No permitamos a los ricos hacerse ms ricos a costa de los bienes pblicos

El diario/The Guardian

Ests a favor del libre mercado o del control estatal? Crees que se debera minimizar la intervencin o que se debera fomentar la propiedad estatal y las regulaciones? Ese es nuestro principal debate poltico, pero parte de una premisa errnea.

Ambas partes parecen estar de acuerdo en que el Estado y el mercado son los nicos sectores sobre los que merece la pena discutir: la poltica debera moverse de un lado a otro en esta escala lineal. En realidad, hay cuatro sectores econmicos principales: el mercado, el Estado, los hogares y los bienes pblicos. El abandono de los dos ltimos tanto por los neoliberales como por los socialdemcratas ha creado muchas de las monstruosidades de nuestro tiempo.

Tanto el mercado como el Estado reciben un importante subsidio de los hogares: el trabajo no remunerado de los padres y otros cuidadores, desempeados todava en su mayora por mujeres. Si no se cuidase a los menores alimento, enseanzas bsicas en casa y educacin no habra economa. Y si no se ayudase a la gente que est enferma, que es mayor o que tiene diversidad funcional, la factura del cuidado pblico rompera las cuentas del Estado.

Hay otro gran subsidio que todos nosotros damos por garantizado. Hablo de la inmensa riqueza que la lite econmica ha acumulado a nuestra costa, tras la apropiacin del cuarto sector de la economa: los bienes pblicos.

Que sea necesario explicar qu son los bienes pblicos demuestra su irresponsabilidad (a pesar de los grandes esfuerzos de politlogos como el fallecido Elinor Ostrom). Los bienes pblicos no son ni Estado ni mercado. Tiene tres elementos principales. Primero, un recurso como la tierra, el agua, minerales, la investigacin cientfica, el hardware o el software. Segundo, una comunidad de personas que ha compartido un acceso igualitario a este recurso y que se ha organizado para controlarlo. Tercero, las reglas, sistemas y negociaciones que desarrollan para mantenerlo y repartir los beneficios.

Un verdadero bien pblico no se gestiona para la acumulacin de capital o el beneficio, sino para asegurar una prosperidad y bienestar constantes. Pertenece a un determinado grupo, que puede vivir en l o junto a l o que lo ha creado y lo sostiene. Es inalienable, lo que significa que no se debera vender ni donar. Cuando se basa sobre un recurso vivo, tales como los bosques o arrecifes de coral, existe un inters en su proteccin a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo que se podran obtener de su destruccin.

El capitalismo y el poder estatal han atacado los bienes pblicos durante siglos. Aquellos que huelen una oportunidad de beneficio roban recursos que nadie ha inventado ni creado, o que lo han hecho en conjunto un gran nmero de personas. El dicho atribuido a Balzac detrs de cada gran fortuna hay un gran crimen suele ser verdad. La visin de negocio a menudo lleva a descubrir nuevas formas de apoderarse del trabajo y de los bienes de la gente.

El robo de valor por personas o empresas que no han creado esos bienes se llama tcnicamente ' cercamiento' ( enclosure ) . Originalmente implicaba la expropiacin de tierras de la comunidad, a menudo mediante el uso de la violencia. El actual modelo se inici en Inglaterra, se extendi a Escocia, posteriormente a Irlanda y a las colonias y de ah al resto del mundo. Este proceso sigue ocurriendo a travs de la gran apropiacin global de tierras.

El proceso de apropiacin crea desigualdad y produce una economa rentista: aquellos que capturan recursos esenciales fuerzan a todo el mundo a pagar por su acceso. Destroza comunidades y aleja a la gente de su trabajo y de su entorno. Los ecosistemas de los bienes pblicos se liquidan por dinero. La desigualdad, la renta, la atomizacin, la alienacin, la destruccin medioambiental: la prdida de los bienes pblicos ha provocado o exacerbado muchas de las aflicciones de nuestra era.

Se puede ver un ejemplo de apropiacin en marcha con el intento de la administracin Trump de destrozar la neutralidad de red. Los proveedores de servicios quieren convertir internet ahora suministrado libremente mediante un sistema creado a travs del trabajo de millones en algo por lo que hay que pagar. Para asegurarse de que no hay opcin, tambin han intentado acabar con el espacio pblico de internet presionando a los Estados para prohibir la banda ancha compartida. En la plutocracia salvaje que se ha convertido Estados Unidos, cuatro estados han convertido esta forma de autosuficiencia en un delito, mientras otros han introducido prohibiciones parciales.

Otro ejemplo es la extensin de la propiedad intelectual a travs de acuerdos comerciales que permite a las compaas biotecnolgicas obtener derechos exclusivos sobre material gentico, variedades de plantas y recintos naturales. Otro es la forma en que los acadmicos recopilan de forma gratuita la investigacin de algunas comunidades cientficas y posteriormente imponen elevadas tarifas para su acceso.

No estoy proponiendo abandonar ni el mercado ni el Estado, sino equilibrarlos defendiendo y expandiendo los otros dos sectores ignorados. Creo que debera haber salarios para las personas que cuidan de otras y mediante los cuales el Estado y la empresa privada devuelvan parte de los subsidios que han recibido. Se debera tambin permitir a las comunidades recuperar el control de los recursos sobre los cuales depende su prosperidad.

Por ejemplo, cualquiera que tenga un terreno de valor debera pagar una contribucin de tierra a la comunidad local (un tipo de impuesto sobre el valor de la tierra): una compensacin por la riqueza creada por otros. Parte de esta contribucin se puede recaudar por los gobiernos locales y nacionales para pagar servicios y distribuir el dinero de las comunidades ricas a las pobres. Pero el sobrante debera pertenecer a un fondo de bienes pblicos formado por la comunidad local. Un uso que se podra dar a este fondo podra ser para recomprar estos terrenos, creando un autntico bien pblico y as recuperar y compartir los beneficios. Profundizo en esta idea y en otras en mi libro recin publicado, Out of the Wreckage.

Un bien pblico, a diferencia del gasto estatal, obliga a la gente a trabajar en conjunto, a mantener sus recursos y a decidir cmo se deben usar los ingresos generados. Da a la comunidad un enfoque claro. Depende de la democracia en su forma ms verdadera. Acaba con la desigualdad. Supone un incentivo para proteger el ecosistema. Crea, en resumen, una poltica de pertenencia.

A juzgar por los discursos en la convencin laborista britnica, el partido podra estar receptivo a esta visin. El nfasis en la comunidad y en los bienes cooperativos (que en algunos casos denominan bienes pblicos), el inters en ampliar el concepto de propiedad y la lucha contra los acuerdos comerciales opresivos apuntan en esta direccin.

Espero que estos partidos puedan dar el paso obvio y reconozcan que la economa tiene cuatro sectores, no dos. Ese es el punto desde el que se puede empezar la transformacin social y medioambiental que muchos de nosotros llevamos tanto tiempo esperando.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/permitamos-ricos-hacerse-bienes-publicos_0_691531222.html