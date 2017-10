Nunca se habla de la enorme diferencia entre unas pensiones y otras

Cuando se aborda la problemtica de las pensiones pblicas, sea el espacio que sea, raramente se habla de una cosa que es sumamente importante: no todas las pensiones son iguales. Parece una obviedad, y de hecho lo es, pero no es menos cierto que es un elemento que se suele ignorar o como poco infravalorar en cualquier tipo de debate o exposicin al respecto.del sistema de pensiones, de si la hucha se vaca o no, de cunto poder adquisitivo pierden los pensionistas debido al aumento de los precios pero nunca se habla de la enorme diferencia que existe entre unas y otras. Como si no fuese importante para la problemtica de las pensiones el hecho de que no se encuentre en la misma situacin una persona que reciba 400 euros mensuales que otra que reciba 2.500 euros! No es lo mismo hablar de la sostenibilidad del sistema siendo la mayora de las pensiones muy elevadas que hacerlo siendo la mayora de las mismas muy reducidas, o de la prdida de capacidad adquisitiva si el afectado cobra ms o menos.

Lo que advertimos en el grfico, en primer lugar, es que la distribucin es claramente irregular. Las pensiones ms frecuentes (y con diferencia) se encuentran entre los 600 y 650 euros mensuales, las cuantas mnimas legales segn los requisitos personales ms habituales. Las que estn por debajo son fundamentalmente las de orfandad, las que son a favor de familiares, y muchas de incapacidad laboral. Otro intervalo frecuente es el que engloba pensiones de entre 707 euros y 800, tambin por el establecimiento de mnimos legales atendiendo a requisitos menos habituales. A partir de ese tramo, la cifra de pensionistas se va reduciendo a medida que aumenta la cantidad, excepto el intervalo que coincide con el nivel de 2.573,71, la mxima legal.

Esta distribucin tan desigual provoca lo siguiente: 1 de cada 2 pensionistas (concretamente el 52,5%) recibe pensiones inferiores a los 800 euros mensuales. Y 2 de cada 3 (el 75,6%) tiene pensiones inferiores a 1.300 euros mensuales. Las pensiones ms generosas (superiores a 1.900 euros mensuales) solo corresponden a 1 de cada 10 pensionistas. Sorprende, por lo tanto, que datos tan reveladores e importantes no sean tenidos en cuenta cuando se aborda la problemtica de las pensiones, especialmente a la hora de recortar su cuanta.

El tramo ms costoso para el Estado es el intervalo ms poblado, el de las pensiones situadas entre 600 y 650 euros. Sin embargo, el siguiente tramo ms costoso no es el segundo ms voluminoso, sino el de las pensiones mximas, escalando por encima de cualquier otro intervalo; de hecho, supone la mitad del coste del primer tramo, a pesar de agrupar a siete veces menos pensionistas! El grfico tambin muestra cmo el coste total del sistema se concentra en buena medida en las pensiones ms altas a pesar de que son las ms minoritarias.

As las cosas, el anlisis se muestra diferente a como estamos acostumbrados a verlo. Por ejemplo, hay muchas voces que claman que Espaa gasta mucho en pensiones pblicas y que por eso se debe hacer recortes; pero (independientemente de que ese alegato es falso) nunca discriminan por tramos. Hablan de recortar pensiones en general, y luego es eso precisamente lo que ocurre, ya sea porque se cercena directamente la cuanta de todas las pensiones, o porque los precios suben ms que la revalorizacin de todas las pensiones. Pero nadie parece darse cuenta de que el perjuicio social es mucho mayor en el caso de pensiones reducidas que en el caso de pensiones elevadas (que ni son pocas ni suponen un coste reducido, precisamente!).

Yo nunca abogara por recortar en pensiones porque los datos demuestran que Espaa no tiene un problema de gasto en ello y porque el problema actual se soluciona por la va de los ingresos pero si la correlacin de fuerzas polticas nos conduce a ese debate, entonces digamos alto y claro lo siguiente: hay un enorme abismo entre las pensiones ms bajas y las ms altas, por lo que si se empean en recortar, que lo hagan nicamente en las segundas y jams en las primeras.

