Amianto

De polienfermos, subregistros y fondos de indemnizacin

Las abstracciones son tiles, porque nos permiten hacer razonamientos sobre una generalidad de casos, iguales o semejantes. Pero cuando se trata de mirar de frente al inmenso drama humano que suponen algunas situaciones, como es el caso de los cuadros de polimorbilidad o co-morbilidad que con cierta frecuencia se dan entre los afectados por los padecimientos relacionados con la exposicin al amianto -las patologas asbesto-relacionadas-, resulta necesario descender al detalle de los casos concretos, para poder apercibirse correctamente de las tragedias personales y familiares que se muestran a nuestra impactada visin mental de esos desoladores cuadros clnicos.

Por ello, y sin ms prembulo, presentaremos, como primeros ejemplos, algunos casos reflejados en sus correspondientes y respectivas sentencias judiciales, en las que los mismos han quedado registrados para el general conocimiento, al menos en algunos de sus detalles ms significativos.

Sea el caso, en primer lugar, de la resolucin judicial STSJ GAL 1334/2017, de la que seguidamente transcribimos los siguientes prrafos:

"...se deniega la prestacin al estimar que las lesiones que padece no alcanzan un grado suficiente de disminucin de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente.

"... La parte actora padece: Espondiloartrosis. Discopatia lumbar. Cervicoartrosis. Trastorno ansioso depresivo. Algia axial con escasa repercusin funcional. Sintomatologa ansioso depresiva reactiva. Cicatriz con buen aspecto."

"Padece tambin sordera postraumtica, severa uncoartrosis en C5C6 y C6C7, sndrome cervical basilar con severo cuadro vertiginoso, epitrocletis de codo derecho, glucemia basal alterada, dislipemia mixta, obesidad, presbicia, sndrome de apnea de sueo, placas pleurales en relacin con el contacto con amianto, artritis incipiente y abombamiento de los discos L3L4 y L4L5 que en el primero de los casos ocasiona estenosis de canal, as como hernias introsomticas L4S1, insuficiencia renal, dficit vitamnico nutricional, habiendo realizado bloqueos epidurales lumbares con escaso resultado y omalgia derecha con importante dolor a la rotacin interna y abduccin limitada a partir de 90 del hombro derecho. Asimismo, clnica de ansiedad, con tensin psquica y somatizada, respuestas de sobresalto, alerta constante e incapacidad para relajarse, alteraciones del sueo e inquietud psicomotora, lo que interfiere significativamente en su funcionamiento en reas personal, social y ocupacional, con juicio clnico de trastorno de adaptacin".

Habiendo exposicin al amianto, buena parte de los factores integrantes de este cuadro clnico, habida cuenta de que la susodicha exposicin determina en quienes han estado sometidos a la misma, una depresin de su sistema inmunitario, con especial repercusin en lo relativo a los padecimientos de ndole reumtica, como ya sealbamos en nuestro trabajo:

Amianto: los padecimientos olvidados (Accin sobre los sistemas inmunitario y endocrino) Rebelin 29/08/2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202664

El citado trabajo incluye un apartado especfico sobre Artritis reumatoide.

Aludimos tambin en el mismo, a la vasculitis no-paraneoplsica (enfermedad reumtica), mencionndose la circunstancia de que la misma la veremos asociada a la exposicin al asbesto, en tres sentencias judiciales espaolas.

Tambin aludimos al biomarcador factor reumatoideo, sealando, no obstante, su escaso o nulo valor diagnstico, por su falta de especificidad, pudiendo obedecer, tanto a la exposicin al amianto y a sus consecuencias patolgicas, como a otras dolencias pulmonares o de otra ndole, que nada tienen que ver con dicha exposicin.

La resultante global de esta situacin, es la polimorbilidad. Vase al respecto, nuestro trabajo:

Polimorbilidad en afectados por patologas asbesto-relacionadas Rebelin, 20/08/2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202278

Veamos seguidamente varios prrafos extractados de otra sentencia, la STSJ GAL 6182/2013:

"... es pensionista invalidez permanente total para la profesin de soldador.

