Un nuevo ataque a Nuestra Amrica?

Como es de dominio pblico, en abril del prximo ao se celebrar en Lima la. Ser la primera vez en la que Donald Trump encontrar reunidos a todos los mandatarios de un continente al que, el ocasional inquilino de la Casa Blanca, busca obsesivamente ajustar las cuentas, obligndolos a servir -lo ms dcilmente posible- las rdenes de Washington.

Ya no puede articular su poltica a travs de la OEA, al mando del insufrible uruguayo Luis Almagro, abanderado de la causa del Imperio en la regin. Despus de todo, el Charra le ha servido muy poco cuando se ha tratado de torpedear el proceso emancipador latinoamericano golpeando en primer lugar a la Venezuela Bolivariana. Ahora, el mandatario yanqui tendr la posibilidad de encontrarse cara a cara, y uno a uno, con cada uno de los Jefes de Estado y de Gobierno, del continente.

Claro que muchos no le harn caso. Algunos, incluso se sentirn tentados a suscribir el urticante dictamen emitido recientemente por 27 reconocidos Psiquiatras de los Estados Unidos de norteamrica, que ha puesto en tela de juicio el equilibrio emocional, y la salud mental, del Presidente yanqui.

Los Mdicos de la Mente -para espanto del mundo- se han visto forzados a reconocer, que el seor Trump padece una condicin mental que lo vuelve un peligro claro y presente para el pas y el mundo. Adicionalmente, el profesor Lance Dodes, eminente Psiquiatra de Harvard lo califica de Socipata que sus rasgos son innegables, y crean un peligro profundo para la democracia y seguridad de Estados Unidos.

Y es que ste se ha visto enredado en una madeja de la que no se puede liberar: ha declarado una guerra virtual a la Repblica Democrtica y Popular de Corea; amenaza severamente a Irn; ataca militarmente a Siria; se enfrenta al pueblo Palestino, defendiendo a la camarilla sionista de Israel; mantiene bajo control armado a Irak y Afganistn; sanciona a Rusia, como si ste pas dependiera de Washington; se enfrenta a la Repblica Popular China; amenaza a la Venezuela Bolivariana y pretende ajustar las tuercas del bloqueo que mantiene contra Cuba.

En otras palabras, destila odio, rivalidad y amenazas constantes contra una muy buena parte de la poblacin mundial, a la que busca someter a su capricho, sin miramiento alguno.

Esta vez -como si todo lo anterior fuera insuficiente- acciona sus resortes contra Nicaragua Sandinista, quiz el ms prspero y pacfico pas de Centro Amrica. A l, lo amenaza por dos razones: porque es amigo de Cuba; y porque su gobierno cuenta con un excepcional apoyo popular gracias la herencia de Sandino, que hoy se recoge entre risas y canciones, y la gestin de Daniel Ortega, que obtuvo ms del 75% de los votos en las elecciones del 2016.

Qu es lo que quiere el Imperio en este caso? Muy simple: aprovechar la Cumbre de las Amricas para sentar al gobierno de Managua en el banquillo de los acusados, usando contra l -nada menos que la Carta Democrtica de la OEA.

Esta Carta Democrtica se dise y aprob precisamente en Lima en septiembre del 2001, cuando colaps la dictadura fujmorista y se ahogaron en sangre los regmenes asesinos que pulularon en el continente, en las ltimas dcadas del siglo pasado. Su sentido era impedir que en la regin se repitieran Golpes de Estado y que, bajo su signo, fueran derribados regmenes constitucionales.

Pero esa Carta, no fue aplicada cuando corresponda. Hubo un golpe en Honduras, contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya. Y la OEA hizo mutis en el foro. Hubo otro golpe de similares caractersticas en Paraguay contra el rgimen legal del Presidente Lugo. Y la OEA, tambin call. Y volvi a callar cuando los afanes golpistas de la derecha ms reaccionaria y corrupta, se enseore en Brasil para dar al traste con el gobierno de Dilma Rousseff.

En cambio, el inefable Luis Almagro pretendi usarla como una Espada de Damocles contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Entre abril y julio de este ao, la Secretara de la OEA busc afanosamente convencer a todos los Estados de la regin, alegando que el rgimen de Caracas era ilegal, antidemocrtico y golpista. Finalmente, nunca lo logr, pese a contar con la obsequiosa colaboracin del Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien hizo suya la lucha contra el gobierno de Nicols Maduro, alentando con descaro no un retorno a la democracia, sino la instauracin de un rgimen fascista en el Palacio de Miraflores, que diera al traste con todas las conquistas arrancadas en vigorosas luchas por la Patria de Bolvar.

Como ese burdo intento fracas en toda la lnea, ahora lo que la reaccin busca es centrar sus fuegos contra la Nicaragua Sandinista. Para ese efecto, en los primeros das de octubre visit Managua una delegacin integrada por ex presidente de diversos pases de Amrica Latina. Proclamaron su intencin de cautelar la limpieza de las elecciones municipales que tendrn lugar el prximo 5 de noviembre, y buscaron entrevistarse sobre todo con los partidos y fuerzas de la oposicin.

En ese marco, ciertamente que no fueron recibidos ni por el Consejo Supremo Electoral, ni por el Frente Sandinista que -por decoro elemental- no acepta injerencia alguna en sus asuntos internos.

Ante el burdo fracaso de la iniciativa, esa misma delegacin que se autodenomin Amigos de la Carta Democrtica enarbol la peregrina idea de usar la prxima cita de Lima para presionar a Daniel Ortega a que respete y cumpla las normas de la Carta Democrtica Interamericana.

No les import saber que, en el caso concreto de Nicaragua, la mentada Carta Democrtica carece aplicacin porque el gobierno Sandinista no es, ni por asomo, una Dictadura. Fue electo en un proceso limpio reconocido en noviembre del ao pasado por la Comunidad Internacional; y funciona dentro de los cauces establecidos por la Constitucin del Estado.

Bien podra -an est a tiempo- la OEA aplicar la Carta Democrtica el rgimen de Temer, en Brasil; o incluso al de Cartes, en Paraguay por qu no lo hace? Simplemente porque no le importa realmente la Carta Democrtica. Lo que le importa, es usar mecanismos de presin contra gobiernos que hacen resistencia a la poltica imperial en nuestro continente.

No es, en absoluto una casualidad el que se amenace a Nicaragua con la Carta Democrtica, cuando slo hace algunos das el Presidente Trump puso en marcha sanciones contra Nicaragua con la llamada Nic Act -Nicaraguan Investiment Condicionality- herramienta a partir de la cual piensa sancionar al Gobierno Sandinista con medidas orientadas a golpear su economa y su administracin.

Como lo dijo en su momento la Cancillera Cubana, Casualmente, ese rgano legislativo de Washington adopt el referido proyecto, que ahora deber ser debatido en el Senado, un mes antes de que en la Patria de Augusto Csar Sandino se celebren comicios municipales.

El seor Trump, el seor Almagro, y los Amigos de la Carta Democrtica; no son sino enemigos de pueblos y si ms bien, Amigos del Imperio y de sus ms turbios intereses. Corresponde a los peruanos la tarea de denunciar eso.

Gustavo Espinoza M. Colectivo de direccin de Nuestra Bandera.

