A primeros de este mes de octubre, ms de 100.000 toneladas de fosfato saharaui habrn sido enviadas fuera del territorio ocupado. Los fosfatos se han extrado y vendido por el ocupante, Marruecos, en su propio beneficio. En septiembre, los barcos Ultra Dynamic y Ultra Crimson ya se haban llevado una cantidad similar de fosfatos saharauis. Un seguimiento de las informaciones internacionalmente disponibles as como controles visuales han permitido a quipeMdia establecer el siguiente balance:

El 3 de octubre de 2017, el barco Glovis Madrid, IMO 9610999, pabelln de Singapur, proveniente de Bremen lleg a El Aain. Su calado era entonces de 6,7 m y su mximo posible, de 12,85 m., su peso fijo, de 56.605 toneladas. Parti cargado de fosfato en la noche del 5 al 6 con direccin al canal de Suez donde se estima que llegar el 15 de octubre prximo. Su calado era entonces de 12,9 m.

Segn las informaciones conseguidas por quipeMdia, su propietario es PST Management de Singapur, siendo Pacific International Lines de Singapur la encargada de la gestin.

La tarde del 4 de octubre, el Panagiotis (ex MaverickGunner), IMO 9461063, pabelln de las Islas Marshall, proveniente de Hadera (Israel) lleg a la altura de El Aain con un calado de 7 m. Su peso fijo es de 80.717 toneladas. A su salida de El Aain, el 8 de octubre, cargado de fosfatos, su calado era de 11 m. Se dirige hacia South West, en Nueva Orleans, USA.

En 2002, el dictamen del el Secretario General Adjuntode Asuntos Jurdicos, Asesor Jurdico,Hans Corell, al Consejo de Seguridad de la ONU, ya avisaba que las actividades de exploracin y explotacin, de seguir llevndose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Shara Occidental, infringiran los principios jurdicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autnomos.

En diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unin Europea nos ha recordado la realidad que pareca olvidada. Dictamin en segunda instancia que el acuerdo de liberalizacin entre Marruecos y la Unin Europea no se aplicaba al territorio del Sahara Occidental por tratarse ste de un territorio no autnomo pendiente de autodeterminacin, con un estatus separado y distinto, y en virtud del principio relativo de los tratados segn el cual los acuerdos no pueden ni perjudicar ni beneficiar a un tercero sin su consentimiento. Es decir, los considerandos de la sentencia afectan a cualquier acuerdo de compra de productos del Sahara Occidental que quiera vender Marruecos.

nicamente el acuerdo con las autoridades saharauis, es decir, el Polisario, hace posible la exploracin o explotacin de estos recursos. Y eso significa que las empresas que explotan o utilizan los fosfatos pueden ser perseguidas ante los tribunales.

A primeros de este ao, un barco cargado con 55.000 toneladas de mineral de fosfato proveniente del Sahara Occidental fue detenido por la justicia de Sudfrica, tras ser advertida del carcter ilegal de su carga. El procedimiento fue admitido a trmite. OCP, la empresa estatal marroqu que explota y vende los fosfatos saharauis, decidi retirarse del proceso y no defender su carga, probablemente por la dificultad de encontrar argumentos que justificasen su pillaje.

En junio pasado, WSRW, el observatorio internacional de recursos del Sahara Occidental, public un informe en el que se detallan los barcos que han cargado o transportado fosfato saharaui desde El Aain, entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de junio de 2017. En ese informe se pueden encontrar una estimacin de las cantidades transportadas, as como las informaciones administrativas. (http://www.wsrw.org/a111x3929)

A la publicacin de este artculo, el SBI Tango, IMO 9714707, pabelln de las Islas Marshall, peso muerto de 61.192 toneladas, est amarrado en el muelle de carga de fosfato de El Aain. Si carga tambin ms de 50.000 toneladas, esto supondr ms de 150.000 toneladas de fosfato sacados del puerto de El Aain en una semana.

La gran vigilancia militar y policial del puerto de El Aain por Marruecos hace difcil el trabajo de los periodistas, que no estn autorizados a acceder al puerto para sacar fotos o para investigar.

quipe Mdia. El Aain, Sahara Occidental ocupado



