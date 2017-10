El mito del descubrimiento de Amrica

Un trabajador quita tinta roja de la mano de la estatua de Coln en Central Park, Nueva York, septiembre de 2017. El cuestionamiento de estatuas del navegante forma parte de un debate ms amplio sobre monumentos a figuras histricas polmicas. Foto de Dave Sanders (New York Times)



"Suele calificarse de 'racistas' o 'discriminatorias' las polticas y acciones del gobierno de EE.UU. hacia los indgenas, pero raramente son analizadas como lo que son: casos clsicos de imperialismo y una forma particular de colonialismo... Los cimientos del Estado estn formados por la ideologa de la supremaca blanca, la prctica de esclavizacin de africanos junto la poltica de genocidio y robo de tierras... De qu manera conocer la verdadera historia de EE.UU. puede servir para transformar la sociedad?"-Roxanne Dunbar-Ortiz, historiadora, docente y activista.

La celebracin del segundo lunes de octubre como Da de Coln comenz en 1937 por decreto del presidente Franklin D. Roosevelt, quien elogi al valiente navegante y la contribucin que su descubrimiento signific para el mundo. Pero la glorificacin de la figura de Coln se remonta al siglo XVIII, cuando se us por primera vez como figura potica el trmino "Columbia" (anglicismo del italiano Colombo) para designar a EE.UU. como la "tierra de Coln".

A nivel nacional se contina celebrando el Da de Coln, aunque ms de 50 ciudades y algunos estados han repudiado la conmemoracin del genocidio y, en su lugar, celebran el legado cultural de los pueblos indgenas. La primera ciudad que reconoci oficialmente el Da de los pueblos originarios fue Berkeley, California, en 1991. Siguieron su ejemplo Fnix, Salt Lake City, Austin, Denver, Seattle, Los ngeles y otras.

En ciudades como Nueva York o Chicago donde a pesar de la controversia se contina celebrando oficialmente a Coln, desde hace aos activistas de los pueblos originarios, de centros estudiantiles y otras organizaciones populares protestan contra el genocidio de los pueblos originarios iniciado con los viajes de Coln. Este ao las protestas han adquirido una dimensin poltica global porque se han enmarcado en un movimiento nacional contra monumentos de figuras emblemticas de la supremaca blanca y la esclavizacin, opresin y genocidio de los pueblos afroamericanos, indgenas y latinoamericanos. (El punto ms lgido de esta polmica ocurri en Charlottesville, Virginia, donde las autoridades municipales decidieron quitar la estatua del General Lee, mximo referente de los estados confederados del Sur esclavista; en respuesta, activistas de extrema derecha atacaron a manifestantes a favor de los derechos humanos, matando a una joven mujer.)

Tanto en Nueva York, como Chicago, al igual que en New Haven y Middletown (Connecticut) y otras ciudades las autoridades tuvieron que poner vigilancia las 24 horas del da para "proteger" las estatuas de Coln. El bronce centenario del almirante en Central Park (NY) haba amanecido ya en septiembre con las manos manchadas de rojo sangre. En octubre, la imponente figura del navegante en Arrigo Park (Chicago) despert baada en tinta roja y en la base del monumento se podan leer los grafitis: "Genocida" y "No al colonialismo". En Middletwon reclamaron: "Muerte al colonizador".

Ms all de lo anecdtico y coyuntural, el hecho de que a ms de cinco siglos de la llegada de los europeos a Amrica y del saldo de saqueo y aniquilamiento de los pueblos indgenas se siga celebrando al "gran navegante" es ofensivo no solo para los pueblos indgenas sobrevivientes del genocidio sino para toda la sociedad, en particular los jvenes que tienen el derecho a conocer la verdadera historia, en lugar del mito del descubrimiento.