... resolvi modificar el grado de invalidez permanente total que le fue reconocido por padecer: artritis seronegativa, depresin reactiva... El demandante presenta en la actualidad: artritis nodular seronegativa FR (-) anti- CCP (+) diagnosticada 2006, cuadro inflamatorio poliarticular, rigidez matinal hora, artropata erosiva en pies, espondiloartrosis lumbar con discartrosis L4-L5 Si y hernia discal L3-L4 con compresin L4 izda., limitacin de abd., de ambos hombros y flexin lumbar, deformidad en codos, signos de inflamacin en regin metacarpofalngica de 2 dedo de la mano derecha; presbiacusia ndice de prdida del 63% en OD y del 53% en 01, con nivel conversacional adecuado; enfisema centrolobular apical bilateral, enfermedad pleural benigna por amianto con placas pleurales basales, EPOC leve; trastorno ansioso depresivo reactivo cronificado, sensacin de mareo e inestabilidad secundaria".

Con un gran esfuerzo imaginativo por nuestra parte, podemos llegar a ponernos en la piel de este trabajador?

La concurrencia de exposicin al amianto y padecimiento de artritis, la encontraremos registrada en las otras siguientes sentencias judiciales espaolas:

STSJ AND 6442/2017

Trabajador de la empresa URALITA, con la siguiente constelacin de patologas:

- broncopata crnica

- asbestosis

- mltiples y extensas placas pleurales, muchas con calcificaciones evidentes, tanto en la pleura bilateral como en la mediastnica y en la diafragmtica.

- cardiopata isqumica

- prolapso valvular mitral

- HTA

- bocio difuso, endotorcico

- dislipemia

- artrosis

- varices en miembros inferiores; varicectomia bilateral, practicada en 1998

- hernia de hiato

- Diabetes Mellitus

- hipoacusia de transmisin; portador de prtesis auditivas

STSJ CANT 132/2014

" 4.- En el ejercicio de su profesin habitual de tubero, y posteriormente de oficial y maestro de taller, el causante trabajaba en el astillero de Santander, en el interior de los barcos, que utilizaban como aislante de las tuberas y calderas, amianto.

5.- El causante, en las labores de reparacin de los buques, estuvo en contacto con el amianto. El mismo no dispona de mascarillas ni de trajes aislantes respecto de dicha sustancia, sino que utilizaban dos clases de buzos, uno ms grueso de cuya limpieza se encargaba la empresa ASTANDER, y uno ms liviano, que llevaba a casa para lavar. Asimismo, no dispona de doble taquilla.

Las zonas de concentracin de amianto no se encontraban sealizadas, y el almuerzo o bocadillo era tomado en el interior del barco que estaba siendo reparado, en el lugar de trabajo.

El causante no fue sometido a controles mdicos especficos para la deteccin de enfermedades relacionadas con el amianto.

6.- La causa de la muerte de D. Moises fue una neumona por aspiracin, siendo el padecimiento fundamental del mismo, "Neumoconiosis por cuerpos de asbesto (Asbestosis)"

7.- Con fecha de 16 de mayo de 2011 se emiti informe anatomapatolgico por el Hospital de Sierrallana, con el siguiente contenido:

NEUMOCONIOSIS POR CUERPOS DE ASBESTO (ASBESTOSIS) con presencia de cuerpos ferruginosos.

. Placas hialinas pleurales.

. Fibrosis pericrdica.

. Placa calcificada en hemidiafragma izquierdo.

Neumona por aspiracin focal.

Enfisema pulmonar ligero.

Clnicamente Artritis reumatoide y osteoporosis con aplastamientos vertebrales mltiples y vertebroplastias.

. Bronquiolitis folicular ligera.

Estado postciruga por subependimoma intraventricular en cuerpo y asta frontal del ventrculo lateral derecho (ao 2003).

. Cicatriz en corteza cerebral derecha (2 cm.).

. Cicatriz cutnea en hemicrneo derecho.

. Craneotoma frontal derecha con placas metlicas.

Estado postciruga por doble lesin mitral (ao 2008).

. Prtesis mitral mecnica.

.Hipertrofia ligera de ventrculo izquierdo. Cardiomegalia (600 gr. Normal: 250-350 gr.).

. Cicatriz cutnea centrotorcica.

