A cincuenta aos del asesinato del "Che"

Horizonte Guevara

ara hablar del guevarismo, del guevarismo del siglo XXI, utilizamos el concepto de horizonte en el sentido que le asign la arqueologa; es decir, como distribucin de las caractersticas culturales en una vasta regin durante un determinado perodo (por lo general muy extenso). Tambin podramos haber hablado del guevarismo como una tradicin ideolgica, una sensibilidad poltica, una subjetividad poltica, una subjetividad militante o una plataforma. Jams de una horma mental. Pero creemos que el sentido ms recndito del concepto de horizonte contiene a todas estas definiciones.

Vale aclarar que hace algn tiempo existe una caricatura del guevarismo que lo presenta como una corriente militarista pragmtica, anti-intelectual, anti- ideolgica y hasta anti-poltica. A lo largo de las ltimas dcadas, un conjunto de organizaciones han asumido el guevarismo en trminos ora caricaturescos, ora srdidos: el guevarismo como otra versin del blanquismo o reducido a una teora oficial de la Guerra Revolucionaria. De este modo, han alimentado el estereotipo simplificador de la izquierda tradicional, dogmtica y anti-guevarista, y tambin el estereotipo de la derecha.

El horizonte guevarista, al margen de sus versiones ms folklricas, setentistas y/o blindadas, se caracteriz por instalar enfticamente la idea de la actualidad del socialismo y por resignificar la teora de la revolucin permanente en una clave creativa, enraizada, no dogmtica, situada y eficaz.

Otro rasgo distintivo del horizonte guevarista ha sido y es su capacidad de articular varias tradiciones polticas revolucionarias y un conjunto extenso y heterogneo de culturas emancipatorias que jugaron (y juegan) roles fundamentales en lo que respecta al rearme ideolgico y poltico de las clases subalternas y oprimidas. Esa capacidad del guevarismo para hacerse cauce ancho y caudaloso, para conformarse como ideologa de lo perifrico respondi a diversos factores, entre otros:

El nfasis puesto en la praxis real de las clases subalternas y oprimidas por sobre toda abstraccin terica o burocrtica. Esto plantea, a su vez, la necesidad de una teora dinmica, en permanente reelaboracin, capaz de dar cuenta de las nuevas dimensiones abiertas por la experimentacin popular en el marco de la lucha de clases. En ocasiones, por no hacer profecas, esta teora dinmica se confundi con una teora de la no teorizacin o, lisa y llanamente, con el oscurantismo. Craso error. El horizonte guevarista permite la apropiacin de diferentes categoras culturales y su resignificacin en clave emancipatoria y hace posible el desarrollo de una subjetividad colectiva que se educa (se auto-educa) en la praxis. Esta interioridad, este colocarse invariablemente en situacin de inmanencia respecto de los procesos de masas, se traduce en la capacidad del guevarismo para dialogar con los procesos histricos populares y produce, tambin, la autoridad para criticarlos, para impulsarlos y/o encabezarlos.

Un contenido humanista radical, revolucionario, expresado en una concepcin del comunismo como una sociedad radicalmente nueva, anclada en requerimientos subjetivos la idea del hombre nuevo y la mujer nueva adems de materiales. Este humanismo radical remite a la dimensin tica del guevarismo que retoma y resignifica los costados ticos del marxismo. El guevarismo constituye una reaccin contra el sadismo propio del sistema capitalista. Pero una reaccin eficaz, crtico-prctica: endurecerse sin perder la ternura.

Un anticolonialismo, un latino-americanismo y un internacionalismo consecuentes y bien concretos, nunca declamativos y siempre orientados a lograr niveles altos de eficacia.

La voluntad de hallar formas unitarias de accin en funcin de una estrategia comn de los sectores revolucionarios. La idea de que una revolucin no es tarea de una sola organizacin popular.

El fracaso de todos los intentos por reducir al guevarismo a una doctrina o una forma de accin. El reduccionismo doctrinario o metodolgico, las instituciones lgicas, las culturas homogeneizadoras, no encontraron en el guevarismo un suelo frtil. No resulta tan sencillo hablar de posguevarismo sin caer en alguna especie de simplificacin y recorte arbitrario.

Su permanencia en el tiempo como filosofa de la praxis inmanente y directa, una praxis de redencin y utopa estructurante del presente. El proceso de estatizacin de la Revolucin Cubana no logr deteriorar la potencia instituyente del guevarismo, su aptitud para alimentar la imaginacin poltica popular. Se puede afirmar que, en buena medida, este proceso avanz sobre el olvido o la memoria recortada del guevarismo. En el Discurso de Argel de 1965, el Che no slo cuestionaba los afanes imperialistas de la Unin Sovitica, sino tambin la nocin del socialismo como sistema mono-cultural compulsivo y totalizante. El guevarismo es incompatible con toda forma de conformismo.

Su versatilidad a la hora de luchar contra la fatalidad capitalista y contra el dominio de cualquier tipo de potencia objetivada (el capital, por ejemplo), sobre la potentia de los hombres y las mujeres.

