Despolitizacin y ausencia de proyecto

Las crticas al PS por abandonar el socialismo

Dario UdeChile

Es evidente que el PS abandon hace mucho tiempo sus postulados originales, abandon la idea misma del socialismo. Con estas palabras, el historiador y acadmico de la Universidad de Chile Sergio Grez, se refiri a la situacin actual de la colectividad de calle Pars, a la luz de las declaraciones del ex secretario del partido Edgardo Condeza a nuestra emisora.

Las palabras de Condeza, renunciado militante del PS, reflotaron tambin las crticas al abandono del proyecto socialista de parte de la colectividad con el fin de la Dictadura, y al mismo tiempo de los debates internos sobre el rol poltico de la colectividad.

Ver: Histrico dirigente PS renuncia al partido: Se han convertido en defensores del neoliberalismo

Para Sergio Grez existe una diferencia fundamental entre las contradicciones internas en el PS actual y al anterior al fin de la Dictadura, ya que antes era una colectividad que se debata entre cuestiones tcticas sobre la profundidad de las reformas o transformaciones, pero sin cuestionar la idea misma del socialismo.

En cambio, las contradicciones que atraviesan al Partido Socialista, del noventa en adelante, tienen que ver con pugnas por el poder, no hay grupos significativos que cuestionen la orientacin general del partido, es decir esta orientacin de gestin del modelo neoliberal. Si bien, de tanto en tanto surgen personajes como el doctor Condeza u otros previamente, que realizan cuestionamientos ms profundos, esto no se traduce en una sangra militante significativa ni en fracciones que logren montar alternativas al Partido Socialista ni en su propio seno, ni fuera de l.

Sergio Grez concluye que el PS desde hace ms o menos tres dcadas, cambi su identidad desde una izquierda socialista, e incluso marxista, para ser una identidad que transita de manera acelerada desde la socialdemocracia al social-liberalismo.

Hoy por hoy, el Partido Socialista, ms all de la retrica, de los puos en alto, o de la Marsellesa socialista entonada con ocasin de algunos hitos o fechas importantes en el historia del partido, es una fuerza de administracin del modelo neoliberal, y ese es un hecho indesmentible.

Por su parte, el analista poltico y acadmico de la Universidad Alberto Hurtado Guillermo Marn, calific la situacin actual del Partido Socialista como uno de los procesos ms difciles de la colectividad desde el fin de la Dictadura, que se suma a la tendencia de crisis general que estn viviendo los partidos luego de los escndalos por el financiamiento irregular de campaas.

Marn hizo hincapi en el dficit ideolgico y programtico del PS, es decir en la ausencia de discusin y debate sobre el fondo del proyecto socialista y, desde su punto de vista, el contexto actual es el ms idneo para hacer este anlisis, el cual si bien desde las bases s se llevara a cabo, no ha existido una articulacin que permita atravesar las cpulas partidarias.

El componente ideolgico del partido, yo dira que est bastante dejado de lado de la discusin interna, producto de contextos electorales, pero en particular sobre el proyecto socialista para Chile, o el programa socialista, para ponerlo en contexto, el ltimo programa que tenemos es del 47. Desde el 47 hasta ahora no ha habido un documento programtico del Partido Socialista, entonces yo dira que hay un dficit no de ahora, sino que un dficit que viene de hace harto tiempo respecto de eso.

El candidato a diputado del PS y acadmico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria seal que la lgica de la directiva actual del partido que es ms instrumental que poltica, lo que lleva a que el proyecto socialista est vaco de contenido.

El expresidenciable acus al partido de estar despolitizado y sin diversidad: (Antes) haba diferencias en cuanto a la manera de comprender el proyecto socialista. Lo que hoy da se llama lotes dentro del partido es una cosa completamente distinta, porque no implica diferencias polticas sustantivas.

http://radio.uchile.cl/2017/10/14/despolitizacion-y-ausencia-de-proyecto-las-criticas-al-ps-por-abandonar-el-socialismo/