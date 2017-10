Maquila de vegetales, oportunidad para campesinos de Guatemala

IPS

Uno de los centros de acopio donde se procesan minivigetales para exportacin en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Crdito: Jorge Rodrguez/FAO

SAN MARCOS, Guatemala, 15 oct 2017 (IPS) - El concepto de maquila est relacionado a la accin de producir y procesar cualquier tipo de materia prima, con el objetivo de ser exportada del pas productor hacia el pas consumidor. La idea de maquilar se remonta al Medioevo espaol, cuando productores de trigo molan sus cosechas en molinos ajenos y pagaban el uso del mismo con harina ya procesada.

En Guatemala las maquilas estn asociadas directamente al sector de la manufactura textil. Lo que producen, usualmente, se exporta directamente hacia Estados Unidos y han gozado de beneficios como la reduccin de pago de impuestos bajo la premisa de ser una actividad generadora de empleo para un sector vulnerable de la poblacin.

Debido a que la inmensa mayora de trabajadores del sector maquilero no sobrepasan los seis aos de educacin primaria, suelen recibir sueldos bajos y trabajan bajo duras condiciones, por lo que la rotacin del personal es constante.

Maquila de hortalizas

La col de Bruselas (Brassica oleracea var. Gemmifera) es una hortalizapequea cuyo uso en la cocina se da, mayormente, en Europa y su consumo es mayor durante la poca del invierno en esa parte del planeta. Es muy parecida al repollo, pero de menor tamao, y se suele comer en platillos con carne, estofados, guisos y cualquier preparacin tpica de invierno.

En Guatemala su consumo no es usual y no es raro que un alto porcentaje de la poblacin desconozca esta hortaliza. Yo llevo cultivndola unos 30 aos y an no la he probado, dice Abraham Valiente, un productor de San Lorenzo, departamento de San Marcos, al occidente del pas.

La riqueza de suelos y climas que existen en Guatemala es aprovechada por grandes empresas del sector alimenticio, principalmente europeas o estadounidenses cuando se habla de hortalizas o minivegetales como la col de Bruselas.

Esta hortaliza es cultivada en esta zona del pas debido al clima fro que predomina y eso permite su correcto desarrollo. Su produccin se da mayormente en reas de altiplano guatemalteco, como lo es el departamento de San Marcos.

Las coles de Bruselas, luego de cosechadas, entre los meses de octubre a enero, se producen en comunidades como San Lorenzo, se cortan los tallos, se realiza el proceso de inspeccin de plagas y enfermedades, se carga en camiones que viajan hacia las ciudades donde se realiza un proceso de precocimiento, se congela y luego es enviada hacia Estados Unidos.

En este largo proceso vimos que podamos generar empleo y darle al cliente un mejor producto, dice David Mrida, representante de la planta Procesadora de Bethania.

Hace tres aos, reuni a un grupo de 15 familias y en una pequea instalacin se dieron a la tarea de, manualmente, agregarle valor a los minivegetales: retirar el tronco de la parte inferior de las pequeas coles.

Inicialmente, la idea era crear una actividad de generacin de ingresos extra para l y el resto de personas involucradas durante unos meses al ao. Durante el segundo ao de labores el nmero de personas aument a 50 y en 2017, la planta procesadora ya emplea entre 150 a 160 personas durante los 10 meses del ao.

Nuestra siguiente meta, adems de seguir empleando a las familias de la zona, es convertirnos en exportadores directos de nuestros productos hacia Estados Unidos, dice Mrida.

Capacitacin y acompaamiento tcnico

Lo que comenz con la iniciativa de un grupo privado, fue creciendo hasta ser identificada por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) en el marco del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricin que se implement cuatro municipios de San Marcos.