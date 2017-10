En un comunicado pblico Defensora del Pueblo responsabiliz a la Polica por el asesinato de seis campesinos en el corregimiento Llorente, en Tumaco

Erradicacin de la coca y del campesino

Agencia Prensa Rural

Desde el 28 de septiembre ms de mil campesinos de las comunidades de la Asociacin de Juntas de Accin Comunal de los ros Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en la vereda Puerto Rico, del corregimiento de Llorente, en la frontera con Ecuador, estaban en manifestacin pacfica exigiendo el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana, particularmente el punto cuatro sobre cultivos de uso ilcito, donde se le da importancia a la sustitucin voluntaria, gradual y concertada.

El 5 de octubre llegaron a la vereda El Tandil mil efectivos de la Polica Antinarcticos. Los campesinos los rodearon en un cerco humanitario para evitar la erradicacin. Y como fue posible constatar en las pruebas que la misma comunidad tiene, la Polica empez a disparar contra los manifestantes.

Los datos sobre los muertos an no son exactos, pues la comunidad habla de nueve y el informe de Medicina Legal dice que son seis. Los heridos ascienden a 80, muchos de ellos salieron a refugiarse a Ecuador. Incluso uno de los que falleci es de este pas hermano. An hay personas desaparecidas.

En Alto Mira y Frontera existen consejos comunitarios afros, as como colonos que llegaron desplazados por la violencia. All viven cerca de cuatro mil familias que, en su mayora, derivan su sustento del cultivo de coca. En Tumaco est el 16% del total del rea sembrada de coca en Colombia, alrededor de 23.148 hectreas, datos que arroja un monitoreo de territorios afectados por cultivos ilcitos entre 2016 y 2017 en Colombia hecho por las Naciones Unidas. Unas 50 mil familias viven de este cultivo en el departamento de Nario, segn Ramiro Corts, delegado nacional de las FARC para el Programa Nacional de Sustitucin.

Versiones del Gobierno que no coinciden con la realidad

Ese mismo da de los ataques, el Ejrcito y la Polica sacaron un comunicado donde aseveraron que fue responsabilidad de una disidencia de las FARC que est obligando a la comunidad a protestar contra la erradicacin. Tambin deca el comunicado que lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pblica y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades. La Defensora del Pueblo, en una verificacin que hizo en el lugar, dijo que no haba evidencia de los efectos que dejan las explosiones. Tampoco hubo soldados ni policas heridos.

El presidente Santos, en declaracin pblica sobre los hechos en Tumaco, expres: "Ya hemos identificado a dos individuos (alias Guacho y alias David) que son objetivos de alto valor por parte de la Fuerza Pblica colombiana. Ofreceremos una recompensa de $150 millones para la persona que nos lleve a la captura de estos dos hombres" y los sindica de ser los responsables del lanzamiento de tatucos a la poblacin civil.

En un audio que enva la comunidad, habla uno de los testigos y desmiente el comunicado de la Fuerza Pblica: Estaba la montonera de gente y la Polica dispar contra todos. Yo estaba a 50 metros de uno de ellos y ah me dispar a m. No eran disidencia de las FARC, fue la Polica que hizo como una emboscada y soltaron un rafagazo y ah qued el reguero de gente tendida.

El informe de Medicina Legal arroja resultados muy diferentes a esas primeras versiones: Los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad (...). Los expertos en balstica del Instituto determinaron que los disparos no fueron hechos a corta distancia. Los campesinos tambin afirmaron que haba francotiradores en la zona.

La Defensora, despus de indagar en la regin lo sucedido, concluy: Testimonios recogidos en la zona de los hechos por una comisin humanitaria encabezada por el vicedefensor del Pueblo permiten inferir la presunta participacin de servidores de la Polica Antinarcticos en la muerte de seis personas.

Erradicacin forzada o sustitucin

El corregimiento de Llorente es una de las zonas que tiene mayor nmero de hectreas de coca en Nario y es priorizado para la implementacin de los acuerdos y ms an en el tema de sustitucin.

El gran problema es que la Polica no diferencia entre grandes y pequeos cultivadores. Ah surge la inquietud de porqu atacan de manera indiscriminada a los pequeos cultivadores, adems de que son los ms explotados en toda esta cadena cocalera.

Las grandes mafias presionan para que se sigan expandiendo los cultivos mientras que el Acuerdo de Paz busca concertar la sustitucin que beneficie a los campesinos. Pero este Gobierno apoya la estrategia de Estados Unidos que impone la erradicacin.

El Gobierno lo que ha dicho es que la firma de los acuerdos colectivos de voluntad no impide la erradicacin forzada. Ese es un territorio en disputa territorial, es un territorio de consejos comunitarios y son campesinos que han estado ah durante mucho tiempo. La solucin que da el Gobierno no puede ser la salida de aproximadamente cinco mil familias que son las que viven all. Eso puede ser una de las excusas por las que estn erradicando ese territorio realmente, dijo Alejandra Torres, delegada por Nario a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola en una entrevista a la Red de Prensa Alternativa Zur (RPAZ).

Polica ataca a misin humanitaria

El domingo 8 de octubre lleg a la vereda El Tandil una misin humanitaria conformada por defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, Personera de Tumaco, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, MAPP OEA y periodistas, pero fueron atacados con bombas aturdidoras y disparos. Las autoridades de la regin tenan informacin de la visita humanitaria.

La misin de verificacin, en un comunicado, expres que hubo alteracin y contaminacin de la escena de la masacre. En una entrevista de RPAZ a Andrs Samudio, de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaas Cifuentes y que hizo parte de la misin de verificacin, cuenta cmo encontraron el lugar: Pudimos constatar con la comunidad que haban levantado cscaras de los rboles, cortado rboles, escondido sangre en donde haban cado los cuerpos, esto nos hace pensar que se pudo alterar la escena de los hechos.

Adems habla Andrs Samudio de un posible montaje judicial, porque cuando se encontraron con la comunidad, esta estaba indignada al saber que justo cuando entr un periodista de RCN encontraron un artefacto explosivo en la zona. Y agrega que hay doscientas personas que quieren declarar, pero el CTI solo escogi a cinco, cosa que nos parece inconsistente porque cada uno tendr su versin de los hechos.

El lunes 9 de octubre continuaba la erradicacin forzada y el ataque a los campesinos.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22172