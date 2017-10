Guatemala

Ese cuerpo no te pertenece

La experiencia ms dura para una nia es ser violada y no recibir justicia ni proteccin.

La nia es violada por su padre desde los 8 aos. Cumplir 12 y ahora teme que su hermanita menor sufra la misma suerte. Una amiga de su madre, quien conoce el caso, en lugar de denunciar rene a su grupo de oracin para pedir la intercesin divina, quiz pensando que al fin y al cabo se trata de un asunto privado en el cual nadie ms que la propia familia tiene derecho de actuar. O quiz esta mujer de verdad cree en los milagros y entonces ese y todos los paps, tos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, mdicos y vecinos recibirn la iluminacin divina y dejarn de abusar a sus hijas, sobrinas, hermanas, primas, alumnas o hijas de sus feligreses. Esta historia no es invento mo, me la ha compartido un lector horrorizado por el destino de esas vctimas inocentes.

Los embarazos en nias y adolescentes menores de 14 aos no son producto de una violacin aislada, sino por lo general se producen por abuso sexual reiterado. Su enorme incidencia ya no permite continuar en el engao de considerarlos casos aislados, sino producto de una norma tcita de conducta del sistema patriarcal, entre cuyos postulados figura una especie de permiso de propiedad de los cuerpos de las nias y las mujeres. Esta actitud de desprecio viene desde el momento del nacimiento el cual, adems, en muchos casos genera frustracin por ser nia y no varn ese nuevo miembro de la familia- y de manera automtica esa nueva vida pasa a constituir parte del patrimonio, quedando sus derechos eliminados de la ecuacin. Es de ese modo como una mayora abrumadora de nias termina en situacin de marginacin, utilizadas para labores domsticas, explotadas y discriminadas desde los primeros aos de vida, en una posicin de absoluta desigualdad.

Este cuadro de costumbres no es exclusivo de Guatemala ni de otros pases de la regin. El incesto y las violaciones sexuales perpetrados contra nias desde sus primeros aos de vida son algunas de las aberraciones cometidas de manera sostenida e impune dentro y fuera del seno familiar. Tampoco es una prctica propia de sectores pobres y con bajo nivel educativo, ya que estos delitos cruzan todos los grupos sociales sin distincin alguna. Si un da se rompieran los diques de esas mal llamada privacidad y hablaran las vctimas de incesto y violaciones durante sus aos de niez y adolescencia, estallara un ensordecedor coro de voces.

Por supuesto, los violadores no atacan solo a sus hijas, tambin lo hacen con sus hijos desde muy temprana edad, indiferentes al dao fsico y emocional provocado sobre ellos. Los resultados de esa violencia, pero sobre todo las consecuencias del silencio de quienes conocen los abusos y prefieren ignorarlos, representan una carga psicolgica que durar toda la vida y tendr impacto sobre cualquier relacin futura de esos nios y nias.

Mientras estos abusos suceden y se multiplican, los derechos de la niez son ignorados por el Estado y por las instituciones cuyas responsabilidades tocan a este sector vulnerable de la poblacin, como educacin y salud. Las nias embarazadas no solo no reciben una atencin prioritaria, sino se las considera parte secundaria de la ecuacin y se las obliga a mantener un embarazo por violencia y una maternidad no deseada, que acabar para siempre con sus esperanzas de desarrollo. Para ellas no solo no hay justicia, tampoco el respeto por su condicin de nias con derechos.

La ciudadana tiene un papel protagnico en este escenario de enorme desigualdad por no denunciar los abusos, por encubrir el incesto con lo cual lo propicia- y por evadir su responsabilidad en el mbito de la proteccin integral de la niez. Abstenerse de denunciar es participar de los crueles actos cometidos contra este sector tan desprotegido. Ya es hora de actuar.



Las nias son desprotegidas desde la cuna y con el tiempo se convierten en un objeto a merced de quienes abusan de su integridad.







Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya.com