En Lies My Teacher Told Me (Mentiras que mi maestro me cont), James Loewen examina las distorsiones y mentiras incrustadas en la enseanza estadounidense de un suceso histrico tan importante como este. Seala que los textos escolares lo han reducido al cuento de un gran navegante que al mando de tres endebles carabelas navega por el ocano Atlntico dos meses y logra llegar al Nuevo Mundo por su conviccin y tenacidad, imponindose contra motines de aterrorizados marineros que crean que la Tierra era plana... Entre las principales omisiones del relato oficial, el autor menciona las exploraciones de navegantes africanos, fenicios, vikingos e irlandeses que llegaron a Amrica del Norte mucho antes que las carabelas de Coln. Subraya la carencia de una valoracin de los cambios ocurridos en Europa que hicieron posible la "Era de la Exploracin", cambios que no solo propiciaron los viajes de Coln y los viajes de navegantes portugueses, sino que tambin crearon las condiciones para que Europa dominara el mundo durante varios siglos. Loewen sostiene que despus de la invencin de la agricultura, este sera el hecho de mayor repercusin en la historia de la humanidad, y sin embargo los textos escolares y la educacin impartida en las escuelas est dominada por mitos tendientes a glorificar la supremaca europea y a despreciar las culturas originarias.

Loewen insta a que la enseanza de la historia sea despojada de mitos, que se valore las condiciones socio-econmicas y polticas, que se tengan en cuenta las fuentes primarias, como el testimonio de Fray Bartolom de las Casas. Recordemos que su Breve crnica de la destruccin de las Indias, el obispo en su condicin de testigo de los horrores denuncia: " Nuestros espaoles por sus crueldades y nefandas obras han despoblado y asolado [estas tierras] que estn hoy desiertas, estando llenas de hombres racionales, ms de diez reinos mayores que toda Espaa... Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta aos por las dichas tiranas e infernales obras de los cristianos, injusta y tirnicamente, ms de doce millones de nimas, hombres y mujeres y nios; y en verdad que creo, sin pensar engaarme, que son ms de quince millones...". Contina testimoniando que la muerte de los millones de indgenas son causadas por "guerras sangrientas y por la ms dura, horrible y spera servidumbre en que jams hombres ni bestias pudieron ser puestas... La causa por que han muerto y destruido tantas y tales e tan infinito nmero de nimas los cristianos ha sido solamente por tener para su fin ltimo el oro y henchirse de riquezas..."

Doctrina del descubrimiento

Roxanne Dunbar-Ortiz seala: "Desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XX la mayor parte del mundo no-europeo fue colonizado bajo la Doctrina del Descubrimiento, uno de los primeros principios de derecho internacional promulgado por las monarquas cristianas europeas para legitimar la exploracin, cartografa y apropiacin de tierras fuera de Europa. Se origin con una bula papal de 1455 que le permiti a la monarqua portuguesa apoderarse de frica Occidental. Despus del primer viaje de Coln de 1492, patrocinado por la monarqua espaola, una nueva bula papal le otorg a Espaa un permiso similar. [] Posteriormente otras naciones europeas reclamaran el mismo derecho para sus proyectos colonialistas Segn la Doctrina del Descubrimiento, las naciones europeas adquieren derechos de propiedad de las tierras descubiertas mientras que los pueblos nativos pierden su derecho natural con la llegada de los europeos. [En Amrica del Norte] Bajo esta cobertura legal del saqueo, las guerras europeo-americanas de conquista y los asentamientos colonialistas devastaron a las naciones y comunidades indgenas que perdieron su territorio, que pas a ser propiedad privada Podr parecernos arcaica, pero esta doctrina sigue siendo la base de las leyes federales todava vigentes en EE.UU. que controlan la vida y el destino de los pueblos indgenas, e incluso su historia, distorsionndola."

"Esta tierra es nuestra tierra"

En Estados Unidos, ms de quinientas naciones indgenas -conformadas por alrededor de tres millones de personas de los quince millones que vivieron en estas tierras antes de la llegada de los europeos- siguen en pie, sobreviviendo el genocidio y el despojo de sus territorios. Siguen luchando por la defensa de su tierra y su cultura. Siguen empecinados en ejercer su derecho a escribir su propia historia -desmontando los mitos del opresor- y su derecho a forjar un presente y un futuro ms justo y en armona con la tierra. "Esta tierra es nuestra tierra, esta tierra no es vuestra tierra, de California a las islas de Nueva York...", grita al viento el rapero Litefoot de la nacin Cheroqui.



Se extendi varios meses (2016-2017). Standing Rock: la mayor movilizacin indgena en cien aos, en defensa de territorio sagrado de la Gran Nacin Sioux (confederacin de los pueblos Lakota y Dakota).Se extendi varios meses (2016-2017).

An Indigenous People's History of the United States, Roxanne Dunbar-Ortiz, Beacon Press, Boston (2014). (Fragmento traducido por Silvia Arana.)



Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong, James Loewen, The New Press (1995).

