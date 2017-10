La cruda verdad sobre la Policia Nacional

El columnista e investigador social Ariel vila present, en el mes de mayo del presente ao de 2017, su libro Seguridad y Justicia en tiempos de Paz y en el que asegura que la Polica Nacional debe separarse del Ministerio de Defensa. Su propuesta de un profundo revolcn en la Polica Nacional la sustenta en la desigual distribucin de los efectivos policiales en la ciudad y el campo, destacando que en 26 ciudades principales del pas , que ocupan el 1% del territorio nacional asienta el 49 por ciento de la Polica lo cual implica que el 51% restante, en imposible y titnica labor debe suplir el cuido de un extenso territorio como el colombiano con un milln ciento cuarenta y dos (1.142) kilmetros cuadrados y poblacin de cincuenta millones de habitantes; planteado dos jefaturas una rural y otra urbana. Con su investigacin demuestra la necesidad de una reforma cuando en general el gobierno, los militares y los policas son conscientes de la urgencia de esa reforma; pero pesa ms la tendencia militarista al seno de las fuerzas armadas que no lo ven con buenos ojos.

El acumulado bibliogrfico sobre el tema de la militarizacin de la Polica Nacional abunda en que toda la estructura de la Polica Nacional debe modificarse. Denuncian la existencia de cacicazgos, a travs de juntas de generales permisivas y cmplices en el acomodo de la planta de personal. La inexistencia de una aplicacin de carrera policial, a la que se llegue por mritos cvicos, antecedentes en el servicio con la comunidad, capacidad operacional. El desconocimiento de beneficios prestacionales, y de equitativos balances de nivelacin de sueldos, coartando sus das de descanso, sometindoles a jornadas de trabajo que atentan contra la dignidad humana, rompiendo la unidad y armona de sus familias, denunciando el abuso sexual, tanto heterosexual como homosexual, el incremento de violencia de gnero en sus filas; as como alto ndice de registro de suicidios. Torrentes de tinta escrita sobre la corrupcin reinante y campante y el involucramiento de generales directores de la institucin en investigaciones criminales. Todo ello unido al manipuleo de los ejercicios internos de contra inteligencia aplicados para mentir y de sfigurar la verdadera realidad catica de la institucionalidad policial.

Resumiendo, la Polica Nacional de Colombia (La Polica), hace parte de la Fuerza Pblica. El artculo 216 (CPC), sent: La Fuerza Publica estar integrada por las Fuerzas militares y la Polica Nacional. Segn el artculo 218, inciso segundo, ibidem, La policial nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nacin. Pero esto no le da vocacin civilista; por el contrario, la integra a un carcter de polica militar. Asimilado su rgimen de carrera, prestacional, disciplinario, de fuero especial y con identidad de cuerpo militar; no deliberante, sin poder ejercer la funcin del sufragio, al igual que los militares, por ser integrante de la Fuerza Pblica. Los grados son los mismos del cuerpo militar. Ascienden al generalato. La romntica idea del polica del barrio, de la guarnicin policial, del comandante del puesto, del servidor pblico con derecho a sus reivindicaciones sociales, laborales, no existe. La Polica no es un ente cvico. Su naturaleza es militar, pese al mandato constitucional inconsistente, que desdice de la ndole con que la revisti el constituyente de 1991. A La Polica la circunscribe y prescribe el fuero penal militar. De manera que por ms que la ley reorganice a La Polica, la ndole real de su esencia es militar. Birlaron en la redaccin de la Carta la voluntad soberana del Constituyente primario. De pas de cafres los tild una personalidad colombiana.

LA CARGA HISTORICA ASESINA DE LA POLICIA COLOMBIANA.

La polica nacional de Colombia tiene una historia signada de odios partidarios, violencia poltica, sangre, asesinatos sin fin, endiosada impunidad, que el colectivo imaginario colombiano asocia en desconfianza por su criminalidad, a secas. La institucin policial colombiana mantiene un peso histrico en la memoria de los colombianos de odio y terror, alimentada por excesos sucedneos diarios que la colocan en el podio de ser La Polica Mas Cuestionada del Mundo.