Absceso crnico en la silla turca.

Arterioesclerosis generalizada calcificada .

. Nefroangioesclerosis ligera.

Adenoma tubular (plipo adenomatoso) en colon ascendente (1,3 cm.).

Heterotopa gstrica en esfago.

Hgado de estasis crnico. Complejo de Von Meyenburg.

Colecistitis crnica con colelitiasis.

Hiperplasia nodular prosttica ms marcada en lbulo medio.

. Cistitis crnica ligera con nidos de Von Brunn.

PADECIMIENTO FUNDAMENTAL:

- Neumoconiosis por cuerpos de asbesto (asbestosis).

CAUSA DE MUERTE:

-Neumona por aspiracin".

STSJ PV 4392/2011

Corresponde a litigio motivado por mesotelioma padecido por un trabajador de la construccin, al que le fue reconocida la condicin de paciente de enfermedad profesional (por su exposicin a productos con contenido de amianto), y en el concurri tambin una artritis reumatoide e hiperlipemia, adems de los daos iatrognicos inherentes al tratamiento paliativo de su padecimiento maligno: toracotoma (2-6-09), liberacin pulmonar y decorticacin.

STSJ CV 7117/2003

"...en el dictamen mdico de la Unidad de Valoracin Mdica de Incapacidades, de fecha 09-02-95, en el que, al igual que en la propuesta de la Comisin de Evaluacin de Incapacidades, se indica como profesin del trabajador la de Operario en fbrica de amianto, fueron las siguientes: "Carcinoma epidermoide de laringe (con leucoplasia papilar previa). Intervenido de laringuectoma total fonatoria y vaciamiento funcional derecho. Traquiostoma permanente. Sin voz audible.

Dificultad de movilidad de cuello y miembro superior derecho. Diagnosticado adems de artritis reumatoide con afectacin de ambas manos, con tumefaccin de metacarpofalngicas e inicio de deformidad de dedos.

Sintomatologa depresiva reactiva a su estado fsico...

La publicacin de sentencias judiciales por amianto, nos ha permitido identificar, por una parte, las situaciones de polimorbilidad o co-morbilidad, en las que determinadas patologas causadas de alteraciones del sistema inmunolgico quedas incluidas, y por otra, concretamente, de entre ellas, a las reumticas, y en particular a la artritis, como su componente ms habitual.

Adems de nuestros trabajos ya antes citados, vanse tambin estos otros igualmente de nuestra autora:

Patologas asbesto-relacionadas, ausentes en el Cuadro espaol de Enfermedades Profesionales Rebelin, 10/07/2017 http://www.rebelion.org/docs/228919.pdf

La esperanza -quimrica?- en una terapia vamprica Rebelin, 13/10/2017 https://www.rebelion.org/noticia.php?id=232706

Registros "para pobres"

All donde no se dispone de los adecuados registros, en los que, de una forma oficial y exhaustiva, se puedan consultar, para estudios epidemiolgicos o de otra ndole similar, los casos registrados de una determinada conjuncin de factores, como sera el caso, por ejemplo, de la concurrencia del protagonismo de cierta substancia respecto de una serie de padecimientos que evidencian -como mnimo- una correlacin con la misma, entonces, mal que bien y como se puede, se trata de suplir esa ausencia, con el recurso a otros eventuales registros indirectos y circunstanciales, que vienen a paliar, en cierta medida, esa imperfeccin institucional y normativa. Lo ilustraremos seguidamente, con un ejemplo real y relacionado con la meta de nuestras inquietudes, los efectos patolgicos del amianto.

