizara tras la invasin de Checoslovaquia por Hitler y ganar tiempo para evacuar y exiliar con garanta a la poblacin republicana. Casado pretenda negociar con Franco la rendicin, pero Franco venci sin haber aceptado ni una sola de las condiciones de Casado.

A pesar de la importancia histrica que se le ha querido dar al golpe de Estado del 23-F, todava hay muchos puntos oscuros sobre sus inspiradores, la preparacin y su ejecucin. Todo parece que fue una farsa para favorecer la aceptacin de Juan Carlos de Borbn como rey y consolidar la democracia. En el famoso discurso de la noche, que tanta popularidad le dio, hizo un llamamiento a no alterar el orden constitucional. Aos despus, su heredero por la gracia de la monarqua, dijo algo parecido, sin que las circunstancias sean las mismas ni que en Catalunya se haya dado un golpe de Estado.

El Estado de las Autonomas, fue la solucin consensuada en 1978 para superar el Espaa, unidad de destino en lo universal y salvar la situacin creada durante la Repblica en Catalunya, Euskadi y Galicia. La derecha reaccionaria en el gobierno, pretende dar una respuesta utilizando el Cdigo Penal y medidas de excepcin, en lugar de permitir que el pueblo hable. Ahora, Pedro Snchez anuncia un acuerdo con Rajoy para iniciar la reforma de la Constitucin , cuando lo que es necesario es abrir un proceso constituyente por la Repblica y convocar el referndum que Surez reconoci que no convoc sobre la monarqua por miedo a perderlo.

El desarrollo del estado autonmico, que supuestamente haca peligrar la unidad de Espaa, se paraliz durante unos aos tras el golpe de Estado del 23-F , que sin triunfar consigui alguno de sus objetivos. Hoy, sin estar en la misma situacin, algunos califican la consulta del 1-O de golpe de Estado y no solo desde el PP. El ex ministro Corcuera ha asegurado que desde hace mucho tiempo los independentistas catalanes estn tratando de dar un golpe de Estado . Por el contrario, El Pleno de Ayuntamiento de Barcelona entiende que la escalada represiva del Estado espaol contra el pueblo cataln y el Govern y ante la posible suspensin de la autonoma y de los derechos civiles y polticos, califica de golpe de Estado encubierto la respuesta del Gobierno al 1-O. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Parece que no saben o no quieren reconocer lo que ha sido y lo que es un verdadero golpe de estado.

El Estado est en crisis y no va a resolverse con la reforma de la Constitucin como han pactado Rajoy y Snchez. El ltimo discurso de Felipe de Borbn, puso en evidencia que no represent a la monarqua Parlamentaria, sino a la monarqua anterior a 1978. El sistema poltico configurado en la Transicin, tiene los das contados, al haber puesto por delante el principio monrquico, que el principio de legitimacin democrtica. Hay que abrir un proceso constituyente, que desemboque en un referndum sobre la monarqua ; aunque ya oigo voces acusando de golpismo la iniciativa.

