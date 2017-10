El joven Lenin, una protohistoria (III)

Estamos en el otoo de 1887, ao decisivo en la biografa poltica y existencial de Lenin. En mayo Aleksandre, Sasha, su hermano mayor, es ejecutado en San Petersburgo por intentar hacer volar al zar Alejandro. [1] Nadie en su familia conoca su militancia ni sospechaba su pertenencia a la renacida organizacin terrorista Voluntad del Pueblo. La conmocin es total. En el ltimo ao Sasha, que podemos definir como un terrorista darwiniano, haba llevado por primera vez textos marxistas a su casa, los haba discutido con su hermana Anna, uno era el conocido trabajo de Plekhanov; el segundo libro que estudiara ese verano de 1886 sera la inhallable traduccin rusa del tomo I dede Marx. El impacto de las ideas de Marx en l fue negativo, aunque comprendi que el Socialismo basado en la, en la comuna campesina rusa careca de realismo; Sasha, como un perfecto, era incapaz de aplicar la traducibilidad (en el sentido de Gramsci) de la Teora de Marx en su aplicacin en la accin inmediata. Lenin tena la razn al considerar al Populismo como una completa Visin del Mundo, una, que comenzaba con Herzen y acababa en Danielson. Aleksandre lleg hasta el Materialismo dialctico (tambin fue un lector atento de Chernishevsky) pero no alcanz al histrico: en Rusia en los 1880s uno poda admirar-estudiar la obra de Marx y al mismo tiempo ser terrorista y un comprometido. La centralidad de la clase obrera industrial, la idea de la hegemona naciendo en la fbrica, era un panorama extrao e inimaginable en las condiciones rusas. A lo sumo, Aleksandre intent amalgamar y conciliar las ideascon algunas bsicas tesis marxistas (como puede comprobarse en su propia declaracin en el juicio marcial que le conden a morir en la horca). [2] En su alocucin frente al tribunal, Sasha present la paradoja de todo revolucionario materialista: el Socialismo presumiblemente se realizar si o s espontneamente a travs de leyes socioeconmicas naturales que dictaban las fases del desarrollo histrico progresivo. Por qu, entonces, los revolucionarios tenan que dedicar sus vidas a la anticipacin y realizacin de esas leyes? Sasha responde enunciado el corolario populista del credo: porque para un miembro de la intelectualidad el Derecho a pensar libremente y a compartir sus ideas con los menos desarrollados que l, no es slo un Derecho inalienable sino tambin una necesidad y un deber, y afirmar que los individuos separados no pueden, incluso por la fuerza, producir cambios en la estructura social y poltica de un Estado, e incluso los derechos naturales, como el Derecho a la libertad de expresin y al pensamiento, slo pueden adquirirse mediante la accin de un grupo bien definido que incorpore y conduzca la lucha. Haciendo eco de sus lecturas marxistas mencion su formacin ideolgica: slo el estudio de las cuestiones sociales y econmicas me llev a la profunda conviccin de que el estado de cosas de Rusia no era normal; y a continuacin los vagos sueos de Libertad, Igualdad y Fraternidad cobraron formas estrictamente cientficas es decir: socialistas. Antes que el juez interrumpa su discurso de tribuno dir que en Rusia siempre habr pequeos grupos de personas, tan dedicados a sus ideas y sintiendo tan apasionadamente la miseria de su Patria, que no piensan que es un sacrificio morir por su causa. Es imposible asustar a esas personas. [3] No pedir clemencia a los jueces, cumpliendo el cdigoescrito por Lavrov. [4] Todos los bigrafos y personas cercanas a la familia coinciden unnimemente en una cosa: Sasha jams intent influenciar a Volodia. Solo podemos conjeturar que desde el interior de un hecho brutal se inicia en el joven Lenin su inters por la Poltica revolucionaria.

