Fondo de indemnizacin a las vctimas del amianto. No es solo una cuestin econmica

Nota de edicin: Reproducimos seguidamente el texto redactado por ngel Crcoba Alonso, presentado en su da al Parlamento vasco, relativo a la creacin de un fondo de indemnizacin para las vctimas del amianto, y que en la prctica podra equivaler a una reversin parcial, exclusiva para ese sector, de la derogacin que en 1978, en aplicacin de los Pactos de la Moncloa, se hizo del "Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales". : Reproducimos seguidamente el texto redactado por ngel Crcoba Alonso, presentado en su da al Parlamento vasco, relativo a la creacin de un fondo de indemnizacin para las vctimas del amianto, y que en la prctica podra equivaler a una reversin parcial, exclusiva para ese sector, de la derogacin que en 1978, en aplicacin de los Pactos de la Moncloa, se hizo del "Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales". ***

Epidemia y genocidio: si hay vctimas debe haber responsables.

Reiteramos los datos expuestos en esta Comisin por algunos expertos. Segn la OMS unos 125 millones de personas de todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo a las que habra que aadir las expuestas en razn de vecindad y domstica. La misma fuente indica que cada ao mueren en el mundo ms 100.000 personas por patologas derivadas de dicha exposicin.

La calificacin de epidemia, pandemia o genocidio depende del n de vctimas y del mbito geogrfico de afectados.

Quines son las vctimas?

La Asamblea General de la ONU en su Resolucin 40/34 de 20 de noviembre de 1985 dice: "se entender por vctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daos, lesiones fsicas o mentales, sufrimiento emocional, prdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales"

La expresin "vctimas" incluye, adems, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relacin directa con la vctima".

En la misma Resolucin se establecen las medidas para el acceso a la justicia y trato justo, medidas de resarcimiento, indemnizacin y asistencia.

Crimen o genocidio contra la humanidad se define como "cualquier acto inhumano que cause sufrimiento o atente a la salud y la vida de quien la sufre"

En el caso del amianto, el dao causado es tan inmenso e inhumano para miles de trabajadores, familiares y vecinos de entornos productivos con amianto, que nada puede reparar la agresin generada. Se trata no solo de dao fsico, con resultado de muertes y sufrimientos, sino de dao moral que debe ser reparado. Y si se saba desde hace decenas de aos que el amianto produce cncer, hay razones para calificar la morbimortalidad sufrida por decenas de miles de ciudadanos espaoles como epidemia y genocidio. Y si es as, se resuelve una cuestin fundamental del tema tratado en esta Comisin: quien intoxica paga; es de estricta justicia. Lgicamente, quien produjo el dao (empresarios) y quien no adapt las leyes al conocimiento cientfico, quien se dej presionar y se mostr anestesiado por el lobby industrial y financiero del amianto (el Estado).

Y si hay vctimas, debe haber responsables.

Para los trabajadores, para los sindicatos, para las vctimas, la exigencia del Fondo de compensacin no es solo un tema econmico. Es un problema de justicia. "No queremos viudas y hurfanos ricos, sino trabajadores y ciudadanos en perfecto estado de salud". Pero tanto sufrimiento, enfermedad y muerte debe ser reparado de alguna forma.

Este es el procedimiento adoptado en Francia, Italia, Blgica y resto de pases que han aprobado por ley un Fondo de Indemnizacin a las vctimas del amianto.

Cualquier iniciativa encaminada a la proteccin econmica de las vctimas del amianto debe partir del principio de que dicha proteccin se aplique a toda persona afectada por patologas derivadas de las tres principales fuentes de exposicin: laboral (71%), familiar (11%) y vecinal (18%). A esto habra que aadir los miles de trabajadores emigrantes espaoles que estuvieron expuestos en Suiza, Francia, Blgica, Holanda, etc.

Lo expresado est basado en la experiencia personal vivida a nivel nacional e internacional. Las empresas, las organizaciones empresariales y el Estado no quieren saber nada de indemnizaciones y menos de responsabilidad. Lo mximo que estn dispuestos a aceptar son programas de vigilancia de la salud dentro de lmites "aceptables". El control del amianto instalado se deja en manos del mercado, sin un sistema de acreditacin de empresas especializadas.

El Parlamento Central ha aprobado por mayora, ms de diez proposiciones no de ley sobre medidas sociales y econmicas sobre el amianto. Ninguna de ellas se ha cumplido. Lo mismo ocurre con las resoluciones del Grupo de Trabajo "Amianto" de la Comisin Nacional de Prevencin de Riesgos Laborales.

Propuestas.

De manera no exhaustiva diramos que los grandes temas pendientes en nuestro pas relativos a la tragedia-epidemia-genocidio del amianto son los relacionados con la ausencia de registros fiables, programas de vigilancia de la salud, control del amianto instalado (ms de tres millones de toneladas), ausencia de estudios epidemiolgicos, nula investigacin sobre los tumores del amianto, control de operaciones transfronterizas, y sobre todo justicia a nivel social y econmico. Respecto al tema que nos ocupa, propongo:

1.- Apoyar un Fondo de indemnizacin a las vctimas al igual que existe en otros pases de nuestro entorno.

