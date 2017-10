Lucha por 15 dlares en USA

No contar con lo suficiente para pagar la renta, pasar hambre, tener que pasar la noche en la calle es tan injusto e inhumano como el hecho de que en un pas tan rico como Estados Unidos, un trabajador gane un salario mnimo de menos de 8 dlares la hora.

Un salario de 15 dlares, claro est, es lo ms justo en la actualidad, es necesario y es mucho ms humano que cualquier salario que no llega ni siquiera a los 10 dlares. Cuando se le paga un salario digno al trabajador le ir mejor tanto al empleador como al trabajador mismo; los trabajadores sern ms vivaces, sern ms productivos e incluso tendrn una actitud ms positiva en su vida diaria; como los que ganan salario mnimo son los principales clientes de los pequeos negocios, si el salario del cliente aumenta, entonces contar con ms recursos, gastar ms, consumir ms bienes y productos en los pequeos negocios de su comunidad y al pequeo negocio le ir mejor; el trabajador batallar menos para pagar la renta y se tendr ms potencial para erradicar la necesidad de que dos o tres familias tengan que vivir amontonados en la misma vivienda; 15 dlares como salario mnimo beneficiar sobre todo a quienes menos ganan, a las minoras, mexicanos, centroamericanos, inmigrantes en general; el incremento al salario mnimo traer ms estabilidad, e incluso, ms felicidad al hogar y a la vida del trabajador. En lo general, aumentar el salario mnimo beneficiar a la economa nacional.

Los nicos a favor de que los bolsillos de quienes ms duro trabajan y menos ganan sigan vacos, que las cosas sigan igual, que no s e aumente un centavo al salario mnimo, son: las grandes corporaciones, los conservadores y los esclavos de hogar. A los multimillonarios les duele que se mencionen 15 dlares como salario mnimo, les duele porque 15 dlares representa el doble del actual salario mnimo nacional y se pasara de un salario de hambre a un salario ms humano.

Quienes han argumentado una y otra vez que de aprobarse el aumento al salario mnimo, la economa estadounidense va a colapsar, podemos preguntarles, por qu entonces no han colapsado las economas de Seattle, de New York, de Minneapolis, de Washington D.C, de Oregon o de California?

Uno de los retos es que antes, durante y despus de la aprobacin del incremento al salario mnimo a 15 dlares en las ciudades que an no lo han hecho, las corporaciones multimillonarias harn berrinche, tirarn patadas y se resistirn, por lo que no hay otra opcin mas que la opcin de obligarlos a aceptar este razonable incremento que beneficiar a millones de trabajadores y trabajadoras.

En conclusin y como solucin, reduciendo el salario de senadores, congresistas, polticos de todos los niveles de gobierno y altos ejecutivos de las corporaciones ms grandes, sobrara para aumentar el salario mnimo en todo Estados Unidos.