El R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto), resulta inadecuado, por tres motivos:

a) - Porque, en numerosas ocasiones, la exposicin se produjo mucho antes de que tal registro, y por consiguiente, la obligatoriedad de inscribirse en l, existiera, sin que, obviamente, pueda haber dado retroactividad en la exigencia de su cumplimiento.

b) - Porque, quedando la inscripcin encomendada a la voluntad de cumplimiento por parte de los empresarios, los incumplimientos han sido y siguen siendo masivos, como se ha sealado en diversas publicaciones, y sin que la inscripcin "de oficio" se haya producido nunca, notoriamente incluso cuando ha habido de por medio una sentencia condenatoria para la compaa empleadora, y en cualquier caso reconocindose en la resolucin judicial, como hecho probado, el indudable protagonismo del asbesto en la patologa generada, lo cual no ha sido bice para que la empresa en cuestin siguiera permaneciendo en la ms clamorosa ausencia de registro en el R.E.R.A.

c) - Porque la publicacin de los respectivos R.E.R.A. regionales, por autonomas, en algn caso, como en el de Andaluca, la publicacin de esos datos ha quedado restringida a los de aquellas corporaciones que no se han opuesto a dicha publicacin, con lo cual, muy probablemente, han quedado excluidas... precisamente aquellas a quienes su pasado empresarial, en relacin con el amianto, puede resultar menos edificante, y desde luego nada ejemplar.

Si en Espaa se hubiera contado con un registro centralizado y exhaustivo, accesible para una libre consulta, de unas declaraciones obligatorias para todas las empresas, en las que constara el censo completo de todas las substancias intervinientes en sus respectivos procesos productivos, y con el control de frecuentes e imprevistas comprobaciones por parte de los inspectores de trabajo, entonces, evidentemente, en esa situacin ideal que nunca se ha llegado aqu a producir, ese registro sera, de forma preferente o incluso exclusiva, el rastro documental utilizado en dichos estudios. No ha sido as, y en su defecto de han empleado otros registros circunstanciales, segn detallamos seguidamente.

Los registros de los aranceles de aduana, que pormenorizan, por ao, las importaciones de amianto, con indicacin de la empresa importadora, ha sido uno de esos registros.

La publicacin de anuncios en los que la propia empresa ("por la boca muere el pez"), el propio fabricante, haca alarde, como reputado factor positivo, de la incorporacin del asbesto en su producto, anunciado en revistas especializadas y sectoriales, o en medios de gran difusin, ha sido igualmente otro de los registros subsidiarios que se han utilizado, segn consta en la bibliografa pertinente.

Al menos por lo que personalmente nos respecta, el censo de sentencias judiciales sobre amianto, ha sido uno de tales registros secundarios utilizados, ya sea para confirmar los hallazgos de la casustica registrada en la bibliografa mdica pertinente, ya sea, en su caso, para completarlos o matizarlos de alguna forma.

Si en algn momento se llegara a implementar un fondo de indemnizacin para los afectados laboralmente por el amianto, y aun cuando ello no implicara renuncia a implementar en cada caso emprender la va judicial, no obstante, parece obvio que, por el propio xito del nuevo recurso implementado, eso vendra a suponer, en paralelo, un decaimiento importante, quizs casi absoluto, en el nmero de las futuras sentencias por amianto que de otra forma cabra esperar que se produjeran, por la lgica de la previsibilidad que el tiempo de latencia habitual del mesotelioma imprime al afloramiento futuro y sucesivo de nuevos casos de dicha patologa maligna asbesto-relacionada.

Al menos en este limitado y secundario aspecto (que ni es el nico, ni es el ms importante), la implementacin del susodicho fondo de indemnizacin, vendra a suponer un colateral inconveniente, en un contexto en el que el subregistro y el sub-reconocimiento de las patologas generadas por la exposicin al amianto, cuenta con cotas tan elevadas, que rondando a casi el 100%, en el caso concreto del cncer pulmonar por amianto, en mujeres, ha llegado a alcanzar a ese tope insuperable (cero registro), conforme queda expresado en alguno de los trabajos que sobre dicha cuestin han versado, y recogidos en la bibliografa mdica:

Alfredo Menndez Navarro & Montserrat Garca Gmez Las vctimas dobles del amianto Pblico.es. 13 dicbre. 2014 http://blogs.publico.es/otrasmiradas/3319/las-victimas-dobles-del-amianto/

Garca-Gmez, M., Menndez-Navarro, A., & Lpez, R. C. Asbestos-related occupational cancers compensated under the Spanish National Insurance System, 1978-2011. International Journal of Occupational and Environmental Health. Volume 21, Issue 1 (JanuaryMarch 2015), pp. 31-39 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4273517/pdf/oeh-21-01-031.pdf

