El agua, espejo de nuestros desmanes

CTXT

Ms de un millar balsas ilegales de regado acaparan el agua de Doana. WWF DOANA

Pocos elementos hay en el mundo cuyo tratamiento requiera un enfoque tan polidrico como el agua: Desde la evocacin de la infancia jugando en el ro hasta la imagen de grandes centrales hidroelctricas a los pies de embalses bajo los que se esconden pueblos muertos e inundados. El agua es capaz de lo mejor y de lo peor, es vida pero tambin puede ser muerte, es como nosotros mismos, y acta como un espejo de nuestra forma de vivir, devolvindonos una imagen que a veces nos incomoda.

Quiz sea por eso por lo que el agua no acaba nunca de ser protagonista en los debates sobre cambio climtico y cerca estuvo de quedarse sin ser un punto especfico dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Afortunadamente se evit a ltima hora con la inclusin del ODS 6 dedicado al "Agua limpia y saneamiento". Por eso, o porque su transversalidad hace que se convierta en invisible frente a abordajes sectoriales ms sencillos. Sea como sea, el agua es un buen indicador para conocer los efectos de nuestra relacin con el planeta, porque acaba reflejando en ella todo lo que opera sobre la biosfera.

Uno de los primeros impactos que el cambio climtico est teniendo sobre el planeta es la menor disponibilidad de agua. A nivel global, segn el estudio Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050. Consecuencias de la inaccin, en el ao 2050 el 40% de la poblacin vivir en entornos de estrs hdrico. Centrndonos en Espaa, el Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX), elabor en 2010 un informe a peticin del ministerio de Medio Ambiente sobre el impacto del cambio climtico en la disponibilidad de recursos hdricos. A lo largo de un pormenorizado estudio, se constata una reduccin generalizada de precipitaciones y un aumento de las temperaturas, lo que ocasiona un incremento de la evapotranspiracin y menor recarga de los acuferos. Todo esto se est constatando ya, cuando se comprueba que los ros estn recibiendo menor volumen de agua. Como ejemplo, las cuencas del Guadiana, el Ebro y las cuencas internas de Catalua disponan, hace siete aos, cuando se elabor el informe, de un 20% menos de agua que diez aos atrs. A esta menor disponibilidad hay que aadir el aumento de la demanda hdrica de la vegetacin y los cultivos debido a la mayor evapotranspiracin que provoca el aumento de las temperaturas. De hecho, las mayores prdidas de agua en la vegetacin natural y en los cultivos por esta mayor evapotranspiracin pueden llegar a afectar ms que la propia reduccin de las precipitaciones, al menos en ambientes ridos. Con todos estos elementos, los escenarios contemplan para el ao 2021 un 20% menos de recursos hdricos respecto a principios de los aos 90. El cambio climtico, sin duda, reduce la disponibilidad de agua y hace de Espaa un pas ms vulnerable.

Otro de nuestros desmanes, reflejado en ros y acuferos, es la contaminacin. En el conjunto del planeta pervive una idea de los ros presidida por su funcin de arrastre, que los convierte en el vertedero de todo aquello que no queremos ver ni oler. Se sabe que uno de cada cuatro acuferos en Espaa est contaminado por nitratos procedentes del uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. En el contexto de cambio climtico que nos encontramos, con menos agua, esta situacin de contaminacin se agrava notablemente y compromete la salud de los ros y acuferos, y por tanto, de buena parte del suministro de agua de boca. Para los que tenemos la suerte de vivir en esa parte del mundo que dispone de energa y tecnologa, el dilema se abordar con ms inversin y mayor coste, lo cual ya es un problema tanto econmico como de emisiones de CO2. Pero, cmo van a afrontar este drama quienes no dependen de estos recursos, que son, adems, los que estn ms expuestos a los efectos del cambio climtico?

La otra cara de la moneda de la menor disponibilidad de agua y su mayor contaminacin es la demanda. En Espaa, aproximadamente el 80% del agua se destina a regado; el 20% restante queda para abastecimientos urbanos y demanda industrial. En cuanto al consumo urbano, se ha demostrado en diferentes municipios que cuando existe presin social y un trabajo continuado de informacin y educacin, se consigue reducir la demanda. Ahora bien, en el momento en que estas campaas cesan o reducen su intensidad, buena parte de las mejoras obtenidas se pierden y se regresa a un mayor consumo. En cuanto a los regados, segn el informe Consecuencias del cambio climtico sobre la disponibilidad de agua en Espaa tras la firma del acuerdo de Pars de Ecologistas en Accin, elaborado por Julia Martnez, la suma de nuevos regados contemplados en el conjunto de los Planes hidrolgicos espaoles 2015-2021 supondra el incremento de un 16.9% de hectreas de regado. Nada menos que 700.000. Es esto posible y viable a la luz de la menor disponibilidad de agua y del incremento de contaminacin asociada, entre otras cosas, al exceso de nitratos en los fertilizantes agrcolas? Y aunque no se pueda entrar aqu a fondo en el debate, para qu modelo agrcola, con qu consecuencias sociales, con qu competitividad en el mundo global? Demasiados interrogantes para abordar en este espacio, pero que deben formar parte inexorablemente de la reflexin.