Entonces: Chernishevsky es indispensable en la elaboracin del Marxismo de Lenin? [5] Lenin descubrir al genial Chernishevsky (y parte de la literatura radical de los 1860s y 1870s) en una biblioteca familiar de Kokushino, cerca de Kazn, tierra irredenta trtara, el lugar habitual de vacaciones de la familia. La finca (400 hectreas, un pequeo latifundio) es propiedad de la familia de su madre, los Blank, de comprobable ascendencia juda (dato oculto por Stalin). [6] La rica biblioteca en casa del abuelo (aunque al parecer herencia de un to ilustrado) contiene mucho material poltico y filosfico, casi un muestrario de la literatura rusa crtico-revolucionaria de los ltimos decenios. [7] Trotsky va un poco ms all, seala que por fortuna, en una ala del edificio, se encontraba un estante lleno de libros de un difunto to que, en su poca, haba tenido reputacin de erudito Vladimir se arroj sobre el estante del to Al comenzar a leer las revistas progresistas de antao, por primera vez se dio cuenta del sentido de la lucha que opona las diversas tendencias sobre el destino econmico de Rusia. El conocimiento de las publicaciones de los aos 1860s y 1870s, que sigui completando constantemente, ms tarde habra de serle de gran utilidad en sus debates con los populistas y en sus primeros trabajos literarios. [8] El aporte bibliogrfico adems se complementaba con libros y materiales de la biblioteca pblica de Kazn e incluso de un Casino de comerciantes. El perodo de Kokushino-Kazn-Kokushino, como recuerda su hermana Anna, fue decisivo en su Bildung, en la formacin poltica y filosfica: en agosto Lenin se inscribe en la carrera de Derecho en la Universidad de Kazn, y como confiesa a sus personas ms cercanas (recuerdos de sus hermanas, de Bonch-Bruevich, Essen, Krupskaia, Lepenski, Lunacharsky, Riazanov, Valentinov et altri), [9] se siente cada vez ms cercano a Chernishevsky, ha ejercido sobre l una influencia esencial. Si es as, lo sorprendente es que Lenin es un discpulo peculiar y bastante tardo. El testimonio ms concreto y sorprendente es el de Nikolai Valentinov, aka Volski, que se encuentra con Lenin en Pars en 1904. Valentinov era un socialdemcrata bolchevique con pasado narodnik, [10] durante una discusin sobre la importancia de Chernishevsky y su novela Qu Hacer? de 1863, [11] se sorprende de la defensa a ultranza que realiza Lenin a los que cuestionaban la calidad literaria y poltica de la novela. Lenin le afirma a Valentinov que es inadmisible que encuentren Qu Hacer? como primitiva y pobre. [12] Este libro ha despertado cientos de vocaciones revolucionarias. Podra ser eso posible si fuera una obra primitiva y pobre? Entusiasm a mi hermano [Aleksandre], me entusiasm a m. Me ha arado de arriba abajo. A qu edad has ledo Qu Hacer ? ? Es intil leerlo cuando uno todava est en la cuna. La novela de Chernishevsky es demasiado complicada, demasiado repleta de ideas, como para que una persona joven pueda entenderla y apreciarla. Intent leerla creo que a los catorce aos. Fue una lectura intil y superficial. Pero, despus de la ejecucin de mi hermano, sabiendo que el libro de Chernishevsky era uno de sus libros de cabecera, empec a leerla en profundidad, y la estuve leyendo no unos das, sino semanas enteras. Solo entonces pude comprenderla en profundidad. Es una obra que te marca para toda la vida. Las obras primitivas y pobres no hacen eso. [13] Valentinov confiesa quedar en shock: no era normal en la poca relacionar a Chernishevsky con Marx. [14] Valentinov lo olvidaba pero ya Herzen reconoca que todos los jvenes revolucionarios rusos despus del ao 1862 eran una mezcla del Rahmetov de Chernishesky con el Bazarov de Turgunev; [15] Berdiaev en su Los orgenes del Comunismo ruso, llamaba a la novela Qu hacer? el catecismo del Nihilismo ruso y el manual escolar de la Intelligentsia revolucionaria rusa. [16] En la misma obra Valentinov transcribe una nota personal de Lenin enviada a Vatslav Vatslavovich Vorovsky, [17] bolchevique y futuro embajador en Italia, en la cual se le interrogaba, para notas eruditas que se incluiran en la futuras Obras Completas, en particular sobre sus inicios en el Marxismo. A partir de 1919, Vorovsky fue fundador y director de la casa editorial oficial de la URSS (la Gosizdat) y como tal preparaba la primera edicin de la Polnoe Sobranie Sochinenii formalmente a cargo de Kamenev. Lenin dixit: Creo que nunca en mi vida, incluso ni siquiera en la crcel de Petersburgo y en el exilio en Siberia, he ledo tanto como lo hice al ao siguiente