2.- Creacin de un programa de vigilancia epidemiolgica de mesoteliomas con clasificacin sistemtica.

3.- El fondo de indemnizacin debe incluir un Fondo para la investigacin del cncer del amianto.

4.- Creacin de un Instituto Vasco del Amianto de carcter tripartito, ms la participacin de la comunidad cientfica con la funcin del abordaje y propuestas de solucin de los grandes temas del amianto anteriormente sealados. (modelo holands).

Con registros de series histricas de exposicin laboral, vecinal y domstica.

5.- Proponer al Parlamento Central la creacin de una subcomisin de investigacin parlamentaria encargada de realizar un diagnstico de situacin (sanitaria, medioambiental, social y econmica) del amianto en el Estado espaol, similar al del Senado francs y del Reino Unido, con las correspondientes propuestas jurdicas, polticas y econmicas.

Por ltimo hago un llamamiento a esta Comisin Parlamentaria para que las dotaciones presupuestarias y la realidad institucional se conformen mejor con el ideal de servicio al ciudadano trabajador y a la generalidad de las dolientes vctimas pasadas, presentes y futuras por las que han contrado su padecimiento, tanto sea de ndole laboral, como familiar o vecinal.

ANEXO

Experiencia de algunos pases.

- FRANCIA.

El artculo 53 de la ley de 23 de diciembre/2000 de financiacin de la Seguridad Social para el ao 2001 instituy el Fondo de Indemnizacin de Vctimas del amianto (FIVA) encargado de indemnizar a toda persona afectada de enfermedad debida al amianto o a la familia de la persona muerta.

En la exposicin de motivos la ley indica que el FIVA ha sido creado "a fin de que las vctimas y sus familias puedan obtener una reparacin integral y rpida evitando procedimientos largos y difciles."

Dicho Fondo est gestionado por un Consejo de Administracin compuesto por 22 miembros que representan al Estado, empresarios, sindicatos, personalidades cualificadas de la comunidad cientfica. Est presidido por un magistrado nombrado por Decreto.

La "reparacin integral" comprende: los perjuicios patrimoniales o econmicos y los perjuicios extramatrimoniales o personales (dao fsico, moral, esttico, etc.)

Entre 2002 a 2005 las demandas de indemnizacin al FIVA fueron de ms de 25.000.

El 95 % de las personas indemnizadas por el FIVA son reconocidas como enfermedad profesional ocasionada por el amianto

El FIVA tiene asignado un fondo inicial de 500 millones de euros que se financia en base a una contribucin de los empresarios y del propio Estado. Las vctimas pueden acceder al FIVA o recurrir ante la Corte de Apelacin pudiendo elegir entre ambas opciones.

Francia tambin dispone de una norma sobre jubilacin anticipada para trabajadores del amianto. Unos 50.000 trabajadores se beneficiaron de esta norma.

- REINO UNIDO

En 2005 se aprueba el Fondo de ayuda a las vctimas con 40 millones de libras esterlinas a pagar durante 12 aos siguientes. Se revisar cada tres aos. Dicho Fondo se

aplicara por va de urgencia a todos los diagnosticados de mesotelioma. Los beneficios contemplados en este Fondo se dividen en varios puntos.

1.- Beneficios para compensar la prdida de ganancia esperada si el trabajador no hubiera contrado la enfermedad. O para compensar la prdida de dinero de las personas que tuvieron que dejar de trabajar para cuidar al enfermo o por enviudar.

2.- Beneficios para compensar los efectos del mesotelioma en trabajadores de la armada y personal militar.

3.- Beneficios para asistencia a personas que necesitan cuidados

4.- Beneficios para incrementar los casos con bajos ingresos

5.- Beneficios para transporte y alojamiento tanto de vctimas como de familiares en casos de hospitalizacin lejos del domicilio.

Otros beneficios.

- HOLANDA

Holanda prohbe el amianto en 1993 y crea el Instituto del amianto, gestionado de forma tripartita, encargado de investigacin, control amianto instalado, vigilancia mdica e indemnizacin a las vctimas.

-ITALIA

En la Gazzeta Uficciale 300 de 8 de diciembre de 2007, se publica la Ley que establece el Fondo para las vctimas del amianto, resultado de investigaciones epidemiolgicas, presin social poltica y jurdica3. El fondo se instituye dentro del Instituto de aseguramiento de los accidentes y enfermedades del trabajo (INAIL). El Fondo se financia con una cuarta parte a cargo de las empresas y tres cuartos restantes a cargo del Estado. El Fondo a cargo del Estado se le asigna 30 millones de euros para los aos 2008-2009 y 22 millones para 2010 procedentes de los presupuestos generales .

BELGICA.

Similar a la legislacin holandesa. El Parlamento belga aprueba por ley un fondo de indemnizacin a las vctimas del amianto con entrada en vigor a partir del 1 de abril de 2007. Se financia por el Estado y una cuota empresarial y es gestionado por el Fondo de enfermedades profesionales ya existente.

JAPN.

Es uno de los ltimos pases en aprobar un Fondo de indemnizacin aprobado por ley de 29/11/2010.

Existen otros fondos de indemnizacin en Suecia, Alemania ((aprobado 2005 con un fondo inicial de 290 millones de euros) de caractersticas similares a los expuestos.

