La guerra como negocio

Armas e inteligencia para Colombia y Mxico

Celag

Con la implementacin del Plan Colombia y la Iniciativa Mrida en Mxico, el flujo de armamento, equipo militar y software de inteligencia aumentaron como nunca antes en ambos pases. Detrs de la seguridad, pacificacin y lucha contra el narcotrfico, se encuentra el negocio millonario del suministro de armamento que le cuesta vidas y recursos a ambos pases. Tanto Mxico como Colombia han destinado enormes cantidades de su presupuesto para la compra de tecnologa y equipo militar que no slo han servido para combatir el narcotrfico, sino tambin para hacer un minucioso seguimiento a defensores de derechos humanos y miembros de movimientos sociales. Especficamente en Mxico, la cercana con Estados Unidos implica, entre otras cosas, el flujo constate y creciente de armas y equipo militar al gobierno desde hace ms de una dcada, pero, adems, el flujo ilegal de armas al narcotrfico, el cual tiene a los mismos proveedores.

Colombia, el negocio de la seguridad



La implementacin del Plan Colombia entre finales de los aos 90 y principios del 2000, se termin de articular con el ascenso al poder de lvaro Uribe, quien gobern el pas -desde el ao 2002- bajo el marco discursivo de la seguridad, por medio del cual se configur un Ejecutivo de mano dura con el terrorismo. El terrorismo se identificaba no nicamente con los actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares, narcotrfico), sino que tambin inclua a los terroristas vestidos de civil, es decir, periodistas, integrantes de ONG defensoras de los derechos humanos y sindicalistas que fueran crticos con su gobierno. La lucha contra la insurgencia fue ejecutada por medio de un importante incremento en el gasto militar. En 1990 ste se ubicaba en 2,2% en relacin al PIB, con el inicio del Plan Colombia el presupuesto dobl su proporcin, en el 2000 fue de 4,4% y en 2008 alcanz su mayor nivel con 5,7% del PIB.



Segn Privacy International[1], en la actualidad se destinan fondos, material y capacitacin estadounidenses a unidades de lite de los servicios de inteligencia colombianos. Aunque la legislacin colombiana concede prioridad a los artculos de seguridad y defensa nacional producidos en Colombia por fabricantes locales, el TLC entre Estados Unidos y Colombia de 2006, da libertad para tratar a las empresas estadounidenses como empresas locales, cuando participan en concursos pblicos. Israel tambin es un importante proveedor militar. La empresa israel-estadounidense Verint Systems suministr infraestructura de interceptacin decisiva, utilizada por el DAS, la DIPOL y la DIJIN desde 2005. Verint Systems Ltd., es el socio israel de Verint Systems Inc, radicada en Estados Unidos[2].



La base de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)[3] seala que el tipo de armamento que ms se import de Israel y EE.UU a Colombia (entre 2001 y 2016) fueron bombas guiadas, misiles Python, aviones Kfir, carros blindados Sand Cat, aviones Hrcules, helicpteros, tanques y sistemas de geolocalizacin. En 2016 las importaciones alcanzaron $73,169 millones de dlares, un dato que subi en 2014 hasta $119,2 millones y, en 2015, fue de $71,1 millones[4]. El enorme presupuesto para la defensa en Colombia tiene tambin implicaciones regionales por las tensiones entre Colombia y Venezuela, en particular durante el gobierno de lvaro Uribe[5].