a mi expulsin de Kazn [1887], cuando me enviaron al destierro forzoso al campo [Kokushino, diciembre de 1887-diciembre de 1888]. Me intoxicaba leyendo hasta altas horas de la noche. Estudiaba clases de la Universidad, pensando que pronto me dejaran volver a ella. Lea literatura, Nekrasov me entusiasmaba. Mi hermana [Anna] y yo rivalizbamos a ver quin memorizaba ms cantidad de sus versos. Pero lea especialmente los viejos artculos de la revista Sovremennik, de Otichestvennye Zapiski y tambin de Vestnik Evropy. Me pareca que esas publicaciones contenan los mejores y ms interesantes contenidos sobre los problemas sociales y polticos de las ltimas dcadas. Mi autor preferido era Chernishevsky. Le hasta la ltima lnea de todos los artculos que Sovremennik haba publicado de l. Fue gracias a Chernishevsky que pude conocer el Materialismo filosfico. l fue el primero en mostrarme el rol de Hegel en la evolucin del pensamiento filosfico y as fue que pude comprender el Mtodo dialctico de Marx. Le de inicio a fin destacados ensayos de Chernishevsky sobre Esttica, el Arte y la Literatura. Pude comprender la figura revolucionaria de Bielinsky. Estudi todos los artculos de Chernishevsky sobre la cuestin campesina, sus notas sobre la traduccin del libro de Economa Poltica de Stuart Mill. [18] Y como Chernishevsky fustiga a la Ciencia Econmica burguesa, [19] fue una buena preparacin para pasar ms tarde a Marx. Le con gran inters y gran beneficio los estudios, notablemente profundos, de Chernishevsky, con un pequeo lpiz en la mano, anotando pasajes enteros y haciendo resmenes. Incluso durante un largo tiempo guard los cuadernos que haba dedicado a esta tarea. [20] No deja de sorprendernos la confesin sincera de Lenin: fue gracias a Chernishevsky que pudo conocer no solo el Materialismo filosfico (Feuerbach especialmente), [21] no solo la crtica socialista la Economa Poltica, sino que le introdujo, nada ms ni nada menos, que en el conocimiento del Mtodo dialctico de Hegel y Marx. La comunicacin de Lenin a Vorovsky no concluye aqu: La extensin enciclopdica del conocimiento de Chernishevsky, la claridad de sus puntos de vista revolucionarios, su despiadado talento polmico, todas estas cosas me conquistaron. Habiendo podido conocer su domicilio [en el destierro forzoso], fui tan lejos como para escribirle, y estaba muy decepcionado de no recibir una respuesta. La noticia de su muerte, un ao despus [1889], me hizo sentir muy triste. Chernishevsky, amordazado por la censura, no poda escribir libremente. Tena que adivinar la mayora de sus opiniones. Pero al sumergirme, como he hecho, en sus artculos, se encuentra infaliblemente la clave que permite descifrar sus opiniones polticas, aun cuando estn expresadas en palabras encubiertas. Lenin reconoce que no es una lectura fcil ni ingenua entender a Chernishevsky, que hay que poseer una clave hermenetica, la exacta combinacin de su lenguaje espico, una herramienta retrica de propaganda antidesptica fundamental que Lenin (y el Bolchevismo en general) transformar en un arte de la agitacin y la resistencia. Cmo es que Lenin posee esta cifra, este quid para entender a Chernishevsky? Que se necesitara una clave para comprender en profundidad a Chernishevsky lo confirma el testimonio de la legendaria Vera Zaslich, veterana terrorista narodnik y luego marxista, [22] quin replica a Valentinov en 1904: Conoce a Chernishevsky? Me pregunt; Claro, le respond, lo he ledo, pero sin encontrar lo que Usted, o Lenin, hallaron en l; Entonces Usted no le conoce, no le conoce en absoluto! me respondi con fuerza. Ser una tarea muy difcil. Chernishevsky deba recurrir a jeroglficos para poder escapar a la censura. Nuestra generacin puede y sabe descifrarlo, pero Ustedes, las jvenes generaciones de los aos 1890s, ignoran este arte. Tome cualquier pasaje de sus obras y le parecer vaco, sin embargo contiene una gran pensamiento revolucionario. Chernishevsky siempre le dio la clave de sus jeroglficos a sus amigos y colaboradores de la revista Sovremennik; llegaba finalmente a los crculos revolucionarios o se transmita de boca en boca. Sus obras poseen as una especie de cdigo cifrado, que permaneca durante un tiempo en vigor, ms all de que Chernishevsky hubiera sido exiliado en Siberia y ya no poda dar a nadie la clave de sus artculos. Si no se conoce ste cdigo, Usted no puede comprender a Chernishevsky. [23] Cerrando el rizo ideolgico, Zaslich en sus memorias relata que en los crculos populistas-terroristas ella recomendaba siempre