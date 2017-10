Claves del fuego en Galicia

Industria papelera y gasolina para el monte

El Salto

Galicia se consume bajo el fuego. 146 incendios se han declarado desde el pasado viernes en la comunidad y cuatro personas han fallecido a causa de las llamas, mientras varios focos siguen activos en torno a la ciudad de Vigo y otras partes del territorio.

En los ltimos tres das han ardido 4.000 hectreas de monte, que se suman a las ms de 100.000 quemadas en 11.600 incendios en todo el Estado en lo que va de ao. La falta de una poltica de prevencin global, la precarizacin y privatizacin de los dispositivos de prevencin y lucha contra el fuego, el eucalipto y el papel de las madereras o la Ley de Montes, algunas claves para entender la situacin que se vive hoy en Galicia.

ENCE Y EL PAS DEL EUCALIPTOExiste un plan para que Galicia sea "un puro eucaliptal". Es lo que afirma Xos Ramn Cendn, miembro de la ejecutiva del Sindicato Labrego Galego (SLG), quien plantea que detrs de ello existe "claramente una presunta corrupcin Ence-Xunta".

Este profundo conocedor del monte de la zona tiene muy claras las causas principales de fondo que han acabado en el desastre medioambiental, humano y econmico que estos das y en los ltimos aos vive la regin. Cendn plantea que no existe una coordinacin ni una ordenacin del territorio y los pueblos estn cercados por eucaliptos, algo que aumenta el riesgo para la poblacin en caso de incendio.

La falta de control y el fomento del cultivo de eucalipto para la industria papelera han hecho que el uso del suelo se haya modificado profundamente en apenas unas dcadas, copando reas de uso agrario con este tipo de rbol "gasolina para el monte", como lo denomina Cendn , de rpido crecimiento pero devastador para la prevencin del fuego.

Cuando no haba normativas de suelo, la gente tena el territorio ordenado, pero hoy los estudios y los tcnicos trabajan para los negocios, y el mayor negocio es Ence, explica el experto. La multinacional papelera es uno de los principales productores mundiales de pasta de papel procedente de cultivos forestales, bsicamente eucalipto. La empresa ha saltado a la esfera meditica en numerosas ocasiones por desastres ambientales, sospechas de prevaricacin, puertas giratorias e incluso relaciones matrimoniales entre representantes de la empresa y de la Xunta, hechos que volvieron a salir a la palestra el ao pasado, cuando consigui una prrroga de nada menos que de 60 aos para continuar su actividad en su fbrica de Lourizn, en la ra de Pontevedra.

Tendra que haber una ordenacin del territorio clara y tener una silvicultura y una diversificacin adecuadas, lo que sera una prevencin totalmente racional. Sin embargo, se est haciendo todo lo contrario. Invertir ah sera mucho ms eficiente que invertir en grandes equipos, apunta Cendn.

SUELO AGRARIO Y 'LEY DE DEPREDACIN DE GALICIA'

El integrante del SLG expone, adems, que Galicia se est quedando sin suelo agrario en la parte occidental de Corua, Pontevedra y en el norte de Lugo. Esto es una barbaridad de destruccin, un diseo del pas que lo que hace es echar a la gente del entorno rural, lo que produce una gestin del monte menos eficiente y mucho ms propicia a la expansin de las llamas.

La poltica real es que se trabaja para que la gente se vaya del campo y venga otro tipo de actores que invierte un dinero, pero no est en la zona ni le interesa que est nada ordenado. Es la poltica del Gobierno de Nez Feijo, con leyes como la de Fomento de Iniciativas Empresariales, apodada Ley de Depredacin de Galicia, que fomenta la liberalizacin del suelo. Esta ley se vota este 17 de octubre en el Parlamento gallego a pesar de tener en contra a organizaciones ecologistas como Adega o Contraminaccin y sindicatos como la CIG.

Por todo ello, Cendn aboga por recuperar las tierras de uso y suministro agrario; reducir el nmero de eucaliptos, dejarlos acotados a unas masas en determinados sitios pero con espacio agrario, y diversificar el monte. Es como si plantas en toda Espaa maz... al final habr unas plagas que no se podrn gestionar, y aqu ya hay ms terreno de eucalipto que superficie agraria. Para conseguirlo llama a la sociedad a obligar al Gobierno a cambiar sus polticas, porque tiene demasiados intereses y no lo va a hacer.

PLAN DE PREVENCIN Y PRECARIZACINGalicia no ha perdido a 436 efectivos para combatir incendios en las ltimas dos semanas, sino cerca de mil: 436 contratados directamente por la Xunta y cerca de 500 de la empresa pblica Seaga. Al finalizar la temporada de verano, el pasado 30 de septiembre, los 436 efectivos contratados por tres meses para la prevencin de incendios eran cesados por la Xunta de Galicia.

Como la Xunta suele improvisar, no tuvo en cuenta que al ser contratados como trabajadores de tres meses obligatoriamente no se les poda prorrogar, cuando sabamos que las condiciones climticas seguan siendo adversas y se poda producir una oleada de incendios, explica Sebastin Hernndez, secretario de la Asociacin Profesional do Servizo Pblico de Prevencin e Defensa Contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia (Apropiga).