Por otra parte, los productos de vigilancia adquiridos por los organismos colombianos en el sector privado, son para interceptacin de redes e interceptacin tctica. El gobierno colombiano compra las sondas de red y los centros de monitoreo necesarios para los programas de interceptacin de redes a grandes vendedores internacionales. Lo hace por medio de empresas colombianas que tienen acuerdos de exclusividad para distribuir los productos de determinados vendedores internacionales (o que los representan) en contratos directos con los clientes gubernamentales. De las mencionadas asociaciones figuran las de: Verint Systems y la Compaa Comercial Curacao de Colombia (La Curacao); la empresa estadounidense DreamHammer y su representante en Colombia, Emerging Technologies Corporation; la empresa britnica Smith Myers Communications y su representante STAR desde 2010, la empresa estadounidense Harris y la canadiense Allen-Vanguard con la empresa representante de ambas Eagle Commercial SA. Es comn que empresas colombianas tomen prestado material de los proveedores internacionales para hacer demostraciones de productos a los posibles clientes gubernamentales. Otra opcin es presentarse a las licitaciones por medio de representaciones de empresas extranjeras, formando una unin temporal para poder cumplir mejor los requisitos tcnicos de la licitacin. Estas uniones suelen disolverse al final del contrato[6].



Trfico de productos de inteligencia a organismos colombianos



Fuente: Privacy International (2015)

Mxico y el trfico (i)legal de armas



Desde que el gobierno mexicano declar la guerra al narcotrfico el negocio de las armas increment de una forma inusitada. Los principales vendedores de armas al gobierno mexicano son Sig Sauer y Heckler and Koch (Alemania); Colt Defense, Glock, US Ordenance Inc., Trijicon Inc. (EU). El trfico de armas es uno de los principales problemas para Mxico, pues se ubica ya entre los primeros pases con los ndices ms elevados de homicidios con armas de fuego, superando incluso a Estados Unidos. A este trfico de armas se suma tambin el suministro de tecnologa de inteligencia que realizan empresas estadounidenses e israels, las cuales no slo han servido para combatir el narcotrfico, tambin para investigar a defensores de derechos humanos, lderes sociales, periodistas y miembros de movimientos sociales[7].



Segn SIPRI, Mxico increment sus importaciones de armamento en un 180%, entre 2012 y 2016, y es ya el segundo importador de armas de toda Amrica Latina, slo por detrs de Venezuela. En tanto, Brasil, Chile y Colombia redujeron su gasto[8].



Entre 2015 y 2016, los acuerdos firmados entre el gobierno mexicano y los fabricantes de armas en EE.UU sumaron alrededor de 276 millones de dlares. Estos se suman a otros acuerdos con empresas privadas de EE.UU que brindan servicios de defensa por ms de 560 millones, los cuales incluyen helicpteros, aviones y equipo para militares y policas que aplican tcticas de contrainsurgencia[9].



Se estima que cada ao cruzan en promedio 253 mil armas por la frontera entre Mxico y Estados Unidos. La gran mayora de las armas provienen de los estados del sur de EE.UU. Alrededor del 70% de las armas incautadas por autoridades mexicanas son despus trianguladas por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de EE.UU. Se sabe que el 39% provienen de Texas, el 20% de California, el 10% de Arizona y el resto de otros estados[10]. Muchas de las armas incautadas son rifles semiautomticos como el AR-15 y el AK-47, armas que usan los crteles de la droga en Mxico. Tambin hay armas de otros pases en Mxico, pero es difcil saber si entraron directamente o si entraron va Estados Unidos para ser enviadas al mercado negro mexicano. Hay armas de manufactura china, alemana, italiana, belga, rumana, japonesa, espaola y austriaca. De hecho, las armas usadas en la masacre de Tlatlaya, Estado de Mxico[11], y contra los estudiantes de Ayotzinapa[12] eran de la empresa alemana Heckler and Koch, las cuales entraron de forma ilegal[13].



No son slo las armas alemanas, sino sobre todo las que provienen de Estados Unidos las que han sido usadas en las masacres realizadas en Mxico pues, en el conflicto que vive actualmente el pas, las empresas armamentistas venden tanto al gobierno mexicano, como a los crteles de la droga en el mercado negro. Esto es as debido a que las leyes en Estados Unidos permiten comprar armas a cualquier ciudadano sin restricciones legales y el narcotrfico mexicano est aprovechando las leyes estadounidenses para comprar armas y usarlas en territorio mexicano. Por otro lado, la corrupcin del gobierno mexicano y la opacidad con la que manejan las aduanas y la falta de control territorial permiten que las armas entren ilegalmente al pas.



