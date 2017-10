Daniel Ellsberg publica un libro sobre la poltica nuclear de EE.UU.

Filtr documentos de la Guerra de Vietnam y ahora denuncia el peligro de un holocausto nuclear

Tiempo Argentino

Daniel Ellsbert, famoso por haber filtrado a la prensa, los Pentagon Papers (Documentos del Pentgono) en una foto de los aos 70.



El primer gran filtrador de informacin secreta de Estados Unidos, Daniel Ellsberg, alerta sobre el riesgo para la humanidad que representa el poder nuclear de Estados Unidos en manos de Donald Trump.



Ellsberg es un activista por la paz de 86 aos que salt a la fama por haber revelado en 1971, cuando trabajaba para el gobierno, la friolera de 7000 documentos del Pentgono sobre las mentiras que haban llevado a la guerra de Vietnam y la imposibilidad de que Estados Unidos pudiera ganar esa contienda.



El caso fue paradigmtico y este ex analista de la Rand Corporation sigue siendo hoy un punto de referencia para Chelsea Mannig y Edward Snowden, los casos ms conocidos de estos ltimos aos. Ahora, Ellsberg acaba de publicar The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner (La Mquina del da del Juicio Final. Confesiones de un planificador nuclear) y espera que Steven Spielberg entrene en unos meses The Post.



El filme cuenta los avatares de la prensa con el gobierno de Richard Nixon y como aquella filtracin termin con un fallo de la Corte Suprema que levant la prohibicin de las autoridades para su publicacin. Los papeles principales estn cubiertos por Tom Hanks y Meryl Streep como los editores del Washington Post de la poca.



No sera la primera pelcula sobre el caso que levant tanta polvareda en Estados Unidos en esos aos de pacifismo en las calles, muy poco antes de que estallara el escndalo de Watergate. En 2003, Rod Holcomb dirigi Pentagon Papers, con James Spader haciendo de Ellsberg, y Claire Forlani como la que sera su esposa, Patricia, en los roles principales.



Patriotismo y tica



Ellsberg era un ex marine egresado de Harvard que haba ingresado a trabajar en la Corporacin Rand y se especializ en energa nuclear en trabajos para la contratista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Como parte de su tarea en el Pentgono, fue asistente del secretario de Defensa Robert McNamara y tuvo a su cargo un estudio de inteligencia para determinar por qu razones las tropas estadounidenses se haban paralizado en Vietnam y cules eran las posibilidades de ganar la guerra.



Se haba recibido en Economa con galardones mediante una tesis relacionada con la teora de la decisin que llevo al descubrimiento de la llamada Paradoja de Ellsberg, que explica que cuando una persona debe escoger entre dos opciones, la mayora se inclina por la probabilidad ms conocida. No necesariamente la mejor.



Hasta ese momento en el Extremo Oriente las decisiones haban estado en manos de militares, el ministro del demcrata Lyndon Johson quera probar con alguien de otro palo; con una mirada diferente sobre la problemtica.



Fue as que Ellsberg viaj a Vietman y se puso nuevamente uniforme de combate, para ver in situ y desde su patriotismo naf, lo que estaba ocurriendo en aquel alejado rincn del mundo por donde se escabullan ingentes recursos humanos y econmicos del pas y cmo revertir la situacin.



Su informe reflej un hecho que la dirigencia no quera asumir: que la guerra no se poda ganar y para peor, que haba sido iniciada a base de mentiras, lo que chocaba con el sistema moral de Ellsberg.



Pero nadie en el gobierno ya estaba Nixon en el poder- ni en el Congreso quera hacerse cargo de enfrentar la dura realidad por temor a las consecuencias polticas.



Solo cuando vio el discurso de Randy Kehler, un joven que estaba a punto de ser detenido por su militancia antiVietnam, entendi el atribulado analista que deba dar un salto y revelar a la ciudadana lo que haba descubierto, aunque eso enlodara a varias administraciones desde 1945 en adelante.



As fue que comenz a hacer copias de 7000 pginas de su informe, elaborado con documentacin sensible a la que haba tenido acceso exclusivo, y lo llev a periodistas del The New York Times y el Washington Post.



Libertad de prensa



Los primeros documentos se publicaron en el NYTimes el 13 de junio de 1971. El gobierno de Nixon present una demanda para evitar que siguieran publicando y orden espiar al whistleblower (sopln en trminos mafiosos) para buscarle alguna rendija por donde apresarlo o denigrarlo.



As, llegaron a robar los archivos del psiclogo de Ellberg. Fueron los mismos plomeros que luego ingresaran al edificio Watergate de Washington donde se reuna la cpula de los demcratas antes de la eleccin de 1972.



El ya decidido pacifista fue detenido y acusado de traicin a la patria. Durante el juicio se supo que el FBI y el gobierno de Nixon intentaron desde incriminarlo en el consumo de drogas o contaminarle la comida con LSD antes de un discurso para hacerlo aparecer como un drogn irreversible. Por razones como esas, finalmente fue absuelto en mayo de 1973

Luego de varias dcadas como activista y militante de los derechos civiles y ciudadanos, Ellsberg fue un faro para otros filtradores, como el soldado Bradley Manning, quien en 2010 entreg miles de documentos y un video comprometedor sobre las tropelas de las tropas de EE UU en Irak. Tambin Manning termin preso y ya convertida en Chelsea Manning fue indultada por Barack Obama, el mismo presidente que la haba hecho detener, antes de entregar su cargo a Trump, en enero pasado.



El otro gran "revelador" fue el tambin analista, aunque informtico, Edward Snowden, quien mostr como la agencia NSA espa a todo el mundo y en todo el mundo desde los sistemas de redes asentados en servidores estadounidenses.



Snowden, al tanto de las consecuencias de sus actos en defensa del derecho a la intimidad, mostr esos documentos ultrasecretos a periodistas del britnico The Guardian desde una habitacin de un hotel en Hong Kong y pidi refugio en Rusia para no terminar igual, o peor.



En cuanto a la ltima publicacin de Ellsberg, acaba de presentar en Estados Unidos un libro donde desde el ttulo ironiza sobre una pelcula satrica protagonizada por Peter Sellers en los 60.



All, en The Doomsday Machine recuerda que en aquellos aciagos aos de su juventud tena mucha ms informacin para sacar a la luz, pero que prefiri lo ms urgente que era lo relacionado con Vietnam. Pero dej en el tintero la poltica nuclear que siguieron los diferentes gobiernos desde el que orden lanzar las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, Harry Truman.



Cuenta detalles del famoso incidente entre el lder sovitico Nikita Kruschov y el presidente John Kennedy en torno a los misiles desplegados en Cuba que pudo llevar el holocausto nuclear en 1962.



Y seala que cualquier mandatario est a cuatro minutos de desatar la ms terrible de las guerras con slo seguir la mxima que sigue imperando en Washington, atacar primero aunque no hayamos sido atacados.



Las amenazas de Trump contra Corea del Norte y en general el tono desafiante del empresario devenido en presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017 y su promesa de incrementar el podero de las Fuerzas Armadas despertaron la necesidad de mostrar la otra parte de los Papeles del Pentgono que haban permanecido dormidos por 46 aos.