Hernndez denuncia que hay una obvia precarizacin en un dispositivo de prevencin y lucha contra los incendios fragmentado y privatizado. Adems de los trabajadores empleados directamente por la Xunta, hay otros 500 efectivos en 125 brigadas terrestres contratados por la empresa pblica Seaga, que trabajan a travs de una encomienda de gestin de la Xunta y que fueron cesados a lo largo de la primera semana de octubre.

La Xunta improvisa, y sabiendo que se aproximaba una ms que probable oleada de incendios, vuelve a recontratar, saltndose la propia ley, a los 436 trabajadores directos de la Xunta, que son principalmente vigilantes, emisoristas y conductores de autobomba, pero faltaban las brigadas de tierra, de Seaga, porque si no tienes quien apague los fuegos tirando manguera tienes un problema. Pero los llamaron tarde, algunos se incorporan hoy, afirma.

Para el secretario de Apropiga, el problema es de modelo global, de estructura en la prevencin de incendios en Galicia. Hernndez denuncia que el plan de prevencin de incendios que la Xunta aprueba anualmente no se consensa con el sector asociativo ni con los profesionales, sino que se presenta en una mesa donde se hallan presentes los productores de madera, empresas y productores de montes y se entrega sin posibilidad de alegaciones. No se produce una reflexin de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en aos anteriores, dice Hernndez, que insiste en que esta oleada de incendios no es sorpresiva.

Los gobernantes no abordan la raz del problema, porque esto fue una improvisacin y una chapuza, afirma el portavoz de Apropiga. El monte est quedando abandonado y cualquier poltica de prevencin tiene que atender eso, y hace falta un modelo de prevencin que sea eficaz y congruente, es necesario consensuar un modelo, aade.

LEY DE MONTES

El 11 de octubre, con mayora absoluta en el Senado, el PP votaba en contra de la tramitacin de la Proposicin de Ley presentada por Unidos Podemos-En Com Podem-En Marea para modificar la Ley de Montes aprobada en 2015 y eliminar los supuestos que permiten la recalificacin del suelo quemado.

Aunque esta ley prohbe, en su artculo 50 y al igual que la anterior legislacin de 2006 a la que esta modific, el cambio de uso forestal al menos durante 30 aos tras un incendio, s incluye hasta cuatro supuestos que permiten a las comunidades autnomas el cambio de uso de los terrenos quemados, unos supuestos que abren la puerta a especular con los montes incendiados. Esta modificacin fue aprobada en 2015, a pesar de las denuncias de los grupos ecologistas y los agentes forestales, con los votos a favor de PP, UPyD y UPN, la abstencin del PSOE y los votos en contra del resto de partidos.

CAMBIO CLIMTICOLa Agencia Estatal de Meteorologa ya lo haba avisado en septiembre. Tras un verano especialmente caluroso otra vez, con una temperatura media de 24,7 grados, 1,6 por encima de la media estival (registrada en el periodo 1981-2010), el otoo iba ser a su vez ms clido de lo habitual, sobre todo octubre y diciembre, segn indicaba el 20 de septiembre la portavoz de la Aemet, Ana Casals.

Si ya haba certezas, la hiptesis de que el cambio climtico est afectando a Galicia especialmente se cobra ahora 146 argumentos ms en forma de incendios solo este fin de semana. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climtico de la ONU dej claro en sus ltimos informes que el cambio de los registros iba a producir ms incendios. Cada vez ms grandes, ms devastadores.

La Pennsula Ibrica y el sur de Europa son, precisamente, las zonas ms vulnerables, con Galicia en la zona cero. Muchos son los llamamientos que se han hecho para alertar de la situacin desde hace aos. Nadie puede decir que no haba seales de lo que poda pasar, y est pasando. El informe Cambio climtico, impactos y vulnerabilidad en Europa 2012 situaba ya hace cinco aos al noroeste peninsular en una de las zonas del planeta ms afectadas por el cambio climtico, con ascensos de temperaturas medias que podan llegar a aumentos de 3,6 grados y un descenso muy acusado de las lluvias estivales. En concreto, un descenso pluviomtrico superior al de la costa mediterrnea espaola.

La consumacin de esta hiptesis llegaba en forma de crnica negra este esto en Portugal. 64 personas murieron en apenas tres das debido a las llamas de un mes de junio que no dio tregua. Pero la cosa no acaba ah: este domingo Portugal ha registrado el peor da de incendios en lo que va de ao: 443 fuegos. Y al menos once muertos. Fallecidos a los que hay que sumar las cuatro personas que ya han muerto este fin de semana debido al fuego que arrasa Galicia.



COMBUSTIBLE VEGETALEl eucalipto es una especie muy inflamable que al dejar pasar mucha luz fomenta un sotobosque abundante y muy combustible, tal como explica el Informe, realizado por Greenpeace. Adems, los fragmentos de corteza desprendida que cuelgan del tronco o se acumulan en su base se convierten en pavesas que, arrastradas por el viento, dan lugar a nuevos focos que pueden hacer intiles cortafuegos, explican desde la organizacin ecologista.Si la legalidad y la lite econmica ya fomentan la propagacin del eucalipto, la elevada capacidad de regeneracin y colonizacin de este tipo de despus de un incendio aumentan su expansin por el monte gallego, afectando a las especies autctonas, ms resistentes a las llamas. Una situacin de difcil retorno, alertan desde Greenpeace.Fuente: http://elsaltodiario.com/incendios/papelera-ence-gasolina-monte-claves-fuego-galicia-eucalipto