Y la gigantesca evasin tributaria?

El Telgrafo

Es indudable que la historia no es considerada una ciencia social que sirve para dar fundamento a las decisiones de poltica econmica. En mltiples artculos, y en mi libro Historia de los impuestos en Ecuador (bajar en PDF: https://goo.gl/QNaRNb), he demostrado que desde 1928, cuando se estableci el impuesto a la renta, este fue cuestionado y sistemticamente evadido por las capas dominantes y ricas del pas. Pero no solo este impuesto, sino todos los que esos mismos sectores consideraban como una verdadera rapia estatal a su esfuerzo privado.Reducir impuestos o eliminarlos sigue hoy como una causa suprema de lucha de las lites econmicas, en nada diferenciadas con las del pasado en esta materia. Han procurado convencer al pas que estn ahorcadas con demasiados impuestos y que estos son altos. Es un mito histrico. De acuerdo con los estudios de la Cepal, el nivel impositivo en Ecuador est por debajo de la media latinoamericana, que tambin es baja (20%).En el siglo XX, como en oleadas cclicas, se trat de construir una institucionalidad firme en la recaudacin de impuestos, que sirviera para que el Estado tenga recursos con los cuales proveer a la poblacin de amplios servicios como educacin, seguridad social, atencin mdica, vivienda y, adems, obras de infraestructura: agua potable, electricidad, carreteras, etc. Permanentemente esas capacidades estatales fueron boicoteadas o liquidadas por los intereses privados que vieron al Estado como obeso y hasta enemigo, lo cual es otro mito que la historia econmica del Ecuador destruye a cada paso.En el pasado, el que se llamaba Ministerio de Hacienda tuvo limitaciones de todo tipo para perseguir la evasin de impuestos; hoy contamos con un Servicio de Rentas Internas (SRI) con enormes capacidades para detectar la evasin y cobrar impuestos en forma efectiva. Algo parecido ocurre en las Aduanas, que en la historia del pasado republicano tambin fueron un desastre y hasta cmplices en las evasiones.De acuerdo con el SRI, 215 grupos econmicos adeudan $ 2.260 millones al Estado; son $ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; $ 4.700 millones salieron a parasos fiscales, un monto equivalente al dficit fiscal que el gobierno aspira a reducir en 4 aos. En aduanas el perjuicio por facturas falsas es casi de $ 2.000 millones.Son cifras de la corrupcin privada por impuestos que no se pagan al Estado y que se quedan en manos de los perjudicadores. Son, adems, cifras monumentales, que contrastan con los apenas $ 1.700 millones que el gobierno aspira a lograr anualmente con las medidas que acaba de adoptar.La evasin es un problema prioritario y no marginal en Ecuador. Merece acciones judiciales implacables. Y resulta una autolimitacin histrica proclamar que habr estabilidad tributaria pero en el sentido de que las reformas solo sern para bajar impuestos. La historia nacional clama porque se suban impuestos a las lites econmicas que, paradjicamente, hoy incluso se sienten desilusionadas con las medidas tomadas por el presidente Lenn Moreno. (O)Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/y-la-gigantesca-evasion-tributaria