Debido a filtraciones realizadas por Wikileaks se supo del programa Rpido y Furioso de la ATF, en el cual se introdujeron ms de 2 mil armas a Mxico y se les sigui el rastro para saber qu suceda con stas[14]. Dichas armas estuvieron presentes en las masacres de Tlatlaya, Estado de Mxico, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Michoacn[15]. Las empresas de armas son las grandes ganadoras de la violencia en Mxico, armando a ambos bandos en el conflicto. Y, aunque el gobierno estadounidense se ha comprometido a restringir el flujo de armas para Mxico, lo cierto es que las armas siguen fluyendo y, en el caso de los crteles de la droga, han encontrado una nueva forma para enviar armas, introducindolas como partes, pues no hay una ley en EEUU que prohba la compra-venta de partes de armas, incluso, no estn obligados a rastrear las partes de armas con un nmero de serie[16].



Mxico y Colombia son los pases que en los ltimos diez aos han recibido ms asistencia para el desarrollo y militar de EEUU. Ambos pases cuentan con un tratado de libre comercio con EEUU y, desde hace ms de diez aos, se enfrentan a los distintos retos que implica el narcotrfico, la ruptura del tejido social, adems de la opacidad constante en cuanto al presupuesto ejercido por compra de armamento y equipo militar. El negocio de la guerra ha beneficiado a las empresas encargadas de suministrar armamento, equipo militar y tecnologa de inteligencia que no slo sirve para combatir el narcotrfico, sino tambin para vigilar y hostigar a lderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones en defensa del territorio, pues militariza la vida cotidiana. Desde 2016 y lo que va del 2017 se contabilizan en Colombia ms de 186 asesinatos contra defensores de derechos humanos, lderes sociales y dirigentes comunales[17]. En Mxico el asesinato de periodistas, lderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa. La guerra contra las drogas sigue siendo el argumento legal para que el gobierno estadounidense y el complejo industrial-militar sigan exportando armamento y preparando el terreno para futuras inversiones de capital a costa de vidas humanas.

Notas



[1] https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/DemandSupply_Espanol.pdf



[2] http://www.celag.org/lo-dejo-seguridad-la-visita-netanyahu/



[3] http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php



[4] http://www.portafolio.co/negocios/millonario-negocio-de-armas-en-colombia-502620



[5] https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso191471-seguridad-nacional-bajo-reserva



[6] https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/DemandSupply_Espanol.pdf



[7] https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/



[8] https://elpais.com/internacional/2017/02/17/actualidad/1487350243_550013.html



[9] http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-kinosian-weigend-guns-mexico-20170302-story.html



[10] http://www.urosario.edu.co/urosario_files/53/53893403-66d0-430e-90c5-47ce43c7f4ea.pdf



[11] http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/08/16/para-entender-el-caso-tlatlaya_a_23079731/



[12] http://www.proceso.com.mx/390345/se-utilizaron-armas-alemanas-en-ataque-a-normalistas



[13] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160205_mexico_como_armas_alemania_terminaron_masacre_iguala_ayotzinapa_lv



[14] https://www.publicintegrity.org/national-security/homeland-security/fast-and-furious



[15] http://riodoce.mx/sincategoria/las-94-armas-de-rapido-y-furioso-recuperadas-en-mexico



[16] http://www.animalpolitico.com/2016/01/pieza-por-pieza-la-nueva-manera-de-traficar-armas-de-estados-unidos-a-mexico-2/



[17] https://www.telesurtv.net/news/186-asesinatos-de-lideres-sociales-desde-2016-en-Colombia-20170713-0046.html







Fuente original: http://www.celag.org/la-guerra-negocio-armas-e-inteligencia-colombia-mexico/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.