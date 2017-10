Hablemos de la pobreza en el aula y pensemos cmo erradicarla

La Organizacin de las Naciones Unidas dedica el 17 de octubre a la erradicacin de la pobreza. Qu es la pobreza? Existen diferentes definiciones, pero hay que pensar la pobreza como las condiciones vitales de privacin que sufren muchas personas en el mundo fruto de su escasez de recursos econmicos o de la falta de capacidades para vivir con la dignidad que se considera necesaria.

Este 2017 hace 30 aos que el sacerdote francs Joseph Wresinski (1917-1988) hizo un llamamiento para luchar contra la pobreza y cinco aos despus la ONU declar este da como el Da Internacional para la Erradicacin de la Pobreza. Wresinski quiso atraer la atencin hacia la exclusin que sufren las personas en situacin de pobreza extrema en nuestras sociedades e impuls el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo (1957). Wresinski defina la pobreza desde la escucha a lo que le explicaban las personas que la padecan:

Los ms pobres nos lo dicen a menudo: no es slo tener hambre o no saber leer, ni siquiera el no tener trabajo, que es la peor desgracia que le puede ocurrir al hombre; lo ms terrible de todo es saber que uno no cuenta para nada, hasta el punto de que se ignora incluso nuestro sufrimiento. Lo peor es el desprecio de nuestros conciudadanos. Porque es ese desprecio el que nos deja al margen de todo derecho, lo que hace que la gente nos rechace, lo que nos impide ser reconocidos como dignos y capaces de responsabilidades. La mayor desgracia de la extrema pobreza es la de ser una especie de muertos vivientes durante toda nuestra existencia.

A veces pensamos que son pocas las personas que sufren pobreza, suele ser una realidad oculta. Pensamos en muchas ocasiones que la pobreza es propia de pases lejanos. En el mundo hay millones de personas viviendo en situaciones de pobreza. Pero la pobreza tambin afecta a mucha gente en nuestra sociedad, est en nuestras aulas para que la sufren las familias pero quizs no la tratamos en los espacios formativos. Quizs si atendemos a la pobreza cercana tambin nos empezar a preocupar ms la lejana.

En Espaa se crea riqueza, una clara evidencia es que aumenta la renta media (10.708 euros por persona en 2016; un 3% ms que en 2014), pero tambin es cierto que crece y se cronifica la pobreza. La pobreza se consolida. La poblacin que vive en riesgo de pobreza despus de transferencias sociales, despus de haber recibido polticas pblicas para evitarla, representa un 22,3% de nuestra Sociedad. La pobreza afecta a la infancia ms que a otros colectivos. En Espaa, un 28,9% de los menores de 16 aos se encuentran en situacin de pobreza, un porcentaje por encima del nivel de pobreza de la sociedad. Los datos aqu presentados surgen del Instituto Nacional de Estadstica.

La pobreza que viven las personas tiene efectos directos sobre sus vidas. Las personas que sufren la pobreza suelen vivir menos aos y en peores condiciones, sufren ms enfermedades, deben hacer ms estancias hospitalarias, deben tomar ms medicamentos En la escuela tambin se notan de diferente manera los efectos de la pobreza. Los chicos y las chicas que sufren la pobreza tienen ms dificultades educativas, van menos a la universidad Esto despus tendr efectos que podemos identificar, por ejemplo, en sus trayectorias laborales: tienen trabajos peor pagados y con peores condiciones laborales En el mercado laboral podemos encontrar una precarizacin de las condiciones de trabajo. En Espaa el 26,8% de las personas contratadas tienen contratos temporales y esta modalidad afecta sobre todo a la juventud. La tasa crece hasta el 68% en la franja de 16 a 24 aos. Es decir, lo tienen muy difcil para salir de la pobreza. Es especialmente difcil en esta poca cuando tener trabajo no significa no sufrir pobreza. Podemos ver como ha aumentado el porcentaje de personas que trabaja e, incluso as, continan en riesgo de pobreza. La tasa de pobreza entre las personas ocupadas ha pasado del 11,7% en 2008 al 14,1% en 2016.

La ONU hoy considera que la pobreza es un problema de derechos humanos urgente y la entiende como causa y consecuencia de vulneraciones de derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales. Afirman que reducir la pobreza y erradicarla es una obligacin de toda sociedad. Wresinski el 17 de octubre de 1987 ya dijo: Allí donde hay personas condenadas a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado. Cmo contribuir desde las aulas? Cada edad tiene unas caractersticas y son varias las maneras de hacer frente a la pobreza. Quizs una manera de empezar siempre es hablando de la complejidad de la pobreza y su erradicacin, no hay respuestas sencillas. Un cuento quizs nos puede ayudar.

Antonio Gramsci (1891-1937), desde una prisin del gobierno fascista de Benito Mussolini donde pas una parte demasiado larga de su vida por sus ideas de libertad e igualdad, escribi una carta a su esposa Giulia para pedirle que contara un cuento a sus hijos. Era un cuento tradicional en su regin que l conoca. Ahora lo ha recuperado la editorial Milrazones en El ratn y la montaaa partir de la carta de Gramsci e ilustraciones de Laia Domnech. La historia nos habla de un ratn que se haba bebido la leche que estaba preparada para que el nio pudiera tomar el desayuno. Al despertar el nio llora al no tener la leche y su madre tambin. No hay ms leche. El ratn desesperado se da cabezazos contra la pared. Pero ve que eso no le sirve de nada y decide ir a buscar leche a la cabra. Pero la cabra necesita hierba, y el campo agua para poder hacer los pastos El ratn llega a entender las diferentes actuaciones que tiene que hacer para poder conseguir la leche.

Los problemas que tenemos pueden no tener soluciones sencillas, posiblemente tendremos que actuar en diferentes mbitos. Y el ratn preparar un plan que desarrollar en los siguientes aos para resolver los diferentes problemas de su sociedad. La pobreza no tiene soluciones fciles, hay que entender los diferentes elementos que tienen que ver, lo que lo origina, y pensar de qu maneras se puede remediar y erradicarla. En todas partes tenemos que hablarlo, tambin en la escuela, en casa, en los medios de comunicacin Conviene no dejar de pensar cmo podemos hacerlo. La pobreza genera un dolor innecesario en una sociedad que dispone de recursos suficientes para que nadie tenga que sufrirla.

