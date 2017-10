Principal causa de la pobreza: ser mujer

Mujeres trabajando / Europa Press

De todos los factores que pueden incidir en el hecho de que un ser humano sea pobre, ninguno influye tanto como el gnero.

Las mujeres son, a lo largo y ancho del planeta, las que ms sufren la desigualdad y la pobreza. Son mltiples los factores que influyen para crear esta realidad: la disparidad de ingresos, el menor acceso de las nias a la educacin, los estereotipos (que suponen un freno a estudiar determinadas carreras o acceder a trabajos ms cualificados), el doble turno (el trabajo de cuidados y domstico que en su mayora afrontan tras su jornada laboral) o la brecha salarial, entre otros.

Segn datos de Naciones Unidas , el 60% de las personas que pasan hambre en el mundo de forma crnica son mujeres y nias. Ellas constituyen dos terceras partes de los casi 800 millones de analfabetos (cifra que no ha cambiado en las ltimas dos dcadas), ingresan de media un 60% menos que los hombres, poseen menos de un 20% de la tierra cultivable (a pesar de que ms de 400 millones de agricultoras producen la mayora de los alimentos que se consumen en el mundo) y slo un 50% de las mujeres en edad de trabajar tienen un empleo, frente al 77% de los hombres.

La feminizacin de la pobreza, una expresin que se acu en los aos 70 del siglo pasado, no ha perdido an su significado, y a tenor de los moderados avances en la igualdad que se han producido a nivel mundial, seguir teniendo valor durante bastante tiempo an.

Segn datos del Foro Econmico Mundial, de continuar con los avances al ritmo actual, la brecha entre hombres y mujeres no se cerrar hasta dentro de 170 aos. Es decir, hasta el 2186.

En Espaa la desigualdad entre hombres y mujeres, lejos de cerrarse, se ha incrementado en los ltimos aos de crisis econmica. Para Elena Blasco, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, es urgente incluir la dimensin de gnero en diagnsticos y propuestas. "Aunque en grado diferente, en todo el mundo mujeres y nias estn ms expuestas a la pobreza, a la exclusin social y a la violencia. Encuentran ms obstculos en el acceso a recursos bsicos como educacin, sanidad, empleo de calidad o prestaciones.

Algunos datos, principalmente recogidos por el Instituto Nacional de Estadstica, pueden servir para medir el nivel de pobreza de las mujeres en Espaa.

Las mujeres a da de hoy representaban el 58% de los desempleados, segn los ltimos datos del Servicio Publico de Empleo (SEPE). Esta brecha se ha ido ampliando durante los ltimos aos de crisis econmica. En el mismo perodo de 2016 las mujeres registradas en el paro eran el 56% del total, en 2013 el 51% y en 2007 el 39%. Esto supone un incremento de 20 puntos porcentuales en los ltimos diez aos. Ellas, adems, representan la mayora de los desempleados de larga duracin.

El empleo femenino es ms estacional y se destruye con ms rapidez, al tiempo que las mujeres tienen mayor dificultad para acceder al mismo. En septiembre de 2017, de cada tres personas que se registraron como paradas, dos fueron mujeres.

Segn denuncia CCOO, en valores absolutos, el nmero de desempleadas registradas se ha multiplicado por 2,5 veces en diez aos, pasando de 787.351 en 2007 a 1.970.717 en 2017.

Los subsidios por desempleo suponen, tambin, una fuente de desigualdad. Si el 60,4% de los hombres desempleados cobran una prestacin, esta cifra baja hasta el 50,8% en el caso de las mujeres, es decir, hay una brecha de gnero de casi 10 puntos.

A igual trabajo o trabajo equivalente que los hombres, las mujeres dejaron de percibir de media 5.941,18 euros en 2015. Es decir, el equivalente al 30% de su salario anual.

Casi 1 de cada 5 mujeres tuvo ingresos menores o iguales que el Salario Mnimo Interprofesional (SMI), duplicando el porcentaje de los hombres (18,2% mujeres, 7,4% hombres). Esto no slo afecta a su presente, sino tambin a su futuro, puesto que esta disparidad supone un empobrecimiento en el momento en el que accedan a las pensiones.

Un somero vistazo a la situacin actual puede dar una idea de lo que enfrentarn muchas trabajadoras cuando llegue la edad de jubilacin. Las pensiones contributivas de las mujeres suponen un 37,6% frente al 62,4% de los hombres.En relacin a las cuantas, ellas perciben de media un 57% menos que los hombres (la media de los varones es de 1.236,34 y la de las mujeres 785,18)

La dificultad de acceso al empleo, la temporalidad del mismo, la parcialidad y el enorme nmero de paradas, segn datos recopilados por el sindicato Comisiones Obreras, tienen como consecuencia que las ellas representen el 66,7% de las personas que reciben pensiones no contributivas, cuya cuanta para este 2017 se sita por debajo del umbral de la pobreza: oscila entre 92,23 -la cuanta mnima-, y 368,90 -la mxima.

Segn los datos que publica el INE, el 42% de los hogares monoparentales con hijos a su cargo estn en riesgo de pobreza. De estos, el 81% tienen al frente a una mujer.

En vista de estos datos, la secretaria de mujer e igualdad de Comisiones Obreras Elena Blasco, afirma que es urgente que el Gobierno active "un plan de empleo que tenga en cuenta las barreras que afectan al derecho de las mujeres a acceder al empleo y a permanecer en l, en condiciones de igualdad y sin discriminacin de ningn tipo".

No hay salida de la crisis ni recuperacin econmica sin el conjunto de la clase trabajadora, empobrecida por la destruccin de empleo, la reduccin de las prestaciones sociales y la devaluacin salarial, factores todos ellos agravados en el caso de las mujeres, aade.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/feminizacion-pobreza-principal-causa-pobreza-mujer.html