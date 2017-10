Descubriendo los lmites

En el reino de la naturaleza no existe la libertad. Existen el azar y la necesidad, pero no la libertad. La libertad solo existe en la sociedad y existe porque los seres humanos necesitamos ponernos lmites a nosotros mismos para hacer posible la convivencia.

El lmite es el elemento constitutivo de la libertad. Es lo que hace posible la autonoma personal con un mnimo de seguridad sin la cual no es posible la convivencia. La libertad, nos ense Montesquieu, es la sensacin que cada uno tiene de su propia seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Y sin lmites no hay seguridad. De ah la importancia de la democracia, es decir, la importancia de que los lmites los impongan los propios ciudadanos directamente o a travs de representantes democrticamente elegidos.

En el aprendizaje de los lmites consiste el proceso educativo en toda sociedad. Cuando la sociedad est democrticamente organizada, el proceso es ms complejo y ms exigente. En una sociedad democrticamente constituida hay ms lmites que en una que no lo est. En una sociedad que descansa en los principios de igualdad jurdica y libertad personal, la complejidad de las relaciones sociales adquiere tal magnitud que nicamente un sistema enormemente sofisticado de lmites puede garantizar su supervivencia. Por eso el ordenamiento jurdico de la democracia ha sido el ordenamiento jurdico ms complejo que ha existido en la historia de la convivencia humana. Y cuanto ms progresa la democracia, ms lo hace la complejidad y sofisticacin del Derecho que la hace posible.

En todo Estado Constitucional normalizado los lmites son conocidos. Se sabe cmo son aprobados por el legislador y como son aplicados con carcter general por el poder ejecutivo y de forma individualizada por el poder judicial. Todos los protagonistas de la vida en sociedad, sean personas fsicas o jurdicas sean los poderes pblicos en todos los niveles que puedan existir en la frmula de gobierno, locales, autonmicos, estatales o europeos, tienen que surfear en ese universo de lmites. En eso consiste la libertad.

El proceso de independencia respecto de un Estado democrticamente constituido no consiste en prescindir de los lmites, sino en la pretensin de sustituir los lmites actuales por otros establecidos y aplicados con carcter general o de manera individualizada por el nuevo Estado que se constituye a travs de la independencia.

En este proceso tambin existen lmites. De todo tipo. Hay lmites europeos, que se estn expresando de manera variada y diversa. Tanto aquellos de los que tenemos noticia como aquellos de los que no sabemos nada, que son posiblemente los ms importantes. Limites estatales, que son muchos ms de los que se resumen bajo la posible aplicacin del artculo 155 CE. Lmites autonmicos, que van dejando su huella en la forma en que se han tenido que aprobar leyes decisivas los das 6 y 7 de septiembre en el Parlament. Lmites municipales, que se advierten en la divisin entre los municipios que colaboraron o no con la celebracin del referndum el 1-O. Lmites empresariales, de los que van dando puntualmente informacin casi diaria los medios de comunicacin. Lmites individuales que se expresan en retirada de depsitos de los bancos o de forma concertada en manifestaciones como la del pasado da 8 en Barcelona.

Y lmites dentro del propio bloque independentista que organiz el referndum y que est dirigiendo el procs, que es lo que explica el absurdo de la no-declaracin de independencia suspendida a continuacin. Algo literalmente ininteligible y que, sin embargo, todos hemos entendido. Sin la divisin dentro del tripartito que est impulsando el procs y organiz el referndum del 1-O, la no-declaracin suspendida a continuacin no se habra producido.

La independencia es un espejismo, es una ilusin ptica que tiene verosimilitud en la distancia pero que se desvanece en la proximidad. Es la ensoacin de que se vive en un mundo sin lmites. Los ciudadanos del Reino Unido lo estn viviendo tras el Brexit. El desconocimiento de los lmites no puede llevar ms que al disparate. A su manera lo estn viviendo los ciudadanos britnicos. Con mucha ms intensidad lo viviran los ciudadanos de Catalunya. Porque una declaracin unilateral de independencia de un Estado miembro de la UE es un pasaporte con el que no se puede viajar ni por debajo del Ebro ni por encima de los Pirineos, es decir, un pasaporte que lleva a ninguna parte.

No hay ninguna salida para la situacin en que ahora mismo nos encontramos todos, los catalanes y los ciudadanos de las dems comunidades autnomas que constituimos Espaa, que no pase por el pacto entre todos. Este es un lmite indisponible para el President de la Generalitat.

Tambin para el Presidente del Gobierno de Espaa. La impugnacin de los lmites a la convivencia con base en los cuales nos hemos relacionado desde la entrada en vigor de la Constitucin, que ha alcanzado en Catalunya tal dimensin que se ha convertido en una problema no solo para Espaa sino para la Unin Europea, necesita una respuesta poltica.

Y una respuesta poltica a estas alturas de la historia no puede ser otra que una respuesta pactada. El ejercicio de la coaccin a travs de jueces y tribunales o de fuerzas y cuerpos de seguridad se convertir inexorablemente en un remedio peor que la enfermedad.

El reconocimiento de los lmites es lo que distingue a los adultos de los nios y de los adolescentes. En el contencioso que estamos viviendo desde 2005, cuando se inici el proceso de reforma del Estatuto de Autonoma de Catalunya, han sobrado comportamientos infantiles y adolescentes y se han echado a faltar conductas de personas adultas.