Con un enfoque que, de alguna manera, daba cabida a lo identitario, con el reconocimiento de las especificidades de Nuestra Amrica (y las de cada una de sus naciones); provisto de un mtodo que buscaba traducir la teora a las propias condiciones (y as producir nueva teora, teora situada); con una predisposicin que permiti descentrar el Estado como objeto nico de toda reflexin y de toda lucha, el guevarismo se constituy en un campo de fusin de diversos legados, como la posibilidad misma de construir lo comn emancipatorio con elementos divergentes. Esa condicin ecumnica del guevarismo, su capacidad de sintetizar o mezclar pero sobre todo radicalizar experiencias, ideas, identidades, su idoneidad a la hora de construir la unidad de clase, son los elementos que mejor se han proyectado, sin dejar de transformarse permanentemente, hasta nuestros das.Se trata de una condicin que le permiti al guevarismo, a lo largo del los aos y en diferentes contextos, asociar la cotidianidad popular con la poltica revolucionaria, las prcticas micro-sociales con los proyectos macro-polticos, lo sensorial y lo subjetivo con lo conceptual general.Una condicin que le otorg licencia hablamos principalmente de legitimidad para articular los sistemas de denuncia (basados en identidades tnicas, culturales, de gnero, en tradiciones populares, en factores religiosos, ideolgicos, etc.) con los movimientos contraculturales, con las culturas libertarias, con los pensamientos crticos y, sobre todo, con el marxismo.El horizonte guevarista fue y es elde interseccin de la teologa liberacin, la insurgencia indgena, el black power, la tradicin nacional-popular (no burguesa, no populista), de las nuevas y viejas formas de la resistencia anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal . El verdadero fantasma para las clases dominantes, para la derecha. El horizonte guevarista comode interseccin hizo y hace posible diferentes mixturas de las que pueden participar: Jess de Nazaret, Tupac Amaru, Simn Bolvar, Juana Azurduy, Flora Tristn, Carlos Marx, Jos Mart, Emiliano Zapata, V. I. Lenin, Len Trotsky, Rosa Luxemburgo, Jos Carlos Maritegui, Julio A. Mella, Mao Tse Tung, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Camilo Torres, John William Cooke, Mario Roberto Santucho, Miguel Enrquez, Ral Sendic, Paulo Freire, Jean Paul-Sartre, Pier Paolo Passolini, entre otros y otras. De este modo, el guevarismo puede ser considerado como la cifra de una identidad poltica flexible, susceptible de ser apropiada y reinterpretada por cada militante popular.En el contexto de este horizonte guevarista las experiencias de la nueva izquierda de los 60-70 se fueron eslabonando hacia delante. Primero con las de diversos colectivos y organizaciones populares que, en las dcadas del 80 y del 90, resistieron a la ofensiva neoliberal y a la idea de la democracia como funcin de la hegemona burguesa. Poco despus con los colectivos y organizaciones que cuestionaron radicalmente los fundamentos del modelo neo-desarrollista y neo-populista y que han persistido en la bsqueda, desde abajo, de una alternativa anticapitalista.El horizonte guevarista combin un registro amplio y abierto con una mayor cercana respecto de las contradicciones fundamentales. Ciertamente, sus lmites fueron imprecisos y estuvo (y est) expuesto a las impurezas.En relacin a estas ltimas, la ms intolerable tal vez sea la que presenta una disociacin del guevarismo y su principal orientacin estratgica mencionada ms arriba: la que establece la actualidad del socialismo en Nuestra Amrica, en fin, la que se inspira en la teora de revolucin permanente presente en Lenin y Trotsky, pero tambin en Jos Carlos Maritegui y Julio Antonio Mella. Son poco consecuentes, frvolas y superficiales las invocaciones guevaristas de los y las que creen que, en Nuestra Amrica, las tareas democrticas pueden ser resueltas por gobiernos progresistas en los marcos impuestos por el capitalismo perifrico. Son ingenuas, o abiertamente oportunistas, las invocaciones a un guevarismo sin socialismo. El guevarismo etapista, constituye un oxmoron.Asimismo, no podemos olvidar que existi y an existen retazos de un guevarismo integrado al proceso de modelizacin de la Revolucin Cubana. El modelo de revolucin que se consolida en Cuba, bsicamente despus del asesinato del Che en La Higuera, Bolivia, en octubre de 1967. Se trata un modelo paradjicamente ajeno a las circunstancias concretas del proceso revolucionario histrico real. Es un modelo que posee una lgica que parte de algunos presupuestos no siempre evidentes: el reconocimiento implcito de la posesin de un conjunto de recursos y de una retaguardia (que es mismsimo Estado!). Esa lgica subyacente lo torn un modelo poco apto para los movimientos revolucionarios que surgan desde el llano en medios hostiles, un modelo en donde primaban los aparatos, la planificacin logstica y la centralizacin.Cabe sealar tambin que, al igual que la izquierda tradicional y dogmtica, el horizonte guevarista no ha permanecido al margen de la confusin entre directividad y manipulacin. No ha sido ajeno a las posturas polticas centralistas, a las metodologas antidemocrticas de resolucin de las diferencias en el seno del campo popular. Tampoco ha sido impermeable a las frustraciones elitistas, al dogmatismo mecanicista, al fatalismo redentor y a la ceguera sectaria. Existe un guevarismo que se siente cmodo en los moldes preestablecidos, que tiene una visin esttica de las interacciones sociales; un guevarismo que, por ejemplo, ubica al partido, organizacin o ncleo poltico en el centro de anudamiento del proceso poltico. En ese sentido el ncleo se conforma como la cabeza y las agrupaciones de base en que l est inserto en sus brazos (el brazo sindical, estudiantil, territorial, etc.). [1] Pero estas versiones del guevarismo no lograron opacar su dinmica general y su potencia revolucionaria que estn ms vigentes que nunca y a la espera de ser actualizadas y proyectadas por los movimientos sociales y las organizaciones populares de toda Nuestra Amrica y todo el mundo perifrico. Porque el Che se resiste a ser transformado en dolo y sigue siendo el signo de una presencia. 