para la formacin de militantes revolucionarios leer el prlogo y las notas de Chernishevsky a la edicin en ruso de Principles of Political Economy de Mill! [24] Chernishevsky como retor revolucionario fue un autntico maestro en el trabajo de publicacin de ideas ilegales, sus tcnicas basadas en el lenguaje espico o de esclavos fueron una enseanza decisiva para Lenin y para el Bolchevismo in toto. Haca un uso sofisticado de metonimias, algunas claves fueron develadas por la misma Zaslich: por ejemplo, cuando escriba construcciones antiguas, significaba falansterios comunistas al estilo Fourier; cuando apareca asunto o causa comn equivala a Revolucin, ideas sanas sobre la Organizacin de la manera de vivir significaba Socialismo; Luis XIV era el filsofo Feuerbach, as sucesivamente. [25] Por ejemplo: muchos crticos encontraron absurdo o ridculo que Rahmetov durmiera sobre clavos, pero el mensaje de Chernishevsky era que todo revolucionario deba prepararse psicolgica y fsicamente para neutralizar los maltratos y torturas de las crceles zaristas. [26] Otra caracterstica curiosa de Rahmetov es que lee a Isaac Newton. [27] Rahmetov finalmente es un desclasado (ha renegado de su origen noble), un excntrico, efectivamente puede parecer ridculo a la masa vulgar, pero no un demente, tal como se presentaba a santos y mrtires en la tradicin revolucionaria rusa. En cuanto a la configuracin del modelo de militante radical, el lector no poda deducir linealmente todo del personaje de Rahmetov (la censura lo impedira) sino que en un inteligente juego de interior y exterior de la novela, en la cual el autor interrumpe el hilo argumental de manera arbitraria, se debera contrastar mucho de los rasgos y opiniones del personaje con la propia Teora materialista que profesaba Chernishevsky. [28] Esencialmente Chernishevsky era un tribuno-publicista, todas las diversas formas literarias eran vehculos para su propaganda social y poltica. Lukcs lo compara con Diderot y Lessing. [29] Me parece que pertenezco al partido radical, a los ultras deca de s mismo. Contra todo fetichismo de la Poltica, sealaba que el verdadero problema radica en las relaciones sociales, [que deben ser organizadas] para que una clase no pueda chupar la sangre de otra. Crea que detrs de todo proceso histrico lata el factor econmico en cuanto circunstancias, que determinaba en ltima instancia a las propias ideologas. [30] Obviamente nunca pudo expresarse plena y definitivamente. Se vio obligado a elaborar un lenguaje especial propio que, aun engaando al censor, todava poda ser descifrado por lectores comprensivos. Sus artculos estn llenos de sutiles indicaciones, alusiones irnicas, marcas filosficas y ambigedades intencionales. Para obtener su verdadero significado a menudo es necesario leer entre lneas. Pero en muchos ensayos no-literarios su pathos radical es evidente, por ejemplo en los dos artculos que forman su obra El Principio antropolgico en la Filosofa (1860). [31] Se trata de una crtica a los fundamentos filosficos del Populismo y de la ideologa Narodnichestvo [32] sostenida por P. Lavrov, basndose en Stuart Mill y Proudhon. En su exposicin crtica, Chernishevsky se acerca de manera increble a la orilla de Marx, por ejemplo en su visin sobre la relacin entre Filosofa y Poltica: Las teoras polticas y las doctrinas filosficas en general siempre se han elaborado bajo la poderosa influencia de las situaciones sociales a las que se refieren, y cada filsofo ha sido el representante del partido poltico la que pertenecan. No hablaremos de los pensadores que se ocupan especialmente los aspectos polticos de la vida [menciona a Hobbes, Locke, Milton, Montesquieu, Rousseau, Bentham]. . . Kant perteneca al partido que deseaba introducir la libertad en Alemania por medios revolucionarios, pero retrocedi ante los mtodos terroristas; Fichte dio un paso ms, tampoco se aparta de los medios terrorficos. Hegel era un liberal moderado; inusualmente conservador en sus conclusiones, afirm principios revolucionarios en la lucha contra la reaccin extrema, con la esperanza de que no lograra dejar que el espritu revolucionario, que utiliz en su teora para derrocar al pasado demasiado podrido, se desarrollara sus sistemas filosficos estaban, de principio a fin, impregnados por el espritu de los partidos polticos a los que pertenecan los autores de dichos sistemas. [33] Chernishevsky haba hecho suya aquella frmula de Feuerbach: Quien persigue un Fin que es en s verdadero y esencial, tiene ya en ello Religin.

