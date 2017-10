Decenio de la Afrodescendencia para principiantes

As pues:

Afrodescendencia: pueblos de las Amricas de origen africano, segn el Abuelo Zenn. Somos como 150 millones entre empobrecidos, despojados y buscadores de su Madre de Dios. El valor de consumo crtico se distribuye por pases.

Blanco: color de la epistemologa eurocntrica y no solo es de la piel. Referencia al poder poltico en las repblicas americanas. Casi en todas. Ah, cmo hablamos de economa poltica?

Carimba: antes era marca en la piel, ahora es en la mente de niez y adolescencia americanas, mediante los programas educacionales estatales. Tiene otro nombre ms propicio: colonialidad del ser y del conocimiento. Referencias obligatorias a Anbal Quijano.

Desarrollo: uno de los ejes del Decenio Afrodescendiente. Para la afrodescendencia ecuatoriana es el estar bien colectivo. Es una interpretacin que tiene tonos definidos, sea por el color del desarrollo y por las aguas turbias de los ros esmeraldeos. O donde hay minera, eso es de aqu hasta la punta ms meridional del continente.

Esclavizacin: esclavitud ms despojo de vida, historia y cosmogonas. Cientos de aos de diligente, concluyente y bien pensada deshumanizacin de la gente de origen africano. Diez aos de insuficiencia por la deficiencia de los jodidos Gobiernos blancos.

Frantz Fanon: Tengan el valor de leerlo: porque les har avergonzarse y la vergenza, como ha dicho Marx, es un sentimiento revolucionario, prlogo de Jean Paul Sartre a Los condenados de la Tierra, p.10.

Gobiernos: todos con la misma deplorable condicin poltica. Al Decenio Afro se lo pasan por el forro.Y si hace falta lo repiten.

Humanidad: no hay reparacin econmica, mucho menos de humanidad de los Estados y sus gestores. An hay quienes comen filete y otros la piltrafa. Y a veces ni eso.

Inversin (de los Gobiernos): por y para el Decenio Afro en reconocimiento, justicia y desarrollo? Respuesta: en el 2025 hablamos!

Justicia (reparadora): otro de los ejes del Decenio Afro. Todo lo que se construye en el territorio, cualquier filosofa que se siembra en el territorio, es reparacin, auto-reparacin; volvemos a ser donde no habamos sido, Pensar sembrando/sembrar pensando, Catherine Walsh y Juan Garca, p. 40.

Karma: la sociedad dominante ecuatoriana cree que diversidad de pueblos y naciones es exotismo para mostrar de tarde en tarde a turistas curiosos. Y eso del Decenio Afro una gramtica incomprensible. Un chiste de negros tomado con seriedad de plantacin del siglo XXI.

Las palabras: con las que un determinado pueblo ilustra tal o cual concepto tiene que ver, sin duda, con su historia y con su experiencia de vida, p. Cit., P. 77.

Malcolm X: l propuso soltar la palabra sobre la reparacin histrica para los afroamericanos, mujeres y hombres, en la Organizacin de las Naciones Unidas. Algo se consigui, en cida teora, cincuenta aos despus. El problema de la opresin de la gente negra es un problema humano, Y un problema que debera ser abordado por todos los elementos de la humanidad, Malcolm X, discurso del 16 de febrero de 1965.

Negativa: yo te ofrezco, encuentra quin te lo cumpla. Lugar comn en las cumbres de gobernantes de las Amricas. Cuando se refieren al Decenio Afro.

eque: bantuismo para decir: uno, dos, tres, muchos palenques de resistencia anticolonialidad gubernamental. Por algo el Che estuvo en el Congo antes de volver a esta orilla.

ONU: Reparacin.Santa palabra, en serio. Prohibida en foros internacionales sobre afrodescendientes, hasta poner en fuga a ciertos Gobiernos si alguno o alguna tercermundista se pona en plan cimarrnico. Es como rasquia en la piel de aquella diplomacia que babea sobre derechos humanos. Ah, la Resolucin 68/237. Caramba, qu les digo.

