frica en una Isla cubana

40 aniversario de la Escuelas Internacionalistas

Mesa Redonda

De regreso en la Isla de la Juventud, ex becarios de todas partes del llamado tercer mundo subdesarrollado se reencontraron para celebrar, juntos estudiantes y profesores, el 40 Aniversario de la Escuelas Internacionalistas.

El espacio televisivo Mesa Redonda de este viernes 13 de octubre quiso recordar a aquellos 52 mil jvenes de todas partes que llegaron durante los aos 70 para contribuir a la formacin y al futuro desarrollo de los pueblos de frica y de Amrica Latina. Al encuentro llegaron a contar ancdotas y a exponer lo que signific para ellos obtener su formacin educativa y fortalecer en ellos el internacionalismo y la solidaridad, ideas hermosas del pensamiento de Fidel Castro.

Jos Prieto Cintado, director de frica y Medio Oriente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) record los episodios vividos por los soldados cubanos en frica, el dolor y las crueldades que experimentaron aquellos pueblos.

Especific que la batalla de Casinga fue uno de los episodios ms crueles de la lucha contra el Apartheid y el ejrcito sudafricano. Y seal que de no haber entrado las tropas cubanas en Casinga, hoy el grupo de namibios que forman parte de esta magnfica celebracin por el 40 Aniversario de las Escuelas Internacionalistas no hubiesen podido acompaarnos.

Esta pequea y a la vez gigantesca Isla de la Juventud hizo mucho por la preparacin de los recursos humanos de aquellos pases que enviaron a sus hijos a Cuba. Muchos de aquellos pases no se haban independizado como Namibia, otros si lo haban logrado, pero necesitaban la preparacin de profesionales que le dieran continuidad a sus procesos independentistas y de liberacin que tanto cost al continente africano.

En el puerto de Nueva Gerona todo fue agitacin, eran los primeros das de octubre de 1977, unos se agolpaban para mirar peligrosamente desde el borde, otros daban voces de mando y prganizaban y permanecan muy ocupado como para mirar la maniobra de soslayo del transbordador que fue al encuentro del buque Roca, haba conmocin, los informes anunciaban la llegada de los sobrevivientes de la masacre de Casinga a la Isla de la Juventud.

A la mayora de los namibios que llegaron a Cuba hubo que atenderlos sicolgicamente antes de que comenzaran a cursar los estudios porque fueron momentos terribles aquellos que vivieron aquella maana del 4 de mayo de 1978 cuando tranquilamente estaban concentrados en una plaza para realizar un matutino y fueron sorprendidos por aviones sudafricanos que lanzaron bombas de manera discriminadas sobre aquella poblacin indefensa de Casinga.

Describi que Casinga est rodeada por un ro, con un paso obligado. Los jvenes buscaron refugio en la parte lateral que daba hacia el ro y otros hacia los montes que rodeaban el campamento. As los encontraron las tropas cubanas, heridos y asustados.

Record que las tropas cubanas que defendieron Casinga tenan poco apoyo areo y sentenci que el que domina el aire, domina la tierra. Pero no fue suficiente para el enemigo tener la supremaca area. No contaron con el valor, la destreza de aquellos jvenes que ofrendaron su vida, hubo que lamentar perdidas de compaeros.

El ICAP cada ao propone opciones y convocatorias para que los estudiantes de las escuelas internacionalistas puedan visitar Cuba de una u otra forma. Lo sucedido este ao fue muy especfico, pero se continuarn promoviendo este tipo de convocatoria y que lleguen con tiempo suficiente a los invitados. Ellos han agradecido mucho a Cuba, pero Cuba les agradece mucho a ellos.

Los mejores profesores posibles

En el libro frica en una Isla cubana, de Rafael Calve y Marin Nuez, dice: Cada ao en las escuelas secundarias, en el preuniversitario, mis compaeros y yo recordamos los hechos terribles, hacemos de vctimas y de vencedores y cantamos una triste cancin I want to forget Casinga forever, pero en realidad lo hacemos para no olvidar.

Para no olvidar ha sido el regreso 40 aos despus a la Isla de la Juventud. La ex becaria de Namibia, Lavinia Tuyeimo Nghandi, lleg a Cuba sin saber el idioma a aprender. Cuenta que durante el viaje tenan la esperanza de llegar a Cuba Libre y fue una experiencia diferente. Se movan por indicaciones y se orientaba por la expresin de las caras y la ubicacin de las manos porque no saban ni una palabra del espaol, ellos solo hablaban su dialecto y un poco de ingls.

Agradeci a los profesores y amigos que les recibieron porque nunca se pusieron bravos por todo lo equivocado que hicieron cuando le indicaban una cosa y ella haca otra porque no entenda, fueron muy buenos los profesores aquellos que les ensearon bien con los ejemplos, fueron los mejores profesores posibles.

Sobre las costumbres alimenticias refiri que ellos cometan muchos disparates iniciales al comer, porque no coman con cucharas, ni bandejas. En Namibia servan la comida en lo que tuvieran y coman con la mano. En Cuba aprendieron a sentarse en la mesa, usar la cuchara, el cuchillo.