Notas:

[1] Vase: Pomper, Philip: Lenins brother. The Origins of the October Revolution , Norton, New York-London, 2010; el juicio fue de tal repercusin que aparecieron su pormenores en los principales diarios del Mundo, como The New York Times, The Washington Post o Daily News.

[2] Testimonio personal de las lecturas de Marx por Aleksandre: O. M. Govorukhin, Vospominaniia o terroristicheskoi gruppe, A. I. Ul'ianova, en: Oktiabr, N 3, p. 135.

[3] El discurso de Aleksandre en la compilacin de importantes documentos publicados por su hermana: Ulianova-Elizarova, Anna (ed.): Aleksandr Ilich Ulianov i delo 1 Marta 1887 g., Leningrad-Moscow, Gos. Idz-vo, 1927, pp. 290-292.

[4] Sobre la influencia de Lavrov y el Darwinismo social en Aleksandre, vase: Philip Pomper: Aleksandr Ul'ianov: darwinian terrorist, en: Russian History, 35, N 1-2, 2008, pp. 139-156.

[5] Existe una recopilacin exhaustiva de los escritos filosficos de Chernishevsky: N. G. Tschernyschewski, Ausgewhlte philosophische Schriften, Verlag fr fremdsprachige Literatur, Moskau, 1953; sobre la profundidad de la influencia de Chernishevsky en Lenin, vase: Ingerflom, Claude Sergio: Le citoyen impossible. Sur les racines russes du Lninisme; Payot, Paris, 1988; una introduccin de Georg Lukcs desde el Marxismo en la edicin alemana de la novela Qu Hacer?: vase: Einleitung, en: Nikolai G. Tschernyschewski, Was tun?, Aufbau-Verlag GmbH, Berlin 1951, pp. 5-42.

[6] El abuelo materno de Lenin, el doctor Aleksandre Dimitrievich Blank, viva en Kokushino, era un pomeshchik, un pequeo terrateniente con sus propios siervos, eventualmente atenda pacientes en sus ratos libres, haba sido mdico de la polica zarista. El conflicto entre Anna, la hermana de Lenin, y Stalin, por cuestiones biogrficas, comienzan ya en 1921 con la controversia en torno a las memorias de la Krupskaia; en 1929 se agudizan las diferencias, en especial sobre la cuestin de la descendencia juda de la familia, que Anna cree que debe ser publicitada para evitar el tradicional Antisemitismo ruso en el Partido (que lleg a sufrir Trotsky entre otros) y en el Estado, pidiendo permiso a Stalin para publicar la informacin, a lo que aquel se niega, reconociendo que se ha aplicado a las Obras Completas de Lenin una poltica editorial de censura para remover las frases peligrosas(sic) e insistiendo que esa informacin familiar debera permanecer para siempre en secreto por razones de Estado; vase: Katy Turton; Forgotten Lives. The Role of Lenins Sisters in the Russian Revolution, 18641937 , Palgrave-Macmillan, New York, 2007, cap. New Order, p. 131 y ss.

[7] La ms importante de la biblioteca era la revista mensual Sovremennik (El Contemporneo), fundada por Pushkin en 1836 y dirigida por N. A. Nekrsov desde 1847 hasta su supresin en 1866; en ella colaboraron el poeta N. Ggol y el satrico M. Saltykov-Shchedrin (elogiado por Marx y muy apreciado por Lenin), V. G. Belinski a partir de 1839, N. G. Chernishevski desde 1854 a 1862 y N. A. Dobrolibov de 1856 a 1860; otra era Otichestvennye Zapiski (Anales Patrios), que en su segunda poca (1839-1884) public artculos de Belinski, Herzen, Ogarev, Lermontov, Saltykov-Shchedrin, Turgunev y Dostoievski: el peridico liberal Vestnik Evropy (El Mensajero de Europa), creado en 1866; la revista mensual populista Russkoie Bogatstvo (La Riqueza Rusa), fundada en 1876; y el diario liberal Russkie Viedemosti (Noticiario Ruso), que empez a publicarse en 1863. Por ejemplo, el bigrafo Pierre Chasles afirma que en un viejo armario encontr gran cantidad de viejos libros e interesantes revistas, herencia de su to materno, pero pronto termin su lectura, en: Vida de Lenin, Editora Latino-Americana. Buenos Aires, 1945, p. 17; Wolfe seala que Vladimir encontr all una extensa biblioteca que haba sido reunida por un to suyo, muerto haca ya bastante tiempo, una de aquellas bibliotecas dispares que los nobles provincianos ilustrados de la generacin procedente solan tener. Los libros excitaron ms que apaciguaron su apetito, en: op. cit., p. 97.

