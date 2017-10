Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

La igualdad es un valor fundamental de la tradicin republicana democrtica

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Cojo de nuevo el hilo central. En tus crticas a ese tercer republicanismo hablas de igualdad y libertad. A bocajarro: Qu es para ti la igualdad Cmo la definiras? Es, debe ser valor central de una tradicin republicana y democrtica?

Te respondo. Para la tradicin republicana, que parte de la comunidad y de la prioridad ontolgica de la sociedad sobre el individuo, cuya suerte depende de la totalidad organizada, libertad e igualdad son inseparables. Trato con todo de diferenciar analticamente, porque la tradicin diferencia y tiene palabras distintas para hablar de ambas nociones

La Igualdad es un principio fundamental de la tradicin republicana. Por ello, por ser inherente a una tradicin y a una tradicin de lucha organizada por los de abajo, es un principio que solo puede ser elaborado por la teora ex post, no es la teora la que puede dirimir sobre su cmo y hasta dnde. No puede ser definido ni delimitado a priori por la academia. Precisamente esto queda claro en la Poltica de Aristteles. A l no le gusta la nocin de justicia que defienden los pobres: la igualdad sustantiva, a comenzar por la de los bienes, y no la de la proporcionalidad. Pero a pesar de que le indigna exclama Por Zeus!- que los pobres mayoritarios definan la justicia como la igualdad irrestricta y no como la proporcionalidad de bienes entre pobres y ricos, l, que sabe que la poltica es frnesis, elaboracin prxica, no tiene argumento teortico para negar este proyecto igualitario que es el fundamento de la praxis del movimiento de masas democrtico.

Por tanto, desde la tradicin demo republicana, igualdad es el principio que garantiza que todo individuo dispone por igual de los mismos recursos, materiales e intelectuales, que le permiten el mismo grado de dominio o control sobre la actividad generada por la comunidad en la que vive y en consecuencia sobre su propia praxis y su propia vida. Y que por tanto le permite ser igual a los dems, no ser ni superior ni inferior a todos los dems en todas y cada una de las comunidades de vida y praxis en las que participa y que constituyen el entramado de su comunidad poltica. Para el logro de la igualdad, la tradicin prxica siempre ha considerado que la igualdad material es una condicin fundamental, evidente. Puede haber correcciones en el sentido de que, puede haber individuos que por sus problemas requieran una mayor disponibilidad de recursos que los dems. O, segn otras correcciones, propias de otros movimientos plebeyos, puede haber individuos que como consecuencia de su actividad individual posean ms. Nunca se aceptar, sin embargo, la acumulacin de riquezas a partir de la posesin del producto creado por el esfuerzo ajeno contra la asalarizacin de otros y contra la herencia, a la par-.

Por lo dems, en la tradicin demo republicana el ciudadano que dedique todo su tiempo a trabajar para enriquecerse est mal considerado. Incluso para Aristteles, ese tipo de sujeto desasiste sus obligaciones directas, inmediatas para con la polis, no participa en la actividad poltica mediante la que se preserva la libertad de la comunidad.

Es un mal ciudadano

Es un mal ciudadano. Y, reitero, la igualdad s es un valor fundamental de la tradicin republicana democrtica; las democracias clsicas surgen como resultado de la creacin de movimientos de masas que luchaban por la igualdad de los habitantes de aquellas comunidades. Contra la esclavitud por deudas, contra las hipotecas, etc., contra la desigualdad impuesta por el poder de los oligoi. Tambin para las repblicas reaccionarias, aristocrticas, la igualdad entre los ciudadanos era un principio, solo que en ellas mandaban los ricos y se exclua de la ciudadana a los pobres. Era solo la igualdad entre los ricos iguales.

Lo mismo que antes te pregunto ahora en el caso de la libertad.

Ya he adelantado que en la tradicin republicana igualdad y libertad son principios unidos, como es sensato y lgico para el sentido comn; y que, en todo caso, y para las repblicas aristocrticas, lo que sucede es que los desiguales-pobres son excluidos de la ciudadana.

La libertad es no estar sometido a nadie, a voluntad ajena de ningn otro individuo, en el bien entendido de que esto no significa creer muy implcitamente pettitiano- que vivimos individualismo antropolgico/robinsonada liberal, a la que ya me he referido- en mundos aislados, sino que todos dependemos de todos, porque la praxis social, que nos permite existir, es producto superior la suma de la de las individualidades. Precisamente la libertad republicana nos garantiza que poseemos igual poder que los dems en la deliberacin y control sobre la actividad de todas las comunidades de las que formamos parte y en las que actuamos con nuestra praxis. Y por ello somos libres, podemos autodeterminarnos voluntariamente y realmente.