Al decir del inmolado senador Manuel Cepeda Vargas: Colombia es el pas de los odios heredados y por ende su polica nacional. Las estadsticas muestran que, tratndose de crmenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupcin en Colombia.

La vergonzosa historia de la polica colombiana raya en el cinismo cuando la oculta tan bien a nivel internacional, engaando a los pueblos que influencia con tolerancia borrega de mandatarios espurios. Como es posible que la Polica Nacional de Colombia pueda convertirse en una agencia internacional de la escuela del crimen bajo la ceguera de la comunidad internacional. La inteligencia ofensiva del rgimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una poltica de seguridad de exportacin con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas.

Se conoce que la polica colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 pases. Una institucin de peso especfico criminal como la polica colombiana, actualmente est inhabilitada, bajo la filosofa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Pblico, para aplicar el principio universal del Pro Homine : Por la Humanidad. Careciendo la polica colombiana de una vocacin cvica, puesto que conforme a la Constitucin Poltica de Colombia la polica colombiana es una institucin de las fuerzas militares; en la alocada carrera armamentista, guerrerista de seguridad de exportacin de la doctrina militar imperante en Colombia.

Este llamado de alerta! a la comunidad internacional obedece a impedir la desmemoria. A que no se entierre la memoria histrica del pueblo colombiano. Es resultado del proceso poltico y revolucionario incontenible por una Nueva Colombia, que d al traste con sus instituciones Terroristas de Estado.

Se hara extenso resear y analizar el papel fratricida en los cien aos de historia de la polica de Colombia. Da para mucho. Pero conviene no pisotear ni pasar por alto la Memoria Histrica. Colombia es un pas desgarrado por la guerra civil no declarada que apunta con la violencia partidaria liberal- conservadora, en la que la llamada polica chulavita desgarr a la familia colombiana y a su tejido social, con ms de trescientos mil muertos; ms la guerra narco paramilitar y Terrorista de Estado que continuo en este siglo XXI y que denota la escalofriante cifra de doscientos cincuenta mil muertes ms. Por ello, no es con facilismos de frmulas descabelladas como se puede lograr la colaboracin voluntaria, espontnea y solidaria de la poblacin colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, econmico, poltico y social.

La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la poblacin, pero parte de la verdad histrica. Es ms, el an imperante rgimen de la falsaria seguridad democrtica de la horrible noche paramilitar uribea, descarta la colaboracin consiente, solidaria, espontnea de la ciudadana ante el crimen y acude a imponer la vergonzosa cultura del sapeo, la traicin, el asalto de las recompensas al erario, y la desvergenza a la juventud colombiana, bajo la presin de la desmemoria histrica. Ello, de por s es criminal. La presencia de unas instituciones (partidos polticos etc.) con debilidad estructural, carencia de identidad y de convocatoria popular a una participacin democrtica directa, refleja el catico rumbo y derrotero que una poltica guerrerista de la oligarqua e intervencionista del Imperio. Ello les torna incapaces en la convocatoria de representacin de los ciudadanos colombianos para afrontar la seguridad ciudadana.

LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA: VIOLADORA DE DERECHOS HUMANOS!

Asumir la responsabilidad de tamaa acusacin a una institucin centenaria colombiana, no obedece a obsesin por motivacin de activismo poltico alguno. La comunidad internacional y la opinin mundial debieran centrar la atencin en el mal endmico que la Polica Nacional de Colombia representa en un pas- escenario de conflicto interno armado- con un tejido social roto, con ndice creciente de homicidios, practica de desaparecimientos, de ejecuciones extrajudiciales; que por la constante, permanencia, repeticin, no modificabilidad, en una sociedad maltrecha y en un Estado fallido en el respeto a la vida, honra y dems derechos y libertades individuales y de la ciudadana, los principios fundamentales de la Constitucin Poltica Colombiana( CPC) son letra muerta.