[8] Len Trotsky: El joven Lenin, FCE, Mxico, 1972, pp. 186-187; por otro lado, es raro que Trotsky ignore o subestime el ascendiente de Chernishevsky, que no aparece en su biografa como una influencia esencial.

[9] Vase la obra colectiva con recuerdos y testimonios: Vospominanija o V. I. Lenine, cinco tomos (I-V), Moscow, 1968-1969.

[10] Nikolai Valentinov (18791964): economista con formacin filosfica, seguidor de la corriente del Empirio-criticismo de Avenarius y Mach, criticado por Lenin en su obra Materialismo y Empiriocriticismo de 1908, luego se pas a la fraccin menchevique internacionalista (que apoy al Revolucin de Octubre), abandon el Menchevismo y devino un especialista no-partidario durante la NEP, muy cercano a Bukharin y su crculo; con la cada en desgracia de los defensores de la NEP, abandon la URSS en 1928, radicndose en Pars hasta su muerte; all public varias obras sobre la vida de Lenin y la URSS: Mes rencontres avec Lnine, Plon, Paris, 1964; parcialmente en ingls: Encounters with Lenin, en: The Russian Review, Vol. 13, No. 3 (Jul., 1954), pp. 176-185; adems: The Early Years of Lenin, University of Michigan Press, Michigan, 1969; The NEP and the Party Crisis, Hoover Institution Stanford University, Stanford, 1971; muy interesante su artculo: Non-Party Specialists and the Coming of the NEP, en: Russian Review, Vol. 30, No. 2 (April, 1971), pp. 154163; en ruso son muy importantes: Lenin v Kokuskino, en: Novyj zurnal, N 36, 1954; Lenin v Simbirske, en: Novyj zurnal, N 37, 1954; Vydumki o rannej revoljucionnosti Lenina, en: Novyj zurnal, N 39, 1954; Ob Aleksandre Uljanove, en: Novyj zurnal, N 40, 1955; Prevarascenie Vladimira Uljanova v Lenina, en: Novyj zurnal, N 41, 1955; Vstreca Lenina s marksizmom, en: Novyj zurnal, N 53, 1958; O predkah Lenina i ego biografijah, en: Novyj zurnal, N 61, 1960; Lenin v Kazani i Samare, en: Novyj zurnal, N 80, 1965; y: Dva marksizma, en: Socialisticeskij vestnik, N8 7, 8 y 9, 1955.

[11] A su vez una contra-novela tanto contra el Bezarov de Turgnev como contra la obra del reaccionario Dostoievski: El sueo del to de 1859.

[12] Lenin parece parafrasear el juicio negativo de Plekhanov sobre la novela, opinin sagrada para los primeros socialdemcratas rusos; vase: G. Plekhanov: La ideologa del pequeo-burgus, en: Plekhanov. G., Obras Escogidas, Quetzal, Buenos Aires, pp. 266-267.

[13] Valentinov, N.: Mes rencontres avec Lnine, Plon, Paris, 1964, Chapitre Quatrime: Lnine et Tchernychevski, pp. 110-115.