La nocin republicana de libertad garantiza que no somos instrumentos inmediatos dominados en manos de otros, a travs de los cuales, estos aumentan su poder y su dominio mediato sobre la totalidad social. Garantiza que existe una organizacin social tal que posibilita que todos tengamos acceso a los recursos que permiten la independencia de nuestro vivir dentro de la comunidad, de forma que seamos libres, esto es, podamos ejercer de veras la autodeterminacin y la codeterminacin de los destinos de nuestra comunidad. igualmente libres que todos los dems Para el republicanismo la libertad, -la igualdad- es sustantiva: o es un hecho o no existe. Su existencia depende, no de la declaracin de la ley, sino del acceso material a los medios que la garantizan.

Hablas tambin en algn momento de virtud, de amistad republicana. Qu es eso, qu virtud es esa?

Esta virtud republicana es difcil de entender desde la ideologa liberal. Pasa algo semejante a lo que sucede con las otras dos nociones sobre las que me has preguntado. Para la ideologa liberal, la amistad es asunto privado; adems, y s que me reitero, la sociedad es la denominacin flatus vocis, vaca de sentido, que se aplica a la totalidad de individualidades aisladas que compiten y comercian entre s en un lugar. Por supuesto, este dislate hubiera hecho rer a cualquier republicano clsico. Todos ellos partan de la consciencia clara de que la sociedad es una totalidad o entramado humano, que genera actividad coordinada, superior a la suma de las actividades individuales aisladas. Que la organizacin social es lo que nos permite vivir bien, como seres humanos.

Por tanto, la comunidad social es un bien fundamental a preservar, y, para ello, todos debemos concernirnos activamente en la generacin y la preservacin de la concordia social, de la solidaridad; todos debemos obrar para que todos se sientan incluidos, atendidos por la comunidad, el dao infligido a un ciudadano debe ser sentido como el dao infligido a todos por cada ciudadano. Esta actitud hacia los formantes de la propia comunidad es lo que propicia la filia o amistad. Una virtud a promover en la polis a todos los niveles de la realidad social, en el microgrupo social inmediato, en la unidad militar a la que se pertenece y en la polis como totalidad social a la que se pertenece, etctera. A ese tener activamente presente a los dems ciudadanos y sus necesidades y problemas para solidificar la comunidad como un todo es a lo que se le denomina Filia o amistad.

A todos ellos, y a sus (nuestras) diversas necesidades y problemas. Es esencial bsico.

Y por eso la amistad es virtud poltica de los ciudadanos de la polis. Porque sin creacin de un bloque social organizado mayoritario y de pobres, cuando la polis es una democracia- que asuma el reconocimiento de las necesidades y demandas de sus miembros, y los considere propios, los haga efectivos, luche por preservarlos sin la creacin de un bloque social solidario, sin solidaridad le llamaramos ahora- sin concernimiento activo en el vivir de los dems, no existe fuerza social que luche, imponga y preserve una repblica democrtica. No existe sujeto que elabore un nuevo ethos, un vivir nuevo verdaderamente digno de ser denominado vivir libre, asunto fundamental, sin el cual no existe comunidad. Porque la res publica, esto es, lo que se crea y se elabora en la comunidad res publicana, aquello en lo que consiste la polis, es el vivir en comn, la praxis de la comunidad. Y lo que el bloque de subalternos organizados, el movimiento denominado la Democracia, lucha por generar es esto. Sin amistad, sin comunidad solidaria, no existe res publica, ni existe posibilidad de existencia de la res publica en caso de que esta no exista.

Es magnfica tu exposicin: sin amistad no existe res publica ni se posibilita su existencia.

La amistad republicana es denominada Filia por Aristteles. Como ya he adelantado, Antonio Gramsci la denomina Bloque Social, Bloque histrico, proyecto no econmico corporativo, no inmediatamente fundado en las inmediatas necesidades particulares de cada uno, respetables sin duda, sino bloque altruista, abierto a tener en cuenta las necesidades de la mayora, y en lucha por construir un proyecto de cultura y vida alternativo que tenga en cuenta a la mayora. La Filia es la denominacin de la actividad de todos para constituir la comunidad. Sin mayora activa que se ocupe de la Cosa o Res, no hay Res publica. La Res publica no es una nocin abstracta, ni un ente de razn un papel, una ley constitucional-. La democracia, la res publica, no es abstracta: o es un movimiento organizado de masas, que se autoprotagonice y delibere e imponga su hacer y genere un vivir nuevo, o no es nada.

O, para matizar, solo lo es en la medida en que eso otro se vaya dando.

Por qu ese tercer republicanismo al que criticas, hemos hablado de l, es tan "polticamente inane"? Te pregunto ahora sobre ello.

Cuando quieras.