Palenques: fueron territorio-nacin, espacio autnomo, ah indgenas y negros se la pasaban en libertad y reconstruan sus identidades destruidas por la dominacin colonial. Los ms grandes palenques de cimarrones en Ecuador estuvieron en las tierras de las Esmeraldas, lugares como Coaque, Portete, Viche, Dobe tienen historias muy importantes que contarnos p. Cit., p. 113-114.

Quilombo: no es lo que se cree en Argentina. Es lo mismo que palenque, pero en Brasil y en Palmares.

Reconocimiento: Promover un mayor conocimiento y el reconocimiento y respeto de la cultura, la historia y el patrimonio de los afrodescendientes a travs de, entre otros medios, la investigacin y la educacin, y abogar para que la historia y las contribuciones de los afrodescendientes se incluyan de forma completa y precisa en los planes de estudio. As inaugur la ONU la posverdad diplomtica.

Sartre, Jean Paul: (El colono /el colonizado=colonialidad). No toma en cuenta la memoria, los recuerdos imborrables; y, sobre todo, hay algo que quizs no ha sabido jams: no nos convertimos en lo que somos sino mediante la negacin ntima y radical de lo que han hecho de nosotros, prlogo de Los condenados de la Tierra, de Frantz Fanon.

Territorio: El territorio es el espacio para la reparacin y la semilla que va a perdurar es el producto de la reparacin. En el territorio nos reparamos, nos auto reparamos Pensar sembrando/Sembrar pensando, Juan Garca Catherine Walsh, p. 41.

Ubuntu: El estar bien colectivo de la gente afroecuatoriana, de acuerdo al Abuelo Zenn.

Voces: distintos idiomas e iguales demandas, distintas geografas e igual territorialidad. Muchas voces son una sola voz para este Decenio de las reparaciones, porque cada acto estatal o poltica pblica es apenas unas reparacin ciudadana y comunitaria.

Walter Rodney: El camino hacia el Black Power aqu en el Caribe y en todas partes tiene que comenzar con una revalorizacin de nosotros mismos como negros, y con una redefinicin del mundo desde nuestro punto de vista, El Black Power, su relevancia en el Caribe, Walter Rodney. Pensamiento crtico del Caribe, p.211. Revalorizacin, reconocer el valor humano, para comprender esta demanda de reparacin.

X, Malcolm: hay una ciencia de las imgenes con la cual te descomponen y cuando hablas de reparacin te hacen dudar de tu exigencia. Y quieren que ames el rbol y odies las races (el conflicto de algunos con la partcula afro). Saben por qu? Porque es una ciencia que utilizan, muy hbilmente, para hacer que el criminal aparezca como vctima, y para que la vctima aparezca como criminal, discurso del 16 de febrero de 1965, en Malcolm X, vida y voz de un hombre negro, p. 214, Txalaparta editorial, 1991.

Yam: pronunciacin (algunos despistados, tambin lo escriben) de jam. O sea una Hip Hop Party. Una fiesta de Hip Hop, man, por el Decenio.

Zenn, el Abuelo: el abuelo del maestro Juan Garca Salazar.El Abuelo Zenn nos contaba que la mam de su abuela, que Ventura se llamaba, era descendiente de una familia de africanos nobles, que un da fueron esclavizados por unos tales amos y trados a estas tierras de Ecuador para trabajar en las minas de oro de Playa de Oro. Fue uno de los muchos guardianes de la tradicin, alguien que liber (o solt) la palabra para ensear al que llega buscando. Y tambin porque la palabra que ilumina y devuelve la dignidad al corazn de los hombres y mujeres que buscan frutos en las races, es una virtud que se recibe cuando se nace, Pensar sembrando/Sembrar pensando, Juan Garca y Catherine Walsh compiladores.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.