[14] En la URSS alrededor del ao 1928, hubo una polmica entre especialistas sobre la relacin entre Marx y Chernishevsky, a partir de los trabajos pioneros de Plekhanov: Nuestras diferencias de 1885 (que incluye todo un captulo dedicado a Chernishevsky, calificando sus ensayos como la ms brillante forma de aplicacin en la Literatura rusa de la Dialctica a los fenmenos sociales); N.G. Tschernischewsky. Eine literar-historische Studie, Sttutgart, Dietz Verlag, 1894; artculos nuevamente re-ledos por Lenin en sus Notebooks de 1908-1911, momento de lucha filosfico-poltica, en pleno combate contra el Empirio-criticismo de Bogdanov; vase: Lenin, V. I.: J. V. Plekhanov sobre Chernishevski, en: Cuadernos filosficos, Ediciones Estudio, Buenos Aires, 1974, pp. 470-522. Los trabajos ms importantes de la corta primavera de debate intelectual fueron: Lepenski: Lenin o Cernysevskom, en: Staryj bolsevik, N 8, 1933, y N 11, 1934; Rjazanov, D.: Marks y Cernysevskij, en: Letopisi marksizma, N VII-VII, 1928; y se re-edit la obra clsica de Julius Steklov: N. G. Cernysevskij. Ego ziizn i dejatelnost, 1828-1889, 2 tomos, Moscow, 1928, edicin original de 1909, libro elogiado y estudiado por Lenin; Steklov adems se discuti si Chernishevsky poda ser calificado de socialista utpico o no, y no dud en calificarlo como materialista (diferencindose de Plekhanov): Was N.G. Chernyshevsky an utopian?, en: Unter der Banner des Marxismus, N 1 (1928), pp. 72-93 y N 2 (1928), pp. 39-56; adems: N.G. Chernyshevsky. Literary legacy, en: Unter der Banner des Marxismus, N 2, pp. 184-188; Chernyshevsky's ethical system, en: Unter der Banner des Marxismus, N 3 (1928), pp. 5-29; adems un nmero especial dedicado a Chernishevsky, con los siguientes artculos: V. Kirpotin: Chernyshevsky and dialectics; A. Nifontov: On the question of N.G. Chernyshevsky's historic views; V. Golosov: Was Chernyshevsky a socialist-utopian?; A. Michaklov: On the question of the aesthetic theory of Chernyshevsky; L. Zivelcinskaja: Aesthetic outlook of Chernyshevsky, y Ja. Rozanov: The philosophic-sociological world-outlook of N.G. Chernyshevsky (Bibliography); en: Unter der Banner des Marxismus, N 11 (1928), sucesivamente pp. 5-122; agnicamente ya en 1929 apareci un ensayo conmemorativo sobre su relacin con Lenin: A. Nifontov: Lenin and Chernyshevsky' 'On Chernyshevsky's jubilee', en: Unter der Banner des Marxismus, N 12 (1929), pp. 184-187; la mayora de los especialistas coincida en destacar que tanto su crtica a la Economa Poltica como su aplicacin del Mtodo dialctico hegeliano haban facilitado a muchos socialistas rusos, entre ellos Lenin, acceder de manera amable a la obra de Marx.

[15] Herzen, A.: Polnoe sobranie sochinenii i pisem', ed. M- K- Lemke, vol. XXI, Gos. izd-vo, St. Peterbursg, 1919, p. 226.

[16] Vase: Nicholas, Berdiaev, The Origin of Russian Communism, Scribner, London, 1937, p. 51.

[17] Vatslav Vatslavovich Vorovsky, (1871-1923): crtico literario y socialista desde 1895, adems de editor del diario Vperiod! (Adelante!) de la fraccin bolchevique, fue fundador y director de la editorial oficial del Estado sovitico, la Goszdat, y adems diplomtico en Suecia e Italia; fue asesinado en Lausana, Suiza, cuando representaba a la URSS en la Conferencia de Gnova.

[18] Chernishevsky haba sido el traductor y editor en ruso de de la obra de J. Stuart Mill: Principles of Political Economy en 1860 (la edicin inglesa es de 1848); en su estudio preliminar y notas eruditas, Chernishevsky aportaba crticas desde el punto de vista materialista y socialista; recordemos que el libro de Mill tena un captulo dedicado a la Propiedad, Of Property, donde se discuta el Socialismo y el Comunismo; sobre Chernishevsky y Stuart Mill, vase: S. P. Turin: Nicholas Chernyshevsky and John Stuart Mill, en: The Slavonic and East European Review, Vol. 9, No. 25 (Jun., 1930), pp. 29-33.

[19] Comentario de Chernishevsky a Mill en nota erudita, captulo sobre los salarios: Por qu los salarios son bajos? Porque las ganancias, cuando son disociadas de los salarios, tienden a bajarlos, y viceversa, cualquier aumento en los salarios reales disminuye los beneficios, el bienestar de los trabajadores y los salarios altos no son ninguna ventaja para los empleadores. Y la gran contradiccin del sistema se encuentra aqu, porque sabemos que el aumento de la productividad da como resultado un mayor bienestar de las clases trabajadoras y por ende un mayor nivel de vida; adems Chernishevsky haba criticado a Malthus y el Malthusianismo.