No es menester un tratado de exposicin extenso, aunque si hay mucho de qu hablar, tela de donde cortar, para sindicar a La Polica, como violadora de los derechos humanos. El expediente es extenso. Los sinnmeros de papeles referentes a este asunto hablan por s solos en su contra. Tanto a nivel de la juridicidad interna, cuyo estadio de investigacin a sus sindicaciones e involucramientos en investigaciones de crmenes de lesa humanidad, inconclusos o no, bajo la gida de la impunidad; como la resonancia de casos asistidos en entes de investigacin y justicia internacionales. Segn la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Accin Colombia (Oidhaco), la fuerza pblica es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.

Claro est que, por tratarse de una institucin, proviene la defensa de la institucionalidad para que la rplica y contrarrplica sea el que los crmenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Polica son hechos aislados. Pero la carga histrica, la verdad histrica, afirman lo contrario.

SOBRE LA LTIMA MASACRE REGISTRADA .

Por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito- PINIS- campesinos de la regin del Alto del ro Mira, vereda El Tandil, en Tumaco, Departamento de Nario, protestaban el pasado 5 de octubre de 2017. Formaron una cadena humana impidiendo que el fatdico escuadrn de la Polica Nacional- El ESMAD- los desalojara de sus parcelas donde subsisten gracias al cultivo de coca. Se opusieron radicalmente a la erradicacin forzada de esos cultivos para evitar que los policas y el ejrcito arrancaran las matas de sus suelos. En el enfrentamiento, miembros de la Polica Nacional dispararon a mansalva contra los manifestantes campesinos trayendo como resultado la muerte de nueve campesinos y ms de 50 heridos. Entre telones las fuerzas represivas asesinas difundieron que haban sido atacados con tatucos o fusilera informal y hasta el vicepresidente colombiano sustent tal esperpento. Mismo que fue desconocido por el Informe de Medicina Legal, que dictamina la causa de la muerte de los labriegos fue producida por proyectiles de alta velocidad, es decir, por tiros de fusil.

Dos das despus, ante la denuncia de la masacre y versiones que en las tierras invadidas por la Polica Nacional un cadver de un civil permaneca en estado putrefacto, una comisin de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, acompaados de representantes de las Naciones Unidas, la OEA, la Gobernacin de Nario, La Asociacin Minga Somos Defensores y periodistas se acercaron al lugar de la masacre siendo recibidos a fuego por parte de la Polica Nacional. Esto gener nuevo repudio y categrico Comunicado del representante de la ONU, denunciando el criminal incidente. Qued as demostrada la ruptura del orden constitucional en un Estado que se da las nfulas de calificarse como Estado de Derecho.

Fue dada la orden por parte del locuaz Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y el apndice de una fuerza en el papel de invasor contra su propio pueblo, cumple con la orden de a sangre y fuego imponer la erradicacin forzosa de cultivos de coca, con pasajes siniestros del Plan Colombia, desconociendo los alcances polticos de la implementacin de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, en noviembre de 2016, sobre esta materia. Esto no solo incumbe al Estado colombiano, como quiera que el plan de sustitucin de cultivos es apoyado por la comunidad internacional.

LA HISTORIA SE REPITE. Potencial situacin a la ocurrida en el Alto Mira, Tumaco, se presenta en El Catatumbo, por incumplimiento del gobierno a lo pactado con los campesinos. All la masa campesina est movilizada. Durante el paro campesino de 2013 asesinaron a cuatro campesinos- nuestros mrtires- por francotiradores policiacos del terrorfico escuadrn policial, el ESMAD, ensaados contra los manifestantes. Esa cuota de deuda por impunidad del terrorismo de estado es an vigente. Han transcurrido cuatro aos de negociaciones entre la Mesa de Interlocucin y Acuerdo (MIA-C), sin materializar los temas de reivindicaciones para ellos como son el cumplimento de erradicacin voluntaria de los cultivos de hoja de coca con la comunidad. La implementacin de las zonas de reserva campesina (ZRC).

La Asociacin Campesina del Catatumbo- ASMCAT permanentemente aboga por los prisioneros polticos capturados durante el Paro del Catatumbo: Elivaneth Uribe, Edgar Len Sanguino y Ramn Elas Claro.

Crececrece la audiencia, por la existencia de una polica civilista y cvica en Colombia!