Estuvo en Cuba desde 1978 hasta 1987. Lleg con 15 aos a conocer Cuba por primera vez y en la actualidad se considera cubana y a Cuba como su propia Patria. En esos nueve aos lo que ms aprendi fue del amor, dar valor a un ser humano, amarse entre uno y otro y a compartir lo poco que tenamos entre uno y otro. Agreg que no acostumbraban en Namibia a dar abrazos y en Cuba aprendieron a abrazar, a besar, a expresar cario, cosas que llevaron a su pas. Los namibios que estudiaron en Cuba se saludan con amor de manera diferente a otros namibios que estudiaron en otras partes del mundo. En el periodo que estuvo en Cuba solo sali de vacaciones a conocer el pas porque a Namibia no poda volver.

En Cuba alcanz el duodcimo grado y despus se march a la Alemania socialista a estudiar medicina, donde estuvo solo un ao debido a la cada del campo socialista, periodo que aprovech para aprender el alemn.

Y con afliccin declar que en realidad desea quedarse ms tiempo en Cuba y en la Isla de la Juventud, su segundo pas.

Los cubanitos de Ghana

Proveniente de Ghana, el ex becario George Slorm Quarcoe, actual especialista en fecundacin in vitro, un hombre que hace posible que las mujeres con dificultad para tener hijos, los puedan tener. Reconoci que su historia no fue tan terrible como la de Namibia.

Lleg a Cuba despus de enfrentarse a algunas pruebas en su pas a terminar sus estudios. A los 11 aos fue seleccionado y llega sin saber ni una palabra en espaol a La Habana. Fue un choque porque no conocan la comida, ni las costumbres. Aleg que ellos venan acostumbrados a comer con mucho picante, pero con el tiempo se acostumbraron y todava visita un restaurante de comida cubana en Ghana.

Agradeci al Comandante en Jefe Fidel Castro por sus sueos que al hacerlos realidad les dio la posibilidad a los estudiantes de las escuelas internacionalistas tener una formacin, la cual les ense el valor de la amistad, a valorar el esfuerzo de otra gente en beneficio del de uno mismo. Aquella posibilidad les ense la voluntad por trabajar.

Seal que en la actualidad se nota con marcada diferencia el graduado cubano de los dems porque en aquellos que vinieron a Cuba se les ve la buena voluntad, mientras en los dems no se nota lo mismo. Entre los que estudiaron en Cuba se auto nombran cubanitos.

Mencion que cuando visitaron sus escuelas en la Isla de la Juventud sinti una emocin inexplicable. Consider que si Fidel estuviera all con ellos este encuentro por el 40 aniversario de las escuelas internacionalistas hubiera sido impecable. No lleg a hablar con l, pero lo vio en ms de una ocasin y revel que fue como si le hablara a l, al igual que en la actualidad que, aunque no est se siente su presencia.

Refiri que le gustara que continuara el sistema de escuelas porque para l el sistema educativo cubano les ense a valorar el esfuerzo ajeno, el valor de la amistad, a respetar y vivir junto con personas de todas partes y de otras culturas. Sentenci que la Isla lleg a ser un pequeo planeta, una comunidad en la que todos eran iguales, todos se hicieron una familia. El programa cubano les liber del analfabetismo, y cit al hroe nacional cubano cuando dijo ser cultos para ser libres.

Sentenci que todos los estudiantes de estas escuelas internacionalistas tienen a Cuba como su segunda Patria. As que en cualquier momento volver.

Ha sido un sueo cumplido regresar

La ex becaria nicaragense Tamara Corpeo Olivas, apenas una nia cuando lleg a la Isla de la Juventud como parte del grupo de jvenes enviados por la Revolucin Sandinista. Cont que fue una experiencia maravillosa venir de varias partes de Nicaragua, un pas que acababa de salir de una guerra. Record que lo primero que extra fue el Gallo pinto, un plato de frijoles parecido al congr.

Aprendi a disfrutar de las danzas africanas. Incluso hasta se lograron matrimonios entre africanos y nicaragenses. Compartieron bastantes cosas. Desde que salieron de la Isla de la Juventud trataron de no dejar de relacionarse. Intentan crear sitios compartidos en internet y de mantenerse comunicados. Y anunci que ellos se encuentran con frecuencia lo que significa para ellos una diversin. Algunos han tenido cambios por la edad, y para reconocerse entre ellos ponen fotos de aquel momento y de ahora, y revel que en ocasiones ni uno mismo se reconoce.

Sentenci que ha sido un sueo cumplido regresar. La celebracin de este 40 aniversario fue la oportunidad de volver, de conocer el estado de sus escuelas. La de ella especficamente sirve en la actualidad de vivienda a afectados por los huracanes.

Cuando llegaron a Cuba aprendieron a trabajar en el campo porque su sistema no comprende la combinacin de la educacin con el trabajo. No tenan el hbito de guataquear o de agarrar un machete.

Cont que lo ms difcil fue el lgebra. Ella tena apenas 14 aos cuando comenz a adaptarse al sistema educativo cubano. Senta que no poda con aquello y una vez sali corriendo y llorando para su cuarto. Su joven alta y muy linda profesora Maira, le toc el hombro y le pidi que regresara al aula, que no llorara, que ella iba a aprender el lgebra. Al final hasta se enamor de la matemtica. Gracias a ello puede ayudar a su hija adolescente y se acuerda con mucho agrado de su profesora de matemtica.