[20] La nota remitida a Vorovsky en: Vospominanija o V. I. Lenine, Tomo I, Moscow, 1956, pp. 267-268.

[21] Las obras de Feuerbach estaban prohibidas en la Rusia zarista, solo pudieron ser traducidas y editadas a partir de 1917.

[22] Vera Ivanovna Zaslich ( 1849-1919), anarquista bakuninista y luego populista, intent a asesinar al gobernador de San Petersburgo, luego en convertida al Marxismo, fundadora del Grupo de Emancipacin del Trabajo junto con Plekhanov y Axelrod; en el exilio en Suiza, el grupo le encomienda la traduccin de todos los escritos de Marx al ruso, teniendo una correspondencia personal con Engels y Marx, terminar sus das en el Menchevismo; vase: Jay Bergman. Vera Zasulich: A Biography, Stanford University Press, Stanford, 1983; vase un fragmento de sus memorias en: Engel, B. A./ Clifford, N. R. (editoras): Cinco mujeres contra el Zar, Ediciones ERA, Mxico, 1980, captulo Vera Zaslich, pp. 86-116; sobre la relacin Marx-Zaslich, vase: Marx, K. / Engels, F.: Escritos sobre Rusia. II. El porvenir de la Comuna rural rusa; Cuadernos de Pasado y Presente, N 90, Mxico, 1980, que rene adems trabajos de Boris Nikolaievski y David Riazanov.

[23] Valentinov, N.: Mes rencontres avec Lnine, Plon, Paris, 1964, Chapitre Quatrime: Lnine et Tchernychevski, pp. 117-118.

[24] Fragmento de sus memorias en: Engel, B. A./ Clifford, N. R. (editoras), ibidem, p. 99.

[25] Vase el trabajo de Robert C. Williams: The Word: Lenin, Bonch-Bruevich and the Art of secret writing, en: The other Bosheviks. Lenin and his critics, 1904-1914; Indiana University press, Bloomington, 1986, pp. 5-28; un especialista en Literatura rusa llega a la misma conclusin que Zsulich y Lenin; vase: Michael M. Karpovich: N. G. Chernyshevski between Socialism and Liberalism, en: Cahiers du Monde russe et sovitique, Vol. 1, No. 4 (Jul.-Dec.), 1960, pp. 569-583, en p. 572.

[26] Vase: Andrew Michael Drozd: Chernyshevskii's What is to be Done?: A Reevaluation, Northwestern University Press, Evanston, 2001, p. 118 y ss.

[27] Rahmetov lee una obra pstuma de Newton sobre las profecas del Antiguo Testamento: Observations on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, Darby & Browne, London, 1733; Newton all explica que las imgenes alegricas (divinas) utilizan reglas fijas, de modo que cualquier interpretacin correcta de las mismas debe provenir de un conjunto constante de preceptos, de un cdigo o cifra: las palabras esconden verdades ocultas! Dicho de otra manera: Rahmetov muestra que las revelaciones de la novela solo pueden ser entendidas al descubrir las reglas que rigen las imgenes alegricas constantes.

[28] Andrew Michael Drozd: op. cit., pp. 123-125.

[29] Lukcs, Georg: Einleitung, en: Nikolai G. Tschernyschewski, Was tun?, Aufbau-Verlag GmbH, Berlin 1951, p. 7.

[30] N. G. Chernys hevski: Literaturnoe naslodie, 3 vols., Moscow-Leningrad, 1928-1930, Vol. I, pp. 270-271.

[31] Das anthropologische Prinzip in der Philosophie (Skizzen zu Fragen der praktischen Philosophie. P. L. Lawrow, 1, Die Persnlichkeit, St. Petersburg 1860) , aparecido en su revista mensual Sovremennik (El Contemporneo), 1860, 80, Nr. 4 y 81, Nr. 5; ahora en: N. G. Tschernyschewski, Ausgewhlte philosophische Schriften, Verlag fr fremdsprachige Literatur, Moskau, 1953, pp. 1-58.

[32] Vase la investigacin semntica del trmino en: Richard Pipes: Narodnichestvo: A Semantic Inquiry, en: Slavic Review, Vol. 23, No. 3 (Sep., 1964), pp. 441-458.

[33] N. G. Tschernyschewski, op. cit., p. 2.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.