El cambio climtico est tambin detrs de la mayor frecuencia con que estamos sufriendo fenmenos meteorolgicos extremos que dan lugar a desastres mal llamados "naturales", como hemos comprobado recientemente con los huracanes que han asolado el Caribe, el estado de Florida, o las inundaciones en el sureste asitico, entre otras. En el marco del Seminario "Cambio climtico y agua" organizado por Ecodes en febrero de 2016, la que fuera directora de la Oficina de la dcada del agua de Naciones Unidas, Josefina Maeztu, recordaba que el 90% de los desastres naturales de los ltimos 15 aos han sido avenidas, sequas y tormentas, desastres que han afectado a 4.200 millones de personas desde 1992. Tras ello, como han certificado ya diversos estudios cientficos, emerge de nuevo el cambio climtico; eso que todo lo cambia, parafraseando a Naomi Klein.

Y, por si todo esto fuera poco, el agua tampoco escapa a una de las lacras de nuestros das: la corrupcin. El 30% de los recursos destinados en el mundo a mejorar la gestin del agua se escapan por las cloacas de la corrupcin. Espaa no es ajena a este drama, como hemos podido ver en el caso del Canal de Isabel II o en otras polmicas como las que ya en el ao 2004 describa la Fundacin Nueva Cultura del Agua en el informe Aguas Limpias, Manos limpias.

El agua es un buen espejo de nuestra sociedad que nos devuelve una imagen bastante fidedigna de nuestros desmanes. El desprecio a las cuestiones ambientales en general, y el cambio climtico como sintomatologa de todo ello, da como resultado una menor disponibilidad de agua, una mayor contaminacin y el incremento de fenmenos meteorolgicos extremos y desastres "naturales". Mientras tanto, las polticas de gestin de la demanda siguen siendo notoriamente tmidas, y la corrupcin hace de las suyas en un sector que mueve importantes cantidades de recursos.

La buena noticia es que conocemos el problema y sabemos cmo hacerle frente. Adems, si queremos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible no quedar ms opcin que repensar toda la poltica del agua en funcin de este escenario de cambio climtico y de las metas que los ODS plantean. Para cumplir los 17 objetivos, pocos elementos hay tan estratgicos y transversales como la poltica hidrulica. Segn relata Naciones Unidas en su informe Agua para un mundo sostenible, Las inversiones en agua y servicios de saneamiento se traducen en beneficios econmicos sustanciales; en las regiones en desarrollo, el rendimiento de la inversin se ha estimado entre 5 y 28 dlares estadounidenses por dlar. Porque no se trata slo de conseguir agua limpia y saneamiento, mejorar la vida submarina o la vida de los ecosistemas terrestres. La lucha contra el hambre y la pobreza necesita de agua para la vida; la salud y el bienestar es impensable sin acceso garantizado al agua potable y al saneamiento; la educacin en buena parte del planeta depende de no tener que recorrer unos cuantos kilmetros todos los das para ir a buscar agua al ro --tarea que recae la mayor parte de las veces en mujeres y nias--; el desarrollo econmico, la reduccin de las desigualdades, la creacin de ciudades con mayor calidad de vida, o la paz mundial, no podrn conseguirse si no se materializa y garantiza el derecho al agua como un derecho humano, que es el primer derecho que da lugar al resto de derechos, porque sin ella no hay vida.

Estamos, por tanto, ante un desafo global, que en nuestro pas presenta caractersticas propias pero que debemos analizar desde una ptica integradora y con la mirada puesta en el largo plazo. Conscientes de eso, hemos de hacer lo posible por preservar la calidad de nuestros ros y acuferos reduciendo al mximo la contaminacin, repensar nuestros modelos de usos del agua poniendo en marcha polticas ambiciosas de gestin de la demanda, y garantizar una gestin transparente del agua que no deje resquicio alguno para las malas prcticas o la corrupcin. Y todo esto ha de hacerse, para tener xito, mediante procesos deliberativos donde se implique al conjunto de la poblacin en la definicin de la poltica hidralica. Es imprescindible trascender el estrecho concepto de "interesado" que suele primar en el derecho administrativo, porque, quin no est interesado en que se gestione bien aquello que nos da -o nos quita- la vida? La Directiva Marco del Agua avanza en este sentido, pero hay que ir ms all si queremos implicar al conjunto de la poblacin para de esta manera, correponsabilizarla en una poltica que de otra forma no podra tener xito.

Y como ejemplos, para acabar con esperanza, aqu pueden verse algunas iniciativas que caminan en este sentido, como la Hoja de Ruta del Cambio climtico en Navarra, o la Ley catalana contra el cambio climtico, que nos dicen que algo puede estar empezando a cambiar.

Cristina Monge es Directora de conversaciones de ECODES. Profesora de sociologa en la Universidad de Zaragoza. @tinamonge

